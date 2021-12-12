媲美高山美景！新竹關西「石牛山步道」小百岳360度環景視野極佳

位在桃園復興與新竹關西交界的石牛山， 海拔671公尺山頂有#6247三等三角點， 為編號25小百岳之一因峰頂的巨岩似一頭巨牛之臥姿而得名

連假的關係， 東眼山森林遊樂區， 湧入人潮，光是在入口處， 就塞車約莫半小時在前進石牛山 ， 又因在山路旁的店家吃午餐，抵達石牛山登山口起走有點晚， 山頂幾乎包場， 也驚喜山頂處的夕陽餘暉， 360度環景視野， 彷若置身在高山的美景， 雖然下山天已黑， 隨身攜帶的頭燈， 也助我們順利回到登山口步道有三條路線，其中左線最為平緩，右線路程最長，中線則最為陡峭 這是我的二訪， 除了下載離線地圖， 同樣取左上， 原路來回部分路段稍有陡坡， 建議攜帶登山杖。

【新竹。 關西】山頂熱鬧歡笑聲。 編號25小百岳石牛山 671M

離開東眼山， 順著導航， 沿著羅馬公路轉118縣道， 前進石福宮登山口這天出門稍早， 來不及備午餐， 行經山路旁的佳嵐美景， 歇息一下順便吃個午餐

佳嵐美景的位置相當好， 一旁還有觀景台， 視野極佳， 秋日淨藍的天空很美即使只點了一份炒飯及高麗菜， 搭配天然美景， 吃進的全是美味期間， 還有不少重機騎士， 也將這裡當作歇憩的中繼站

接著， 來到石牛山登山步道的登山口原先這裡有收停車費， 但不知是我們來的晚??還是疫情後爬山的人三三兩兩沒瞧見收費的人員。

停了車， 取左方向， 先沿著產業道路前進

前進三角點， 會穿越民宅處， 回程的時候，還遇上大黑狗， 咆嘯了幾聲， 但也沒有惡意

進入平緩的土石山徑

沿途會經過 柑橘園和竹林， 以及各式的植被

不過， 即使是近傍晚行走，步道上仍有微微的陽光， 加上沒甚麼風， 有些悶熱

近山頂的山徑上， 樹幹上標示著再約10分鐘，即可抵達山頂， 振奮了eva

較為陡坡的路段 有設置繩索， 小心攀爬便可

離山頂約100公尺處， 有顆形似蟾蜍模樣的巨石， 被山友封為蟾蜍石， 蟾蜍石的左側， 則可接續彩和山

來到山頂處， 別於第一次來， 山頂處一群年輕學子，熱鬧不已， 這回我們短暫的包場， 夕陽的餘光， 灑在綿延的山峰上， 翠綠的山巒， 溫柔的天際線， 美景盡收， 不需多言。

此時， 遇上獨行的這位山友，一派清閒的坐在岩石上， 想必遼闊的美景視野， 也是令他著迷而常常上來(我們客氣的詢問要不要幫他拍照， 他微笑地搖頭表示: 他常來....)

在男山友離去了， 我們自然地邊歇息， 邊賞景， 也留下難得的包場場景

這天的山行路， 還不算潮濕 ， 雖有些攀爬， 不至於難行。

下山後， 我們回到關西鎮上， 祭祭五臟廟，畢竟這天登頂了兩座小百岳， 足夠的運動量， 飽食也比較沒有罪惡感。

石牛山山頂的視野極佳， 我和eva來回含休息約3小時多， 雖然下山途中天以黑我們有離線地圖， 足夠的水糧食， 和頭燈....這也是繼今年疫情前4月份走了一趟奇萊南華， 陸續的山行小百岳後再次使用頭燈依我們的習慣， 寧可早出門， 也希望在天黑前回到登山口加上時序來到秋天， 雖然是爬山的好季節， 但同樣天黑的早， 山行前是要做好準備。

城市漫遊。 gina文章出處:

石牛山步道 相簿