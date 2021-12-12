快訊

台北美國學校驚傳槍擊威脅 急宣布「明天緊急停課」

尼加拉瓜外交轉向 歐盟：有意與台合作與交流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媲美高山美景！新竹關西「石牛山步道」小百岳360度環景視野極佳

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_20211009_143700.jpg

位在桃園復興與新竹關西交界的石牛山， 海拔671公尺山頂有#6247三等三角點， 為編號25小百岳之一因峰頂的巨岩似一頭巨牛之臥姿而得名

連假的關係， 東眼山森林遊樂區， 湧入人潮，光是在入口處， 就塞車約莫半小時在前進石牛山 ， 又因在山路旁的店家吃午餐，抵達石牛山登山口起走有點晚， 山頂幾乎包場， 也驚喜山頂處的夕陽餘暉， 360度環景視野， 彷若置身在高山的美景， 雖然下山天已黑， 隨身攜帶的頭燈， 也助我們順利回到登山口步道有三條路線，其中左線最為平緩，右線路程最長，中線則最為陡峭  這是我的二訪， 除了下載離線地圖， 同樣取左上， 原路來回部分路段稍有陡坡， 建議攜帶登山杖。 

【新竹。 關西】山頂熱鬧歡笑聲。 編號25小百岳石牛山 671M

IMG_20211009_143727.jpg

離開東眼山， 順著導航， 沿著羅馬公路轉118縣道， 前進石福宮登山口這天出門稍早， 來不及備午餐， 行經山路旁的佳嵐美景， 歇息一下順便吃個午餐

IMG_20211009_145142.jpg

IMG_20211009_145229.jpg

IMG_20211009_145313.jpg

IMG_20211009_145331.jpg

IMG_20211009_145336.jpg

IMG_20211009_145337.jpg

佳嵐美景的位置相當好， 一旁還有觀景台， 視野極佳， 秋日淨藍的天空很美即使只點了一份炒飯及高麗菜， 搭配天然美景， 吃進的全是美味期間， 還有不少重機騎士， 也將這裡當作歇憩的中繼站

IMG_20211009_154245.jpg

接著， 來到石牛山登山步道的登山口原先這裡有收停車費， 但不知是我們來的晚??還是疫情後爬山的人三三兩兩沒瞧見收費的人員。

IMG_20211009_154311.jpg

停了車， 取左方向， 先沿著產業道路前進

IMG_20211009_155529.jpg

IMG_20211009_160340.jpg

IMG_20211009_160403.jpg

前進三角點， 會穿越民宅處， 回程的時候，還遇上大黑狗， 咆嘯了幾聲， 但也沒有惡意

IMG_20211009_160507.jpg

IMG_20211009_160835.jpg

IMG_20211009_161037.jpg

進入平緩的土石山徑

IMG_20211009_161307.jpg

IMG_20211009_161726.jpg

IMG_20211009_162312.jpg

沿途會經過 柑橘園和竹林， 以及各式的植被

IMG_20211009_162610.jpg

IMG_20211009_163445.jpg

IMG_20211009_163551.jpg

IMG_20211009_164116.jpg

不過， 即使是近傍晚行走，步道上仍有微微的陽光， 加上沒甚麼風， 有些悶熱

IMG_20211009_164445.jpg

近山頂的山徑上， 樹幹上標示著再約10分鐘，即可抵達山頂， 振奮了eva

IMG_20211009_165224.jpg

較為陡坡的路段 有設置繩索， 小心攀爬便可

IMG_20211009_165321.jpg

離山頂約100公尺處， 有顆形似蟾蜍模樣的巨石， 被山友封為蟾蜍石， 蟾蜍石的左側， 則可接續彩和山

IMG_20211009_165748.jpg

IMG_20211009_165754.jpg

IMG_20211009_165827.jpg

來到山頂處， 別於第一次來， 山頂處一群年輕學子，熱鬧不已，  這回我們短暫的包場， 夕陽的餘光， 灑在綿延的山峰上， 翠綠的山巒， 溫柔的天際線， 美景盡收， 不需多言。

IMG_20211009_165839.jpg

IMG_20211009_170335.jpg

此時， 遇上獨行的這位山友，一派清閒的坐在岩石上， 想必遼闊的美景視野， 也是令他著迷而常常上來(我們客氣的詢問要不要幫他拍照， 他微笑地搖頭表示: 他常來....)

IMG_20211009_170622.jpg

在男山友離去了， 我們自然地邊歇息， 邊賞景， 也留下難得的包場場景

IMG_20211009_143704.jpg

IMG_20211009_170935.jpg

IMG_20211009_173256.jpg

這天的山行路， 還不算潮濕 ， 雖有些攀爬， 不至於難行。

IMG_20211009_191958.jpg

下山後， 我們回到關西鎮上， 祭祭五臟廟，畢竟這天登頂了兩座小百岳， 足夠的運動量， 飽食也比較沒有罪惡感。

IMG_20211009_191960.jpg

石牛山山頂的視野極佳， 我和eva來回含休息約3小時多，  雖然下山途中天以黑我們有離線地圖， 足夠的水糧食， 和頭燈....這也是繼今年疫情前4月份走了一趟奇萊南華， 陸續的山行小百岳後再次使用頭燈依我們的習慣， 寧可早出門， 也希望在天黑前回到登山口加上時序來到秋天， 雖然是爬山的好季節， 但同樣天黑的早， 山行前是要做好準備。  

城市漫遊。 gina文章出處:  

石牛山步道 相簿

登山 美景 步道

延伸閱讀

新竹「蔦屋書店」2022開幕！首度跨出六都縣市，「Wired Chaya」搶先進駐，450坪挑高絕美空間公開！

新竹光臨藝術節周末交管 東大高架橋這出口匝道也封閉

新竹光臨藝術節科技結合古蹟 蔡總統：讓人驚艷

新竹光臨藝術節 蔡英文受邀賞光雕

相關新聞

媲美高山美景！新竹關西「石牛山步道」小百岳360度環景視野極佳

位在桃園復興與新竹關西交界的石牛山， 海拔671公尺山頂有#6247三等三角點， 為編號25小百岳之一因峰頂的巨岩似一頭巨牛之臥姿而得名 連假的關係， 東眼山森林遊樂區， 湧入人潮，光是在入口處，

基隆人的後花園！「大武崙山」情人湖環山步道湖光山色，老鷹岩＆山頂視野佳

大武崙山，又名砲台山，位於基隆市安樂區北部，海拔231公尺，小百岳編號3，山頂視野極佳，西側即為大武崙砲台古蹟，有一顆三等三角點819號。大武崙砲台建於清光緒年間，砲台區規劃非常完整，4座大砲的絞盤區

終於拿下小霸！ 秀霸線2天1夜，途經傳說中「浪漫的I Love U 平台」

實際行走的時間表：2021/10/2～10/310/1(五）D021:00新竹高鐵➝01:30武陵山莊登山口睡車上10/2(六）D105:00起床➝06:00起登➝07:10品田池有登山口➝10:23

搭公車能搞定的路線！「溪頭九連峰縱走」　竹林、山景、茶田賞心悅目

當天又是個風和日麗的好天氣，溪頭風景區今年二度朝聖，這次走的路線是將溪頭與留龍頭之間的山頭串連起來，又稱「溪頭九連峰縱走」，多數人都會選擇從留龍頭那一端開始走比較輕鬆，但我為了訓練腳力就選擇從溪頭端開

無止盡的圓木階！ 大坑風景區軟腳坡步道攀登，超有特色的圓木棧道步道

頭嵙山，位於台中市北屯區與新社區交界處，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔859公尺，小百岳編號41，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石各一

新北三峽小百岳！「鳶山」健行尋悠　福德嶺視野遼闊

福德坑山，又名鳶山，位在新北三峽海拔321公尺， 山頂有顆#1103三等三角點， 為編號19小百岳之一 鳶山(福德坑山) 相簿 這天我們一路來到步道入口(光復銅鐘)， 這裡有洗手間，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。