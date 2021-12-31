星級山景海景齊收！金瓜石至黃金洞全程10個亮點　風光明媚視野佳

2021/10/15，金瓜石真的很適合戶外活動的好去處，此行目標黃金洞，開車停在水湳洞停車場，先步行至黃金瀑布後，旁邊有山徑可以上行至無言的山丘，附近就是本山六坑及六坑斜索道，沿索道上行到勸濟堂停車場往茶壺山方向，在茶壺山登山步道口前廣場，視野展望極佳，山景海景盡收眼底，難怪會收引這麼多山友前來，真的好美哦，經過茶壺山登山步道口後，旁邊有山徑先往煙囪山方向，還好距離很近一下就到了，山頂芒草多無基石，但是煙囪山頂看風景很不錯哦，鋸齒稜，茶壺山，復興山都看的很清楚哦。

離開煙囪山轉往復興山，攀爬到山頂都是大岩石堆，很特別的地方，在此遇到一對山友夫妻同行，拍照留念後一同前往黃金洞，人多就是安心，山友夫妻一起走，穿越草叢及小溪最後順利找到黃金洞，而且黃金洞還有分上中下三層，以下層黃金洞最大，中層次之，上層最小，但是我們只有到中層的黃金洞，為了回程保留體力沒有到上層及下層探索，在金瓜石這裡才看的到如此特別的地方，是台灣早期盛產金礦重要的礦區，因此在山中留下許多開鑿留下來的痕跡，留給現在山友有戶外踏青的好去處。

離開黃金洞原路回到煙囪山叉路口走煙囪稜下切，山徑兩側的雜草有山友整理過，草不會很長路徑清楚很謝謝默默付出的山友前輩們，經過哈巴狗岩，到達廢棄的水管路段，穿過水管路沿山徑接回主路線很眼熟，原來是上次曾走過的廢煙道，再接回到馬路回到勸濟堂停車場，平日的九份還是很多遊客，到報時山看一下風景後，回到六坑斜索道從原路下山至水湳洞停車場完成此行，今天一共走了8.85公里，耗時5小時38分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

10：03，水湳洞停車場

平日來所以沒什麼車

13層遺址

台灣金屬鑛業公司簡史

旁邊就是海邊了

10：08，黃金洞我們出發嘍

沿馬路走至黃金瀑布

10：13，路邊遇到小蛇蛇

黃色的溪水

這是什麼設施呢

10：18，原來是濂洞溪圳橋

10：21，黃金瀑布到了

合照一張

10：25，過黃金瀑布後登山口有布條上行

走到黃金瀑布上游處

由上往下看蠻特別的風景

這段草有點長

拉繩而上

登高望遠

10：45，看的到陰陽海

續行

這裡是哪裡，遺跡嗎?

10：46，無言的山丘

對面的廢煙道

茶壺山

很大一塊空地

很美的地方

綠油油的葉子

10：55，看到水泥建物

10：56，原來這裡是六坑斜索道下層

往本山六坑

有人整理過芒草哦

10：58，本山六坑

坑口上面有提字

禁止進入哦

外面用相機拍一下坑道內部的樣子

往六坑斜索道下層

生機盎然

11：05，有點像龍貓隧道

努力往上

出現鐵軌

休息一下

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景色一流的

11：23，六坑斜索道上層

走上來了

六坑斜索道遺址

11：30，茶壺山登山步道

已經從海邊走到山上來了

有涼亭

11：51，朝寶亭

天氣炎熱在此處休息

道路指標

保安林界

12：00，茶壺山登山口這一段視野超好的

風光優美

好多岩石

12：02，經過茶壺山登山口

煙囪山

12：07，大岩壁

先往煙囪山

看到復興山

12：13，此處為煙囪山頂，可以看到美麗的茶壺山

鋸齒嶺及茶壺山

下一個目標，復興山

遇到一對夫妻跟我們同行

12：26，由此處登復興山

復興山頂無基石，都是岩石堆

12：34，跟山友合拍

很熱情的山友夫妻檔

離開復興山

遠方的水管路等一下會經過

往黃金洞

真壯觀

12：47，有小河流

穿越中

黃金洞快到了

有小瀑布

已經看到黃金洞了

需要拉繩而上

12：56，九份黃金洞，一共上中下分成3層哦，圖片中是中層黃金洞

山友在此拍照留念

黃金洞內部

洞內有點暗

好特別的地方

小心安全

封起來的坑口

看起來很乾淨的溪水

13：32，離開黃金洞

13：42，山林之幽

13：58，煙囪稜的展望極佳

看的好清楚

14：03，哈巴狗岩

水泥設施

14：14，剛剛在復興山頂看到的水管路到了

還好山友前輩們有整理過路徑

14：49，過隧道後就是勸濟堂停車場

往報時山

14：51，朝日亭

14：54，報時山觀景台

14：55，六坑斜索道

14：59，勸濟堂停車場

好多遊客在此拍照

15：10，有藍天隊的指示牌

15：13，無言的山丘

下山中

15：23，回到黃金瀑布

開心^^y

15：39，濂洞橋

15：42，終於走回起點處，今天一共走了8.85公里，耗時5小時38分左右含休息

高度圖

軌跡圖

軌跡下載點

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