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中籤才是大魔王！得來不易的「玉山西峰、玉山北峰、玉山主峰」2天1夜

健行筆記 / 健行筆記吳逢

大家好！我是吳逢??‍♀️追蹤我的 Instagram｜?? fengwu_

-2020/10/18（日）第一次踏上玉山群峰的路徑，完成了玉山前峰，當時希望自己能盡早到訪玉山主峰，沒想到一年後實踐了這個想法，雖然山神沒有出大景給我看，還讓我體驗刮大風飄霧雨的狀況???? 但能抽中我心已滿足，希望早日能再訪此地。10/17（日）～10/18（一）#玉山西峰 #玉山北峰 #玉山主峰 第13.14.15座百岳⛰️行前我是用上河的步程表去算每個階段我們行走需要多少時間去規劃，下方是我們此次實際行走的時間，提供參考。

▎Day1 10/17（日）05:45 台中市出發 ▸ 08:40 上東埔停車場 ▸ 09:05 投遞入山證、報到、搭接駁車 ▸ 09:15 玉山登山口 ▸ 09:25 起登 ▸ 10:05 1.7K孟祿亭 ▸ 10:28 2.8K前峰登山口 ▸ 11:30 5K休憩亭（午餐，休40分） ▸ 14:00 8.5K排雲山莊（休35分） ▸ 14:35 輕裝出發西峰 ▸ 15:50 玉山西峰 ▸ 16:15 玉山西峰折返 ▸ 17:10 排雲山莊 ▸ 17:40 晚餐 ▸ 18:50 準備就寢

▎Day2 10/18（一）02:00 起床 ▸ 02:30 吃早餐 ▸ 03:15 排雲山莊出發北峰 ▸ 04:35 主北岔路 ▸ 06:30 玉山北峰氣象站 ▸ 07:20 從玉山北峰氣象站折返 ▸ 09:05 主北岔路（休5分） ▸ 09:25 玉山主峰 ▸ 09:30 從玉山主峰折返 ▸ 10:45 排雲山莊 ▸ 11:40 午餐 ▸ 12:15 8.5K排雲山莊出發 ▸ 13:28 5K休憩亭（休20分） ▸ 14:50 2.8K前峰登山口 ▸ 15:37  玉山登山口 ▸ 15:45 接駁發車 ▸ 15:55 上東埔停車場

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⚫️玉山行前準備與規劃

▎入園入山申請開放預定入園日前2個月申請，預定住宿日前1個月下午3-4點會抽籤；登山路線選擇玉山線 / 2~5天(塔塔加-玉山線-塔塔加)路線規劃依照你自己行程填寫，像我們是D1：塔塔加登山口→排雲山莊→玉山西峰→排雲山莊D2：排雲山莊→玉山北峰→玉山主峰→排雲山莊→塔塔加登山口如有收到中籤通知，記得於三天期限內繳交排雲山莊床位的費用 $480/人，接著再至警政署申請入山。※離開塔塔加後記得線上填寫出園回報～玉管處會發信至你的信箱，可以直接點連結。

▎中籤秘訣沒有！真的很難抽，我抽了將近40次才中一次⋯一開始抽六日，但六日太難抽，改成每個禮拜五六、日一抽，有很多人跟我說平日比較好抽，我知道～但因為工作緣故我們不太能平日申請，因此折衷辦法就是這樣申請??※山友們看我們外掛睡墊都以為我們要去圓峰山屋，到排雲發現好像只有我們兩個有自帶睡墊，即使放了蛋殼睡墊我還是覺得好硬好難躺啊⋯

▎訂餐跟排雲雲豹訂餐，到官網下載預訂單，填妥後傳真給雲豹，因為我們沒打算自背睡袋，因此是訂1晚+1早+1午+睡袋，費用是$1,050/人，用餐時間可以報到的時候再跟雲豹人員確認。※因為我們有走西峰，所以晚餐5點半吃，早餐可以選擇2點或2點半，午餐11點半開始用餐。

▎接駁排雲登山服務中心—塔塔加登山口費用$100/人，建議可以搭，之前走完前峰抵達登山口，因為太多人在排隊等接駁車而選擇走回去上東埔停車場，後悔不已??‍♀️※這次滿幸運在服務中心報到完就立馬搭上接駁車，回程抵達塔塔加也是，接駁車是7人/台。

▎停車導航設定上東埔停車場，從台中出發是走國3接台16及玉山景觀公路水里玉山線，這段路還滿好開的！抵達上東埔時車位已經滿了，於是往回開至塔塔加第二停車場，停好車時因為我想上廁所，又開回上東埔，剛好有一位大哥要離開，所以很幸運停到車位，不然要走一小段路。※停車請依規定停放，警察會不定期去開單。

▎登山綜合險我通常在行程前會線上投保，畢竟戶外活動皆有風險，保險內容可以自己多比較? 會建議去回程的交通時間可以加進保期起訖內。

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抵達登山口，整裝準備出發啦～看氣象預報第二天會是好天氣，結果第一天沒多停留拍些照片真是錯了…因為第二天天氣不只差，還都是霧氣啊（吶喊）

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走過一次前峰，所以知道前面這段都還算平緩好走，今天天氣狀況還可以，陽光有時候會出來露個臉，從登山口至排雲山莊需走8.5K。

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抵達排雲山莊啦！休了約半小時後我們就輕裝走西峰了；結果第一天是我們這趟行程唯一有看到陽光的一天…從排雲山莊至玉山西峰約2.2K，來回約3個小時內可以完成，頭燈、風雨衣褲、保暖的還是記得要攜帶唷～

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往西峰的路徑上多為平緩的箭竹草原，部分攀爬路段較為窄小接近邊坡，需留意踏點小心通過；三角點無展望，抵達西峰後記得往前約100公尺（約走3分）看全台海拔最高的神社！

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第二天我們先北後主，原本是想說可以避免遇到在主峰看日出的人潮，結果根本沒日出看還刮大風飄霧雨? 抵達主北岔路再走2.2K就可以到北峰（往上走200公尺是主峰），因為我們是半夜摸黑起登，過了鐵籠之後，一路陡下走約300公尺的碎石坡，基本上是拉著鐵鍊用滑的，風真的沒在開玩笑特大！霧氣又多，我鼻水狂流不止，連口罩也都濕掉。

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北峰氣象站休了約一個小時後，我們就回程準備往主峰走去了，這段風真的～超大！照片看起來很平靜，但每一步都舉步維艱，太陽呢，太陽你在哪☀

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因為天氣狀況不是很好，抵達主峰後我們速速拍幾張照片就回程往排雲了，因為風～真的～好大！還很冷?

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從主峰回到排雲用完午餐休息一下就準備回到登山口了，沿路就是一下太陽一下霧雨，抵達5K休憩亭想說要把雨褲穿上，一穿上走沒幾步就又放晴，最後又停下來脫掉…。

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最後在15:37 抵達玉山登山口，不過白牆沒有看到任何景我真的很扼腕！！玉山我們下次見吧～因海拔較高，建議可以在行前請醫生開預防高山症用藥，以上為個人玉山西北主兩日行程心得簡易分享，如有錯誤或需要更正之處敬請告知，祝 上山平安。

玉山 登山 早餐

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