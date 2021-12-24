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卯畢羊2天1夜！在小完美谷露營、畢祿山賞雲海大景

健行筆記 / 健行筆記草莓登山客

4370dacb0ea8fd7b98a009dc45cca4f1.jpg相關山岳： 

  • 卯木山(大禹嶺山)/2819m/三等三角點3677號
  • 畢祿山/3371m/三等三角點6368號
  • 羊頭山/3035m/三等三角點6354號
前言：因820林道坍方，現在想去畢祿、羊頭只能走1.羊畢羊2.卯畢羊羊畢羊我覺得很無聊，重複的路走兩次沒啥意思，而且我之前也走過畢羊縱走兩天一夜(文章在此)所以這次有機會走一個卯畢羊，早聞小完美谷超級漂亮，勢必要來體驗一下。

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▲ 820林道短時間內應該是無法修復了

路程／時程：

Day 0 (交通天)2021-10-29 (五) (台北車站->梨山)

Day 1 (7.9公里, 含休7小時)2021-10-30 (六) (合歡古道登山->小完美谷)7:00 合歡古道登山口(台14甲線41.1K)8:05 卯木山叉路口8:25 卯木山8:50 瞭望台(休10min)10:10 乾溪溝，有活水10:15 關原駐在所岔路口10:30 關原駐在所(休10min)11:00 關原駐在所岔路口出發12:50 崩塌地(休15min)13:20 大倒木13:45 溪谷準備上稜14:10 小完美谷----------------

Day 2 (10.2公里, 含休11.5小時)2021-10-31 (日) (小完美谷->慈恩隧道)4:30 起床收裝備、看日出6:25 小完美谷出發6:45 畢祿山南峰8:45 畢祿稜線三叉路口8:55 畢祿山(休30min)9:35 畢祿稜線三叉路口出發10:40 鋸山(休10min)12:55 畢羊新山屋預定地13:40 羊頭三叉路口(休10min)14:20 羊頭山15:20 羊頭三叉路口(休15min)17:45 慈恩隧道登山口----------------小提醒：1. 畢祿山和羊頭山輕裝來回，所以要準備攻頂包2. 無法確定營地是否有乾淨的水，自揹兩天的水量（約4公升）上山(ps：本次乾溝有活水、小完美谷看天池有算乾淨的水)3. 小完美谷號稱「大反潮谷」，可以準備抹布擦拭4. 靠近小完美谷的路段芒草雜亂，可以穿雨褲泳渡GPX軌跡檔：1. GPX載點(我自己手錶紀錄)2. 本次使用(建議載這個，註明完整，非常實用，準確度高)Day 0 交通天

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這間鐵皮屋經過好幾次了，但從來不知道是民宿XD每次爬山騎這條路經過都會看到這個鐵皮屋，因為它獨特的造型非常有記憶點，直至今日我才知道它是一間民宿...可以住人...

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▲ 民宿內部設備齊全，應有盡有，一天/350元，CP值算高了

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▲ 我今晚的床位Day 1 卯起精神往小完美谷

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▲ 民宿離登山口走路3分鐘就到了

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▲ 合歡古道登山口(台14甲線41.1K)這段布條多，路跡明顯，不用怕迷路~

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▲ 走一下就到「禹嶺尋梅」的大石碑，為時任司法院院長的謝冠生院長所題。

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▲ 抵達卯木山岔路口(捷徑版)去卯木山有兩個岔路口，一個平緩但較遠，一個陡坡但較近。可以看到照片，捷徑路跡並不明顯，需要有判位能力，建議有經驗的登山者再走捷徑。

791609e55e6c11531aceb684449a3acc.png▲ 卯木山岔路口(一般版) -->別人紀錄

53820f8f8d4c29cba1572ffb31eaee9f.png▲ 卯木山岔路口(捷徑版) -->我的紀錄

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▲ 兩段路(捷徑&原路)的交會點，一個大平台。

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▲ 往旁邊一看，原路真的又平又好走，只是遠了一點~

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▲ 抵達卯木山，沒什麼景色，純撿山頭。卯木山也稱為大禹嶺山，海拔2819公尺，位在中央山脈的主脊，南投縣仁愛鄉與花蓮縣秀林鄉的交界。

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▲ 抵達瞭望台，很有味道的一棟老舊建築物。

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▲ 不知道是民國幾年的楊桃汁。

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▲ 瞭望台上的照準儀上面有方位角的刻度，0度指向北方。把林班圖或者是地形圖放在平台上，地圖上的北邊對著刻度0度的地方，然後轉動照準儀，以照準儀的視距絲對準觀測位置（比方說森林火災發生的地方），並以視距測量取得概略的距離，就可以標示出林班圖或地形圖上的觀測位置。

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▲ 從2F窗戶望出去，可以看到自動氣象站可惜天氣不好，白牆，不然可見遠方奇萊主北在氣象站之後。

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▲ 自動氣象站

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▲ 抵達駐在所岔路口

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▲ 抵達關原駐在所關原駐在所遺址超級大，旁邊樹林擋風又不會冷!真的很適合露營~

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▲ 駐在所旁的奇木

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▲ 回到岔路口，休息，準備一路陡上，這邊就要開始上切200M到稜線了。

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▲ 抵達崩塌地

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▲ 抵達大倒木，奇特的景象

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▲ 抵達溪谷，一路沿著乾溝上切就可以上到小完美谷了~

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▲ 抵達小完美谷，已經有其他山友紮好營了~但小完美谷很大，我們繞過去看看，尋找合適營地。

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▲ 大隊人馬真的很可愛~

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▲ 看天池，水源不穩定，這次有水，算蠻乾淨的~

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▲ 小完美谷，山風寒冷刺骨，小完美谷的山風自東方的慈恩溪而上煮晚餐瞜~第一次吃李子柒的螺絲粉，冷冷的風，配上熱熱的酸辣粉，真的很合適。

Day 2 此次行程畢定喜羊羊

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▲ 前一天吃完晚餐，跟隊友泡茶聊天到六點多後早早就睡覺了，早上4:30起床，在晴朗的夜空中，看到無數顆閃爍的星星，它們就像一個和諧的大家庭，散布於漆黑的夜幕之上。(gopro hero7拍攝)

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▲ 吃完早餐、收完帳篷、整完大包，開心看日出冬天的日出總是比較晚升起，太陽六點整才懶洋洋的起床。明明就已經是老練登山客的大夥，看日出還是像第一次一樣的開心。

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▲ 看日出看到忘記旁邊的鋸齒連峰也是挺美的~

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▲ 霧氣漸散，但還是很冷，準備出發~

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▲ 很快就到的畢祿山南峰，深藏在箭竹林中，純撿牌子

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▲ 小完美谷之後的路徑較不明顯、布條少，且須鑽箭竹林(箭竹林非常高)，非常需要具備路徑辨識能力的人當破風手，並不是一條好走的路。

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▲ 可愛的雲

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▲ 天氣好，開心的人們

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▲ 上切300M到稜線，抵達畢祿岔路口稜線鑽出劍竹來到H3330M草坡，接上畢羊傳統路前，過這邊之後就是傳統路線，路跡好認好走~

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▲ 畢祿、羊頭、820林道，三岔路口

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▲ 畢祿山，滿滿回憶的一個山頭好回憶、壞回憶，皆有。

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▲ 畢祿往羊頭0.7公里處下乾溝2020年此地出事，現在多了條繩子隔著，避免登山客走過頭，讓人更安心。

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▲ 抵達鋸山

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▲ 抵達畢祿名樹

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▲ 抵達新山屋預定地結果新山屋應該是沒蓋木頭，外面是用厚帆布搭起來，防風防雨保暖避難，這樣其實就很夠用了~

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▲ 抵達羊頭山岔路口

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▲ 抵達羊頭山，白牆

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▲ 抵達慈恩隧道，跟之前---整體來說卯畢羊我覺得其實不會太困難，過小完美谷後路線真的比較不好找，我們也是有小繞了一下切到傳統路徑後基本上就沒太大問題了~畢羊對我來說是很有回憶的山頭，再來一趟有種見見老朋友的感覺，一切的開始、一切的結束。卯畢羊｜完登

登山 民宿 古道

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