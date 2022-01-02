「阿朗壹古道」台東縣、屏東縣走一回！旭海觀音鼻自然保留區還有無人良心商店

《阿朗壹古道》

阿塱壹古道（也有人稱阿朗壹），是指旭海到安朔這段路。 這一段公告為「旭海觀音鼻自然保留區」。

阿朗壹古道全長7.2公里，步道兩邊入口。分別是「台東縣的南田村」及「屏東縣的旭海村」，從哪一邊開始走都可以。

我這次是從南田端進入古道。由於自然保留區需要嚮導陪同，這次也是我難得的報名參加團體登山行程，感覺很新鮮。

首先來看一下我剪輯的影片。

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繼續回到圖文介紹：

一早七點多在恆春古城前集合出發，搭乘巴士前往南田端入口。 車程大約1.5小時，走南迴公路一路搖晃到了南田村。

在車上導遊耳提面命的說，由於阿朗壹古道是自然保留區，進入古道前必須要檢查證件。並且不能在裡面抽菸，裡面的石頭花草也請不要撿拾，破壞環境可能會違法。

開始進入阿郎壹古道

進入阿朗壹古道，一開始的路平坦好走，沒多久就會來到台東縣與屏東縣的縣界處－塔瓦溪，越過塔瓦溪，就進入屏東縣。

再來會進入佈滿礫石的海灘，此時此刻的心情好像來到了海邊一樣～ 真希望可以下去踏踏浪。但是由於是團體行程，只能跟著導遊的腳步一起走囉。

走在這塊礫石海岸上，因為石頭較硬且凹凹凸凸，較不好走且對腳踝的負擔較大，最好慢慢行走。 行走在海岸旁，是曝曬的，所以水跟防曬記得要定時補充。

海岸走到底，就會看到眼前出現陡峭的高繞路線，因突出的海岬，海邊沒有路可通行，所以一定要走高繞路線，這個海岬正是觀音鼻。 觀音鼻比較陡升一些，山頂的風比較大一些，但是慢慢走吹著海風也是很舒服的。

這段高繞路線，已經是階梯步道，旁邊有拉繩可以輔助爬升。雖然陡上很累，但爬上去之後視野非常好。下坡的時候記得要注意一些凸出的鐵釘。 這裡可以看到海岸線還有山巒，靠山近海的風景有一種不同於一般登山的感受。

高繞之後會遇到唯一比較陰涼庇蔭的平台，導遊告訴我們可以在這邊吃午餐，休息一會。

保留區裡面不能生火，自己帶熱水泡咖啡。繼續下山，不同於剛剛的海岸，這裡會遇到沙灘，一些岩石路。 一路看著海浪朵朵盛開，很想大唱傷心太平洋（雖然阿郎壹古道不在太平洋裡面）

最後會走進像是叢林的小路，覺得非常有探險刺激的感覺。 走到快要尾巴的時候，出現無人良心商店，還有社區。

這時候才覺得真的回到了真實世界。 剛剛的美麗山景，一望無際的海，彷彿只是一瞬間發生的事。

最後簡單介紹路線資訊ℹ️ 此古道為自然保留區，必須要請當地嚮導陪同。我這次行程是南田端十點進入，下午三點出旭海。 出口後還會走一段公路往旭海停車場方向去。

阿郎壹古道為全程曝曬路段。會走在鵝卵石、登山土路、沙灘上，建議穿登山鞋前往。食物、水、防曬都是強烈建議攜帶的物品。#阿塱壹古道 #阿郎壹古道 #古道 #屏東 #台東 #南田 #旭海 #自然保留區 #fina的動玆人生