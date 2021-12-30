綠蔭杉林下泡森林浴！台中「橫嶺山自然步道x橫嶺山主峰」山行之旅

橫嶺山，又名蕃嶺山，素有小白姑之稱，為雪山西稜最後一座2000公尺以上的中級山

■ 橫嶺山自然步道， 登山口位在橫嶺山隧道口26.5K，步行0.9K則來到橫嶺山主峰岔路左行0.61K則可抵達橫嶺山主峰，距離雖短， 路徑陡峭， 部分路段需要攀爬。

【台中。和平】山林森呼吸。 橫嶺山主峰_2024Mx橫嶺山步道

■若從橫嶺山主峰岔路右轉可接續橫嶺山木馬古道終點至大雪山生態教室，全長6.6公里 ， 距離較遠之外，也須安排兩地接駁，(除非於終點處折返)上回則和友人從 大雪山林道15K育才巷 起走，據文獻表示； 上坡約有 2000多的階梯(當然我們沒時間細數)接續上橫嶺山主峰後回到橫嶺山隧道口，在大雪山林道遇上好心的山友， 載我們回到停車處....

【台中。和平】優美林相森林浴。橫嶺山自然步道(木馬古道)x 橫嶺山 2024M

步道 是日治時代大雪山社區居民用來搬運木材的木馬道為當時大雪山林場的木馬古道之一步道沿途有高聳參天的杉木造林， 鳥叫聲不絕於耳夏天更是天然的冷氣場。

橫嶺山自然步道x橫嶺山主峰 相簿

這天我則是跟著eva搭著福智的小團活動， 再來拜訪橫嶺山。

因為有多輛小車， 為了方便大家集合， 於是大夥將車子停放在約22K的空地處事實上， 大雪山林道， 因有多處的山徑可以走， 遇上假日或是夏天常常一位難求， 得早早出門，

大夥陸續安全的靠著邊行走

其間， 另外安排2輛車， 用銜接的接駁方式， 將大夥放在橫嶺山自然步道前這天是雙十連假， 車子很多...

橫嶺山主峰的分岔路口， 前0.9K 均走在碎石路上， 屬於寬闊平緩的森林步道

開闊處的視野

來到橫嶺山主峰的分岔路口，隊員開始分成兩路， 大部分的隊員則是取右行出發前我就建議eva可以趁此機會， 來練練腳力， 一路上到橫嶺山主峰

我們在此和隊員分道揚鑣， 最後再回到這裡集合。

一開始就是陡上的山徑， 高聳的杉林美景，從照片可以看出陡上山徑的樣貌

來到橫嶺山主峰與鳶嘴捎來步道的岔路口， 取右行

稜線路徑開始呈現中級山常見的樣貌， 腳踏在舒適的針葉林上但不乏許多橫生的樹藤， 這天的路徑還算乾燥， 不似前一回來， 除了山霧瀰漫， 還頗為濕滑， 更增行走的難度

部分較為陡坡的路徑， 兩側設置了繩索

eva說， 不是才0.61K，怎麼覺得走好久??

行有餘力下， 我們還能開心拍照

登頂前的一段山徑， 最陡，

來到山頂囉， 第三回來， 也不厭倦， 山行路最為喜悅的， 莫過於站在山頂處， 即使四周沒有開闊的視野但一步一步的艱辛， 全都化為山頂處的笑顏。

因為還要和伙伴們會合， 拍照後便下山， 在滿佈的大小石塊與樹藤中， 小心的下切

原本就很熱門的橫嶺山，除了在腹地不大的山頂處， 早已匯聚了不少山友這天的連假， 在我們下山時， 更是一波波接續上山

剩下0.15K的陡坡

回到了主峰岔路口， 前去木馬古道的夥伴， 尚未返程， 我們便找了適當的位置， 先來解決午餐。

我們一行人員較多，也是由部分人員以銜接的方式， 接駁到停車處，再來到中坑國小歇息， 喝咖啡， 聊是非不過， 也因上山的人多， 不守規則的山友則是沿著大雪山林道任意停車讓狹窄的林道， 更是難以會車， 還得出動熱心山友幫忙指揮。

橫嶺山整段是舒爽的杉林步道， 特別是炎熱的夏季， 更是享受森林浴的好去處不過有許多人忽略了山上的距離與平路的距離不能相比這天我們就遇上不少穿著較為輕便的遊人， 在主峰岔路口詢問我們: 0.61K的距離很短， 好走嗎??通常我們只能靠著對方的穿著， 給予很中肯的建議也不知是不是不信任我們的回覆??還是覺得0.61K~真的不遠隨後又再問了一群後方的年輕山友: 對話不小心讓我們聽見: 0.61K， 很簡單啊，然後遊人似乎信心滿滿的邁開腳步....eva 回過頭來跟我說， 明明就不簡單， 年輕山友為何要誤導他們??其實< 在下山的時候，我們就遇到不少輕裝簡便的遊人問我們: 山頂還有多遠??不是說只有0.61K嗎? 怎麼這麼陡??如果想把山行的美好， 帶回去珍藏總要有段艱辛的路程 ^.^城市漫遊。 gina文章出處: