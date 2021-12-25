台東也有牛奶海！百岳「加奈美山」原來騎車比爬山累

加奈美山：一座騎車比爬山累的小百岳！行前上網爬文了關於此百岳林道狀態所以選擇了機車作為此行的交通工具。一早07:00從西岸高雄朝目標(加奈美山登山口)一路騎行，里程約129k 抵（愛國埔林道）看了一下時間約09:00左右。開啟預先下載的離線地圖循跡導航，(幸運選了愛國埔林道@&$”!)一開始順砂石廠區旁水泥鋪設小路上行，約3K後開始進入了森林土石混合路面！林道狀態，有倒木，有落石滑坡，有茂盛的芒草加上吧啦吧啦一堆有的沒有的！慶幸自己今天是騎林道車進來，假如今天錯估情勢開了車進入林道，遇上進退無路的窘境！這聲哭爹喊娘我想也沒人應，縱使有四輪驅動一樣也是GG!接下來就讓我們繼續看下去吧屏鵝公路：南臺灣最後一塊淨土，空氣清晰有藍天。

壽卡（昔日停車檢查站）

距離目標還有20k…..XD

@機車後方道路是亮點@經路線探勘驗證：加奈美山-20210921--N 離線地圖是最安全也是最快速的路徑圖說，但依然不建議開車進入林道，因為路面陡加上土石混合易打滑會車困難！

愛國埔林道狀況

愛國埔林道狀況

土石混合加潮濕！

落實滑坡（這張是最不恐怖的）

近三角點約1.5K處、此段開始步行向上，因林道存在太多段差！

進入稜線

遠眺太平洋

大武也有牛奶海耶⋯開勳

續上⋯很滑很陡很原始

循路條左轉進入三角點即在10公尺處

看著天空，感覺似乎有下雨的可能，心想這路段遇雨將更為難行，趕快來溜才是明智之舉。

下撤時無意間發現有一條林道路徑較佳，對比離線圖資檔名（加奈美山-20210921--N）符合。所以放棄之前上山路徑所選改用（加奈美山-20210921--N）下山。

下山途中遇兩對山友，租機車前來，?。

此路段狀況經實際行動驗證，屬於是較為理想安全，提供給山友們參考。

圖片左後就是林道路口。加美奈山因少人為活動，所以生態保育非常完善，本日徒步山林就巧遇山姜、帝雉、山雞、⋯許多森林物種，期待大家好好共同維護這片美麗山林。