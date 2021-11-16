沉浸在霧與森林間！ 觀霧「榛山步道」360度無死角景觀台眺望雪山聖稜線

最近橘編深深被百岳上的美景震撼了，事實上，台灣有很多中級山的美景是不遜色於百岳的。這次要來推薦的是位於觀霧森林遊憩區裡的「榛山步道」，不但有360度、無死角的觀景台，還可以直接遠眺雪山聖稜線。幫大家整理了實際的登山狀況、榛山步道的難度等等的相關資料，快跟橘編一起來探索這條步道吧！

關於榛山步道

海拔高度：2489公尺 ｜ 全長約4.1公里

難易度：●●○○○ ｜ 來回約4小時

在觀霧國家森林遊憩區內，有多條登山步道，這次介紹的「榛山步道」就是其中之一，是條視野極佳的環狀步道；而且動植物生態豐富，是賞花賞鳥的好地方！步道口就位於觀霧山莊旁，為一條「Ｏ型步道」，走上一圈約4公里，若加上通往步道的大鹿林道西線路程，全程約8公里，聽了別卻步！其實步道平緩好走、難度不高。

交通方式

自行開車（從台北出發）：走縱貫公路／台1線、台64線、國道3號和台68線前往竹東的南清公路／東峰路／122縣道，繼續走南清公路／122縣道前往目的地。

行前準備

1. 抓地力好的登山鞋：避免森林潮濕路滑，走起路來比較舒服。

2. 排汗或禦寒衣物：山上溫差變化大，依天氣、溫度等搭配。

3. 必帶登山杖：沿途有下切及爬升路段，登山杖讓你走得更穩！

4. 防蚊用品

5. 雨具：雨衣比雨傘來得合適；也要盡量避免輕便雨衣，除了易扯破外，也會變成山裡的垃圾。

6. 水：至少準備2000CC

7. 行動糧：可攜帶不易腐敗且方便食用的食品。

8. 出發前確認天氣：山上天氣變化快速，出發前再次確認，若天氣惡化別堅持要上山。

9. 簡單且規律的體力訓練：此路線屬中級健行，大家可在平時養成每天至少30分鐘的運動習慣 ，讓身體保持在習慣運動的狀態。

10. 充足的睡眠：睡好睡飽會讓精神更集中，更能感受美景，爬山時也能保持敏銳。

步道狀況

大鹿林道

從觀霧山莊旁入口走入，要抵達登山口前，要先走過大約4公里的「大鹿林道」。這是早期為了方便運輸木材而建造的，道路旁還能看到當年用來吊掛木材的牽引機具。這段路雖然長了點，但非常寬廣、平緩好走，非常適合當作起登前的熱身。

登山口

抵達登山口後，嚮導先跟大家簡單介紹觀霧這地方，還有這次我們要探索的榛山步道，也帶著大家做做簡單熱身操，因為接下來有爬升路段在等著我們。

進入入口後沒多久，就會遇到一個T字路口，左邊是「榛山步道入口」，右邊是「榛山步道」，建議大家可以和我們一樣選擇「右進左出」，因為右邊是比較原始的碎石路段（下坡時較危險），左邊則是石板棧道（下坡比較好走），所以右進左出的話，走起來相對輕鬆。

榛山步道狀況

進入步道後，就像進入另一個世界，腳底下的步道換成被盤竄滿地的樹根，四周也被看不見盡頭的高大杉木包圍，這就是觀霧森林遊樂區最經典的景色，也是走榛山步道的目的之一，天然森林浴。

說到觀霧經典的美景，絕對少不了「霧」，這裡之所以得名「觀霧」，也是因此而來。就在我們準備下山的時候，林間剛好起霧了！讓眼前的景色瞬間成了另外一幅山水畫，還多了一份神祕、仙境的感覺。嚮導還提到，一般人爬山時都怕起霧，但在觀霧這裡，卻是見怪不怪，反而要我們用力的去感受霧的魅力，真正的「觀．霧」。

觀景台

生態環境

前面說到，榛山步道的動植物生態豐富，因為觀霧國家森林遊樂區屬高海拔冷涼氣候，適合針葉樹生長，光是在榛山步道這就能看見五種特有的樹木，包括臺灣二葉松、臺灣五葉松、香杉、臺灣杉、紅檜，在爬山的同時，別忘了停下腳步仔細觀察，好好享受大自然隱藏的珍寶。

橘貓貼心叮嚀

這次介紹的榛山步道，只是觀霧森林遊樂區裡眾多步道的其中之一而已，如果走完這步道覺得意猶未盡，大家可以加碼攻下「觀霧瀑布步道」、「檜山巨木群步道」，或是花上兩天一夜的時間，上山一次盡覽雪霸八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線，把美景看個夠、這樣才過癮！

延伸閱讀： 觀霧國家森林遊樂區巨木步道｜登山者最愛的中部登山路線

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