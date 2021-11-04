登上雲林最高峰「嘉南雲峰」！穿越優美竹林、石壁山步道，還有唯一展望好望角

中秋連假許多知名山頂像菜市場，好像台灣只有那麼幾座山好爬。其實台灣從南到北都是山，稍微搜尋一下就會發現有許多山都值得走一趟，像是雲林縣古坑鄉的嘉南雲峰與石壁山，前者是雲林最高峰，後者是小百岳之一，是雲林縣十分具有代表性的山岳。

優美而連綿不盡的竹林，是嘉南雲峰與石壁山步道一開始給人的印象，接續著的原始林又不時聳立著奇形怪狀的老樹，增加步道景觀的可看性。如果運氣不要太差，登上好望角後，俯瞰清水溪谷或遠眺瑞里瑞峰山區的層巒疊翠，很能振奮人心。這樣的路線在中秋連假人氣不高，就讓布魯感到意外而為這兩座山抱屈了。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路線圖，歡迎前往下載。

布魯之登山攝影記事

竹林與濃密森林的綠之道

一早布魯由仙谷停車場出發，走完竹篙溪步道到達九芎神木，再由中線步道登山口前往嘉南雲峰與石壁山。嘉南雲峰與石壁山步道的前段是一大片十分優美的竹林，與嘉義瑞里瑞太古道或綠色隧道的竹林近似，都是滿山連綿不絕的翠綠。後段逐漸轉為原始的雜林，高大奇形的老樹也不時挺立在步道邊。上稜線後先一鼓作氣取左攻嘉南雲峰。

九芎神木旁有一座九芎公廟，廟邊有飲水機及桌椅可以借用，另一邊有大停車場和洗手間。布魯10:10由此出發。

由停車場附近登山口開始，就是一大片臥虎藏龍的竹林。

山蘇之門過後，竹林開始混合著原始林，許多造型奇特的老樹也陸續出現。

有點像海龜的樹抱石枯樹頭。

布魯超喜歡看老樹的樹跟樹形，每一棵都有它獨特的樣貌。

步道到後段越來越陡，拉繩坡陸續出現。

登頂嘉南雲峰

經過連續拉繩陡坡，終於到達嘉南雲峰，嘉南雲峰海拔1795M，是雲林縣最高峰，不過山頂沒有展望，拍完照後就循原路下山回到稜線涼亭，繼續前往好望角。稜線涼亭至好望角是全程最平緩的路段，大致沿著等高線行進，走起來十分舒服。

11:45登頂嘉南雲峰，山頂沒有展望。

看到奇形怪狀的老樹，布魯就會忍不住駐足。

蒼老卻又有生命力的大樹，總是要瞻仰一番。

牛樟巨木與好望角

稜線涼亭至好望角路段中最特別的是一棵牛樟巨木，巨木的樹頭中空，可容納數人進入，餘留的部分又因腐蝕或被鋸掉而鏤空，好像一個蒼老又瘦骨嶙峋的巨人在吶喊著，山老鼠啊！請不要再來了！而好望角其實是一塊斜立巨型砂岩，是全程唯一有展望而且展望景觀優美的地方，可惜這天水氣太濃重，岩頂之外全是白牆，讓人好失望。

造型奇特的牛樟巨木，正面背面都很有戲。

牛樟巨木的樹頭，從不同角度看，都有不同的聯想。

12:30到達好望角。好望角是一塊巨大而斜立的砂岩，岩石上有青苔，爬上去要很小心。

小百岳石壁山

最後登頂石壁山，石壁山是編號055的小百岳，有一顆三等三角點 4192基石，是這一趟登山行程的第二座山，不過石壁山的山勢相對和緩，所以攻頂過程比起嘉南雲峰輕鬆愉快多了。在石壁山頂沖完布魯咖啡，與三角點對飲後，由南線步道下山。南線走的人比較稀少，沿線竟然看不到其他人，以致部分山徑都長滿長草了，不想走回頭路下山的人，布魯很推由南線下山成為Ｏ形環走。

12:45至石壁山，山頂是全程除了稜線涼亭之外，最佳的休息點。

在這兒簡單吃午餐，再沖一杯布魯咖啡，跟石壁山三角點Cheers一下，這是一定要的啦！

南線下山先是枕木階梯，但步道兩邊的草越來越高，山友們多多來走這條吧，幫忙把草踩一踩。

南線下山途中經過一條小瀑布棧橋。

南線步道上的夫妻樹。

竹林小嵐山

南線步道的最下方又有一片竹林，讓人回味中線步道一開始的翠綠。到登山口別以為就此結束，還要再走40分的產道才會回到觀星坪，至此右轉回到九芎停車場，而布魯是由仙谷停車場先走竹篙水溪步道再接嘉南雲峰步道，因此取左回仙谷停車場。觀景坪前的產道兩旁竹林與五元二角竹林同樣精彩，如果路旁加設竹欄，就又是一處綿綿綠意的嵐山了。

南線步道接近登山口處有一片優美的竹林。

南線登山口有一座簡易氣象站。由此還要再踢一小時產道才能回到九芎停車場。

觀星坪之前的這個叉路取右直行竹林產道，即可返回九芎停車場。布魯取左往觀景坪。

走南線步道回到觀星坪前又是一大片賞心悅目的竹林，是嘉南雲峰石壁山步道Ｏ形最美的ending。14:30回到仙谷停車場。

布魯便利貼

嘉南雲峰石壁山資訊：

登山口位於雲林縣古坑鄉石壁風景區，有北、中、南三個登山口，一般由中路登山口（九芎神木）起登。布魯推薦中路登山口起登，先上嘉南雲峰，再至好望角、石壁山，然後由南路登山口返回的Ｏ形路線，全程約8K，落差約560M，包含階梯步道及泥石山徑，全程含拍照休息約需4小時。若與竹篙水溪步道連走，全程約11K，落差合計740M，約需5.5小時。

登山口交通：google搜尋"九芎神木"，即中路及南路登山口，有大型停車場。

補給資訊：九芎神木旁有攤販販售簡單飲食，神木廟旁有飲水機，停車場南側有洗手間。步道全程無補給商店及洗手間。

順遊景點：草嶺蓬萊瀑布、峭壁雄風、青蛙石、水濂洞、萬年峽谷、石壁五元二角、雲嶺之丘、木馬古道、特別推薦--石壁竹篙水溪步道

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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