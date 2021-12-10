快訊

寵妻無極限！台積董事曾繁城贈妻5千張股票 市值逾30億

無止盡的圓木階！ 大坑風景區軟腳坡步道攀登，超有特色的圓木棧道步道

健行筆記 / 健行筆記阿德

頭嵙山，位於台中市北屯區與新社區交界處，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔859公尺，小百岳編號41，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石各一顆。我因為由大坑4路步道走往頭嵙山，經由5號步道由1號步道下來，交通工具選擇66公車，左環、右環二線皆可，二者僅是順時針或逆時針的區別，可先搭公車到「軍功里」到「大坑圓環」之間的任一站再轉66公車。去程大坑4號步道要在「中正露營區」下車，回程1號步道則在「一號步道登山口(體訓場)」搭車，路線請參考我的GPX軌跡。大坑4號、5號及1號步道主要是以圓木棧道為主，踩在圓木的步道上走，不僅考驗著登山客的體力、平衡感、還有協調性，是很有特色的步道。其中最具挑戰的是大坑4號步道，坡度落差頗大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，被稱為「軟腳坡」。（健行筆記）2020/6/20這天搭66公車在「中正露營區」站牌下車，沿著馬路走往中正露營區，約1.1公里。03046b82ce30da2556e66efe5b0c6b08.jpg再走一段產業道路經由中獅亭往4號入口的「長青橋」走。eb2b5881fe28ad2f9a928dcadea23d4d.jpg過長青橋往4號步道。3b79b8a23198ca0080e9779d13efab4c.jpg由涼亭旁的階梯往上走。1c6c05c496c232761772f2e841044449.jpg大坑4號步道起點。a9d6ca565060f72dff34cad964ab66e4.jpg圓木棧道雖有特色，但不是很好走，有些空隙還不小，走起來要很小心，這段有點陡。

6c5575babe2b531bb1bfbdb02064d36d.jpg46136146a9d5fabe5c7570ac8ecd349c.jpg
步道有些展望，看看景色，舒緩一下心情。79c46db1766766f4a1bf6134e04e8303.jpg是熱門路線，遊客還不少。e7a89da0c08c7e79a62d6b30e153bec4.jpgf0654552f8d067cc57229769399ea7be.jpg來到中柳亭。9c3ac06e6423ce9437ff1c8fe1afec41.jpg繼續往上走，偶而有些步道不是鏤空的，好走多了！3f60b98f2c3d95e22994f70807df7308.jpg持續爬升中。a699437a9dc658caa47d06ee9ea9684c.jpg417a538a9e2e4ab1a7d0f46068f3f6e3.jpg經過幾座涼亭，遊客真的不少。53b132cc67b613410287db967f97c761.jpgae08b4c3637faca83e6820f391eb2276.jpgdf419ee82ced1aea9667f1809959cb3a.jpg到三角點前有爬升也有下降。
42034d098b628a812fea01374ec158fc.jpgeb74ae2b520abe42058fbe5bbe36e759.jpg
c08d3b51c0980975a953522c4eed3ca4.jpg2ca9e426f2b065364f4d5b8e6061fdd5.jpg費了一點力氣總算來到頭嵙山，聯勤內補一等三角點3號(右邊這顆有模糊的文字)及二等三角點1120號基石。2df436fcacf03559e4e17603588af0ae.jpg
712c752e547037264df389d2d24f2bc8.jpga8b166116f87d2c74c5a0023af2cb062.jpg
再來先走5號步道。77ebe4401eb9f37922a24085963c8301.jpg49a9272daab50b051a81fe1cfb6b3ed1.jpg經過往3號步道的叉路，2020/6/20這天3號步道整修中，叉路口封閉。4fe3af0b4f329e9ee29bf73cb17d8d14.jpg再經過一段上上下下的步道。19efd5cd88c6fc224f4cb9659d8a77a6.jpg
1d7b2bc252ffeafda5c04806044581c6.jpg7f873f093f9032627c9c05b48ac26b78.jpg
沿途有不錯的展望。0adcdf1d369639c10cb4d644c56594e1.jpgf37ab43d58d2f8a041d823146c2d07a3.jpg9a6de4e47bd73b8ce95050f8bb8b3aad.jpg2號步道叉路，續直行。a3415046ec1f4188fcb741a84bce3b47.jpg1號步道叉路，先直行去下方的逍遙休息一下再返回到此叉路。3d8aebdf0802206a21b9e5a4e9a836a2.jpg逍遙亭，休息一下看看風景。b9dde6bc3eacdb4950f43f7fde9999e5.jpg29f1c2df767425e546427a75eb6301ba.jpgaaf35755c7e0db2b3c1571c5dbbce5e1.jpg回到1號步道叉路，由此往下走。ef43e8bfab4560677d9416dd9000d15f.jpgb268ddc6c5fba9fcb6aae2a9b7ae9a94.jpg
3b6e4f3d00a0b3b5c281c7c20276136d.jpg4db75fbecf55163423fddd7ecb5ea866.jpg
76c1f2dcc0eafdb4fffd94a9868038db.jpg接平緩的石板步道。da1627d8e78ba40637e556cf474c1521.jpg54126b7119485b433b7d200f241c51f0.jpg還有圓木棧道、沙石路段及水泥路段交錯。33c105b296b98ad21f5c399c7eef1142.jpg32669c7aea225f5076f3c257361a2e02.jpgfd2ebda0ec986e71184170fdaff8b289.jpg82dbcc99744aed69cd3222155c595138.jpg098806b1cd06f21c099a229e3e65ec34.jpg「一號步道登山口(體訓場)」公車站牌到了，在此等公車，對向來車的站牌在較上方，也可以搭乘。b9bc021b4c520b97c334f5c580753887.jpg更多相片請點閱我的相簿：頭嵙山(小百岳#41)大坑4,5,1步道

步道 露營 登山

延伸閱讀

通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

發現更多台灣的美！「笠頂山」歡呼完成台灣第100座小百岳

水公司將在台中新社建配水池 解決大坑用水問題

台中大坑5車連環撞多人傷 逆向大貨車駕駛辯：煞車失靈

相關新聞

無止盡的圓木階！ 大坑風景區軟腳坡步道攀登，超有特色的圓木棧道步道

頭嵙山，位於台中市北屯區與新社區交界處，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔859公尺，小百岳編號41，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石各一

新北三峽小百岳！「鳶山」健行尋悠　福德嶺視野遼闊

福德坑山，又名鳶山，位在新北三峽海拔321公尺， 山頂有顆#1103三等三角點， 為編號19小百岳之一 鳶山(福德坑山) 相簿 這天我們一路來到步道入口(光復銅鐘)， 這裡有洗手間，

穿越魔幻森林！ 馬武佐野郡山健行趣 欣賞最壯觀的羅馬神木

2021/10/10，神木爺爺我們來看您了，馬武佐野郡山可能山友比較少知道，但是羅馬縱走應該聽過，從羅葉尾山到馬武佐野郡山這條是很經典中級山縱走路線，起點先從思源埡口舊派出所附近的登山口上羅葉尾山，後

新北瑞芳健行記！「金字碑古道、大粗坑古道」樹蔭多好涼爽，往不厭亭要備好離線地圖

登山路線：[新北瑞芳] 金字碑古道-大粗坑古道登山日期：2021/09/18 路 程：6.8公里時 間：3.5小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資訊：連結 登山GPX：

眼前一片壯闊！ 登台東聖山「都蘭山」 遠眺池上關山、東南海岸線美景

都蘭山，又稱都巒山，為台東縣縣山，擁有一等三角點，為海岸山脈南段最高峰，與八里灣山、新港山並稱海岸三雄。都蘭山單程約3.8k / 約2～2.5小時 於登山口平台遠眺東面海 早餐搭配

台版《智異山》守護山林的最前線！台灣森林惡火怎麼滅、如何預防必看

在上一篇「被祝融吞噬的台灣山林，是天災還是人禍？」結尾時說到，在森林火災中，主要滅火的人員，其實是「森林護管員」，而我們認知裡的一般消防員，在森林火災中，僅只是輔助滅火的角色而已。而要知道森林火災怎麼滅，則需要先了解森林護管員這一群人的工作內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。