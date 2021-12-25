快訊

老縣長喊話「大家放過王力宏」男立委有緋聞者八、九成

搭公車到新店爬山！青潭尖、大崎頭山、赤蘆古道O型　感受原始山徑的詩情畫意

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

雄鷹杜隊長終於辦新店爬山了, 公車就在住家對面, 當然一定要參加, 至少可多睡半個鐘頭, 哈哈搭849公車到小粗坑站下車, 預定8:30長興宮集合, 難得早到四處逛逛拍拍照

AVvXsEjfswnbzDo7tQdTeUL2kuUeOtYIlfPN8QHZnz_wvjT0m5I8ziwhsil1LvOjR_EYZinHZWFl5n82aDOUucmvf96mkijgMfTqyascq4fcSYTxJg-lIwOUimFWPMSpB9EQV0AXsvJIklpc_Rbmd7-rXvX8v8BtcjJZ0go4xllR06HricJFJrMQpxjMvg=w640-h480

AVvXsEjHqAoCxvxGvjy-vn0FsJWxPEvJO-RkIXZ1FPEdduQVIICWpFXP3RT_fUp3QBc-fMk0y6gfceJbALcgjwG8tAkJYnELuDdbl76d4J0M6EwnnLft6pzvIIPy3wq5sU_J8Ip-yghjjHWbqkeL724a4KGQkUu7uWSX9rJUOBeNB4Y8Ewr_skCd74FXkQ=w640-h480

還不曾從長興宮旁的階梯上去過, 吼, 周邊的地板十分的濕滑, 穿雨鞋沒拿登山杖差點粗倒, 怕怕, 以後還是不要一個人亂行動

AVvXsEiQeB6zvYmVT2wn3N7xeNwIvDAEMgA9b5vMrhqbjXNx6Ry2cJBK-7yHIgF7fyscQpfv-DJSG7_sQN7QzgIEuVexuZ-XRTJLrPpsOqTOewEeZ8yTFhuitmRgsVWwX6T4iJHY6yxynVPVljN7AJ1JIbppbFoJliYGpEb-84Q2DdVKusuFtY2s8D_Gmw=w640-h480出發!

AVvXsEjBvmHoUnxr91ixu7OLejZKYxKQFxmKEFUAsJG63-ozXIeLNox0EFZMIldfD4qaigv1dH2UpK151J-hKWuHN0zC3812IL4LTqLg4fWlqZe_OxBRMGk-Iy-Ew9eISRz5cLhCos5g-3g69eKF-qQvbOrd6qm4aB78BzVclXTILIg2KKt2WDwEDc296Q=w480-h640

先要過馬路到長興宮對面, 接著往麗水山莊方向走

AVvXsEhls808TQ-A2f4Zo27999_GMCHKli0-pcAr7hqcDA5wMyvhCHBKfulQdziFqMlofVr1WKSK3rnu1VRwOX3xSKAJ89ztPGwC9_fwc_nDxDSAstAa8aQEqKLD3HtU4HQppNDxIQdh5CZMAbFC6z_HTaMdH5htnoCpjEmT-3bhGqmsnysQuP0ONArz0w=w640-h480

看到新烏路一段85巷後轉進

AVvXsEjfBeIGobQoPILF8gqmntb5nRi7xUKjkSNMOEGfdk84j-c-izsXDz13Gi1xF-S1KI3d1vAz_tldpzl5aaitBxlfWRb1f3aJVEPosJTYtf5zVFwpuIBk7vbMwtcZNwcfoEr2T_CqsaiNjDCSIyLwXz_b-PE1wq56MYv8OTubY0Z7yZyz1O-KLXdE9w=w640-h480

AVvXsEj1Oh3Aitf6D0x2r7Urh_fFu-7MfX4PtoidS1zDNwLHvTV-enc0wN4s8292wSLbfIJsqD0VFGIJIWOhsX1m7u1626tGYppAzp-eE-k9BqFrjLdAftLtvnBgdd5lZy-1sCGrQ43GyfesCLl39mA6I5q8pa_uTjQ2Wa0U2EqjDQ1U-OSq320-F_6EUQ=w640-h480

遇岔路往上進入竹林山徑

AVvXsEjtSBFWh49bl2bW-_lzdstFkJPtLskIYZCtVG2yGBEsanGvNP89rbnQj0KRYl8PnAQJzwAftJCApImK0oPucMNM46NQNuNx4AVNbG39gMpvz3pnAyiDz0q04-dfi9K2Hjy5aF0bm4wMAXEA2OOJSCnygxBsspmZ3k--za4LQptWsY3DaS_2MTqxFA=w640-h480

沿途翠綠竹林包圍形成天然隧道, 住新店也有30年了, 不曾來過呢

AVvXsEib3Hu_3bJi6ZWBo9MdCFlYuVpjjrZ-Q5A4Di8ghy2gRxW6KHg1mYDQbMM7B1ocJapnD3gphpMnTYbwTirL0f-r69m--4xSzbla1Fp5YwlEjFy4F8CKmIAg-fjrcQAim--gffD5h_AkIF-nja_cmhErUBbjSzLAkHMX9nFCVtFZ_zbNWTwm8XCEdg=w480-h640

藍天隊新做的路標都會在岔路口標示

AVvXsEhgAkKR_1RPuVQsUAUl3vbt2G0_tEDt202ZRecPY5QFC_J_bqeimsyLnEouvx98nAzaIVkW8rAeO_mCCJ_FOy6BjHLQaWcyF-8E6_vl-QK_GevmCvJvF5D2QcDLpfN7sJQWnL_sIRaO629FXbvAzkjLD9snjYu7-TZTJDqD8gDWagDUKsKtu7z6Gg=w640-h480

哈哈, 感謝帥帥杜隊長與美美夫人千里迢迢來我們新店爬山, 聽夫人說至少搭了一個鐘頭的車, 辛苦了, 新店好山好水有空常來喔

AVvXsEg9J4e9oJVM_evrTDjE8xHTYKtbeh15-uGYM5DXMBz15u3TPBkxewii7rArEGUdbj7o-VQu2Sj2Uk0f6RpLmtTSa8WXfZlgUGV_Engbm7OVdP55_dDEtWDvXnAbYXSyL1f0WMgQf_hCP60fD8ExDwL2taDydP-SXE9WwS4DptQjXsJvOCLo6WkJXw=w480-h640

路況被聯合艦隊整理的相當不錯, 一旁聽到隊友談論著藍天隊隊長江啟祥是如何的無私奉獻, 號召各隊隊友清除雜草修整山路, 出錢出力嘉惠登山客, 爬山時看到藍天指標, 立即可確定所在位置, 以及各叉路往何處, 像我這沒方向感的, 無疑是盞明燈, 感恩

AVvXsEjXKrSbx8GUGlDCfC4cGMq3GLOMvsywYU4-yt7tiHsz1ilYd5EMec9a0MmgzgsIuACep4Ywj3NEywTkmRpGxDbf2FYp_KgNdS875gGFGaY8fXjuZpugWp_-XkpqDSJQgaicUUs1usnY6-ouSJcpizKMWYGCYma_qS01dxS2XSc93JtQKfTHTJjeTQ=w480-h640

拉繩攀爬一段相當陡峭的山徑後

AVvXsEgPRpuH9CDTI1A24YCbsMH4L-j8S92GW5l4J8GVpWFapG_nOHvxRvXZGI1t7qNHChi5g4Rhexn3wj41RcMmLt2WQvVFJMb3BgbV4oJZEBZ_ORe4LOBn0QEK4foiBlHCRtHw_jhkrkkbYebL5nO0pQZ-PQMn1m4qURqFMa48xdYqn_vbiJdkjyeBtA=w640-h480

來到青潭尖, 海拔222公尺, 土地調查圖根點基石

AVvXsEgH5Owz39hljz3E318Xn29Q98M13SyMqNW8m7W5d7A1-ragBAdHxKwgqX7NNUFtBFLtxJwNuZJuXrvtohHrW6EPvIrTkW5l8XAIJlR4VyU6HJz-E3c94ZTIVsk7Kxx8RDbbpYbpg_gF-LdcfwIDoKr0hNSKQaqnjxrQyX51GPlF81R-pbFQoctXOA=w640-h480

山頂的展望不錯

AVvXsEgOpimXgOOdX5TyhlTPU0P4ufpOrzK27daR91zTdK0vYCFL9S47slR1GodRhA9FRPezUUghfJdSq57Q3UIPeWDNLJaBYKWswJS1CPqeACmg1ASyzJ-YiESuH8KVPkncwqbmey4jHkW9P9PIh7BkyMJtCfaldytJHh3L1OmelbmgZLIYEvGGRfCmdQ=w640-h480往青潭1.6公里, 大崎頭山4.4公里

AVvXsEhOs_8oIxHNvWD3DnI-eqe3NiHSuiQieW0kPYmcx4qMwHfY04LChItmvzB97he3vvKc8BZf6VOBpuxNway3Hm-KeQXWiuiG62XDbJ7sasKtLWMXGfeWiOJXxV8kzLMdfxaAQ32Bjwq5iNe5aypNTllk4cVUhXIdP-FIxCh42tCNgbmDLRyht3Fn8A=w640-h480

到齊後拍拍照

AVvXsEgs7fSynTIPUl4flqkeYJKgTYTCwYh1iR4VMZbUxJU69-tMEj4ZL7UrS7ylRvCSXOnZMqB_uEzIrwL6A9JMcG4-PwbjETKhG4n44IbppbLB41H3QFyRmUjyuo65Hye8RLPRoUXnUnR_YJ3wbZNGOFlK3S9MV0DQJEedm5oht4UFqa5Zg7uOPC83WQ=w640-h480

AVvXsEhGnaOijXEKZWWcx-tpib_Cuv_eb-hGEzFHeuD645jb7Qh9XQiB3knZc2kDsbJUI8eWhh5SwbGEuj74f1noSnfVikZ-33qGeGwhp524Ahz0MNAKDEa1SdZg03IJoT1_Hn3akGAbPaFvT81dA9C5UdoIQaO6968u_YBrdR9THJZhEKdhnJgMH3qurA=w640-h480

AVvXsEgfripsdwOXLYAxBliKfNbNZ5-HeUqXcwP94M2cwmOHmOzY0Rkot_XNamHCoMtmwkO5y_6LbuXHOgYQe9WyEmFsG5Rh4RW7xlXG3LsihafvZdIBRUyl6RPtdD4xAsNHuvTt65U-4JqNHaJkhRyfT_Ba13DexiGchN5uw3YTlorQBd_2aBa6w_WonQ=w480-h640

繼續往大崎頭山方向

AVvXsEhZjaCa-Kf-tSLjmOG_Azqj9a6DawMKiC6Apl2pzYvzOvccnci0bFvDXxTnW1qWbLv1W_yGzumhnc743-Bfm2nY8m2JyjxGC8usdMEdYvzKwAHpCV7OigD88et6UQogrTBjdddd1Omj34Wi1ntNdLOPBhVk7J_Po9EMngCe8dWjFxLSliQRenv0vw=w640-h480

AVvXsEjlB09E7_LXWopwlaNN-a77WV6oECMtrEiW6JLZxlvftH8cfD_J9ZcaJDDXSr9F1DFOzz8WWjGSpfVCqjnX1gAY0knqsmqmr7N89Ti-v4G2UhauSU5pBhtDLFakqHpSaojubPYfRqgy2xM4nZz0QGv0wszDBLfC5zKgRM-ipmyF56Al2YoGFBG8sw=w480-h640

藍天隊的路標還很新, 這條路徑最近熱門, 大家要趁藍天隊剛整理好趕快來走

AVvXsEirPrd6lJv991JhspVKMMu3Eol5c6MqG8OUBrsHHOW9cuR6O8u9KOVChVvg3HmIKcBsMIDXyOoeJca4QPoE7jwpQb0hkyFG0ax1cogVfGn8p6HLoiFIBuctfl55RSFlErl8YkPGKtD7S4Q3TR565ZET-mPOn6NR4jIzX-L6cK3RcAt5XxpJsuuiQw=w640-h480

AVvXsEgS2WtwI1rxzY9OxNoOT22JhjyTSlmynyXUgUdUwpkJCIvFvV-n4xfBvIr51TbAV__O--6hF6QaXZNfpPh__7xdHo0by6Ky9cocZdu15aPJ5sUt9H8ixxwTRtoNkglUO_qMku4YXrcadqkWCnBOvJq4O3_iuKF4UatFrp95NmU3K-kB_96-UHC2xg=w640-h480

AVvXsEgbfMFtzs7lh5nToWfVgde6oK8iQX3LliOwdGDIYWf-P8jQ6sjP6Nm_AthQNdIBdCFY56ME0vz1fVPFUPmkBMSvuh5x7AQXS951yuTI1nfUiuc8FdZNvDf2sy6N_DaPodiqj7Qmbg1yYZxCb-trP6rvft5j5eO-jN3pVn5F7sl-MVtLrfAEyjliwQ=w640-h480

AVvXsEgtFhifmthJHuVQB9Z4eCg5MZY9i6Fajv8ZcBaFZj0YZFfOVU24THvOlRXCSqGeFaziPFs96c2Svg8fFeRTdTSc6GHcNh3V_2eLE4JhcOU3e6enZAiyh_AZijBDwWJlvfRhK_71RhCNvmjp2NpxkMFUQVAyCbRbXzjVn-hORwE4Xo3_Hkpx2nXR4Q=w640-h480

AVvXsEj9fibeawMD2z8wPWFILo1PIZwhvTU--a8WzdcpzFKszxeFM-KJ9gtzMHzbgtLwYVStFPXwoyp2Zo03cPMKwniBrXw10nPDm1fxRIaK4ULjHVOUue0V1qw14ib0SVTR9Bqeb9G4_KI844-0JnhgNDCiVKEeoE1YObHTz3PeyTRyO2KHkFs8TiIidw=w480-h640

生態豐富, 沿途有很多各式各樣可愛的菇菇

AVvXsEhqzMZ39S9eT50JYQBiN5_c9zucavYMNRLz1zZ__NJisXaDs6omrFVlPaRza7QVoKUU31FCnOxSPjZILqzHvDG4DVQyqTSOpq8cb-3fXuZf_p906Q515i3l5YwXThd1_0BurjIyXErplEDITGBA_-FHT4f9l0hikwBCB7rA7SiEWmVqm4HGmP6gxA=w640-h640還有很多的小昆蟲, 蜻蜓, 蝴蝶, 甲蟲, 還看到一隻會變色的小蜥蜴, 跟我玩123木頭人, 鏡頭對著時就像樹枝靜止不動, 看我轉身馬上偷跑幾步, 好可愛

AVvXsEhiyV6YIyLRiyDhBOm7VN-8qKyhGOHYggibVxeFHNIzGvEhAH7TYbmynTGBf7-EXQ3Vq0TVnDCA2lnNOG8BPD2CvhbHjF_y-72jJTAoM6o_HUJLgsGLfjwPObnwCJmAK1_x5cSpr24d_sq5aMAWfp5bfhM5V0a5-uX_cXpkxyw2oSx_31oCLmwEcA=w640-h480

AVvXsEjZHWoAyZbc_7OaxVQPtZbJ48H_58N348NpjHOryHlsiQbEjr3ugUveW3eAV9fnwiBs7wUpnuFH5Ve9tT3H3SMW_1Yzd32V5C9w_YVSlxyoeMKr1U5jWNU4kWscvUwedtblIM9bj0nRO65idU6YLosz1eFiWw-naqCKs5mQV6RKv_YZ9kGyioeFpA=w480-h640

奇怪, 荒山野外怎麼會有並排的大口徑水泥涵管?

AVvXsEhfZR4pKOaReMDyzF7KBxSMCcU-3Pg_xpQDysDubiJ4URU8zPArXcKUsZCViYqEf5wOSXitSCq_pkVlMPJcNT-FHFyo7qpfjEEaa9qKo-4gZar38rM2vDj-NxAsUwHEQ3_ae784B49QjZrnMtQO35jJSQLKBEyjSDLbbyV8vNTnYUxr-Llop427BA=w640-h480

AVvXsEhnnZVcmY0FscsjiW9WIZLSfIYV94y1q-5yULRilNB4vnKR4g2A5sSK7dRXGn7T70BLlmA85tA_AkcmSuunhaeeimKw6sQxOVU_ExlV6zqNwfvJWsa1vCzagCxRvXXYIE56TJfMVGEqhkq7Fu1vpgWfuxf3UID69H1Dd_oucvXXNF8W0dwSbS0kDQ=w640-h480

AVvXsEgd96Glwbwh9xHO4jeUUXeZt5-484HRnv8i4hgwSOS_xgnQz1K5o0pbPGgobsIKtthMbOr4lRguHb_uYWNoSy1upPoGGm9RPUc5fJhl49GI_zyTHPjQv_ALaeR2JLBQ4lBm40Eq3DE_Evi5HYxlPews2MZl_lH7aX0uyTNVMeW8YUohOdZ2bEb3RA=w480-h640

AVvXsEjDiBba9FZwwg8ZKiPT7n5elpwVbXZXXEEY76TnKpKOfyC8D0upekQIAPh8hDwYX0hocaLaPv-yrPb3_CRF_wnC9tiNI4k8TXdo23L9bK5gQMs5GrPJX1vhiz8W0aGtReHqAAJWxJapRpE_KwJrmQI2Y2gkyNK0S7KJpqfSwMifoVpptV8-ddD0Uw=w480-h640

AVvXsEhGDYYNetJvGWsBV5hQ7vO2YIRwCe6xcoYR3f41O7wEYTNLerpPdnhn5cp7Fbk7II1DC5QlFjBSSc2lfhUeNgBy0nSRVsRlSI8xo7YMTqgCIb9C8WYueJcOa8dSJcATuslebmUMN0Zo4tLq1atPboLki_QGMqBlMMicYs4CHSUZpiGyDt0oPpyvbw=w480-h640

青潭水源保護基石5

AVvXsEhkduFCUaEnlv85-N1yiZFv5kAf05B0z9FuBgRZuR0BMFrGbQTWPSFT6ZOWg9PivzfbLob7fCar--GfH1AKQUOZG-o4AAmr_c8JMzgfauCDCgUzooHB_JoIrYypCUGXEQxGlZXTLMe7Sez959fBiKo5Zq2-DwJalMBdICpQKYWz9gZfYajQRJCGyQ=w640-h480

AVvXsEh1PmsNfG-UtWQwsJuhk4AFrVCvw5AlWaJIS79O9P4s3ACC__MYcyF7V6ZtMHdku8dcBp4EY6uGAvBx8r95HNsUId7G1V3vVhn2Ll0MUVcOdqJ0Gur18Ip9zRCZajvpHxHtI5uD-f9hDC5mti23LtFsiQxHZUyuJSWk8dbbUUaLFqalim3ordi-pQ=w480-h640

青潭水源保護基石6

AVvXsEjtHwNx-AurQtWwaHc0CuHwary9q49sjDgjvKLMBF3jc5tpgJ2AAseUvN5aVtYgnWBN_mzRB8uHQ5YPB2mOoEnVZIaeTh1y5bSHaN95luUOvl8MX9RmHwxQo2XneaUNcCSdqnJ07StyEwcyMaLGvraMy71mSvUnn19ud6OOlX4HCAn-0WRvyNEE0g=w480-h640AVvXsEj-m_ztgHPiQDJxl8AXLvl060JBIkxmic-iZIRDCePYup0OLhLJ2aC9PH9vhxOEIzY0klPwEPB4M6Sjk37__6O1V9hOhiZLPNp6WShmgPZtpyD7sUafZxbndt0kGcXbvWiXWG3tCAy2JqwQnZ89Cw9xvrviixKmsDbYCYl3_dmoACV-M2L_lZ_ocQ=w640-h480

AVvXsEh_DG2jAoOT6wj6BTWYhpjJlOc6omuItL5_XM9Je0opz287P-Rdgbn730TE0uNxvhVerPGOkO5Kw7-wyjUJvZVhtuD4aUuHYsReRpwi6fJZufsx0KRLd5W7vbnGil__7kLTR2h_PZWOQ-mvY9WpsjIgQjPn247ukV21Agj4mbDQdd9WCB5G3NWlrg=w640-h480

AVvXsEiVxdvaamPUpGYQJN5g49I9NLoPryUaO8dfy31qxip5nphiZ5R-q62ZGWHHwWNPca1UjMIH287NuY-QNKUBcUiwAlbaC2YElt3VQ2N3gtx8_hZcIvGCyk3NNZjIUklJ2G6HPXtsjUcG6T88t5Eb8gP4m6kNK-41Kg4lYJXOPyOja-QySZjzUVcmAw=w640-h480AVvXsEgfhebEy19a1ydQMS58zBKP2d0BQ4WNm92YzVSeOK4sl06WzvpY6AMNvFVkcP_-RNnMWEPivNi1p9I0qf_0A1yiOIKXdbp1uk7LAKaAZP3NCHfL13F3lTa2eo6alLsa5Xs1n94vhplqX6Bb1SeXtncBMr1dzNvo36pxhuELTUQw2OwNOVLqxGci2Q=w640-h480

來到土地公旁休息用餐

AVvXsEjxcqvzqMbSJ60G-NYzQm0WpDuDV1tXZVWZ8eiE6GpA4psSntdK8PP511-ZK8VLb-RnOMhibJUdgaDOarT9WsGeXoFavkyTrATm_96kROo5ZFIrogeyKPRyHhE8t_0Ogrs0gBbtp_K3mqzgw7S-cIPf1W0mI7QYlYAs6IOtOSJmsmvKjLnwS0BzwQ=w640-h480

可能是竹林路徑潮濕, 隊長還有幾位山友陸續發現有馬黃小姐陪伴左右, 我們隊長還慷慨捐出他的熱血呢

AVvXsEh72x4vFhd9kFawmTWSAmkntrAadIN7WA4CMEI848cdvscewrbPqtkfiaP9nBJCjlivjTlZFoqgY3jdNrk6Vr-qpMxHlOwkoDpOKUNHUZ0QRrKfYqg8aTB1ytCP_UalybYtSu3vzwwQ_UAp6lE-Zl2va2LjTEPGNmrcFNRu5HopvwRwpbrED09zcg=w640-h480

吼, 這個弟弟的便當真是無敵利害, 還在我面前晃ㄚ晃, 瞧這肉丸子還有那雪裡紅看起來真是好吃, 一旁啃著冰冷的三明治時, 看的口水直直流都食不知味了, 除此之外還有一大桶的鹹粥呢, 吃這麼好, 難怪肚子圓滾滾的, 看我吃的寒酸, 隊長給了我一顆丸子, Sandy的茶葉蛋稍微撫慰我空虛的胃, 妹婿超好吃的泡菜, 還吃了夫人帶來的柚子, 也是豐富的一餐....

AVvXsEj6O3Iz5LLgUJjApSWQfwXGd8Iq45GHPXAiwVfr4vxwqtt3xOq8ecXjIHOoq3KhxlAwLKb4D3i9mRKGfgIjv3OBMfC7ylZ0FV5vfjRZjWdM_TzxoI8qyTCkYumzh975fS1kYEq5dqZp_HrFiQoSeMXmyxDkErWAqFPy1E8ePpZRN9aUdmUkaa74bA=w640-h480

看美食飽了, 出發

AVvXsEiiuJO19IEAcOMcaoCAvyhJw9i1Q3lRLhiktnFtMrffa0c1Qt5ryIX-JIy9ZsOszhO3HuALg9vk924caz29e0wHmNIe6prOF5suEqJoh6wJY6r1t8NSfpd1ozgAOR11jWU0wXb0V_U2AJoflDg8ZdyNXmo1l9l-MEQ3J6K_nuLSCNaZDdRb1-eaNw=w640-h480AVvXsEhpy9q66wnwKyvMa79Bbs-P1TVBEIzV5fGLo6o4BZHIJDdKRgt3hqiBwP9-gFnFgUpI-BwJZYEFrP2zuXrwIDIY3wZgoRRrG07iHabakN0hM_cjmvq4jISdMnCJ2OHTZSkpL-DoiAArqJvxKNKhhcXi2NK_8sUv2NB2H8NSi4wG-WdsSXEK3-yHsw=w640-h480AVvXsEg8AQSB91K61AHpamrJqNyPF6TkqoDKfUCw1Gd4xA4hxwcEoo8ThCdLKB_02EwxzWEvfzP-oe_Zzg0Ndh4X3Wwii6NUSjHc04HQQi78PcBV-s30hJ9cdwpWcAQxiht5AZT17jHXGolK9kwTPAZr_2KVtP_VuOKUzWugJarvsTaiHlLzhItCu57Tew=w640-h480

擋土牆的缺口往上走

AVvXsEj_kj7Kd5myG8sbID--INo3-LpIY4kuZfnXy8lZGC4djC1ZylWOIStcimzVorD-e9vYhBzhg3VkbmFK7KaVQpRMgMsCUv-SRQwb5shx4zDgK04Tbtg-04juBP56dG1vm2tXHy7frl0vPf8ABcgUc3qvBxG036E3m51M6vzgYvwTSsoJO7eFawCuzQ=w640-h480充滿原始味的山徑

AVvXsEjKtwHsbElH-_KSdREiPf0vk4PlvF7JrgitpRBrUdYeIbmXjdNjlKxR2KWUKuNjTL2yY0-sUyDMTMCyEG9Iigut84kmDF7jAXdkwi-s2nCHGcbbCH7vDNySLHSKkT8C18UpN0Pht2wXQSW4AoJmX23aIM_wvqvdBjCqjJNaZG4UvDPPpNiI6Sjyig=w480-h640

經過菜園, 在路口有藍色網子圍住, 借過後要記得圍回去

AVvXsEiSuCPt4uWCkz58KCkLqa23Mq0Q6DPg8tJJz8eSqch14Fn6dSfDgKjsr7k21Jxtf1hhD6IhhZVao8Zq1cxC8BK_0t-gtEKuQC1tRTCwiu4zv9osPvVeCsn5aBtYACCRCM6KWVCjCGq2TvHgt2zOAL47GIe51Wg8hhZx0fGp1lG1_AvMsn3dFp8gfg=w640-h480

很貼心啊, 比較難走的路都會架上拉繩

AVvXsEgdQnnmiriI8w2uz0cYZ1f8KVSesNZBMZtGIUbsodXGxABVhGD93PhSfpCKU0oiTCTEgkH8YZN0V03XizewVRzfrdBtx40t55E5MBgcC6hrUskKTSWYDlGi-Zt1Z7y6BmSrTCoYE0-Dhi35hpLS4ifvi-WyAjN7UBil6sDgsFZlb06RUQdTmfjyUA=w640-h480AVvXsEj87JDLpGurifY1lKhK-LNYzyjrFvgk8FhH0VOdyEkqAq1XniOIxBxE3PDShWuFGDBt6DsMhkHuCZphDvRsy8cWql3tt2P5TFMBxrvaRFy3hnveGtGWj3V2zuWE03eu9YyHAQ0AS8gj57BU_nK9id0dxwAffRGXEdPrk9LnhbsSYAbqcKii8E4n4A=w480-h640AVvXsEjzFHFeFUV4PkFLjkmCrjNR0Eh23jyj2mKjGwjag5U3eH36YNXxcrbQUkTddvcFnX7mdH1otKdygso9-2mWYMTnGTH41jVruDSasPSUnalc_HT8DHCerfE5z6-BulB7Yv86L_aacpb8U3GaFxQi8TusYJOqCWWE-YWTezV3wOHUiuU4zvddPxWODw=w480-h640

大崎頭山, 高度490公尺, 三等三角點1137號

AVvXsEiAWseNR2rHo3iTN_2pT7oTqfvmxuhgFcCddDC9jp3RWOONm3GamHUbQJ5S2OVTVV-4E9i1CKF0qcNmmljzkZBoUzTi0j2kbKfPl9vkCSIu_qj9YqoLM_CxM7wmhTu-3Q6JsSiKkfDdbZveQUOLfdsN51nHpYMEfGPDdEHyjOxhTScwT8TVA-2CbQ=w480-h640

經過常樂景觀墓園, 從旁借道

AVvXsEgwc5zACsWkW9w_vhxq-cDVfOQvCF8_gRpDGaf0ucip4J91bfhVVnj24EEeId9HnCbfl2Y6FYxUz-HsPN_f1YpKGBoK1ec6BshVkTdt03IpWBDZUoZL2JHOd-O6j17pdoE2bBTA25mXa4LqIY830ToX7MuW7EpcYTY0NCDy9yjl2_H3WHh--Pfhww=w640-h480AVvXsEjPWot0ssg1WY-TEoV24hnxRieFOCR28eiXIKl9k-gk3b6gy_OVus2LFcH4SLSGYaSvtgg-tSW-A3_bx1NIUKgBc0HvhDh1rwXHPTh-UXHb_LHc60AtejyeuRC05KVf0WxP7XfvQu_f-PQAhsXX1eXYFr2JtcFhu1d_kwOA7xi-te-iHURICxx-Gg=w640-h480

指標往赤蘆古道

AVvXsEgQqfl5TYKmvZnM1p8jxi9ZpuMcBuWIwVAvvj7eBlmHliF_KGcA1zWjEdSre49Vn2hKLGmVZizxJS8Sdfs_uG5sm2FClLO9yfCFNEATC2MhW24FWl3TSCTI33iCTCI8uDgNmL9CRUIvlaFk739NU4vqZjBlLnQR_sTM3i7X1ktx9gIN6VYGx-qvwQ=w640-h480AVvXsEism3rJcAMuw5-xKHLQUbZuO0cyoIF227xS2PFTXKpZKoW7Ej6xQeCVq6kcjyMJEmPyQak9YX0_HeuEUjQrfwDHNhvrD7KfbVRmK421JrCZ_2bk_-rH8n7reSrB2FA7DfEAlnCDQDSNYkEBnJAAvTe7yyT28FEdg-ZYqZKBWhxeIMRe_--EKYk8Pw=w640-h480AVvXsEhQOVwPSn9TyUnz0X2sVizTfmOD1JXL-cIVc_RSfeK7K31wDY620MBcJ-rAqJ_AuB3xVWpDtWXkHdqk6XINFk8z5RaIytTzQ6_T6pOFcKCOe7FgK6cO3PpW9np9Fgp7Qtn8ENH2JalBuuw0AifVcaWis6WMh4b5qVv3nwN_tA5bBDwx9T_BstQ5wQ=w640-h480AVvXsEiqiu1OACZyerl0RMGrr0m6aujwww2n0L29GrUA0v2bSoOe5hJ_ulpM9bKBfEHLnyg_RP0BrNVGDVlks8lx0d5TaCWQyJhyRxh5yttO2KvywIscF1GOTb2guJPWs_dmGjBgOP0PLMltRDJc2kuGaZyIT0gh2HuA_v3E2hu4d8yeumSQr91SCjO2-w=w640-h480

在拉繩陡下時, 前頭夫人走的似乎不是很順, 還好有炳哥在一旁協助著

AVvXsEjgDre2Bp-rFPL5B-Qw8qgYI5kinkogv6CTqIYRQiKF0QVkKjfSzObvof9EX0dK8OmBrWY8Vm-mZcO1BzpfXeMVE04vg2hoKkbM0YgRP23E7076dzWTG9B2nEbiWkIWaYAZyqh9ntiTbgkU7v0wOZFPHCEN1k_G7AeiVspv0vU5qULQaRsYAChFeA=w640-h480

無疑是菇菇樂園

AVvXsEiulCvLocAkY_Fdt7Yxk1O4B75-JNYLwuL_LVOgUpuJ3NoMkmBLmdARY9bhCgo1-ef3gKDKO5_ANhJRrhlZzUQU2eV1BgYPh2VQKOLYyMAeOOFDoWzST7RSbevRN2KcQQF3iz131jKe6QA-RXxkhTX8rxYMRuR3AD2TPmEEN-VPhqDSG55HImdTgA=w640-h640

充滿野趣的山林

AVvXsEg9YdANzuRQS1R5Au3qaCeSk1gOLqmwol3CLHYtgTLGD9kk4oIEsyUo6LOjUd8IIv4WEoW8zeZEQT0mRgT7KOf4e7-M8yoTKIzEn7SVNRIdCY5ZosAl_ZYhCR9oXaYpWUtXcVxEaTu2p8AnIrsl-uxtRiqlhp5Km0Pi9vptTzsWHTPDYKtE8TH21A=w640-h480AVvXsEjapkcide_UPoAhzxNtnkBcxXSz-NmPvto0OdU5p2rrE4TalF5bk84q-RADlMEhkfIBgWja-4I7Xc7oep68NIpKIENuhzyRuIBnndO8DN0NmKptAGi5prYro64d4XHDlQSOILsoBGph2DvnXpoVgaibIJMIEEzVZLgPq3XTWXJbtGy8i0JmHcwCFQ=w640-h480AVvXsEjkH16OPH311DTO9hzTTkQJLjHPQpwDuGvz5trPBwFD3R6bo76NSB5mY-yaETovzAp6dccVc59gPhJaanj2fbWTgg_J1TPVKhQEdyV5wHgZ7f6rlbVIgnffeP6xcJguxKmKbmcYmtfgYBftlu3mUcOoBWW4PrxeyxpklLyUVxsc_CzghhLwKi8O5Q=w640-h480AVvXsEjI80lJSuZfZMOXNOyqsGDReZzSfhPHmaDzcA-hIIMmotwrgeWHwuMqRLhmhzdoB8L-rhCxdpJqHKkxgP2sILkRw00zO4XBW7_wOSiAQ4af9Ag_3qHoa46C0Oc7N2G8zEps2xDGEkDd3RXCnLDHwIOvawyBBpS_tpMS_9d3i5cVrdl3AFQAvTOtUQ=w640-h480

過溪溝, 穿過遮雨棚

AVvXsEiQefCb6BMlh1nRIjEewH3g_jtPBflX7BVcE09PsXAm9sISoQlKrNzundMuOTyr724Q0JaHXNIaI0O8xgpxZQZWLTh2k0INIgUUInzW6TFmnkznOH9rpyxrPF0pF4f-9laLdhBeH2NQbaZ_cMEq1vFyjiSo2YGBsGmt8Sd8MXCsTyH4pkWAmAbuIQ=w640-h480

棒, 回家的路更近了

AVvXsEgZtHpelInmIa4tQC-Qv88kTZjWWaYttu2MDWoyP01PgorOe9bUH1Un4MVN7cwS15xw8VFpdJGGCk-J0A-cfD0xCmeHkWKt3qv6KeOKcLMsgEIFgAAwtoK25fPfUnTrrA-ZY5h9ZJxvmPE7l9NbTXKt1_fN1GjY7xymX53vZNQWM9O4wS-jz4dntw=w640-h480AVvXsEhuiMAjX87Lq1hq3QcAZY0UbgTc2v5mpW_iGODSR4emQTYdP0CmpJXCdfb0Yyy8UbtgKEj9CA-j_PYoL7kyCxalaN2Z4cOG0EhGtBrrmqa9me-Sixh1pPQ7Pwfy4230ciaDcZvSoE1bVccjIOv5cjvAnKlbKWO53MgSP9K4UGWZSwOg7ug0e9Lm-A=w480-h640

感謝杜隊長安排的好行程, 當然要隆重的列隊歡迎

AVvXsEiFAPjMdELKm4WOV4PyQL4SQRbb3xzYjgNzVZWpI1DcqvIUMY1qeM8XDJO1E2mb2kmYIZCIVjmg37HPqkXMc1RnjkabV3Eo-FKhDcCNRZiCbMUO8E5YLz50pDihEOZMWmzzXABmnTeC_MBejj9cfvpbFvYtQ7vgNKCTqUhUMhGgWFSvsJ6dVc-MzQ=w640-h480AVvXsEgn91on17GovlWSOZ_Xkd73Xp1X2djD5rda5x1sZsi2BmSeUaRxKWUA7p_mFLwzDzLMpS3QISOaiIPumm9yTBIgzwWa-hX2dS5gNjNMuwvsYbr3xvQdnPlBPrYE9048UKIvjsCeb5dqdR2i39H-14IDPp_RsLk-NjxgpxobOSU6MaSghCaqqyttvQ=w640-h480AVvXsEh1qGpOYaoHDFYZD6obohj2b_QiF8ptIVt8skcuYWSroE6ti1_cHbJQnzE9tHNFcI13trklbPDuVkDhJ15pRhtnnUQLyuxToEtVutS27f4P1biYL7T2l-9gHBUNvEAIJ7cvjnkrVdL-CWkEF_8HXLsFb8p8ucCupU-hQSvwFuON2Wfgt0iNDc42Pw=w640-h480AVvXsEi6WT3rzGuojrXhBQDY1oyycVgImdbcvl0p4T3Y8xUJuq1yfpYnAm2VrhLE3rds53o55JH5hTiiIh0GbbtRe-IZMMPp_HrfjtaSXo61i7c6IwnHG_QFwmxWlm6PLGB9rapAo0mpv63WJHyH0kenBMplg-aFgnNf9XzF5j30tTrj5P3Ixluj6m-kaA=w640-h480AVvXsEh8P0mnCOhBC49FL8-O0K7lBwPJYTAp9IVzMhKMVZWDDwedlENFJjb1PwyFJdMklQce9q1jKqk_kSGqZ56hykWLZ99or--JVNbzHilLL1RcpcuwofKbsjX0G0S_mgWGLYXSvC-Heu9Ja7FCkmeCCzmsQA4S7Fmpyni4mJfAKSrdfBD448Yy7C3H0A=w640-h480AVvXsEiAd9gRTi6WVA_r_KO2NcAlK8T-9MnebNAkzlb09b63ShCXRcsP4DFI6vdGjk2sTsWzpGnBAwm7fXwa6N0JvG6WBsv1RhEV8-oZMRrj3J_FUOtlBr-J4dUgMoPjYyvfbEbX4m823tyvk4j61NnKYIv6ZM_5UlySpa5UY_y93-z5PRcec9smwIQlHg=w640-h480

經025電塔

AVvXsEjG4qO6hu6V_z3NlbiRhnGjD0e8DJXfj3K0IPdv3ej6TTXXMc3l_tYoOMu0023qttFBQ9yhwa-yaqIW4V9NVqP-BG05q5uH78P92Z4Ne1l1tj2-nQmKsZNpNyd0gb2vmTajll__RRvqmXZP1x0qmEoNHClohQNSWk52FkQWaEI4tHc3NKGO6GILGw=w640-h480

繼續往赤蘆古道, 路標看起來更新了, 距今剛好兩個月

AVvXsEjQ5CVhPTgLphoWSu8jQMsj5VLjaF-ZFY13zjuJD_16OVFI5Cha7VQl5CQEusYDQrc7skg_5b88j7dh6TzM57cYW8y9XnEnz4dto5OrVg8ZGHjMRk7_2X9Fd7KwkksizjxDRsM8qwRVEUswRTpzKsZsa9kBOBp88HMlynk_oIbfWYmZ_ptJzCQiKQ=w640-h480AVvXsEi7qK8qgVoKCPfprRp1wjg-SMS9WcVwhe0k8NSv0F4LtNAYXBBECSYzu-2O8qB_4EyveIsHsWAhFgO6pvABxCJ-LTNB2FvE0ML-4tjfLl5kTdArYhDhxe3ZKP0Y0dIkJ_CdCwl-bMxvr0NYgy5cc2wVkIU7HB-mOypK_2weoQPylApGNq5mSL189A=w640-h480AVvXsEjetZn6WBm_XLt6z3JPo4ezeTRn3O5mS3eV0Vn0owUaEfSvkooSfds3uWM5eSFdQToFnj8KMqqgZPEpvg1DCvzCDPQ-m_YqOOJi6Dj_AT7kq48xvQF5j6FOxMD9HHBYxTGqq-HaGo35u3u6Gp01kd8vFMGGFz0tPNNx1_RbF1CHsZWuz--DMEXQjg=w640-h480

詩情畫意的竹林山徑真的太美了

AVvXsEjTbkSsoBPE2V6WoCu0vnGFom2quA3nUbPWM2IDg6GwewFgO2DEWYrQ-HzWqFEKTm3SEb_wPDamSm9WOrcbftg01AScMP6iACR9sGb0JPdIRsRbLzyMe9wm8JSjTMuGSiyL2PZRUNe4Gqd717novKGTU94XBq_0EGqlLCctl8E5opiVn_lYvrCbtg=w640-h480AVvXsEhYQOUWDerwLxSC-6UOIJhvBDN_kp-B6aTSk5gDQb_zbWryVqrtvPy0RQLm2BNx6HSva2njyb8me2fwoynu-utK3k3R5ci_RiEMoLQnhCtY7tNt9NIxGct4sMxt4m3hkqgxmBOmm2tIbt0b0Cs4euJZY9S1fpz7BCkT-L61WqasR6Uzf5gjszyQ4Q=w640-h480

聽到一群咕咕咕在亂叫

AVvXsEjxHqdNRZXqca2cK4Ma6rC526MExTHsL4EkvY2FSac-ZxOiM70C9jl84eCHkHIAL8n5YHAMjGb3VQZBxsxqjc6pVpXC4WPiwFmF-N_AAqEgn52ff8cPCMhF3N7r0KQqFGShWV4YnwNy7vTl7ctFMKuxlzT81fEqN2aPPT_QIKEUv2jlEuXCwTWcIQ=w480-h640

原來是前頭養雞場的公雞, 鵝在歡迎我們的到來

AVvXsEhOCwuIUmpqsGN0NSPSUZQ31Jjo3CGtI28fOdLhcugb4E_taXjfh_5mLICHAVb5nmzBoAzalhT9yRm6WbVarWMz_F4PwhyqXzZzUq5rs_mlS8u7LJhyOSL-CjAGzOKTULuAt4_G7DaOGfpMQvkBPz1B8Qbsts4tj-PqSlZsZjV0tt6Un-sFZozeqQ=w640-h480走出山路, 接到社區的中庭AVvXsEgpBQrTjG7KDXFjccFQR23sFLfoTx_KMEyIjKdFPQVKHG12zhVLNH1LD6qoWP4iLd3iiWBnHpqoyH6W4chIKGFIkMn4uK60lq2Z527gCQjFo4yN6jTHvRWBA-4sB60ewCmEN7Elj1cGTZ9x-vok9Zb8uqXwBzEnXTs174MCfhUEk-vgIlktlaD3Yw=w640-h480

出口來張團照, 謝謝炳哥拍攝提供, 雄鷹各個都是拍鳥的高手, 分享出來的照片多到看不完

AVvXsEgtmdum8NnOHD8WKj5Y6oiVajVI34wPQAK2XPYCRGoityqK9tIukQ2TiaTnUygq-QncQDPqk_P_jGJ0wK4BUh1aiqR79a476kLLT-_mqghtLu2fPhy1G_A-cS6BFHK0sbPxws47DQW6o3VxHA-9BqU-V_JtPSGAiPjnpNxjcZuxMII9xDjN_PdxKQ=w640-h480AVvXsEjaN2FcDLgNICVYUG3Hv5i3q2-D2oBW47tUP0tLyq340OchwkxCRugmKUMNVgcnti6Lpo7XYT3tclH58FNc7VlkTsczJjHzy5Dl6QZ0_JcMjxbxSdIAfF9mkNkYoLO9YbVatWlTwIQVCdJrU8XijOo-VUINzRpwgo1cjiiz8IPiB_Hath9qZqY7Pw=w480-h640

公雞都在啼了, 趕緊繼續趕路, 往赤蘆古道小粗坑站

AVvXsEhK3oACSd2Z0eDopV_TadOvI4gtIcFPsJRcTKf2FSu9i5kecO7Jf0aRDyADIbGWH3X3ByrYR63EWhmmiApwLfO5Icw-_UrBhXGv1WVurfcOC7ce7YD1Wn8DjE1Ev3tKZW6eiF31dDHRXA47V1U8izUh4lH5AfhuU7EO28vPdFYyVYapJjniWpSECw=w640-h480AVvXsEhw73vGFYBzz4apbYlUVgUlyA7GvfyXaPm5wv8B2GRNa-TwiT9p4hVkmH3fCmj8t_BqLmkmB2Bia05EeI0jsyR1Vl6pgrHHazLLy9YWlo38GxqfPoQcN4fbQPmGWa6e0Ty9w0D1mcrP6LutKtqhhXHWLL2of1FAVljK8gI7b_pYDecdanvvOOp8PQ=w640-h480AVvXsEgStgkJQ_bzTnraFpG7vzNmpkDlD_1x-BcC5EJWfnNdhEjcKVUL-K35IMBnlzfDWyJJof9EOyVVIPvMP7i9VQiiVUif9KFEHxbn9ClYJoyl1UINGcpD_kbaRZIE0GHSIuivNdWAx16un_Hbf7dwjPBo2zLloTQ33QklF5OjwKuEZs9DyBz5EdJizw=w480-h640

經過岩壁小瀑布

AVvXsEhE98h-gh-3l_CDT4Ti7s-t-ouFcXGjXsBugPgLoogHZWT_osOCx9_0dOrYxeQrAZdZawfVQYXREJrm7ETrJDTLB-xq0HdEbsyLAbhzQmvErYe1Bb2qjIstyklhkLizBIMgTaQylWrLRAc432caVDiJuMRswPllnuH-0qorMIsrIYJshpMm2gSgwg=w480-h640

赤蘆古道真的美, 值得來一趟

AVvXsEhtxtFOJogjVVdMqd9YIYNEQ-gtDgjNHA5qmMkuMS2NK-aBVQZuQAjdKmYykTmGHjYPC9neU4pEU-f1KIeV1bid80k8Uc8mcZ_794_6HzCHcgzfheI6mAE6K9W4Z6XHhgqu6Y3-gytUyLPkUKJa2FNg4CqNADOAPwU5bMznRW9iJvfdEbjbQEgH8g=w480-h640AVvXsEh97XqGx_5IfrubPTqZaiIqKc1G-zhxWAwvBArnJI-3MfeRHu5DaenRt49FOwgl-1368BEaN5QyY5buGXq2OKv1IP_ml1Wpzkr0Y9G5kgJNDv2OPpEWO_9uu3hI_sDEhiM-_ypwLyRPdMYmm8qoXaK0_OdBcoq5kJegS6DwurQRsh4RMNO0on54NA=w640-h480AVvXsEgXrZpNXMPUy7p7F-z9wFKxoiXwzW8FY-hhCVSmYq-EM-zmTCirXUwNGzINxvXRIQf883nAzcWUvQ1rgQglJh7j939SRBxMqxsmk9CNu2UdZF8PyCNS3ucyrWlNN8n0dHanOzERUQ4UJAb0klR-FXPdNbpMmgTc1Fwqe44Ga9oYtt0LPNi9So2I9A=w640-h480AVvXsEiWxkk_yUMBzwmZ_h6uFTEhQ27U4-aZ4HetvrH6qPPds-Ui1C0iPl-X1N6ijdnPQwlylRrP3uNGoTkQR9slYOnb6bDLJPljljluKV452kvRXYGqx5AWGiIyqW27rsHN5UC3URf1RWccI9fPzyw6MBB9RXcOWtKF7Eav_fQOVdyOqtyklv3lq_Csyw=w640-h480

google: 赤蘆古道是指「赤皮湖」到「蘆竹濫」兩地居民往來的古道, 現稱為「湖興古道」, 此古道形成和道光年間廖鑿家族由過橋坑經蘆竹濫到赤皮湖的開墾有關

AVvXsEh2Ytym0S3xcXimFvJv2ZvIZWB_jOjEA0AAvDOrQgJKZJgEwbhWc7LVI8H1q_ZmD-8GCku2I7gzwruf2wnKpN6BriB3Lzz4n7iY-Tj5_zaXQ9F0heDchrXV5aqB8vvTet7MsJEY1Ydau9_eRfcQkPO0Yvuaaa2SQoUR2BRWpZUkQN3Gxk97NEQJ6Q=w640-h480AVvXsEgwZjqSJF2EzpVklsWckt4AgZmdxtqJFSdt3fdf4mSbM_HGsJFtkWfohho87OliJFgGFZhGRlyaNoofG9o4tRndIDz9WIEURq1G9qeBnmS0xliZsW4Ra-z49VlsgD16ZBFlRWn3CLvGbGNa_UYnDQj669E8zXJgb_5uMUDFXpFOMlFooEV0m2nWIw=w640-h480

有幾處落差大的要攀爬

AVvXsEhBvqj3YPwz9irPIYLB8sBpuO5rasAWl1g76dryftGziz_ZZ1hpfrnzpp73CAqj3YVis-uhITgjeyFAYzAdPYvAiTyZ1J1uOJNS-fsVTRgpLOybNREcPcoWju6aXeXRo3aNb8OZQjO6wxTwkA4cj04OCf1I2y8e_LSy1ogHDhFeXflVvAoTC77tuw=w480-h640AVvXsEh8_3XywDqcMqprUsG91-iE3fOkwTAGn6OZcNEa6KhUQMrMtzwGV7YbGr5gjLiojcXXi3FocZKgNsfQjwzkmpCL3zU34ZViqV1cv5d4UxeZXuNYVk814TtUz-w3E9QYs6hHGjfqE71NtvzNmUO-gJLCgD4JnFyBbl1PBZj7A5yerXEuleHHYdh96g=w640-h480AVvXsEjt1RI5q7aRmHL9_p9RxCdar92cmB1SqL5MPhkfkIDZyTK7cEcKKAc4BlDELKocIhgsxpMO8I-FNA_zEHake5VgaZEK04HfOxuFvZBSTC6_9ZfSB95SBPD6kbVLs3hZ3AtwCyIyiVxtljF8J6xBqBjpRxGuDsgMQNtHmLqaGVk9E9h3OiCwJIswzg=w480-h640AVvXsEhd_bthh5ArqOfpbtq6KZ4MrlyzjN6BHNLVFEcPVs2A4z3PiJloyYfHWUwFO31ObEMd-8ZGsXg_So59HwFBOxuH51kj4oQZ3z6_9EW9Gs7QxQKvFt6HHBQZ7-zydlGm7uTi9DAA_Og8WN4Ilf9DQ7N2RRepkVBjX4pt1g76soAC4MsmCpqiuMKQpw=w640-h480

走出山徑, 整裝回家囉

AVvXsEj8CwvJ-8m7gpcq8D773ZietCmO2R_mR0AzMGza6ypnuAvzSmIQtzD2UhYmT4bHP5FNbishDtvIF2Re0sWJeTy2QyYgyamJvfAWVI_FJYK7GIFSfH4QGifQjxKcedFnkTAB9cUM2w6z8acG3Ktkq47m8KmGQvTkF5Rpg7n5QX4jbXUPyGMrLxTz3g=w640-h480

雨鞋上滿滿的爛泥, 羨慕杜隊長人緣好, 還有人幫忙清洗

AVvXsEjdqwkqgTibjKq_fI_DdEPb1K1LadwumZNczvwMfRDn8wEhe6lAEshYY1m5PVFI9VlffKRqE_-g7QMPL2k-pAVu4NTCaN5D1Kx9OpjjNqUF6m8X3DGrdwkR6FGsPhbOI2SwxQz_59CPssGxI47P7L90VcM1dOsLNJxzTvS4RRXVDOlGHvu1sHmXrg=w640-h480

旁邊的古早厝已成一片廢墟

AVvXsEh93jzw1Muj-0992D3gmWHqjAcS8cyIEZ633rsIWKzncc-CX7F1mFdQDrUvhvL4hYK28J7G4k_OVdAqs2yMCppBb9Ah6NbF9b8TAmuoGpW_N68t0Cm9xTwkQvYBO_7SgIaPyYOjnDutn3JBDc81oHZEkJ2ZEJZHMQILtHmdYu9sFW7Yihk5bv3vDA=w640-h480AVvXsEhmG3-Ktl43EN74GPMkbm2Qv-fJVnX92BmHsGI7Nhc8kdjx5mj2A5Qro6t1wv_azSjbW9uK8X5zypyME5TxNYmIr1kQ9lLFVflA0P8HxjzQbkZM2Xh82TaJLWlQyRVxvIPtaEEzhT6k7HjeHQfOlpKY00CZ_wJi-XMgJojeQUJNTlIPkJvz1OAQbw=w640-h480

感謝土地公

AVvXsEir9F7n5A8smLk8Iu40YVjrj6M1no-2Azf8YVkU44EO_iUuYWV58IK55H7eeyLtiBp4C6avpzAjgrPe-SlPKU9-KCpMSgkU_E7jWUuF_7cXFYyqsAOokHZPajYKGC0k_UkxvfxSZSdbgRYguHy1Nv8mS6Nf18vJMHGvq8n6RmkIJ2S03i9CwpRJ9g=w640-h480

不曉得為什麼, 整片竹子都翻倒在路旁

AVvXsEgIq6bcccFsicsDGbJkVQPtGlPU3gEEOm5TdgUIqxK13DF7h6-9xElw6WD0IX8qfiBYH6BAnPXqRnE5Oeaa8pBDphtc7ntw0mwMuFvFPdD2uHsT-6jkfRoBw1YQQMPeRHdj-QAlWsDatiqthHA1XCEHNN9SFUF3B5Uvisi2zYAUJB6X4Gx5Lvh35A=w640-h480AVvXsEh4_jYC581lCOuZppRNCO0Dwz61NKXTqEa7SEzqrZ_a4z8P_bjw8zZLl_Hzj29bRtI45vQGOUz0Jy4kxIEFPqb6k2OyB-rYN1aFORthHw_iun2JpKrvscrG4b-ZEtWuN-OPlgZanupmzatzVqjR11lNP6rppyQSU8p2UV6irs8Pk_B8uxPLLr-COg=w640-h480考驗下腰能力

AVvXsEgj7u6yRMsIVNrdbb0UGRcRHN2YE265_Y02hi0CE4bJQgCSHnsPVOYVwKGLhpVtaLBk1TF11-obUsAs9RsFB5gj_UfRHLH4wxNXCDXpvVUnstt4CdkoUuiu8UNRXphS5gGwAlhqFb_N2_GxOQiTJMZZYPgbx-nMcFDGjHYd6QWP6ta4QVbTBVtL5A=w640-h480AVvXsEhz5FHLGeEpplWejpakVfwbLwYbpWOOgZPDFsVrWvItWaCAoKVll4PZP_KO2YAQnBDW1YWmI3b8XVHps-BbaxQKM3OJdyMt_i-Q-ax7i_a7tn6FTeLz9n58nmJEwGUCsiN_uxYBMl1ZFqTkKVJfa4U9U4yzke9WuLtSE4PYn5s8zNUORcKsTiWp0Q=w640-h480

恭喜弟弟, 一路上面色青筍筍, 哎哎叫也快要完成了, 一定要給他掌聲鼓勵

AVvXsEizVef5kp4yQ6LW0aGWANbq-6GKWKGF41TbjSoVQFVQgOeG15hfEVLGznkCiHHha5M_HaB0sBGvA3mmnawriLG1FuHG3gET4GpmVfZCeq10rh6QOqQ5MFoWreUUr9JVrIoz0PX_A_llMaWFqJ1qWeXjB0b4rPlNVXRv21onOLfr_1kwkbJP-HfWvw=w480-h640

滿佈青苔的古道遺跡實在太滑了, 還是走旁邊土路較妥當

AVvXsEiQ5sGhHkkni2wq9quOVNAOGQbIp9S4mL9cberQRWLYAQs3ifhDpwCi-J41N5cvkGS8YwUj8cpDC9MDWwtEdrDrCxKdbkxTGeRf3pbyFIoUz-WPd5WbHcmXuAvjs735iid5YvMdxGUb26E3N1eqc92qyxCHnvNejMbjX-bfMsS6OsDp1IHXY8myHA=w480-h640

野薑花的香氣撲鼻而來

AVvXsEgNw_at7gdsy7gfEbcxAa6Cq8XuTbRvDldJk6Ug6ojxOwOBNDdUOrIUJm2B7RcpKMS1NQz7twf6sfBRUcbJX38dFta4H4F1SjG_y_RqQ7Eu9zdOdOp7YYZpXU3r7V31VhuWN6Uf7jY86iQ1fGXUwyoOhB42zXt8N96IdL4b9kdL1r5MEpoRtl1DqQ=w640-h480

押隊杜隊長抵達登山入口, 全體達標

AVvXsEgUefjKGP8juIlxkmbRAcHrlhtnoEsHsG-eX72-HsoTWexKR6SrQP8B7p9h7sK1dVqgFoo-DJhFsrFN1NVO6Igt2vQUF3IPo5q5psVQr2a34vPaad59DswyoDxKxMckYdztTvw659SpDSM4nCw2kiuMcTSAAACvF3zXAdoN-3JQWZDPovDOMwbZbQ=w480-h640AVvXsEjHGWSILEXtIbPi6Qs-8gJZ6Q_7jpp0QatNroNrY2wAHBcCaS8B22B0mRG8m5oJvWe_tvXPcra0kgkcJmgpIefK4SzpCTSI5353C8AzavMg5Tw7fQd621i-VM6kSP25lucVa9G38xUt_WcthoUeDVhmWSRcgKpK9ohepAK9wc0bYNjOEiQrQqUz6w=w640-h480AVvXsEimQIFOJ35Ga9iTZgRay90IWElEetc60CZsbsQk68nVMuir5dKYj-EInTmHfQwVVqvvatoazRZmaFFxoSyZKBGh0CiH9zKYMSudkjx-bgfEpxcBpuRGOmdsg-xWQMExz0XkuUr_1mrBYpMmS2fNTI4K6wsyLlX6mJ7CdhYtXN-WVmWi1JwGAAbx9g=w640-h480

開始飄起雨絲

AVvXsEis61EhMkZN_V70xAT4ZEYAN1xYRgVbQH6Fnx66R3lcCBO33lsmtw9GFA9oPzftQ_qnNRmOB5Jg6U46wnRvr8a8Nmw_Hg_skG8_D-x_v5k_yiLAHgvRgzYMo1cfQeqzADS6uSjdcgYeZXrDC3JO0cbf6FTX2nSY0y83DJYygEDhP9ILOq84szcdHw=w640-h480AVvXsEjTcdimFfZF5aDVDAKeEzgjAgk6rf_9wRwH1FB5gS1ERooGu5NcWP_nuq6Y_xlGmwBgpC6pUx54dMGpipJaCKmdND8d46yhWNZMOCzx-58iI2EI7GmDt9V1EZbF04kW1GQF8KZRtCbnb6AROFxO2g0XZKrg9sMdDHWKhMwlqRiNFMZqPjWvkZ3b3A=w640-h480

從社區走出來, 旁邊就是候車亭了, 很快坐上849回溫暖的家!!!

 AVvXsEjdv8-oKe6ZLHoG_sMO8KAC8yBhUrtG-5Xfixt1IHXzZ-3riZDYLB8sb-UpoCZ1Ek-rFjnBdQUruzmvW56-9-V3-5aebRsSHJOc6WywrLAshJwPOqFXmSKfZWmT4mP8c7Ms_TpJqqtuxP2s7_-hR4gY8jGvCuKmtoiXkXKM3UJzibNkSWL7rxYh6w=w640-h480

小粗坑長興宮-新烏路一段85巷-青潭尖(小油山)-小油山登山步道-大崎頭山-赤蘆古道-湖興路-長興路-賦歸感謝才高八斗杜隊長餽贈七字詩: 小徑斜穿入竹林，一路陡上青潭尖，天涯淺藍眾小山，時有微風細細香。翻了一山又一山，涉了一溪又一溪，大崎頭山空野外，赤蘆古道沁人心。古徑幽處繞溪行，心曠神怡野薑花，林斷山明隱古厝，又得浮生一日遊

古道 登山 一日遊

延伸閱讀

大陸雙11購物節旺季助攻 藍天10月營收創歷史次高

新店瑠公圳賣地案 居民興訟盼撤銷免迫遷

林蔭交錯、平緩好走！ 觀音山系「北橫古道」 遠眺台北港、淡水漁人碼頭這麼美

汐止姜子寮古道有原始風 通泰安瀑布具挑戰性

相關新聞

卯畢羊2天1夜！在小完美谷露營、畢祿山賞雲海大景

相關山岳： 卯木山(大禹嶺山)/2819m/三等三角點3677號畢祿山/3371m/三等三角點6368號羊頭山/3035m/三等三角點6354號前言：因820林道坍方，現在想去畢祿、羊頭只能走1.羊畢

包場黃金時段先筆記！單日往返「水漾森林、眠月神木」享夢幻美景

第一次開團下雨失敗，怕影響多人行程，這次選擇有幾位特別想去的好友前往。領隊：我（兼司機、嚮導、煮泡麵、攝影、表演餘興跳水、寫心得敘述）這車油錢不好賺。成員：杉媽、光哥（特別請假）昭緯（即將換新職場）

中橫特辣！「白姑大山」壯麗山勢太震撼　熬過翻不完的山頭最厲害

白姑大山，中橫特辣白姑大山，3341M，百岳排名#45，一等三角點。又稱白狗大山，列名台灣百岳的「十翠」之一，山勢雄偉壯麗，山頂視野絕佳。自九二一地震之後，開闢了從紅香部落經三錐山、司晏池攀登白姑大山

壯觀水濂洞景致！朝聖「銀河洞越嶺步道」　順遊大台北天際線、飛龍步道

10/26.7位好友於新店捷運站轉搭綠12公車至銀河洞下車.0830啟登.再步行15分前往銀河洞越嶺步道口. 沿溪畔山徑拾階而上.不久到達著名的銀河洞瀑布.因嶺上溪流由山腰斷崖直下.飛瀑凌空狀似

最親民的天然野溪溫泉！宜蘭大同「芃芃野溪溫泉」星空露營2天1夜

天氣轉涼時就會非常想去野溪溫泉，冷冷的天氣泡在暖呼呼的溫泉池裡，非常暖心又舒適宜蘭大同鄉的芃芃野溪溫泉，總是我的首選名單，親民的路程和寬廣的營地，視野遼闊的山嵐景致聽說芃芃野溪溫泉，因為河道疏濬工程有

遙望鋸齒連峰的天空綠地！「小完美谷」冷門路線　大片箭竹是魔王

在疫情趨緩之後，這陣子也完成了許多登山清單，也積欠了很多文章啊！ 繼上次奇萊主北結束後，疫情就開始升溫，所以許多戶外行程也只能就此暫停。 而在八月底時的微解封後，我們再次安排了今年228沒有完成的小完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。