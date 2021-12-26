城市裡蒼鬱綠林！宜蘭「羅東林業文化園區步道」　感受漫遊日本的愜意

八仙山林場、阿里山林場以及太平山林場是 日治時期台灣的三大林場從太平山林場所砍伐的檜木、扁柏等木材，都會運送到羅東出張所和貯木池進行存放在經過規劃後的羅東出張所成為現今的羅東林業文化園區宜蘭行， 僅在第一天規劃了拉拉山神木區及明池

(雖然最後因為即將關園， 未能入園) 第二天， 我們決定一路北返， 在隨機停留反正夥伴對了， 都好商量

a href="https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=35339">羅東林業文化園區步道

我們先在民宿主人介紹的時分幸福早餐店用過餐後， 一聊才知eva和verita ， 都沒去過 羅東林業文化園區 ， 既然就在附近， 當然得帶她倆去瞧瞧....

園內規劃有貯木池、森林鐵路、竹林車站、蒸汽火車頭、綠林和步道等

我們先沿著環湖步道散步， 雖然天空飄著細雨，溫度還有點涼爽我們也樂在其中， 其實...還有些浪漫呢

來到這一排有著日式木製建築區， 廊道， 屋簷， 木窗有一種走入日本場景的錯覺。

環繞著貯木池周邊， 種植的綠樹， 或直或彎的身形妝點著整個林區的悠閒

雨絲斜過的百年書攤，雨中的照片竟然沒有糊掉很喜歡這張照片， 有一種秋意的美

這棵大樹， 數不清的氣根， 枝繁葉茂

木棧道上， 處處可以感受到太平山的千年檜木運材遺跡

曾經在貯木池裡的原木，也見證了太平山的伐木盛世

貯木池佔了園區大部分的面積湧泉， 浮島， 草澤...等等的生態環境因此， 可以瞧見不少棲息的水鳥優游

每棵巨木背後都是歷史的年輪

忽然在一棵佈滿青苔的樹上， 發現了略為轉紅的楓葉

園區還有運材蒸汽火車頭的展示， 行走在森林鐵道即使結束了砍伐作業， 火車嘟嘟聲響已不復，走過必留下痕跡的蒸汽火車除了提供遊人歡喜拍照外， 也想像著曾經不可磨滅的功績

走回來到森動館， 是園區展館中唯一一個可以讓大家環繞四周的日式建築

這個場景還能瞧見龜山島的模樣

森動館中可以 認識蘭陽地區的步道特色與交通資訊

森動館的日式建築， 被周遭的綠樹環繞， 還有可愛的版畫， 活潑生趣

結束了園區的漫遊， 園區對面有家魏姐包心粉圓決定一人來上一杯， 解解昨天在羅東夜市沒能滿足的口慾

一旁的林場肉羹， 50年的古早味剛好遇上有座位， 於是推薦了eva及verita嚐嚐

除了本店外， 一旁的騎樓也擺放了幾張桌椅離開之際， 也是排隊的人潮， 還好，我們來的早些...

雖然是舊地重遊， 雖然這天下著毛毛細雨雨中散步的我們， 完全不減出遊的興致特別是那一張張彼此指點的美照如同林場曾經的盛世即使歸於平淡依舊留下了美好的記憶 ^.^

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