朝聖之旅！ 雪山主東峰一日單攻 穿越黑森林.圓柏 一睹雪山頂

雪山主峰

簡介:位處台中市和平區平等里與苗栗縣泰安鄉梅園村之間，屬於雪山山脈，為台灣第二高峰，標高3886公尺，僅次於玉山山脈的玉山主峰3952公尺，為台灣知名山峰，百岳排名為2，雪山與玉山、秀姑巒山、南湖大山、北大武山合稱五嶽，嶽者為高山峻嶺且能鎮護地方之山，雪山於雪季時山頭白雪藹藹顧得名，雪山的地質構造以變質砂岩為主。所以也被泰雅族稱之為石頭山，山頂充滿沙岩塊，山頂設有一個碑石於民國93年直昇機吊掛建立，原一等三角點只剩斷頭基石。雪山在日治時代被稱為次高山、玉山被稱為新高山，是二座超越富士山高度的台灣山脈之一。主峰東面為雪山一號圈谷，北面經埡口接上北稜角，西面稜脈接上翠池三叉山，南面則為斷崖崩壁。登山口位於武陵農場露營區上方上腰平台處，經走10.9k的距離可達雪山高度落差1746M可謂相當挑戰。

雪山主峰基部以杉樹與闊葉樹混生林為主要林相，海拔高度提升後，轉為以鐵杉、冷杉、玉山圓柏等多種針葉樹為主；在峰頂附近，則只有玉山圓柏、玉山杜鵑、玉山小檗等植物能夠生長。雪山主峰東側有一全台海拔最高的冷杉純林，俗稱黑森林；在主峰西坡之下、翠池附近則有一處玉山圓柏純林，此區的因處於背風處，玉山圓柏生長得特別高大，型態有別於台灣其他地區；多數大型的柏樹年齡可能在兩三千年以上。此外，主峰頂附近尚有玉山圓柏分布，但多已因火災而死亡，呈現白化的枯木狀態。

雪花飄飄雪山景征途漫漫行山影白木黑森倆相挺只為一睹雪山頂

2、申請入園證:需向雪霸國家公園申請於五日前申請入園請印二份，免入山證。空拍於七日前申請，越早越好。(09月22日申請空拍、09月23日收到空拍許可、09月27日申請入園、09月28日收到入園許可)。第一趟因遇到下雨、回家10月24日又申請10月29日第二趟，10月26日收到入園通知)

3、住宿:雪山與桃山一模一樣可以參考我桃山那一篇。另外補充:戀戀風情民宿:0988-324385．04-2580-2966．0970-397385 林小姐。台中縣和平鄉平等村中興路三段62-6號。位於環山7-11附近。也有很多山友住這。

以上是我全程登山紀錄^GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=611912

而我這次也去體驗環清宮

棉被及床墊都很乾淨又香 只可惜山友打呼我睡不著.9點就離開.

我還是到登山口在車上睡了3小時居然比睡床上好.安靜我才睡的著.雪山行程過程:雪山整個過程我必須過六關.4k前跟一般郊山沒兩樣、路徑都很清楚體能也不錯.第一關 哭坡加高山壓力

觀景台是海拔3000公尺，這是第一個直上陡坡要上升120公尺.第二關 哭坡頂到雪山東峰

4.1k到5k雪山東峰 坡度上升不大 但路徑就要仔細觀看.

第三關 雪山東峰到369山莊 5k到7.1k.

停機坪

巒大花楸第四關 369山莊到黑森林入口 7.1k到7.8k

第五關 黑森林到雪山一號圈谷.7.8k到9.7k長1.9k上升220公尺.

第六關 雪山圈谷到雪山主峰頂 9.8k到10.9 k‧常約1.1 k上升386公尺.

與主峰合拍 我的第十三座百岳

雪山主峰石碑.

雪山一等三角點斷頭基石、不知何故被斷頭。相傳被山友帶回家.

黑森林守護神 長鬃山羊.

到登山口已經8點走了19小時10分鐘，我真的真的好累好累，投下第二份入園證，我開往露營區換洗，接著找一處停車位，睡車上我馬上睡著一覺到天明，5點45分我開著車精神飽滿的回家。