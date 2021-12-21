遙望鋸齒連峰的天空綠地！「小完美谷」冷門路線　大片箭竹是魔王

在疫情趨緩之後，這陣子也完成了許多登山清單，也積欠了很多文章啊！ 繼上次奇萊主北結束後，疫情就開始升溫，所以許多戶外行程也只能就此暫停。 而在八月底時的微解封後，我們再次安排了今年228沒有完成的小完美谷路線，此路線起點大禹嶺隧道口旁的合歡越嶺古道，經卯木山後抵達小完美谷，接續可以前往畢祿南峰、畢祿山和羊頭山。這個路徑人跡罕至，在比人高的箭竹草中穿梭，路線非常不明，所以要有路線判別能力來走這座山才不會迷路。

而我們第一次前往時也因為後來找不到路徑就只好原路打道回府，第一次有原地迫降的體驗。而這次我們終於成功抵達小完美谷了，雖然抵達的過程是如此的艱辛，但也終於一窺小完美谷的樣貌了！2021/08/21前一晚我們在登山口旁的廢棄小涼亭扎營，原本是想要在比較寬闊的開路紀念亭，但晚上的時候太暗沒有看到往紀念亭的叉路。早上六點天空染上一片清澈的藍色，在收拾裝備時也看到兩三隊要前往此路線的山友，而上次228時一組人都沒遇到，可能這個期間此路線大家也漸漸熟知了。此路線的登山口是大禹嶺隧道口附近的民宅的鐵鏽樓梯往上走，首先會看到「禹嶺尋梅」的大石碑，這個石碑是由當時的司法院長謝冠生所題。不知道是不是因為經過一段疫情期間少有人來，連樓梯的草也變得非常茂密，突然覺得有點擔憂等下要游的草會有多高。在殘破的階梯往上走後在一叉路是往右邊走，可以往左去看一下廢棄的中橫開路紀念碑涼亭，我看到其他人以前的照片中，原本涼亭內還有一個由于右任先生撰寫的紀念碑，不過這幾趟已經沒有看到了。

攀爬上木頭階梯後會到一個平坦路段，為合歡山越嶺古道的一部分，此路線為日治期間日本人為了理番所闢，從南投霧社到花蓮太魯閣。由於中橫公路的開通後，古道而隨之荒廢後，西段只剩下大禹嶺至關原這一段了。這一段走起來真的很舒服，踩在柔軟的二葉松的針葉上，涼爽的樹林有著高聳的巨木，擁抱著樹幹聽著鳥兒的低語。迎來一個開闊的展望處，毫無遮蔽的可以一覽對面的群山，溫暖的陽光灑落在一片草芒草上。若沒有要走這個辛苦的，可以來走這一段到卯木山就可以，有展望且走起來平易近人。

我們在叉路放下背包輕裝前往卯木山，其實這次我就沒有上去了，因為上次已經上去過。上面視野也還不錯，往卯木山的路線也是緩上很好走，而且還有一座廢棄的森林瞭望台可以探索，旁邊設有一個雨量計，從這裡可以遠望合歡北峰、屏風山及奇萊東稜線等。這個瞭望台的窗台旁還放著陳年酒瓶，爐灶旁的綠色雙層床架只剩下骨架，層架上的玻璃罐內不知原本是裝了什麼。卯木山也叫大禹嶺山，海拔2819公尺，三角點周圍是茂密的箭竹草旁。回到叉路口後，小休一下就繼續前行。

茂密的樹被毛絨絨的植披所包覆，樹木的粗壯的枝條蜿蜒著，大片的菇依著枯木生長，在辛苦的上切路段之前好好享受這個悠閒的氛圍。接著開始在草叢內上切，務必要記得戴手套，這裏有很多咬人貓和刺柏等，走路的同時要不停的撥前往的草，沒戴手套可能會崩潰。另外這個路段缺水，所以比較辛苦的部分也是因為要背足夠的水。上到稜線後開始會走上上下下的路段，雲霧也漸漸的起來，被霧包圍的森林都有股抑鬱的氛圍。一路上看到各種類型和顏色的菇，比上次多更多了，邊走邊看著這些療癒的菇舒緩心情。

中間會行經一段碎石坡，上次走到這裡還可以看到藍天的景緻，且可以清晰地看到前方裸露的山側，猶如像是一塊蛋糕被切了一半可以看到肌理。不過這次起霧就在霧茫茫之中通過，這段碎石坡算蠻好走的，不過在走完碎石坡要接回稜線時有一塊石頭較難走上去，由於隊友在那裡跌倒所以我們找旁邊走上去會比較安全。接下來為了要繞過前方的陡峭山頭，路線轉為下切，而我們也到了上次迫降的地方。這時候路就變得很難找，那次也是因為天色變暗不好找路只好原地迫降。這個路段也無法扎營，大家免強找到可以躺平的地方鋪上地墊和睡袋直接睡了！不過那次看著整片山林睡也是蠻特別的體驗，其實睡得還不錯。

這一段下切必須一路切到乾溪溝，這裡完全沒有布條，應該是說可能原本有布條掉下來還有太茂密了根本也看不清楚。下到溪溝後後要開始上切，這時候我們看到一個布條就會很興奮，這裡根本就沒有路徑可言，手不停撥著茂密的箭竹奮力往上。而這時候開始下起雨了，溪溝濕溜溜的，有點狼狽的在雨中和濕搭搭的草叢中想辦法走到上面。走在前面的朋友在前方喊著”到了！”，到了上方終於一片寬廣的箭竹草皮映入眼簾。但因為雨越下越大，抵達的當下沒有很嗨的感覺，只有想著趕快把帳篷搭好，這場雨也下了許久。鄰帳因為雨下太大剛好搭在地勢比較低的地方，聽到他們帳篷積水的慘狀。

2021/08/22昨晚下了許久的雨，原本的興致都被澆熄，幸好早上來個大晴天，而我們也決定耍廢不走畢祿南峰了！因為好不容易走到這裡來，不好好的享受一下這裡的美景就太可惜了。趁著太陽的陽光晒下來時，我們趕緊把昨天淋濕的所有裝備拿出來曬。吃完早餐就在周圍四出晃晃，從這裡可以很清晰地看到鋸齒連峰，就像有一隻恐龍匍匐在山上，草原被太陽照的金光閃閃的。昨天累積的濕氣也在太陽的照耀下散出，在暖陽下伸展筋骨。隔壁的山友很有趣的擺出小桌子和紅酒等拍攝影片，大家都一甩昨日的低迷天氣。

漂浮的雲朵冉冉升起，在藍空的畫布上渲染出白色的潑畫，在這個天氣下真令人想要持續耍廢，不過得還是面對等下的回程。收拾好裝備，穿好雨褲去面對濕淋淋的箭竹洗刷刷之旅。經過昨天的大雨溪溝變得更濕了，因為箭竹很密要看到腳下的路況也真的困難，每走一步都要大力撥開前方的草才能確定走下一步，不然一不小心就會有落差就會跌倒。到乾溪溝後要上切時這一段也會容易迷路，看到另一隊的大學生就誤走到雙塔上方了。在一番奮戰後終於回到雙塔旁，今天可以從這裡看到廣闊的展望，筆直的樹斜長在岌岌可危的坡上，能感受到樹的根用力的緊抓土地。

這次下山我們從關原下，比回到原本的登山口還要在近一些，在出發之前我們有先把一台車開到那裡放。這個路段附近有一個關原駐在所遺跡的疊石牆，但我們沒有特別走過去看，有興趣的話可以順路一遊。很高興這次總算完成上次未完成的小完美谷，感謝隊友的尋路能順利安全地到達！在疫情趨緩後總算能恢復登山的行程，希望接下來疫情能保持正向，讓我們能持續outdoor life。

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