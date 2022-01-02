花蓮「鯉魚山」步道親民好走　湖光山色超加分

鯉魚山，位於花蓮縣壽豐鄉，山下是有名的鯉魚潭，山脊自西北折南走，狀似鯉魚蜷臥，因而得之，海拔601公尺，小百岳編號89，有一顆三等三角點4302號基石。交通方式除了自行開車外，由花蓮火車站可搭乘1139公車於[鯉魚潭]或[池南]站下車，也可以搭乘台灣好行303在[潭南遊憩區站]下車，再走到位於湖邊的登山口。2020/7/5這邊來到鯉魚潭，湖邊馬路有管制車輛進入，先走一段馬路到達登山口。

湖光山色真是漂亮！

鯉魚山登山口之一，由此往上走。

步道是枕木、石階、木棧道，坡度不大，親民的步道。

也有涼亭供休憩，規劃很好的步道。

步道稍有破損，小心行走。

走了約1小時來到鯉魚山三角點觀景台。

登上景觀台看看花東縱谷、海岸山脈。

2020/7/5來的這天，步道另一側在整修中，只能原路返回。

回到涼亭處，上來是走直行方向，取右，由另一個出口下來。

這段步道青苔不少，小心行走。

空曠處還可以看到鯉魚潭全貌。

由此登山口下來。

再沿著湖邊馬路回到停車處，順便飽覽這美麗的山光水色。

湖邊還有涼亭可供休息，規劃完善，蠻適合在此放鬆心情。

也可以划划船或搭遊艇遊湖。