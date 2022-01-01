登山新手指南！「羅馬縱走」壯麗景色相伴　天然百岳訓練場

編按：「我是新手，我想去...」系列文章中所介紹的步道，並非是我們推薦給新手走的步道，而是為了讓剛接觸山林的新手們，能藉由以下資訊更了解步道實際狀況。我們希望大家在出發前能做好功課，無論是對路線的了解、或是自身的準備...等。敬告各位新手，千萬不要什麼都沒準備就出發，在大自然中，只要輕忽下面的任何一項，都可能造成嚴重的後果甚至賠上生命。祝大家快樂上山、平安下山！

『羅馬縱走』聽起來相當有異國情調的一條步道，而實際上也是一條風情萬種的路線；開頭與結尾皆跨越溪流，有著多變的高山林相、茂密劍竹林、千年神木，沿途還有中央山脈、南湖大山、中央尖及雪山、聖稜線等壯麗景色相伴，是一條對於打算攀爬百岳高山者的絕佳訓練場所；但也因為多變的地形與氣候，務必做好行前準備，新手最容易發生的就是在連續上坡路段時抽筋，故平常要養成基本運動習慣；此外，該路段雖然大致上路徑明顯，卻偶有叉路連結至其他山徑，離線地圖的下載要準備好，以防走錯路或迷路的情況發生。

▲羅馬縱走高度及距離表 （圖／BRight Lin）

羅馬縱走步道詳述

▲路線地圖（圖／BRight Lin）

步道上除了不時有開闊美景外，其最大特色就是會經過一棵千年紅檜-羅馬神木，那巨大身形聳立在寂靜林地裡，靜靜散發著安詳的氣息，是許多山友喜愛的留影地點。（圖／BRight Lin）

羅葉尾山登山口→（4K,200分鐘）→羅葉尾山 (高度 2717M)開頭第一段就是最有挑戰性的斗上坡，僅僅四公里距離爬升七百多公尺，難度已輾壓許多郊山和中級山，若使用休閒步行速度，一小時1.5公里的配速行走，中途還可不時拍拍照休息喝個水，通常三小時半左右可以抵達羅葉尾山三角點；貼心體醒，上坡路段可別一股腦橫衝直撞，呼吸與步行節奏調整好才是王道。

▲步道入口在鐵柵欄前左方，啟登一開始就必須跨越羅葉尾溪，正常情況下溪流並不湍急，可以踏在石頭上不濕鞋子清況下過溪，反之雨天時可能需涉水過溪，出發前要先檢查一下鞋子的防水性。

▲陡坡是場硬仗，累的時候不妨回頭眺望蘭陽溪景致。（圖／BRight Lin）

▲走在林道防火巷的步道，雖然路徑基本上還算明顯不難走，但還是要注意路上不時有樹根突出，可別只顧著看風景及拍照，而忘記看路不小心踢到絆倒。

（圖／BRight Lin）

▲三角點前約五十公尺有羅葉尾池，時間若充足不彷可以去看看。（圖／BRight Lin）

▲經過四公里上坡路段的奮戰過後，終於抵達羅馬縱走最高點【羅葉尾山2717M】，三角點合影留念當然不可省略，過了三角點之後，接下來的行程就是輕鬆行了!（圖／BRight Lin）

羅葉尾山（1.4K,70分鐘） →2410峰→ （1.6K,70分鐘）羅馬神木羅葉尾山三角點後，則行走於稜線地形，往2410峰這段路距離約1.4公里，需下降三百公尺高度，慶幸的是沒有陡峭險峻的斷崖，但卻有不少欉集茂密的箭竹林和那會刮傷人的芒草，穿梭行進其中需注意，路徑上可能因視線遮蔽而踩到窟窿，或者走到獸徑岔路，若遇到疑惑時，放慢速度觀察周遭環境與查看地圖是必要的。到達2410峰後並不會看到像字面一樣的山峰視野，只看見一個小空地，是個還不錯的歇息地點，繼續往神木方向前進距離約1.6公里，這段路可以感受到林相的變化，藤木苔癬鬱鬱蔥蔥，樹木越漸茁壯，果然是為了神木出沒而準備的氛圍,很適合在此享受遠離塵囂沐浴山林的寧靜感受。

▲山徑上有時須穿越茂密箭竹林，遇到叉路時要注意看路條指標判斷方向，離線地圖也要準備好以防不時之需。（圖／BRight Lin）

▲周末連假期間健行民眾較多，上下坡時難免有排隊情況發生。（圖／BRight Lin）

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羅葉尾山至馬武佐野郡山中間路程為走在山稜之上，這段路徑林相茂密，不時可見許多檜木聳立其中。 （圖／

BRight Lin

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▲羅馬神木位在必經路徑上，一邊欣賞路邊風景，走著走著一棵參天大樹就會忽然映入眼簾。（圖／BRight Lin）

羅馬神木→（0.9K,40分鐘）→馬武佐野郡山→（2.3K,100分鐘）→馬鰣橋在神木區休息、照拍滿足後，接著再往前一公里就是馬武佐野郡山，這裡的高度為2379M，看到樹上標示牌就代表已經抵達，過了標示牌沒多久會走出茂密的林地，會看見這裡視線開闊，一片大草原加上竚立遠方的枝木，猶如非洲草原般的氣息，堅韌而生生不息；若天氣視線良好，可在此地段遠眺北一段、中央尖山，往另一個方向延伸則有雪山山脈、聖稜線及大小霸。欣賞完風景後接著就是兩公里多的下山路段，別小看這兩公里的下坡，想說應該能很快走完，沿路上有許多芒草，鬆動礫石與砂土，不時還有絆腳樹根，是一段走不快，需要一路減速前進的地形；下到平面後則需要渡過有勝溪，剛好可以泡泡腳，緩解那剎車到快要起火的腳底板，最後攀上護欄桿就是終點馬鰣橋了。

▲過了神木再走將近一公里，就會抵達馬武佐野郡山，但地標指示牌子不是很明顯。（圖／BRight Lin）

▲接著就是大約兩公里路的下坡，注意碎石跟松針小心滑倒。（圖／BRight Lin）

▲下坡終點是有勝溪，就讓雙腳泡在清涼的溪水，稍作休息做個完美的結尾。（圖／BRight Lin）

▲過溪後順著路徑爬上馬路防護欄，就可看見馬鰣橋路牌，即羅馬縱走的終點；此地段交通繁忙，過馬路時要注意來往車輛。（圖／BRight Lin）

▲行程最後，若沒有安排交通接駁,則需步行五公里路程回到思源派出所，步行時間大約一小時左右，行走路肩時也務必注意車輛。

（圖／BRight Lin）

▲距離出口約六百公尺的小啞口公車站旁有蔬果攤，售有熱食及冷飲，還有方便屋與沖澡的服務，提供需要的山友使用。

（圖／BRight Lin）※貼心體醒，本路段遇大雨時溪水會暴漲，可能導致無法通過！若活動期間遇到山區下雨，請遠離溪流，並做好防範。 安全出門、平安回家才是享受山林之美的第一守則。

交通方式抵達登山口的交通方式大致有幾種方式：自行開車台北出發民眾可由台九線或國道五號經宜蘭，走台七線接台七甲抵達思源派出所。桃、竹、苗地區出發可由北橫公路台七線走山路接台七甲抵達思源派出所。台中花蓮以南可由中橫公路-台八線銜接台七甲抵達思源派出所。※開車朋友須注意，因登山口停車腹地有限，馬路旁也因道路狹載不能隨意停車，周末假期需要提早抵達才有車位。

▲思源派出所停車場（圖／BRight Lin）

搭乘大眾交通工具北部民眾可搭乘國光客運-1751號公車，由羅東發車至梨山方向，在思源派出所站下車（抵達時間約AM 9:43）。返程則可搭乘國光客運-1764號公車，由梨山方向發車至羅東（梨山站下午一點發車，公車到站時間約PM2:00-PM2:27），也可由勝光站牌或思源派出所上車。中南部民眾搭公車則較為複雜：可由台中市搭850號公車至谷關，再由谷關搭865上梨山，最後再轉1764號至思源派出所，但這個轉接可能沒有算好時間可能會耗掉兩天時間，所以建議由北部或宜蘭出發。※搭公車基本上無法當天來回，可以計畫兩天一夜行程在此停留一晚。※若山區天候不佳，可能造成道路中斷，出發前須留意官方網站公告是否有行駛。

▲國光客運至思源派出所下車（圖／BRight Lin）包車或跟團包車或跟團為其中最便利的選項，可雇用一台7人座+司機，或者交給在地登山/旅行社包辦，找值得信任的商業團體，代為處裡交通及領隊問題，一群三五好友人一起出發，還可輕鬆解決最後出口接駁五公里路程的問題。

行程安排

兩天一夜

自行開車民眾，建議前一天先到登山口附近過夜，隔天早晨出發攀登比較沒有時間壓力。民宿選項：南山村 (隆達 / 莎韻 / 南山櫻花園)，環山部落(光果農莊 / 環清宮)，兩處民宿距離大約半小時車程到登山口。營地選項：亞爸的山 (民宿/小木屋/營地)；思源派出口登山口 (腹地有限，礫石區營釘相當難打進土裡，需在車潮來之前撤帳)

搭公車可以當日早晨抵達後開始攀登，須注意因抵達時間較晚，腳程速度與休息時間要控制好，避免太晚下山，結束攀登後可以在小啞口的攤販（寒單）方便屋休息一晚，搭隔天下午公車下山。當然武陵農場也有住宿選項，從飯店到營地選項都有，但出入武陵農場需要門票收費（每人+車輛），可以依自己的方式來規劃想要的假期。

小啞口的攤販（寒單）方便屋休息一晚（圖／BRight Lin）

一日行程當日往返行程適合跟團/包車或自行開車民眾，因停車位有限，建議在清晨六點左右抵達登山口，也可將車子先停到小啞口菜攤或馬鰣橋附近再往回走到登山口，結束行程時就不用再擔心接駁的問題。※建議下載登山 GPX路徑

入山證申請

山林開放政策權限下放至地方管轄，入山證為區域管轄派出所業務，目前台中區域山域幾乎全線開放不須申請，但宜蘭部分山區則仍然須申請入山許可，而位處與宜蘭與台中交界的羅馬縱走就會有這尷尬的情形，其步道於台中管轄部份無需申請，宜蘭端則需要申請（見下圖說明），雖然步道上不至於有檢察單位在山上做巡邏取締，但現行系統上仍有此路線申請選項，申請步驟既是免費，只需花費五分鐘就可完成手續，就把它當作行前準備的一環，完成向地方機關報備再上山吧。

黃色為界線，上方為宜蘭端需申請入山證；下方為台中端不需申請入山證現有兩個入口網站提供申請服務：

行前訓練

雖然說羅馬縱走屬於中級山健行等級，但一趟路程整體爬升也將近海拔九百公尺，對於平常較沒有登山習慣的民眾來說，突然高強度的運動絕對是肌肉與心肺系統的一大考驗，即使是輕裝出發，在連續上坡情況下，還是容易發生抽筋的情形，為了不敗興而歸，建議至少在出發前一～二個禮拜持續練習強度半小時以上慢跑/腳踏車/負重健行或樓梯爬行等運動，達到強化心肺與核心肌群，活化關節與筋骨的伸展，減少突然劇烈活動時可能發生的運動傷害。

建議攜帶裝備

基本上一日行程所需要攜帶的裝備，不外乎就是個人飲水與餐食點心，另外要額外準備的就是雨具、保暖外套及行動電源和照明設備以防不不時之需。

水

食物

點心／能量棒（糖／鹽份補充）

登山杖

頭燈

備用電池（行動電源）

雨具／保暖衣物

平常就要觀察喝水量，上坡與大太陽天時水量通常要加倍，全程11公里路預估攜帶1.5 - 2公升較為保險。也可以攜帶1一瓶水 + 一瓶運動飲料來補充身體電解質與鹽分。※露營野宿山友可以準備濾水器，在開頭及結尾都有溪流水源可以補充。早餐（出發前先用餐）及中餐休息時的食物，建議是乾糧或飯糰，這樣就不用再另外攜帶鍋具爐頭多一個重量。準備幾顆糖果或小點心，上坡累的時候隨時來一口，喘口氣同時會讓你覺得體力稍微回復。對於上下坡及過河起到保護膝蓋及平衡作用，是相當好用的登山配件，使用時必須小心附近（後方）的山友，以防傷到別人。千萬別認為一日行程，絕對可以在太陽下山前就下山而疏忽，頭燈絕對是爬山是必備裝備！帶著有備無患。在3C充斥的時代，帶著一支手機上山錄影拍照的人比比皆是，一天活動下來可能才走到一半手機電池就已經用帶快沒電了，行動電源及充電線帶著就不怕發生要拍照時沒電的情況發生。山區的氣候邊化多端，尤其思源埡口處於鞍部地帶，常常一個瞬間就雲霧覆蓋，在濕冷的情況下容易造成失溫，要預防這個情況發生，防雨、防寒裝備不可少!