登山新手指南！「羅馬縱走」壯麗景色相伴 天然百岳訓練場
編按：「我是新手，我想去...」系列文章中所介紹的步道，並非是我們推薦給新手走的步道，而是為了讓剛接觸山林的新手們，能藉由以下資訊更了解步道實際狀況。我們希望大家在出發前能做好功課，無論是對路線的了解、或是自身的準備...等。敬告各位新手，千萬不要什麼都沒準備就出發，在大自然中，只要輕忽下面的任何一項，都可能造成嚴重的後果甚至賠上生命。祝大家快樂上山、平安下山！
『羅馬縱走』聽起來相當有異國情調的一條步道，而實際上也是一條風情萬種的路線；開頭與結尾皆跨越溪流，有著多變的高山林相、茂密劍竹林、千年神木，沿途還有中央山脈、南湖大山、中央尖及雪山、聖稜線等壯麗景色相伴，是一條對於打算攀爬百岳高山者的絕佳訓練場所；但也因為多變的地形與氣候，務必做好行前準備，新手最容易發生的就是在連續上坡路段時抽筋，故平常要養成基本運動習慣；此外，該路段雖然大致上路徑明顯，卻偶有叉路連結至其他山徑，離線地圖的下載要準備好，以防走錯路或迷路的情況發生。
▲羅馬縱走高度及距離表 （圖／BRight Lin）
羅馬縱走步道詳述羅馬縱走名稱取自羅葉尾山與馬武佐野郡山開頭二字而來，位處於宜蘭與台中的交界處，登山口由宜蘭縣大同鄉交界處的思源埡口(廢棄派出所)出發，出口處則位於台中市和平區的馬鰣橋附近，由思源登山口順著防火巷一路陡上，行走距離四公里，爬升高度七百七十公尺後即可抵達這條路線最高點羅葉尾山 (2717M)，再繼續前進約三公里即可抵達羅馬神木位置，過了神木後往前走不到一公里即抵達馬武佐野郡山(2368M) ，山頭過後則是陡坡急轉直下兩公里，下切高度五百六十公尺就會抵達有勝溪，過溪後沿著路徑爬上道路防護欄就可看見此行終點的馬鰣橋，全長約11公里，以平均腳程速度走下來，一趟行程大約八小時左右可以完成。
▲路線地圖（圖／BRight Lin）
步道上除了不時有開闊美景外，其最大特色就是會經過一棵千年紅檜-羅馬神木，那巨大身形聳立在寂靜林地裡，靜靜散發著安詳的氣息，是許多山友喜愛的留影地點。（圖／BRight Lin）
羅葉尾山登山口→（4K,200分鐘）→羅葉尾山 (高度 2717M)開頭第一段就是最有挑戰性的斗上坡，僅僅四公里距離爬升七百多公尺，難度已輾壓許多郊山和中級山，若使用休閒步行速度，一小時1.5公里的配速行走，中途還可不時拍拍照休息喝個水，通常三小時半左右可以抵達羅葉尾山三角點；貼心體醒，上坡路段可別一股腦橫衝直撞，呼吸與步行節奏調整好才是王道。
▲陡坡是場硬仗，累的時候不妨回頭眺望蘭陽溪景致。（圖／BRight Lin）
▲走在林道防火巷的步道，雖然路徑基本上還算明顯不難走，但還是要注意路上不時有樹根突出，可別只顧著看風景及拍照，而忘記看路不小心踢到絆倒。
（圖／BRight Lin）
▲三角點前約五十公尺有羅葉尾池，時間若充足不彷可以去看看。（圖／BRight Lin）
▲經過四公里上坡路段的奮戰過後，終於抵達羅馬縱走最高點【羅葉尾山2717M】，三角點合影留念當然不可省略，過了三角點之後，接下來的行程就是輕鬆行了!（圖／BRight Lin）
羅葉尾山（1.4K,70分鐘） →2410峰→ （1.6K,70分鐘）羅馬神木羅葉尾山三角點後，則行走於稜線地形，往2410峰這段路距離約1.4公里，需下降三百公尺高度，慶幸的是沒有陡峭險峻的斷崖，但卻有不少欉集茂密的箭竹林和那會刮傷人的芒草，穿梭行進其中需注意，路徑上可能因視線遮蔽而踩到窟窿，或者走到獸徑岔路，若遇到疑惑時，放慢速度觀察周遭環境與查看地圖是必要的。到達2410峰後並不會看到像字面一樣的山峰視野，只看見一個小空地，是個還不錯的歇息地點，繼續往神木方向前進距離約1.6公里，這段路可以感受到林相的變化，藤木苔癬鬱鬱蔥蔥，樹木越漸茁壯，果然是為了神木出沒而準備的氛圍,很適合在此享受遠離塵囂沐浴山林的寧靜感受。
▲山徑上有時須穿越茂密箭竹林，遇到叉路時要注意看路條指標判斷方向，離線地圖也要準備好以防不時之需。（圖／BRight Lin）
▲周末連假期間健行民眾較多，上下坡時難免有排隊情況發生。（圖／BRight Lin）
（圖／BRight Lin）
▲羅馬神木位在必經路徑上，一邊欣賞路邊風景，走著走著一棵參天大樹就會忽然映入眼簾。（圖／BRight Lin）
羅馬神木→（0.9K,40分鐘）→馬武佐野郡山→（2.3K,100分鐘）→馬鰣橋在神木區休息、照拍滿足後，接著再往前一公里就是馬武佐野郡山，這裡的高度為2379M，看到樹上標示牌就代表已經抵達，過了標示牌沒多久會走出茂密的林地，會看見這裡視線開闊，一片大草原加上竚立遠方的枝木，猶如非洲草原般的氣息，堅韌而生生不息；若天氣視線良好，可在此地段遠眺北一段、中央尖山，往另一個方向延伸則有雪山山脈、聖稜線及大小霸。欣賞完風景後接著就是兩公里多的下山路段，別小看這兩公里的下坡，想說應該能很快走完，沿路上有許多芒草，鬆動礫石與砂土，不時還有絆腳樹根，是一段走不快，需要一路減速前進的地形；下到平面後則需要渡過有勝溪，剛好可以泡泡腳，緩解那剎車到快要起火的腳底板，最後攀上護欄桿就是終點馬鰣橋了。
▲過了神木再走將近一公里，就會抵達馬武佐野郡山，但地標指示牌子不是很明顯。（圖／BRight Lin）
▲過溪後順著路徑爬上馬路防護欄，就可看見馬鰣橋路牌，即羅馬縱走的終點；此地段交通繁忙，過馬路時要注意來往車輛。（圖／BRight Lin）
（圖／BRight Lin）
▲距離出口約六百公尺的小啞口公車站旁有蔬果攤，售有熱食及冷飲，還有方便屋與沖澡的服務，提供需要的山友使用。
（圖／BRight Lin）※貼心體醒，本路段遇大雨時溪水會暴漲，可能導致無法通過！若活動期間遇到山區下雨，請遠離溪流，並做好防範。 安全出門、平安回家才是享受山林之美的第一守則。
交通方式抵達登山口的交通方式大致有幾種方式：自行開車台北出發民眾可由台九線或國道五號經宜蘭，走台七線接台七甲抵達思源派出所。桃、竹、苗地區出發可由北橫公路台七線走山路接台七甲抵達思源派出所。台中花蓮以南可由中橫公路-台八線銜接台七甲抵達思源派出所。※開車朋友須注意，因登山口停車腹地有限，馬路旁也因道路狹載不能隨意停車，周末假期需要提早抵達才有車位。
搭乘大眾交通工具北部民眾可搭乘國光客運-1751號公車，由羅東發車至梨山方向，在思源派出所站下車（抵達時間約AM 9:43）。返程則可搭乘國光客運-1764號公車，由梨山方向發車至羅東（梨山站下午一點發車，公車到站時間約PM2:00-PM2:27），也可由勝光站牌或思源派出所上車。中南部民眾搭公車則較為複雜：可由台中市搭850號公車至谷關，再由谷關搭865上梨山，最後再轉1764號至思源派出所，但這個轉接可能沒有算好時間可能會耗掉兩天時間，所以建議由北部或宜蘭出發。※搭公車基本上無法當天來回，可以計畫兩天一夜行程在此停留一晚。※若山區天候不佳，可能造成道路中斷，出發前須留意官方網站公告是否有行駛。
包車或跟團包車或跟團為其中最便利的選項，可雇用一台7人座+司機，或者交給在地登山/旅行社包辦，找值得信任的商業團體，代為處裡交通及領隊問題，一群三五好友人一起出發，還可輕鬆解決最後出口接駁五公里路程的問題。
行程安排兩天一夜自行開車民眾，建議前一天先到登山口附近過夜，隔天早晨出發攀登比較沒有時間壓力。民宿選項：南山村 (隆達 / 莎韻 / 南山櫻花園)，環山部落(光果農莊 / 環清宮)，兩處民宿距離大約半小時車程到登山口。營地選項：亞爸的山 (民宿/小木屋/營地)；思源派出口登山口 (腹地有限，礫石區營釘相當難打進土裡，需在車潮來之前撤帳)
搭公車可以當日早晨抵達後開始攀登，須注意因抵達時間較晚，腳程速度與休息時間要控制好，避免太晚下山，結束攀登後可以在小啞口的攤販（寒單）方便屋休息一晚，搭隔天下午公車下山。當然武陵農場也有住宿選項，從飯店到營地選項都有，但出入武陵農場需要門票收費（每人+車輛），可以依自己的方式來規劃想要的假期。
一日行程當日往返行程適合跟團/包車或自行開車民眾，因停車位有限，建議在清晨六點左右抵達登山口，也可將車子先停到小啞口菜攤或馬鰣橋附近再往回走到登山口，結束行程時就不用再擔心接駁的問題。※建議下載登山GPX路徑
入山證申請山林開放政策權限下放至地方管轄，入山證為區域管轄派出所業務，目前台中區域山域幾乎全線開放不須申請，但宜蘭部分山區則仍然須申請入山許可，而位處與宜蘭與台中交界的羅馬縱走就會有這尷尬的情形，其步道於台中管轄部份無需申請，宜蘭端則需要申請（見下圖說明），雖然步道上不至於有檢察單位在山上做巡邏取締，但現行系統上仍有此路線申請選項，申請步驟既是免費，只需花費五分鐘就可完成手續，就把它當作行前準備的一環，完成向地方機關報備再上山吧。
現有兩個入口網站提供申請服務：
- 臺灣登山申請一站式服務網 （可檢視所有步道與山域需要準備文件）
- 內政部警政署入山案件申請系統
行前訓練雖然說羅馬縱走屬於中級山健行等級，但一趟路程整體爬升也將近海拔九百公尺，對於平常較沒有登山習慣的民眾來說，突然高強度的運動絕對是肌肉與心肺系統的一大考驗，即使是輕裝出發，在連續上坡情況下，還是容易發生抽筋的情形，為了不敗興而歸，建議至少在出發前一～二個禮拜持續練習強度半小時以上慢跑/腳踏車/負重健行或樓梯爬行等運動，達到強化心肺與核心肌群，活化關節與筋骨的伸展，減少突然劇烈活動時可能發生的運動傷害。
建議攜帶裝備基本上一日行程所需要攜帶的裝備，不外乎就是個人飲水與餐食點心，另外要額外準備的就是雨具、保暖外套及行動電源和照明設備以防不不時之需。
- 水
- 食物
- 點心／能量棒（糖／鹽份補充）
- 登山杖
- 頭燈
- 備用電池（行動電源）
- 雨具／保暖衣物
- 手機/地圖
健行與登山裝備檢查表。
天候觀察
強風豪雨天避免登山是共通常識 ，因此行前天後觀察也是重要的功課之一， 除了中央氣象局網站可得到各種天候相關重要公告之外，也可多利用手機APP；相當推薦一款免費天候APP - Windy （Apple ／Android 皆可下載），超作介面相當直覺，可手機收尋區域定位，增加預報精準度，所提供數據也相當準確及豐富。
生態景觀
在登山口的羅葉尾溪，被列為是台灣櫻花鈎吻鮭生態保護區，若仔細觀察，有機會見到珍貴的台灣特有櫻花鈎吻鮭，另外春夏季可見曙鳳蝶、大紅紋鳳蝶、雌褐蔭蝶等昆蟲，還可常見冠羽畫眉、黃胸藪眉、山紅頭、鉛色水鶇、小剪尾及金翼白眉等鳥類，還有赤腹松鼠、山羌和台灣獼猴等動物，切記!請勿餵食野生動物，一個無心的舉動將影響動物的進食習慣，登山者只是拜訪的過客，做好無痕山林，愛護環境，讓生態美景長存。
其他小提醒
沿途有不時咬人貓及芒草，建議穿長褲及長袖衣物，避免沾染或刮傷皮膚進而產生紅腫疼痛情形，另一方面也可達到防曬之效果。
▲9-11月之間為虎頭蜂活動季節，行進間或休息時要多注意，可別一屁股就隨意坐下；另外蜜蜂對氣味及深色衣物較為敏感，盡量避免擦香水及大動作喧嘩，容易刺激到蜜蜂進而產生攻擊。（圖／BRight Lin）
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