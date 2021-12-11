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終於拿下小霸！ 秀霸線2天1夜，途經傳說中「浪漫的I Love U 平台」

健行筆記 / 健行筆記小孟

實際行走的時間表：2021/10/2～10/310/1(五）D021:00新竹高鐵➝01:30武陵山莊登山口睡車上10/2(六）D105:00起床➝06:00起登➝07:10品田池有登山口➝10:23池有山➝11:30新達三叉口➝11:50路邊草地午餐➝13:00塔克金溪源頭➝14:30巴紗拉雲山屋➝15:05霸南山屋10/3(日）D204:00起床➝05:10起登➝05:55 I love U平台➝06:05煙囪攀升➝06:36小霸三角點➝07:46霸南山屋➝08:45收拾完出發下山➝9:35巴紗拉雲山屋➝10:40塔克金溪源頭➝12:15新達三叉口➝14:45品田池有登山口➝15:45回到車上

正文開始～

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10/1星期五晚上D0，下班就去坐高鐵去新竹站，和隊長會合,會合後出發開往武陵農場,開到的時候已經半夜一點半，到了登山口,睡袋拿起來,趕快睡～

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10/2星期六D1，早上五點起床，六點起登,起登重量含水兩公升共7.2kg。

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一開始用很快的速度上池有山

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池有過後接新達叉路口,路上還遇到好心大哥給我們兩根香蕉一人一根,吃了這種傳統的補給品，力氣都來啦！

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叉路過後往大霸線的路，過了這邊之後就都開始沒收訊了，要一直到隔天回到新達叉路這邊才會有收訊。

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這邊過後就是未知的世界

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一開始就下切好深好深

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午餐在路上的一個舒服草皮上午餐

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午餐過後就是無止境的上上下下

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往今晚住宿的霸南山屋真是路途遙遠又辛苦

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一開始要一直下切到塔克金溪源頭

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下到溪谷之後一路陡上到巴沙拉雲山屋（不過已廢棄）092288e6596b5f070cee5230305265c4.jpg

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然後下坡八百公尺抵達霸南山屋

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到霸南山屋的時候剛好下午三點整

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我們從早上六點出發、下午三點到，今天一天行走時間剛好九小時整含休息。

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霸南山屋是個非常新、非常美妙的可愛小山屋，在森林之間，據說這幾年剛整修好的，所以住起來非常舒服，這個要住還真是要有體力，無論是從中霸山屋過來、或是新達山屋過來，都很遠很辛苦啊！

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這次吃的住的全自理～

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我的晚餐是～番茄牛肉風味飯，配蘇伯蛋花湯。吃飽喝足，傍晚六點就睡了，很早！可以睡很飽！畢竟前一晚睡車上沒什麼睡～

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第二天，10/3星期日 早上四點起床、五點起登，晚上睡得很好，只是地板硬會起來翻身一下，但整體來說已經比搭帳來的好很多了！！山屋有巧拼軟墊，睡到一半還會熱呢～ 五點起登的時候從山屋旁的路上去，先是一段陡坡，一起床就突然爬升，也是很累的呢！

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路上漸漸日出，先是經過i love u 平台，終於到傳說中的這個平台，跟喜歡的人來的話是很浪漫的地方吧！

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要上小霸前有個煙囪地形要通過，非常狹小的攀繩上攀

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但輕裝所以順利上去，早上六點半抵達小霸！

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終於～之前大霸群峰獨缺的小霸，終於拿下啦～

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下山回去霸南山屋的路就很快了，一路蹦蹦跳跳也就到啦～

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路上經過以前大霸可以爬上去的地方

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煮杯奶茶喝，收拾一下，早上8:45離開霸南山屋。

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一直想著回程的抖上回新達的路，走得誠惶誠恐

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不過下降的路還是居多，基本上還可以

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在樹林裡面午餐，用完午餐就要面對最後的大魔王，上攀回去新達。

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終於回去到新達，沒有想像中的疲累，中午12點多，還可以說是體能還保留的很好很多呢！

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接下來往池有名樹的路是上坡之後，就一路下切啦！

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快樂的下坡路～而且也開始有收訊了！三叉營地網咖先爆滑一波

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12:20到新達叉路，14:45回到池有登山口！很棒～很快！

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到登山口後再踢40分鐘的之字形水泥路，就到停車場啦！

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到停車場15:45，完成！

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