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百變的夢幻山域！台中「稍來南峰＆稍來山」 美度十足的中級山

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

稍來南峰。稍來山

(2307m/ 2303m)所在位置：台中市和平區稍來山/稍來南峰高度：2307公尺/ 2303公尺登山口資訊：大雪山林道35.1K登山口(遊樂區內，需收費)/ 30.2K登山口/ 28.5K

登山口路線地圖：健行筆記GPX

完整相簿：連結

紅榨槭葉轉紅前的稍來山，沒有太多登山者，人潮都被吸引至鄰近的鳶嘴山，偶爾發現山友，也有很大的比例是攀登鳶嘴山順走而來。如果走大雪山森林遊樂區收費站的大雪山林道35.1K登山口，這裡是平緩簡單的登山路線。如果由30.2K登山口或隱藏版的28.5K登山口進入，則有許多包括陡上抖下、包括攀爬路段的多變地形。我們選擇由30.2K上，28.5K下的一圈O型。倒木、岩壁、參天杉木、紅檜、樹洞、鬆軟如棉被般的落葉腐植土、視野瞭闊但有點讓人腳抖的森林防火瞭望台，組成了一趟不輕鬆卻很好玩的登山路線。返程途中，小樂神秘地拿著一根樹枝插在腐植土中，說這是他的樹枝好朋友，插在這裡做記號，下次再來找他玩(???)。這裡遇到的山友感覺腳力都很厲害，有一個媽媽帶著兩個跟小樂差不多大的孩子，跟我們一樣而方向相反的行程，淡定地行走，從不同登山口下山踢林道回原點時我們又在中途相遇，開心地互道再見。原本對稍來山到28.5K的這段沒太大的期待，沒想到這一段出奇地美，小樂下山時頻說這座山好美，好想賴在這裡不想回去喔～(應該是太累了語無倫次)

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另一段語文倫次、雞同鴨講的小插曲也有一組途中曾相遇的山友，從35K上，卻好奇探索從28.5K下，在30K相遇時其中一人還好心地跟我們說，她老公從28.5K順林道奔跑回35K拿車(蝦米！也太強！！！)，等一下開下來時可以順道載我們回去拿車。(真心覺得山上常常遇到許多好人)有點感動又有點疑惑的回她：我們車停30.5K，快到了呀～對方累到昏頭：還有5公里吧！還很遠耶！雞同鴨講了半天她並不知道30.5K有登山口，一直以為我們也是從35K下來的，後來我們取車後發現他們還在等老公開車下來，就反過來載她們前往會合，減少一些原地等待的煩悶和累人。在閒聊中結束這趟有趣但也很累的旅程。

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登山 森林遊樂區

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