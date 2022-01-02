快訊

甜炸！周杰倫首曬一家四口高清正面照 兒女難掩高顏值

不斷更新／國道9大地雷路段 北返建議上午就出發

花蓮「鯉魚山」步道親民好走　湖光山色超加分

健行筆記 / 健行筆記阿德

鯉魚山，位於花蓮縣壽豐鄉，山下是有名的鯉魚潭，山脊自西北折南走，狀似鯉魚蜷臥，因而得之，海拔601公尺，小百岳編號89，有一顆三等三角點4302號基石。交通方式除了自行開車外，由花蓮火車站可搭乘1139公車於[鯉魚潭]或[池南]站下車，也可以搭乘台灣好行303在[潭南遊憩區站]下車，再走到位於湖邊的登山口。2020/7/5這邊來到鯉魚潭，湖邊馬路有管制車輛進入，先走一段馬路到達登山口。

cb7a8ea48432a0c4da2704d525a4d7e8.jpg

湖光山色真是漂亮！

a6cd2b026825d532c527241a2d145198.jpg

鯉魚山登山口之一，由此往上走。

096f3e02799ec6685d6f0831ae48414b.jpg

步道是枕木、石階、木棧道，坡度不大，親民的步道。

6bd705b2b47f5a96dc2ef52e3e24961c.jpg

也有涼亭供休憩，規劃很好的步道。

cc95841d33d7b0ab0c426fd47fe606e8.jpg

步道稍有破損，小心行走。

52711944231430791308e59b6a3ef51c.jpg

eee245194d43478db4f5aea43e4c347c.jpg

fb00cb7c61a4517ba6744679fb5fb4ce.jpg

走了約1小時來到鯉魚山三角點觀景台。

62231f4b639253a7311a29141ea649ad.jpg

d3fc82d752ff3c9a5779df04d814dfe6.jpg

登上景觀台看看花東縱谷、海岸山脈。

201bbfa344aad24c405d679ae7f500c9.jpg

2020/7/5來的這天，步道另一側在整修中，只能原路返回。

4ab78456341f22673e8e9f6fa0382223.jpg

b9aa20cacdc1e483452fc806471ff959.jpg

回到涼亭處，上來是走直行方向，取右，由另一個出口下來。

bc55b0605bc81d98dd51115a9c0baed7.jpg

這段步道青苔不少，小心行走。

cb1455e21de26703fd6df4d1b16367e0.jpg

空曠處還可以看到鯉魚潭全貌。

3248e4e2f94e58ca693e8409a2d3a7f3.jpg

由此登山口下來。

aa653f6703655c88dd6c8b8660b6c8ed.jpg

再沿著湖邊馬路回到停車處，順便飽覽這美麗的山光水色。

4d9e796b31ab1f6a068a293d61c14a68.jpg

e40b53d115d64c14565d27565065209e.jpg

湖邊還有涼亭可供休息，規劃完善，蠻適合在此放鬆心情。

80aa3269d04bdb2baaf7bc8cbf22b057.jpg

6d68039a7e215347aacbae22305e3cbb.jpg

也可以划划船或搭遊艇遊湖。

603741b8eb63981ff01b919a56330ce9.jpg

步道 登山

延伸閱讀

一粒麥子花蓮「光福」綜照啟用 軟硬體服務量能大升級

花蓮街頭有人亮槍？警火速查出醉男揮舞玩具槍送辦

台北／七星山步道健行賞秋芒 超熱門小百岳步道

花蓮原住民族豐年節 11／19～21邀您「一曲愛海洋」

相關新聞

花蓮「鯉魚山」步道親民好走　湖光山色超加分

鯉魚山，位於花蓮縣壽豐鄉，山下是有名的鯉魚潭，山脊自西北折南走，狀似鯉魚蜷臥，因而得之，海拔601公尺，小百岳編號89，有一顆三等三角點4302號基石。交通方式除了自行開車外，由花蓮火車站可搭乘113

登山新手指南！「羅馬縱走」壯麗景色相伴　天然百岳訓練場

編按：「我是新手，我想去...」系列文章中所介紹的步道，並非是我們推薦給新手走的步道，而是為了讓剛接觸山林的新手們，能藉由以下資訊更了解步道實際狀況。我們希望大家在出發前能做好功課，無論是對路線的了解

搭公車輕旅行！東北角「南雅奇石」 充滿巨型石筍、壺穴、海蝕地質

南雅奇石充滿各種特殊造型的石頭，附近還有「南子吝步道」可看芒花以及更壯觀的海景。 交通方式： 捷運北門站2號出口(塔城街)，坐上965公車。 瑞芳火車站下車，轉搭856公車。 南雅南新宮站牌下車，

星級山景海景齊收！金瓜石至黃金洞全程10個亮點　風光明媚視野佳

2021/10/15，金瓜石真的很適合戶外活動的好去處，此行目標黃金洞，開車停在水湳洞停車場，先步行至黃金瀑布後，旁邊有山徑可以上行至無言的山丘，附近就是本山六坑及六坑斜索道，沿索道上行到勸濟堂停車場

阿里山脈最高峰！登頂「大塔山」　順道探尋台灣雲豹的蹤跡

大塔山是阿里山脈的最高峰，同時也是鄒族人的聖山，鄒族人相信善良的人死後，靈魂會回歸到大塔山，至於惡人的靈魂則會聚集小塔山，如今的大塔山已規劃有完善的登山步道，風景也極為秀麗壯觀。大塔山過去還曾是「台灣

國家級賞楓路線！新竹楓葉秘境「霞喀羅古道」　一年四季都夢幻

橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉的「霞喀羅古道」，古道全長原為49.2公里，在整修拓寬過後，目前僅剩22公里，健行所需時間較長，但出入口多，可視腳程調整路線，且路面平緩好走，加上沿途兩側樹木遮蔭，除了秋冬的楓葉季，夏天氣候更是涼爽宜人，是條一年四季都非常適合前往的路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。