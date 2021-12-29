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太平山仙氣行程！遊見晴懷古步道、 翠峰湖　再到鳩之澤溫泉煮蛋

健行筆記 / 健行筆記小丸子

太平山一直在想去的名單中，但是太平山訂房系統非常熱門，通常在系統開放5分鐘內，就會顯示客滿，在吃了幾次敗仗後，米雪和我決定直接報名旅行社，也可以省去交通的煩惱，一舉兩得! ✌

行程:1️⃣ 台北車站 > 羅東車站 > ?九人座車車 > 中間遊客中心 > 見晴懷古步道 > 太平山莊午餐 > 檜木原始步道 > 遊客中心(買紀念品) > ☕ 雲海咖啡廳 > 太平山莊晚餐 > ? 住宿2️⃣ 太平山莊早餐 > 蹦蹦車 > 茂興懷舊步道 > ? 翠峰湖 > ? 山毛櫸步道 > 翠峰山屋午餐  > 鳩之澤溫泉 (? 台灣獼猴出沒) > 羅東火車站(買名產) >  台北車站時間: 2021/11/4 - 5 (兩天一夜)

住宿: 太平山莊 香杉館行李準備:✅ 開心久違的出遊，首先要帶上喜歡吃的零食 ? 因為山上物資比較缺乏 ?✅ 筊白筍 (溫泉區可能缺貨，所以要自行準備好)其他就是出遊過夜的所需物品嚕~ 暈車藥和OK蹦很重要! 不可以忘記 (筆記)

啟程:在一陣北車慌亂後，我們順利搭上自強號，可能平日的關係，我們所在的車廂，一路上大概只有6個人 (好舒服呀~)，就在火車快抵達羅東站時，我們接到導遊的來電，快速解說完到站的集合地點，在掛上電話的幾分鐘後，咦?! 好熟悉的問答?，怎麼這聲音頻率又從隔壁傳來，哇哈哈! 旁邊的大哥大姊也收到導遊的來電，實在太巧了，這次的旅程團，原來就是我們四個人，在這驚奇的歡樂聲中我們到站下車哩。據米雪的描述，導遊一路上風趣地解說歷史地理和沿途的景致，還有平埔族葛瑪蘭族故事和樹木的知識，非常有意義! 我依稀聽到背景有聲音，但是腦袋自動進入睡眠模式了?，還好，米雪很有收穫地再轉述給我聽，長知識~ 讚讚! ?中間遊客中心休息區眼前有一台很巨大的蒸汽集材機，看完解說板的圖示，好希望親眼目睹真實運作的樣子，在這裡充滿濃郁的檜木香味，還有販賣一些紀念品，很適合休息片刻。

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見晴懷古步道名列全球最美步道和IG網美景點，900公尺平緩，為昔日蹦蹦車的鐵道，如今已經停駛和佈滿蒼翠青苔，踏在歷史軌跡上，享受這雲霧飄渺的山林，沿途有清澈的小溪和詩境中的吊橋。

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太平山莊午餐山莊裡的服務人員，不管是餐廳，遊客中心，販賣部或打掃人員，都好親切有禮貌，很熱心地解說太平山之美，紅澄澄楓葉的中央步道貫穿整個山莊 ✨
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檜木原始步道沿著中央步道往上走，會銜接到檜木原始步道，入口處有醒目的牌樓和維護相當完整的階梯，困難度不高，走幾分鐘即會遇到供奉鄭成功的興安宮，雖然不知道為什麼會在此，但敬畏之心不可少 (拜拜一下)?，步道被巨大的樹木包圍住，充滿各種的生物，覺得走在山林中的自己好渺小，活了幾千年的檜木們，不知道經歷了多少世代變遷，讓我想起以前生物課本中猴子逐步演化成人類的圖，真是太神奇了!

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❗ 嗶嗶 ~ 請務必小心頭部，不管在山林中，或者上下車時，都要注意喔~ 保護樹木，也照顧好 (眨眼睛)

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遊客中心 & 雲海咖啡廳遊客中心是以前太平國小的教室和宿舍，如今販賣各種紀念品和簡易的物資，門口有呆萌的灰林鳩(摸摸頭)，還有提供寄明信片的貼心服務?(要記得蓋可愛紀念戳章)，為了慰勞一下今天早起的我們，現在需要來杯熱騰騰的茶 ☕ 溫暖我們的心

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嘻~ 讓人好放鬆的時刻，最適合來拍點耍廢的影片和聊東聊西，不知為什麼想起了幾年前一陣流行的，學貓叫? 完整版影片(略)，害羞附上模糊簡圖，喵~喵~

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住宿太平山訂房系統上的房間介紹照片，感覺看起來非常簡樸，實際上房間非常乾淨，而且有除濕機和一些基本所需的物品，還有電熱毯，能躺在暖呼呼的被窩裡，好幸福啊! 我們前天準備的零食，因為山上氣壓比較低的關係，變成鼓鼓的，超逗的? 隔天早晨窗外的陽光灑在房間內，心情都跟著耀眼了起來，閃亮亮?

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蹦蹦車 & 茂興懷舊步道因為11月初，蹦蹦車剛開始行駛，班次比較少，所以我們買第二天一早7:30的班次，車程約20分鐘，噗噗~啨鏘啨鏘~ ? 建議買行程第一天14:30的班次，這樣隔天可以早點出發去翠峰湖和山毛櫸步道，因為早上11點過後，通常會開始起霧，就看不到清晰的美景了 。

81c9306ea200c9d61f817509ba67b000.jpg蹦蹦車不是環狀路線喔! 會在太平站和茂興站，間隔來回行駛，時刻表可參考 點擊這裡? 茂興站有人力車頭轉輪盤 ，很像舊金山叮叮車的Mini版本， 卡哇伊~ 我應該也可以推得動吧! (自己假想)

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茂興步道有再分上環和下環線，據說上環線的景色很獨特，但是需要比較長的時間完成，要搭乘下班的回程車才可以，所以我們這次選擇平穩簡易版，沿著鐵軌前進，大概30分鐘內就可以來回走完，達成✅ YA

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翠峰湖 & 山毛櫸步道87854e0f67615621f56e01a35bacff98.jpg

此趟旅程中認識的大哥大姊，大姊說她年輕時是背包客，旅行過很多地方，人很親切且很熱情分享，大哥是登山隊，擁有靦腆的笑容，在他們的契合自然的互動中，可以感受到對彼此的信任和扶持，美麗的畫面。

93bdaca90a3cf90a9d97b05a7094ffc0.jpg米奇情侶裝，很俏皮 ，青春的朝氣?0933d687b559fe31c598a711687265af.jpg

fd5bf8c0282610de727dc901ec7c58d4.jpg翠峰山屋的炒飯，平凡滿足?

重點來了! 季節性的黃金山毛櫸，通常會在10月底11月，隨著氣溫轉涼，葉子呈現杏黃色，山毛櫸是冰河時期孑遺的珍貴植物，入口處有很大的刊版解說，大約要走2.5km才會到達山毛櫸林。沿途路上有很多奇特的植物，例如抹茶千層派的岩石，撞到月亮的樹，很適合慢慢走，細細聆聽山林的樂章，建議可以早點前往此步道，趕在起霧前，可以從容到達山毛櫸林。
1fda9dbaeb44f393d4c36099c7ba46a4.jpg沿途會有清楚的里程碑，加油!f78fec03ce2c09af7d52e3bc288bcf5e.jpg山毛櫸葉子圖形的升高踏墊，步道滿潮溼的
407db8c7951da5956429b7e99bb94706.jpg行走時很像小時候玩的跳房子db24d98575c1eab57e8902fb07e3bf8d.jpg抹茶千層高溫高壓形成的獨特岩石
fc26f7ffc781cc888497904a09f948ed.jpg下降500公尺即可到達山毛櫸林?fb2b114206542400acf6ac29ad5b0e59.jpg滿山的山毛櫸，但是照片看不太出來?
和我們一起同行的大哥，等速前往遠處的山毛櫸林，拍下美麗的照片，感動 ? 如果想要悠閒拍出美照，大約早上8.9點就要開始走了 (重要筆記) 

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(仁澤)鳩之澤溫溫泉處有販售玉米和蛋(附鹽)，還有租借竹籃(如果要煮筊白筍，要選細竹籃才不會跑出去喔!)，現場的大哥會有專業解說，教你怎麼煮，用溫泉水煮出來的玉米和筊白筍很甜很好吃，空氣中佈滿溫泉蛋味，嘻~也可以來這裡放鬆泡溫泉和走吊橋，溫泉SPA是露天的但有圍起來，看不到裡面，有機會再來嘗試，另外，也學到新技能，拍溫泉煙可以用手機live模式，超像仙女的場景。

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最後，在快達旅途的終點時，我們巧遇數隻超大肥肥的台灣獼猴?????，在路上悠哉地走著，真是意外的驚喜，太搞笑了啦! 

步道 溫泉 舊金山

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