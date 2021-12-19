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眺望基隆嶼與台北101！ 汐止「新山夢湖」 湖畔聆聽大自然很享受

健行筆記 / 健行筆記♫♪⭐錦毛鼠♬~

登高望遠，眺望基隆嶼-新山夢湖

說到汐止好玩的地方，我覺得是爬山看風景，相信很多人都聽過新山夢湖這個地方，但可能誤解太深，所以今天就一起來了解吧?！

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由夢湖路進入，走到底有幾間流動廁所，旁邊有個石碑，不難看出也是熱門景點。

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石階步道，樹蔭茂密，通往夢湖咖啡☕，快走進去一探究竟吧～

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十來分鐘抵達夢湖，是一個私人景點，佛心地主提供大家旅遊、休憩的好地方，夢湖咖啡好像沒有開，那就來純欣賞美景，只能純欣賞而已喔！

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湖畔有許多裝置藝術❤，可見這個地主真的蠻用心的，知道這個景點以後會越來越紅……

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山中小湖，波光粼粼，縱使沒有步道可以環湖一圈，但一個人坐在湖畔，靜靜的聆聽大自然，其實也是一種享受。

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你以為新山夢湖只有一個無聊的湖嗎？那你就大錯特錯了！想要欣賞更高更遠的景緻，自然需要多費一番工夫才是！

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走入山林中，暑氣炎炎，沒多久就開始汗流浹背，常常會有拉繩子陡上的路段，請慎選鞋子。

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一路上蠻多小朋友的，我想因為很好玩，所以大家都會來，上到最後一段稜線之前，裸露的岩石越來越刺激……

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光禿的岩層跟皇帝殿與五寮尖有得拼，還好只有一小段而已，皇天不負苦心人，出了茂密的樹林，馬上就有滿分的景色可以欣賞囉~

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老實說爬到這裡我腿都軟了，因為下方是萬丈深淵?，可得小心你的步伐……

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看到台北盆地的那一刻，一切的辛苦都值得了，今日不僅天氣好，空氣品質也不賴，市區一覽無遺，登新山而小台北。

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在山的那一頭，?真.的.可.以.看.到.海！遠方遼闊的大海以及浮出水面的基隆嶼，立馬近在咫尺！

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再往前一點點，還有一個更重要的寶藏，千萬不要漏掉了！

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不要忘記摸三角點的機會，這才是真正的到此一遊~

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坐在山頂上，久久捨不得下山，不過實在太熱了，所以還是下山覓食了。俗話說：盡信書，不如無書。聽別人講一百次，也不如自己做一次來得實在。新山夢湖絕對是值得待上半天的好去處，有山、有湖又有海，帶著一顆自在的心，好好的去體會它吧?！102.7.17

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步道 咖啡 基隆

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