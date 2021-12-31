快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

星級山景海景齊收！金瓜石至黃金洞全程10個亮點　風光明媚視野佳

健行筆記 / 健行筆記張家瑋

2021/10/15，金瓜石真的很適合戶外活動的好去處，此行目標黃金洞，開車停在水湳洞停車場，先步行至黃金瀑布後，旁邊有山徑可以上行至無言的山丘，附近就是本山六坑及六坑斜索道，沿索道上行到勸濟堂停車場往茶壺山方向，在茶壺山登山步道口前廣場，視野展望極佳，山景海景盡收眼底，難怪會收引這麼多山友前來，真的好美哦，經過茶壺山登山步道口後，旁邊有山徑先往煙囪山方向，還好距離很近一下就到了，山頂芒草多無基石，但是煙囪山頂看風景很不錯哦，鋸齒稜，茶壺山，復興山都看的很清楚哦。  

離開煙囪山轉往復興山，攀爬到山頂都是大岩石堆，很特別的地方，在此遇到一對山友夫妻同行，拍照留念後一同前往黃金洞，人多就是安心，山友夫妻一起走，穿越草叢及小溪最後順利找到黃金洞，而且黃金洞還有分上中下三層，以下層黃金洞最大，中層次之，上層最小，但是我們只有到中層的黃金洞，為了回程保留體力沒有到上層及下層探索，在金瓜石這裡才看的到如此特別的地方，是台灣早期盛產金礦重要的礦區，因此在山中留下許多開鑿留下來的痕跡，留給現在山友有戶外踏青的好去處。  

離開黃金洞原路回到煙囪山叉路口走煙囪稜下切，山徑兩側的雜草有山友整理過，草不會很長路徑清楚很謝謝默默付出的山友前輩們，經過哈巴狗岩，到達廢棄的水管路段，穿過水管路沿山徑接回主路線很眼熟，原來是上次曾走過的廢煙道，再接回到馬路回到勸濟堂停車場，平日的九份還是很多遊客，到報時山看一下風景後，回到六坑斜索道從原路下山至水湳洞停車場完成此行，今天一共走了8.85公里，耗時5小時38分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。 

10：03，水湳洞停車場

805d68c03651fbda48d7c275d165f699.jpg

平日來所以沒什麼車

82400d0a63403c9375404f6ccf2a40d6.jpg

4fa83307bc5db43eea75c3c267cbe35b.jpg

13層遺址

2f6eb96957f9dffd5b11473ce4fe2b4e.jpg

台灣金屬鑛業公司簡史

30732f809b4a13fa44f7973f07d9713a.jpg

旁邊就是海邊了

11b8f4f9753be0437cfaea40d2148d4b.jpg

10：08，黃金洞我們出發嘍

594f935e781b5d0397ecf35c82a278cb.jpg

沿馬路走至黃金瀑布

d29e9f2b95d3414157a3eb9de0f22be5.jpg

680399acd71416867775710b61c13b2e.jpg

10：13，路邊遇到小蛇蛇

dfc30f83bf786754c85d10e09bb0a5d1.jpg

461d0b9635874768a1892c3e1bfac6d3.jpg

黃色的溪水

fe32052a83d8792cfd01096379fb6a18.jpg

62c2fb08b892a8f1f932b45a5c729b2d.jpg

39a36d4343dd114ac226bc146fb9b1af.jpg

這是什麼設施呢

fa7e27dbff9820fa5329524f3e1a8984.jpg

10：18，原來是濂洞溪圳橋

35e4190f0c3c2cb0ce1527de175fc9a3.jpg

d5b5a1f5d9a118d4b166d42938bcd17a.jpg

10：21，黃金瀑布到了

9df206668555e051c22d211960616c55.jpg

9d27c440385e1b9fb198d5c13ff13274.jpg

54c717e1d76b8479d081a64da1d9a2a5.jpg

合照一張

61685ea3b339db95702ebaba63da0d5f.jpg

10：25，過黃金瀑布後登山口有布條上行

f297058672f28eb59d01aaedf69b6b17.jpg

f7073b59e8e7adafbafc28518063fe83.jpg

走到黃金瀑布上游處

8a929245fbb60903350661ab4ce5791c.jpg

e2403e31dc062dec848611f954ada96e.jpg

由上往下看蠻特別的風景

663307341c307976faa57b2d414c1581.jpg

00d13ed5813d5e1da66a8140143e5f13.jpg

這段草有點長

914dde437c17880c2c79b470c0a045bb.jpg

de1e159b82dbc4370b9463bb2e3d24f4.jpg

拉繩而上

01355c8891a01f99fcc80bb07b18472f.jpg

登高望遠

4e76907fa477eafca54b4c087eb28c1e.jpg

35d3c8a5f001ad15a934dff718721d8d.jpg

10：45，看的到陰陽海

daea6efd56464baec306f4583c5c273d.jpg

續行

57584abb1f32f5c3c02ed9d21c614dff.jpg

這裡是哪裡，遺跡嗎?

c43bb5283d4c9c8bae0cc1a7c02a71ad.jpg

10：46，無言的山丘

769255e46a941fc27e4a9746fd7b2f5c.jpg

對面的廢煙道

376712bea4c45a96c40e267e9cce9203.jpg

茶壺山

a493b288c7752a74a2769b9c88f204ff.jpg

a51215b3b7869a543ce388ebea750550.jpg

很大一塊空地

ddb92a21aba1b0e2a8f05c1d4b7e770d.jpg

cf30f0bd46c500a27ec486282c7c2f83.jpg

很美的地方

0c87954a9c1a2ad4b20d92f471ae900d.jpg

aceed4a37326e12074a2a8e5da38c9a9.jpg

5d1aa31ec47f996162458b05b58fd7d3.jpg

綠油油的葉子

5e78d05a0c9de55e40aed734875b9779.jpg

10：55，看到水泥建物

ea9f7a13503f81e989a60d96a1de3712.jpg

bbc55e7717f4f1ad06436469478e895b.jpg

74e0e979f56176b585fb0483d3bd13be.jpg

5f8ad44798a1e644ef2b7f54e2566846.jpg

10：56，原來這裡是六坑斜索道下層

53016b9ced88466cfc731f47fde8ccfa.jpg

往本山六坑

aa820183e8d90a8ef5e1578a041574d9.jpg

6f721ba06eb1ed43e8737d15b4c1be98.jpg

有人整理過芒草哦

d365ed29638d7746646118849d04fd3c.jpg

10：58，本山六坑

d89be08b995e0e6631c130fe9302a2d9.jpg

坑口上面有提字

4d93ddece11a3c77aa6f29a037c673b5.jpg

8cd2ad7abbdf1cca7799f5bf029e193c.jpg

禁止進入哦

a45fedd5ad7716dfeb6b5dfad715f910.jpg

外面用相機拍一下坑道內部的樣子

72aab4e7cda6cd79f016c4926743ea14.jpg

往六坑斜索道下層

21127caca3195a2523729ba20abdc0e4.jpg

e8cab6eff5032e21ec2ee15af1fe8705.jpg

5a474167dfdbbd6a56b10b0bd0b1be5d.jpg

生機盎然

1114778d2278dcb0eba316f5d7bf5716.jpg

11：05，有點像龍貓隧道

c061adbc7f08263fee0e4673dc44b394.jpg

51af7ac0d6d70aae789cf420e01694a9.jpg

e5318763a5eada23c37dcbb497f8a668.jpg

努力往上

a28104ba5f5bce0fbd3a90d570bfe39e.jpg

出現鐵軌

f08a957f3517dc4989f61dd784113086.jpg

休息一下

ed0b537699806bf37ad1ea5f64614ab3.jpg

strong>eddd75af0a9c9ef7708016b63dfb3915.jpg

db897d658798f74df474a3005313ff40.jpg

景色一流的

d3ee9c1e4f71eadab429d885fa188b2e.jpg

11：23，六坑斜索道上層

51092cf7c4f0aee599a57d895aad1fcc.jpg

c50d3fa5750c73c7181567363fbfce81.jpg

走上來了

d3ed33452b82f39b72a3a740d468b68b.jpg

六坑斜索道遺址

b86dfdfc5e8bc20adc7171ac98471795.jpg

1415c8d7a07fa561bf6d079446257f9f.jpg

dbb689b355147d2c628b2c5331546d5f.jpg

e8ab3963335707f00bdc5553edd2d6d5.jpg

11：30，茶壺山登山步道

98042b799736d96660ed94c50cbebe25.jpg

d00c068b4884fc6f2dde8420e6bae34b.jpg

7131c85cf57121843f837b17797fbe9e.jpg

已經從海邊走到山上來了

988320619be574d2567aa04b8e0c5d2f.jpg

有涼亭

19c31a9b4453b6b84aa43122bc73239b.jpg

11：51，朝寶亭

c84fd6b651cef430807ab2e3c60d923a.jpg

天氣炎熱在此處休息

6da401ddd5868a275ade9c852713012c.jpg

道路指標

ba34c7864d313b6cef14bd55a0efea10.jpg

保安林界

0d00db9634ae9fb4756663556a167f76.jpg

821b4e892330a3c8ddce5b224ba33e86.jpg

12：00，茶壺山登山口這一段視野超好的

0d65ae3b7b63ddb374ca11fab2b43d05.jpg

風光優美

2a75e9005d7021bb5f65075c7a7a4f0b.jpg

4582267789dc589089ce9009079e7ade.jpg

f19632fcde533b4abd304fb4d30d82a3.jpg

ce3a90680d2405bd9eca058f07303900.jpg

b3dd856bf09e4a224c21e5fffad82ccf.jpg

好多岩石

c3e8da1f63a0967067d6221e3273d9f9.jpg

12：02，經過茶壺山登山口

4b8b32675870ec25869810e94ad7db3a.jpg

煙囪山

6d0ba8f6d0cc4deed9154c9e7a50aaa6.jpg

2e5d4a9f1c1a59f9a951133221bdf841.jpg

12：07，大岩壁

be17f51404e664142d16833ee776c9c0.jpg

c801f12e288e2648d7ba8d564dcacc7d.jpg

先往煙囪山

f4bddfc62ddd09e1d1f78c4ce84d03ff.jpg

886831ea2fe6db6b008c0dca4eeae76f.jpg

看到復興山

cbcbfdf45cd9f0e995193ae6c99e6b14.jpg

12：13，此處為煙囪山頂，可以看到美麗的茶壺山

ff75dde9d352f445cf38469294d7453e.jpg

374b3dad5ad30c7bc6b61e5f3353dcbd.jpg

鋸齒嶺及茶壺山

133eac6fdd4d8ab403147adfca4ecaf3.jpg

下一個目標，復興山

19e0404fe9c34f21fdab8d55df13faf2.jpg

遇到一對夫妻跟我們同行

42c5eb8f0c2593d9393cb2d04a123d94.jpg

12：26，由此處登復興山

adb8404cef0d17e74e19f425dff3f957.jpg

9dfdf66bbd5973cb9a9cb5ec2a1eaa92.jpg

復興山頂無基石，都是岩石堆

8408f69b693acea72dc67be1abad39e8.jpg

1d3c3b62ed115c36923732873a1362f1.jpg

8f0ed406157f30e44026d8ca1674374c.jpg

75d4121c0586b554851eb2c0729d3942.jpg

12：34，跟山友合拍

987acabaebb3550466784d052f0d3ba6.jpg

很熱情的山友夫妻檔

51f8f17759d031d1988f314d3b87190b.jpg

f30a3865564c292e8fbca2d962683902.jpg

離開復興山

204de7d142c04e420605cd50da2a63c0.jpg

遠方的水管路等一下會經過

6c63a6e164d43f7064b5bf6fd6fdb568.jpg

往黃金洞

9888e30f2c5b9b0fc395272636a41cc6.jpg

真壯觀

9454d17a5ce0ec33a04c526d115f3a81.jpg

e4d9d0dba10e444398bf1533f296a29f.jpg

a545abce6043411847d07139c47018f0.jpg

12：47，有小河流

404d0b84b94401d231c173566d1e3438.jpg

穿越中

d2863f85cd745120597630037a8c9966.jpg

b494572ccfce905c2d03957e21d86d3e.jpg

d9cc48b0ef6d113a8649b7c212c52440.jpg

黃金洞快到了

2960c014a44d65265945141c8c1162f6.jpg

3a2c0c3974ac239e1224b2a51b784444.jpg

有小瀑布

dec6f49a242efb0cf7a82b6f1b2fb452.jpg

已經看到黃金洞了

bd7724c5c0a75a64eee4c783cae0b607.jpg

需要拉繩而上

afb6ac6d4c37afaee149b2fea9a3430b.jpg

12：56，九份黃金洞，一共上中下分成3層哦，圖片中是中層黃金洞

03864a32b0ba1c147b0d449b866c5989.jpg

山友在此拍照留念

16846858e5ca1ac3e9bcd89f0598eacb.jpg

黃金洞內部

65bf8c5b12b9f2c6ea3dcfa1a049125a.jpg

bab26864ce48129ebb337aed66a7583f.jpg

洞內有點暗

463c163f47dc869c1bbb7b0386e3c867.jpg

c21696311b3bd4d494c09499e9759c8b.jpg

fb66e24d5ded78fe881c47200eb9b010.jpg

好特別的地方

4369a869c9ea1d7140013ca241151d22.jpg

dd2d3a881e5b9673243f4f7f5e322cad.jpg

小心安全

6f1a2fbe737f1acdae4d0ee479720a16.jpg

封起來的坑口

40a578dc75060f1d7a429bcb34e199d8.jpg

72103a94b1fd26c8631d539b555bcb36.jpg

2b06d5b4484a8feab6b0074b621f27f9.jpg

4ff85758e2c562433bea5ee7a9fde922.jpg

4bede927e0a904955f047ffbce25f456.jpg

看起來很乾淨的溪水

822a58fea3a948aa465b614f284c0a1b.jpg

14f41e253273b44b3b828b02bdf0700e.jpg

79d0c712f5928f38bbf841f76b28e43a.jpg

13：32，離開黃金洞

13809802321256ede2567294b2042caf.jpg

a5547bb318067d9984248a407b176d90.jpg

8b0d5db3656b3f45b6fdb24c740f90a7.jpg

13：42，山林之幽

3fcab82309c94f33fbf5d90dfd462eea.jpg

69d7bd86458469a37b36444340b25413.jpg

295cfe528ebfb4efd14a8e219e0fbe60.jpg

aa319cb8efeec2847eeca5b328cc6914.jpg

13：58，煙囪稜的展望極佳

007dd0c7d791b701338416b1e6a0ff07.jpg

看的好清楚

bf006e86f43c5ab26752ba1b8f63bcc8.jpg

7c027914735f39170be2692923315d45.jpg

070fd450426df92bcb76f8612619a233.jpg

14：03，哈巴狗岩

8b389341de1b6cc0550d98dac0cd82df.jpg

85f961f9540cd5afdaa90e6f02e05cb9.jpg

fbac135d8e7cafe97790810a6126e913.jpg

水泥設施

3f7597fff3f15496d936e40f285e9026.jpg

20581dc5de6d8134698ab7e396e75f4f.jpg

14：14，剛剛在復興山頂看到的水管路到了

6bc8625deb663da9ab16a629af01bf57.jpg

099a36c19ae895a06412259050348567.jpg

04c19ef7ba01480a9a025963a2c3ddab.jpg

2a962ba8c1dedb92cde2bdf4112c173a.jpg

還好山友前輩們有整理過路徑

8073d14f3b43cfb4152462d9f0ef549c.jpg

9465e02c7137ce0db738b1061745015d.jpg

79349bdbc09d3a117107679afe1de88f.jpg

cefc17a1cac738d62abb6a778ac97db9.jpg

4e8ccd0b7cf2066e344e5137cf7cf538.jpg

14：49，過隧道後就是勸濟堂停車場

2a404bc7eb6280d0ceb9edea1f7de012.jpg

5496f7bd9a2902e49d38a4972335545b.jpg

往報時山

f99db07eff865644dbb70caa5549d078.jpg

2fe8ddce8de1803c8e9b020e8436b513.jpg

14：51，朝日亭

7b3b20e93b5f14f82b3deae53b3bb249.jpg

f9646c1ea7b081b6e92e1c8500f69a18.jpg

14：54，報時山觀景台

97f9a889fbd985bb3eb92a62fcf906b0.jpg

b4b65d7d9e44a390ee0fc3fa3584292f.jpg

14：55，六坑斜索道

0d315f4cd9f6a89e4280cf8b134eb46f.jpg

14：59，勸濟堂停車場

740a8303bb97fa5c800c7dbbc708d653.jpg

bf352c8e2623117a4812bcc9e5202bee.jpg

好多遊客在此拍照

bc77f2162758d732ccd2bd3bb33bf7c7.jpg

114e1b12e198cce30cf27061bca6f023.jpg

37bb8a2a705bb23ee43e5e2abf4cf3d6.jpg

15：10，有藍天隊的指示牌

4f4530c7fa2e81fa84713484d5f89835.jpg

081ee70d83102e611b11c081f40a45f9.jpg

15：13，無言的山丘

63a46bee83bce14974d1424f79f52a2b.jpg

下山中

a6078e711fee2a0305a3ba1fb5341736.jpg

1a23ecc2cdc8a37a7dfc54f96efe0162.jpg

15：23，回到黃金瀑布

b042b850ca0b80d98c49d069d6654540.jpg

73e2d694464617b99fbd2e4cf48101b0.jpg

開心^^y

b37576610b4f74fb56f03b3704880aec.jpg

70cccdb1ac38d13024bde0c0cedc306e.jpg

15：39，濂洞橋

834300938aceca6a70f69090da68d357.jpg

a950f79e6a55639c691b56c3e58b18af.jpg

15：42，終於走回起點處，今天一共走了8.85公里，耗時5小時38分左右含休息

e950ed30a3f331a130164af6052fe7e9.jpg

高度圖

1cf412f2281d41d4f5d06196663967d5.jpg

軌跡圖

8f211cba23dd0c45e58e684615d8c97e.jpg

軌跡下載點

水湳洞停車場，本山六坑，六坑斜索道，煙囪山，復興山，黃金洞，報時山 - 健行筆記 (biji.co)

瀑布 登山 步道

延伸閱讀

《艾爾登法環》近20分鐘實機畫面公開！決戰黃金君王大秀戰鬥戲碼

「元祖網紅」正面全裸貼金登紅毯！Chiara Ferragni再披黃金奶頭裝　轉身美背全露辣翻

送和牛堡排、炸蟹鉗！串家物語加碼「起司美食」吃到飽

統一集團推「雙11一起+1」活動！黃金、摺疊手機全都有

相關新聞

星級山景海景齊收！金瓜石至黃金洞全程10個亮點　風光明媚視野佳

2021/10/15，金瓜石真的很適合戶外活動的好去處，此行目標黃金洞，開車停在水湳洞停車場，先步行至黃金瀑布後，旁邊有山徑可以上行至無言的山丘，附近就是本山六坑及六坑斜索道，沿索道上行到勸濟堂停車場

阿里山脈最高峰！登頂「大塔山」　順道探尋台灣雲豹的蹤跡

大塔山是阿里山脈的最高峰，同時也是鄒族人的聖山，鄒族人相信善良的人死後，靈魂會回歸到大塔山，至於惡人的靈魂則會聚集小塔山，如今的大塔山已規劃有完善的登山步道，風景也極為秀麗壯觀。大塔山過去還曾是「台灣

國家級賞楓路線！新竹楓葉秘境「霞喀羅古道」　一年四季都夢幻

橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉的「霞喀羅古道」，古道全長原為49.2公里，在整修拓寬過後，目前僅剩22公里，健行所需時間較長，但出入口多，可視腳程調整路線，且路面平緩好走，加上沿途兩側樹木遮蔭，除了秋冬的楓葉季，夏天氣候更是涼爽宜人，是條一年四季都非常適合前往的路線。

綠蔭杉林下泡森林浴！台中「橫嶺山自然步道x橫嶺山主峰」山行之旅

橫嶺山，又名蕃嶺山，素有小白姑之稱，為雪山西稜最後一座2000公尺以上的中級山 ■ 橫嶺山自然步道， 登山口位在橫嶺山隧道口26.5K，步行0.9K則來到橫嶺山主峰岔路左行0.61K則可抵達橫嶺山主

小清新親民步道推薦！新北平溪「平湖東步道」環境清幽不怕人擠人

登山路線：[新北平溪] 平湖東步道登山日期：2021/09/25路 程：5.4公里時 間：2.5小時(含休息、拍攝)登山影片：連結登山相關資訊：連結登山GPX：連結部落格：甄氏Go樂提醒與

太平山仙氣行程！遊見晴懷古步道、 翠峰湖　再到鳩之澤溫泉煮蛋

太平山一直在想去的名單中，但是太平山訂房系統非常熱門，通常在系統開放5分鐘內，就會顯示客滿，在吃了幾次敗仗後，米雪和我決定直接報名旅行社，也可以省去交通的煩惱，一舉兩得! ✌ 行程:1️⃣ 台北車站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。