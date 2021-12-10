無止盡的圓木階！ 大坑風景區軟腳坡步道攀登，超有特色的圓木棧道步道
頭嵙山，位於台中市北屯區與新社區交界處，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔859公尺，小百岳編號41，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石各一顆。我因為由大坑4路步道走往頭嵙山，經由5號步道由1號步道下來，交通工具選擇66公車，左環、右環二線皆可，二者僅是順時針或逆時針的區別，可先搭公車到「軍功里」到「大坑圓環」之間的任一站再轉66公車。去程大坑4號步道要在「中正露營區」下車，回程1號步道則在「一號步道登山口(體訓場)」搭車，路線請參考我的GPX軌跡。大坑4號、5號及1號步道主要是以圓木棧道為主，踩在圓木的步道上走，不僅考驗著登山客的體力、平衡感、還有協調性，是很有特色的步道。其中最具挑戰的是大坑4號步道，坡度落差頗大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，被稱為「軟腳坡」。（健行筆記）2020/6/20這天搭66公車在「中正露營區」站牌下車，沿著馬路走往中正露營區，約1.1公里。再走一段產業道路經由中獅亭往4號入口的「長青橋」走。過長青橋往4號步道。由涼亭旁的階梯往上走。大坑4號步道起點。圓木棧道雖有特色，但不是很好走，有些空隙還不小，走起來要很小心，這段有點陡。
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