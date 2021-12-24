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包場黃金時段先筆記！單日往返「水漾森林、眠月神木」享夢幻美景

健行筆記 / 健行筆記翔

第一次開團下雨失敗，怕影響多人行程，這次選擇有幾位特別想去的好友前往。領隊：我（兼司機、嚮導、煮泡麵、攝影、表演餘興跳水、寫心得敘述）這車油錢不好賺。成員：杉媽、光哥（特別請假）昭緯（即將換新職場）

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埔里至杉林溪車程約2小時，我們約凌晨3點集合後出發。一路沒什麼車，加上錯過停靠廁所。

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4點45即抵達杉林溪，一片靜悄悄，出發前有詢問，說只要按門鈴即可，但我按了幾次，電話也打不出去，心想完了（我會被隊友用登山杖打死）還好這頭光哥電話有通。

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進入後開往停車場，然後整裝完畢約快5:30出發。經過鐵柵門，走到仁亭時，天也快亮了。

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接著一段好走的爬升，，期間遇到兩位林務局的人員，但不知走何捷徑，原本落後我們許久，忽然又有身影出現在我眼前，但天色昏暗，我不太確定是何人？只知道有兩人腳程不慢的在前頭。

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此時有跟他們對到眼的戰鬥民族杉媽，開啟戰鬥模式，一路追趕。直到杉木營地才遇到，確定原來是剛剛的林務局，這下才放心，不是什麼怪東西。

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在一個需拉繩的長上坡上來後，走第一的我，被一道光芒給震攝住，加上水蒸汽慢慢往上飄， 時間跟地點完美的契合，在無意間的安排下，贏過我所見過的晨光了。

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接著幾個順順的下坡後，水漾森林就在眼前了，居然3個半小時就走到了，開心不起來的我，開始煩惱會不會被加碼…

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此時早上還沒9點，營地的遊客也都剛撤走，我們太會抓時間了，整個水漾森林包場。

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也因為包場關係，大家樂在其中一直拍照作樂，時間慢慢流失。

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不小心跨越時落水，乾脆就游泳了，水溫確實冰冷，好在平時冬天練跑完，還是有洗冷水習慣（家中還是燒柴火，所以早上都偷懶）

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玩完水後，在來煮個泡麵，泡個奶茶與咖啡，對單日往返者，這已經是極大的享受了。

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因為時間充足，加上包場的關係，光在水漾就待了快2小時。很好，松山可以確定劃掉了。

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帶著不捨的心境，繼續往眠月神木前進，或許還是會折返回來的關係，不然我猜大家應該還會想待久一點。

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大約走不到1小時，就抵達眠月神木，方向的第一眼，剛好是神木最寬闊的角度，讓我想起第一次看到鹿林神木時的震撼。

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但眠月神木更原始，就靜靜的佇立在這幾千年，有幸讓渺小的我，能幸運遇到。

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決定在這大休個30分鐘，好好與神木拍拍照，而我拿起一塊麵包，變吃變欣賞「眠月神木」的樣貌，原來裡面是空心了，或許也因為這關係，逃過了被砍伐的命運。

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林道一路走來，看了許多大樹根，都被人類無情的砍伐，幾千年的歲月，就在這短短的百年內消失，真的很可惜。

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希望這些新種植的檜木，也能永續成長幾百年。

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或許這環境太自然了，夥伴們開始顯露出那顆幼稚的心，拿起登山杖當寶劍，拍起武俠照，有打拳的、有雙刀流、還有江湖女俠。

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拖到快1點，也是說好的無論走到哪，1點要開始折返。

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但邊走時我提議，看離線地圖，水漾森林後段有個瀑布，不知道名稱，我暫稱「水漾瀑布」

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就來去看看，順便欣賞水漾森林範圍有多大。夥伴們也都贊成，雖然一開始走錯，我們走到瀑布的對面那個方向。

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因為此時我手機沒電，（忘了帶行動電源，加上幫隊友拍了太多照片，真的是可以連出3年的日曆照）

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借光哥手機來看一下離線地圖，看瀑布旁有個營地，那應該空間蠻大，也不會太難走。不過一邊行走一邊欣賞這5、6公頃的水漾森林，倒是真的還不錯。

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水漾森林，當地稱平溪仔，是台灣嘉義縣阿里山鄉山區的一座堰塞湖。1999年921大地震後，嘉義豐山風景區附近石鼓盤溪上游因河道受阻，形成長約1公里、寛約200公尺的堰塞湖，平均深度為7公尺，最深達16公尺。杉林因長期泡水頹圮枯死，群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美，因此有了「水漾森林」如夢似幻的名字（維基百科資料⬆️⬆️）

e4d6f3f690c2561daa4a4b8bbdd05739.jpg不過我是因為聽說枯木有一直在倒塌，所以一直想有機會就來造訪，幸運這天好天氣，又包場水漾森林。

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很快走到水漾瀑布，可惜因為下游水較渾濁關係，沒有前段好看。然後四處找了下瀑布的路線，感覺太危險，只好拍拍瀑布的上端。

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回程在走回水漾森林的中段，找個可休息的平台，吃吃東西拍拍照，才肯欣然接受離去，不知何年才有機會再造訪。

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回程從另個叉路，接回到杉林營地。此時下午3點，開始邊提議要不走鹿屈山回去？

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杉媽：好，我今天都沒撿到山角點。光哥：我堅決反對啦*5，我們早點回去坐接駁車啦。昭緯：哪邊人數多，我就配合大家。我：當然比較喜歡走去回不同路線。

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於是，就算光哥故意拖慢行走進度，還是沒人理他。甚至故意說，我看到山頭了、三角點快到了，他還是慢慢走。

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直到看見一棟水泥房子，我感覺應該還有一段，在借光哥手機看看離線地圖，加上他不停朗誦「回頭是岸」覺得硬走的話，可能時間會超過下午6點，決定放棄。

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然後我們看看離線地圖，前面有個緩坡，我們用一個偷雞的方式，直接開一條路下去。順便感受前人開路的辛苦與勇氣，還好沒有遇上咬人貓。（習慣穿短褲的我，今天被輕咬兩次，還可接受）

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接回好走的林道後，大家就輕鬆不少，預計應該6點前可以到達園區，然後由我開始帶頭快走，希望能不摸黑就不摸黑，但接下來的路徑好像真的一直在重複「芒草、水坑、石階」無限循環。

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連我都感到迷惑，或許去程只顧著能跟上領頭羊杉媽的腳程，沒太注意路況。連昭緯發現一顆愛心石，我都沒注意到。

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直到終於看到鹿屈山登山口，這才放心，印象中去的時候一下就到了啊。還好沒有彎上去鹿屈山，不然可能晚上七點才會下到園區，到時慶功宴又要是便利商店了。

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為了感謝我們這趟英明的救世主「光哥」我們的光明燈，苦苦勸退我們放棄鹿屈山，決定在鹿屈山登山口跟大師合照，雖然此次沒有撿到任何三角點，但我們一路有這佛光山在照亮我們。

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還沒6點回到園區，然後再到竹山吃間老字號牛排炸雞店，可惜沒有很滿意，明明飢腸轆轆了。只好在買個黑輪廟口補一下。

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後記心得：單日往返水漾森林、眠月神木、水漾瀑布，耗時近13小時（含休息）行走約32公里、爬升1400。

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建議挑3月平日前來，一樣5點進園區，利用日照提早，遊客還沒出現，先賞個牡丹花，回程也一樣。

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3月雨季還沒開始，倒木、石頭比較不會濕滑。神木多花1個半小時，滿推。水漾的瀑布會多花1小時，就可以斟酌。

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神木 瀑布 登山

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