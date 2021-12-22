壯觀水濂洞景致！朝聖「銀河洞越嶺步道」　順遊大台北天際線、飛龍步道

10/26.7位好友於新店捷運站轉搭綠12公車至銀河洞下車.0830啟登.再步行15分前往銀河洞越嶺步道口.

沿溪畔山徑拾階而上.不久到達著名的銀河洞瀑布.因嶺上溪流由山腰斷崖直下.飛瀑凌空狀似銀河.而得名.

地形上內凹的山壁所形成的水濂洞景致相當壯觀！洞內建有一座主要供奉呂洞賓.以及觀世音菩薩的小廟,因疫情暫時關閉.

後進入楣子寮溪上游山道.林木蕨類豐富..因連日雨天山徑濕滑.小心前行.

中途數度渡溪野趣十足.約1020到達三玄宮山頂百歲亭.高度476m.於此觀望台北盆地.

遠望觀音山陽明山.近看四獸山101大樓等.再沿稜線接上鵝角格山.前段沿途出現大群雙扇蕨.比去年來訪時數量多.

約1130到達三角點海拔485m,後段拉繩連續下切.步步為營！到達樟湖手作步道後.

沿石階到達待老坑山高度382m,為北市.新北市交界點.這一段石階道美稱大台北天際線.

後沿山道到達樟山寺拓印亭.為大台北第七縱走路線,後進入飛龍步道全長約1K.

下切至政大.因疫情關係.人跡較少！石階佈滿青苔.千萬小心.約1420到達政大後山登山口！

取左行沿環山3.2.1道步行20分抵恆光橋轉搭公車復歸.全程10K6H落差500m！

https://youtu.be/uADZ5Oc8YmY