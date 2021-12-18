療癒的海！ 「淡蘭古道北路」燦光寮古徑 眺望北海岸一望無際美景

圖片來源：自行製作，引用請註明出處

在臺北大縱走的登山計畫快結束之際，和朋友又準備開啟了淡蘭古道的計畫研究了一下資訊之後，將淡蘭古道北中南路之下，由哪些道路組成梳理出來，進而整理出上面那張圖方便之後在規劃路線上更有頭緒，熱血的前行！每次安排任一段走，累積而成後，會將所有紀錄彙整成此篇：淡蘭古道 全紀錄（文章尚未公開）而在開頭，我們安排了燦光寮古徑（包含TK1-1～TK1-7）作為淡蘭古道計畫的開場，出發！

註：TK為Tamsui–Kavalan縮寫，為全線各路段編碼之開頭代號。

▼TK1-1 / TK1-2 一般道路

「此段是進入淡蘭古道的一般道路，自瑞芳火車站出發，經新柑橋至福安宮停車場，沿途景色漸轉清幽，可留意淡蘭古道的「雙扇蕨」指標識別系統。」—淡蘭古道官網

和朋友從瑞芳火車站出發，此段首先會先走大約2.6km，40分鐘的一般道路，再漸漸街上山徑裡。

瑞芳車站出站地下通行道

出站後，到新柑橋前沿著左邊的基隆河繼續前行，邊走邊看看一旁的民宅店家，悄悄的短暫的經過了別人的生活，而他們成為了我們眼中的景致。喜歡旅途上迎接這樣的感覺

鄉間的寧靜安好伴隨著我們一段路

經過了瑞芳國中

看到了新柑橋，從新柑橋繼續往左方切過去。而這時也可以看到淡蘭古道的指標，指標牌上的雙蕨葉圖案，領著我們繼續走在淡蘭起點上。

過一個小小的涵洞

接上了北37鄉道，基隆河又冒出在我們眼前。看見河中有好幾位釣魚客，站好各自的定點，熟悉般的區域劃分，悠哉地等待手中的釣竿會不會有動靜。河水很清澈，天氣晴朗下看見河景也替身體感受消暑了一些

圖片來源：Google街景

到了福安宮這裡，要特別注意接下來路線苧仔潭古道的入口，我們事先知道需要在這邊進入古道，卻找不到

▼TK1-3 苧仔潭古道

「苧仔潭是淡蘭古道河運轉陸運重要轉運點。兩百年前此地有渡口，有民宿。古道上可見石砌土地公廟，眺望員山子分洪道。」—淡蘭古道官網

原來剛好被停車場的大巴士擋住了，注意這塊步道解說牌，苧仔潭古道的入口及淡蘭石碑即在它的背後

當啷噹啷~接著進入苧仔潭古道了！

然而，雖然苧仔潭古道這段僅有短短的500m，但沿路的階梯而上還真的是滿累，戴著口罩之下熱氣蒙在嘴裡一度受不了

好在樹蔭沿路都在頭頂上

我們繼續往琉榔路步道銜接

▼TK1-4 琉榔路步道

「『琉榔』取自『流籠』諧音，早年採礦及運送物資採用流籠軌道牽引上下，解決部分路段坡度過陡，人力難以負荷的問題。沿途可一路欣賞九份美麗的山海地景。」—淡蘭古道官網

圖片來源：淡蘭古道官網

階梯走著走著，不自覺的就銜接上了琉榔路步道，樓梯爬得太累，沒有紀錄太多這段的景致。這段路上鮮明的路段就是經過這個隧道，極度暗，心裡一度很緊張的快速通過晚上絕對不敢走這裡

「長約30公尺，寬、高約2.5公尺，隧道口以規則之方形塊石整齊疊砌，至今已有80多年歷史，保存相當完整。」—淡蘭古道官網

流籠頭眺望臺處可眺望基隆嶼、深澳及八斗子漁港等北海岸景色

約一個小時半走完前面兩段步道後，從古道出來，接回了一般道路，要往樹梅坪古道和九份老街繼續

▼TK1-5 / TK1-6 一般道路／樹梅坪古道

遠方讓人感到療癒的海

經過頌德公園

已經進入九份聚落一帶了，一路上都有很好的視野，遠景的海洋+聚落+公路，近景則是鄉間小路光影

樹梅坪古道一景。「此處地勢較高，古時用以觀望海上敵人動向。走至樹梅坪觀景台可遠望基隆山、無耳茶壺山、金瓜石地區及北海岸。」—淡蘭古道官網

樹梅坪古道結束時，在出口處遇見了此段的石碑天上的雲稍微厚重，在樹梅坪路上稍稍的感受了一些陰天的氛圍希望剩下最後一段的燦光寮古道，可以讓我們再用太陽做結尾

寬大的路口，清楚的道出接下來燦光寮古道的方向TK1-6及TK1-7之間，走在草山戰備道上

▼TK1-7 燦光寮古道

燦光寮古道金字碑繼續走在草山戰備道上

此段也有岔路通往另一條古道：貂山古道

「燦光寮古道為過去重要的礦場與舖遞、汛塘路徑。沿途的樹梅礦場辦公室與聚落遺址、柑仔店遺址等多處遺跡，見證了燦光寮古徑輝煌的歷史。」—淡蘭古道官網

雖然這一段總路徑最長，卻是我覺得最好走的一段，腳下都是平路，與周圍的植物與山再加上沒有太多的人，走起來很舒服

過了十二點鐘了，在路段上找一個陰影處坐下來吃午餐

今天的行程也慢慢地要到尾聲，燦光寮古道後半段是走在樹林中的路徑上要很注意有沒有走錯，當天走在裏頭網路沒訊號GPX讀不出來，有遲疑了一下方向

指標沒有很多，走一走還是需要靠手中的地圖判斷位置途中會經過柑仔店遺址，但被我們忽略了，沒有注意到（因為好像就是廢墟的樣子）

「柑仔店遺址為早期古人行經燦光寮古道時重要中繼站，因人口流失而沒落，僅剩斷垣殘壁。」—淡蘭古道官網

也會經過水壩舊址「日治時期所遺留下來的水壩舊址及攔水堰，可俯瞰牡丹溪，並感受整個山林壯闊的景色。」—淡蘭古道官網

燦光寮古道的風貌是原始森林的樣子，和前面經過的幾段又截然不同，又離城市遠了一些的感覺卻也是又將通往文明的出口，要結束這段啦！

看到這個牌子表示已經將燦光寮古道差不多走完了

結束這段後要搭車離開，附近有一個「十三層老樹」公車站牌，不過班次很少，和我們結束的時間沒有搭上，於是決定再多走半個小時道牡丹車站搭車回家

牡丹老街周圍小而精緻的壁畫和街

老街上的3D藝術，真可愛

等車的時候，我們來牡丹車站附近也唯一的咖啡廳來個大休息！古趣咖啡也是淡蘭古道上其中一個蓋章點跟服務處，賣著各式的飲品和零食泡麵

>可愛的名片

老闆也給我們了淡蘭古道北路、中路、南路分別的指南和地圖設計的非常漂亮，指引也很清楚，希望能持續下去將全線段完成

滿足的淡蘭古道北路「燦光寮古徑」段（TK1-1~1-7路線）就在牡丹車站畫上句點了擁有全台最彎曲的月台到的時候乘客並不多，趁車子來前在月台上的椅子上吹吹涼風、回想今日細節覺得很滿足，感謝淡蘭古道帶來的歲月靜好之美

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