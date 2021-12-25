搭公車到新店爬山！青潭尖、大崎頭山、赤蘆古道O型　感受原始山徑的詩情畫意

雄鷹杜隊長終於辦新店爬山了, 公車就在住家對面, 當然一定要參加, 至少可多睡半個鐘頭, 哈哈搭849公車到小粗坑站下車, 預定8:30長興宮集合, 難得早到四處逛逛拍拍照

還不曾從長興宮旁的階梯上去過, 吼, 周邊的地板十分的濕滑, 穿雨鞋沒拿登山杖差點粗倒, 怕怕, 以後還是不要一個人亂行動

出發!

先要過馬路到長興宮對面, 接著往麗水山莊方向走

看到新烏路一段85巷後轉進

遇岔路往上進入竹林山徑

沿途翠綠竹林包圍形成天然隧道, 住新店也有30年了, 不曾來過呢

藍天隊新做的路標都會在岔路口標示

哈哈, 感謝帥帥杜隊長與美美夫人千里迢迢來我們新店爬山, 聽夫人說至少搭了一個鐘頭的車, 辛苦了, 新店好山好水有空常來喔

路況被聯合艦隊整理的相當不錯, 一旁聽到隊友談論著藍天隊隊長江啟祥是如何的無私奉獻, 號召各隊隊友清除雜草修整山路, 出錢出力嘉惠登山客, 爬山時看到藍天指標, 立即可確定所在位置, 以及各叉路往何處, 像我這沒方向感的, 無疑是盞明燈, 感恩

拉繩攀爬一段相當陡峭的山徑後

來到青潭尖, 海拔222公尺, 土地調查圖根點基石

山頂的展望不錯

往青潭1.6公里, 大崎頭山4.4公里

到齊後拍拍照

繼續往大崎頭山方向

藍天隊的路標還很新, 這條路徑最近熱門, 大家要趁藍天隊剛整理好趕快來走

生態豐富, 沿途有很多各式各樣可愛的菇菇

還有很多的小昆蟲, 蜻蜓, 蝴蝶, 甲蟲, 還看到一隻會變色的小蜥蜴, 跟我玩123木頭人, 鏡頭對著時就像樹枝靜止不動, 看我轉身馬上偷跑幾步, 好可愛

奇怪, 荒山野外怎麼會有並排的大口徑水泥涵管?

青潭水源保護基石5

青潭水源保護基石6

來到土地公旁休息用餐

可能是竹林路徑潮濕, 隊長還有幾位山友陸續發現有馬黃小姐陪伴左右, 我們隊長還慷慨捐出他的熱血呢

吼, 這個弟弟的便當真是無敵利害, 還在我面前晃ㄚ晃, 瞧這肉丸子還有那雪裡紅看起來真是好吃, 一旁啃著冰冷的三明治時, 看的口水直直流都食不知味了, 除此之外還有一大桶的鹹粥呢, 吃這麼好, 難怪肚子圓滾滾的, 看我吃的寒酸, 隊長給了我一顆丸子, Sandy的茶葉蛋稍微撫慰我空虛的胃, 妹婿超好吃的泡菜, 還吃了夫人帶來的柚子, 也是豐富的一餐....

看美食飽了, 出發

擋土牆的缺口往上走

充滿原始味的山徑

經過菜園, 在路口有藍色網子圍住, 借過後要記得圍回去

很貼心啊, 比較難走的路都會架上拉繩

大崎頭山, 高度490公尺, 三等三角點1137號

經過常樂景觀墓園, 從旁借道

指標往赤蘆古道

在拉繩陡下時, 前頭夫人走的似乎不是很順, 還好有炳哥在一旁協助著

無疑是菇菇樂園

充滿野趣的山林

過溪溝, 穿過遮雨棚

棒, 回家的路更近了

感謝杜隊長安排的好行程, 當然要隆重的列隊歡迎

經025電塔

繼續往赤蘆古道, 路標看起來更新了, 距今剛好兩個月

詩情畫意的竹林山徑真的太美了

聽到一群咕咕咕在亂叫

原來是前頭養雞場的公雞, 鵝在歡迎我們的到來

走出山路, 接到社區的中庭

出口來張團照, 謝謝炳哥拍攝提供, 雄鷹各個都是拍鳥的高手, 分享出來的照片多到看不完

公雞都在啼了, 趕緊繼續趕路, 往赤蘆古道小粗坑站

經過岩壁小瀑布

赤蘆古道真的美, 值得來一趟

google: 赤蘆古道是指「赤皮湖」到「蘆竹濫」兩地居民往來的古道, 現稱為「湖興古道」, 此古道形成和道光年間廖鑿家族由過橋坑經蘆竹濫到赤皮湖的開墾有關

有幾處落差大的要攀爬

走出山徑, 整裝回家囉

雨鞋上滿滿的爛泥, 羨慕杜隊長人緣好, 還有人幫忙清洗

旁邊的古早厝已成一片廢墟

感謝土地公

不曉得為什麼, 整片竹子都翻倒在路旁

考驗下腰能力

恭喜弟弟, 一路上面色青筍筍, 哎哎叫也快要完成了, 一定要給他掌聲鼓勵

滿佈青苔的古道遺跡實在太滑了, 還是走旁邊土路較妥當

野薑花的香氣撲鼻而來

押隊杜隊長抵達登山入口, 全體達標

開始飄起雨絲

從社區走出來, 旁邊就是候車亭了, 很快坐上849回溫暖的家!!!

小粗坑長興宮-新烏路一段85巷-青潭尖(小油山)-小油山登山步道-大崎頭山-赤蘆古道-湖興路-長興路-賦歸感謝才高八斗杜隊長餽贈七字詩: 小徑斜穿入竹林，一路陡上青潭尖，天涯淺藍眾小山，時有微風細細香。翻了一山又一山，涉了一溪又一溪，大崎頭山空野外，赤蘆古道沁人心。古徑幽處繞溪行，心曠神怡野薑花，林斷山明隱古厝，又得浮生一日遊