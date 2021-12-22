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最親民的天然野溪溫泉！宜蘭大同「芃芃野溪溫泉」星空露營2天1夜

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

天氣轉涼時就會非常想去野溪溫泉，冷冷的天氣泡在暖呼呼的溫泉池裡，非常暖心又舒適宜蘭大同鄉的芃芃野溪溫泉，總是我的首選名單，親民的路程和寬廣的營地，視野遼闊的山嵐景致聽說芃芃野溪溫泉，因為河道疏濬工程有很大的改變這次kitty和朋友再次來到芃芃野溪溫泉，來過萬聖節野餐露營也分享目前芃芃溫泉最新路況喔!!

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抵達四季國小英士分校的停車場整理好裝備，穿越籃球場往河堤方向走去

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河堤上走向芃芃溫泉入口處這次因為要過萬聖節露營，大家帶著食材和露營裝備大包小包的，努力往前進

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靠近芃芃溫泉的入口，發現河道跟今年3月來時，完全不一樣了!!溪流不見了變成一大片的碎石灘地，完全是不同景象，好驚訝!!

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一直往上游方向走，發現是河道整治工程，有怪手和砂石車河道整個縮減了，水流也很湍急繼續往上游方向走，也尋找合適的渡溪點

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發現對岸已經有露營帳，也覺得這裡溪水似乎~比較淺可以過溪要抵達芃芃露營的A區，總共要渡3次溪水第一次過溪，溪水較淺只到腳踝

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第二次過溪水較深，已經水淹到大腿深度，而且溪水很湍急如果沒穿溯溪鞋有比較好的抓地力，會感覺快要被水沖走了第三次過溪，溪水到小腿位置，也因為快到芃芃溫泉A區所以可以扶著石頭牆壁過溪(kitty忘記拍照)

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抵達芃芃溫泉A區露營點之後，先搭起天幕和晚上要過夜的帳篷

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傍晚時刻，今天最重要的萬聖節主題野餐派對~準備豐富的食材，牛排蝦子干貝酪梨沙拉韓式小菜等等搭配萬聖節的應景裝飾，非常有歡樂氣氛~好開心

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吃飽喝足後在月光星空陪伴下，找一個溫度適宜的池子來泡湯非常愜意，也靜靜的享受大自然溪流聲和蛙鳴聲

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隔日清晨芃芃野溪溫泉寧靜無人的溫泉池與昨日人聲鼎沸的熱鬧溫泉區，真是極大落差對比晨光中享受清晨寧靜的泡湯時刻在大批遊客還沒抵達前，把握最後的悠閒時光

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芃芃野溪溫泉真的是kitty最愛景點前3名雖然今年河道整治工程，溪流沿岸變的雜亂但還好芃芃野溪溫泉的景象依舊只是過溪需要點技巧注意踩踏點，免得跌倒溪水裡危險前幾日大雨或當日即知天氣預報不佳，建議不要前往強行渡溪喜歡KITTY的文章請拍手或關注我喔!!謝謝

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溫泉 露營 萬聖節

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