小清新親民步道推薦！新北平溪「平湖東步道」環境清幽不怕人擠人

登山路線：[新北平溪] 平湖東步道登山日期：2021/09/25路 程：5.4公里時 間：2.5小時(含休息、拍攝)登山影片：連結登山相關資訊：連結登山GPX：連結部落格：甄氏Go樂提醒與感想：東步道入口->大坑山岔路口：約30分鐘，幾乎多在樹蔭下，略爬坡的石板路大坑山岔路口->涼亭：約1小時，大多是平緩的石板路，樹蔭比爬坡的時候少一點涼亭->步道出口：約10分鐘，緩下坡的石板路，但青苔多，要小心滑步道出口->路邊步道岔路口：約20分鐘，沿著馬路前進路邊步道入口->路邊步道出口：約15分鐘，平緩的石板路，一樣樹蔭多，但也一樣有點滑，要小心行走路邊步道出口à出發地(廁所)：約1分鐘，沿著馬路走這個步道環境清幽，路況也不錯，只有前段略陡的爬坡，後續就都是平緩的路況了，是親民悠閒的步道喔!影片及圖片如下

今天來到"平湖森林遊樂區"，不知道名稱為”樂園”，是否以前有一些遊樂設施呢?但現在看起來是有點荒廢、人煙稀少的感覺

馬路還算寬敞，路上會看到馬路右邊有幾個入口，都是空地

先經過了一處，左邊是"西步道"的入口，這西步道以後再來走吧，爬網還滿多人會東西步道一起走的，不過今天我們只打算先走東步道就好，聽網路介紹，東步道以石板路為主，而西步道則主要為原始道路，所以~ 先挑輕鬆的走囉~哈哈!

廁所是乾淨的，廁所旁是一處長條的空地，中間長了許多雜草，而車輛都自行找空位停放，由於來的人不多，所以還滿好停車的

離廁所不遠處會看到一個牌子，這裡就是"東步道"的入口了，標示顯示可通往"大坑山稜線步道"，下方也有"東步道"的解說圖，每次到一個步道口，若有地圖大多會先瀏覽一下相關位置，對於環境、路線會比較有個概念，雖然有時看完就忘記了，但還是習慣看一下，當然，我們還是都會隨身攜帶離線地圖，以便查詢的

沿途人群稀稀疏疏的不會很多，少了熱鬧就多了份清幽，步道非常的綠意盎然喔~因為樹葉大多遮蔽了天空，所以也少了份酷熱，挺不錯的

路線都是清楚的，只是，是持續的爬坡階梯，有一點點喘呀!

一小段的木棧道有點不平整，要小心走~

一小小段的原始石頭路，一樣要小心踩穩喔!

步道主要還是以石板路為主，所以算是滿親民的步道

來到一處岔路標示，標示右往"平雙產業道路"，樹上也有標示往"大坑山"，這條岔路看起來是條原始步道的感覺，當然不在今天的規劃路線中囉!

繼續順著石板路前進

一處小展望，依稀有看到海邊的感覺，但實在清晰度不佳啊!鏡頭更是呈現不出來了

遇到一處階梯岔路，感覺上方好像有個涼亭，上去瞧了一瞧，的確是個小小休息的地方，一圈的椅子，但周圍長了不少的草，可惜展望也不多

返回步道繼續前進，過了先前的"大坑山"岔路後就幾乎都是平緩的坡度了，所以說今天的步道算休閒的喔!

這邊有個岔路 不知道去哪裡，繼續取直行

一處小岔路標示，往"紙坑古道"，每次遇到岔路標示，瓜仔都會要我記錄一下，因為他都會說，以後有可能會走啊! (真要這麼多可能嗎? >_

偶爾都會有一些遠景可眺望，可惜~今天景色霧霧啊!

不知不覺就來到了一處空曠的涼亭，這裡算是個中繼站，因為這裡除了空間大、 有涼亭，還有幾個路口交匯在這裡喔!可往"內平林山"、往"后番子坑古道"，而涼亭這裡的視野還不錯，所以是個休息的好地方喔!

休息完準備下山囉!

下山的步道雖然也是清楚的石板路，但路上滿多青苔的，而且現在處於下坡，所以走的時候要更加小心，避免滑倒喔!

來到出口囉!走出步道後來到環山道路，左轉，接下來順著馬路走

感覺路上沒什麼車，但還是要留意來往車輛喔!

經過一間福德宮，福德宮旁有一間廁所

過了福德宮大概200公尺，遇到一處岔路，其實續走馬路也可以回到出發地，但左邊這條步道感覺樹蔭滿多的，所以就決定來走走看

這個步道沒有看到名稱標示，走完後發現這步道還滿不錯的喔!有小橋又有溪水，很有舒涼的感覺喔!

不過石板路有點滑滑的~可能走的人不多，日曬也不多吧!但周圍的環境與氛圍挺不錯的，還滿推薦順路走走喔!

走到盡頭，有一處石砌橋，走過橋後就走向馬路囉!

再續沿著馬路走約1分鐘，就可回到出發地囉!