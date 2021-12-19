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沉浸在森林百岳美景！台南南化「龍鱗山步道」　高山泡茶享受的台南山

健行筆記 / 健行筆記露營日記｜佳佳

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哈囉！朋友們，這次來到了小百岳「龍鱗山步道」，感受一下在漫步在森林中的早晨。我們這次爬山的過程有拍了一個影片vlog，7分鐘的時間，看看綠色的畫面、聽聽舒服的音樂，一起沈浸在龍鱗山的美景、森林中。

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如果不方便看影片的朋友們，我們也有簡單記錄一下圖片、文字。那我們的日記就開始囉！

台南｜龍鱗山步道

  • 停車地點：Google：南化紫行宮，在網上開約200公尺，會有停車場（約可停40-50台車）
  • 廁所：停車場旁有兩個廁所（需收費10/次）上山後沒有廁所
  • 車程：台南市區前往約1小時左右
  • 步行時間：約2-3小時
  • 步行路線：0環繞路線，可左去右回
  • 休息：有涼亭可休息、泡茶
停車場目前沒有格子的規劃，所以大家統一方向停好，別讓後續來的朋友們太難停基本上都沒問題唷！

19fce666bf383c79d636004867fb4be5.jpg停好車，想廁所的可以先去，廁所有提供兩間，但每次每人需收費10元，所以我們就沒特別上廁所。步道走了一小段爬坡後即可看到片段美景，當時覺得眼前的這片美景太漂亮了，停下腳步拍拍了幾張照片。

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拍完照，繼續往上走，就可到達龍鱗山路口，開始看到登山地圖，另外也同時會看到兩條路線！

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左邊條比較多階梯（但都在森林裡）所以如果想要往上走是比較多階梯的可以選擇先往左走，離上面也是比較近的一條路線唷！

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右邊條則是比較平路（2021.10.25目前因為土石山崩封起來）但佳佳在走回來的時候是走這條回來的，基本上還是可以走，但真的要很小心（詳情可以觀看影片）！

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剛上來看到右邊道路崩塌我們就直接往左手邊走啦！一路上都是這種階梯，有些階梯較小（要特別小心）但秋天走在這森林系的步道有點涼意，夏天應該很舒服呢！

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這個階梯走呀走的，很快的就抵達「王爺崙山」休息的涼亭，大家會在這泡泡茶、聊聊天，也有伯伯阿姨們的熱心招待，覺得爬山被愛的感覺。而我們也帶上了在家門附近買的飯糰上山吃，爬山後什麼食物都特別美味呢！

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我們也在王爺崙山拍個一張紀念照片

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接著跟伯伯阿姨們 Say Goodbye後繼續往龍鱗主要步道出發，來這裡，沒爬這段＝沒來過。還未到龍鱗石前的步道真的太好拍了，大拍特拍一場。

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拍了這麼多，還是要繼續往下走，來到了龍鱗步道，可以看到這段路不是特別好走，再穿插的石頭上遊走，非常特別，但也要特別小心小別去扭到囉，沿路上都有繩子，要抓好抓滿，道路很小要特別的小心捏！到了高處，能看到約270度的美景，惡地地形如果在天氣好的時候相信一定很壯觀。

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攀爬途中也一定要找個地方拍拍照，紀念一下啦！

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最後結束了約3小時的步行，最後一小段，你會很好奇問我，那是哪？走過去你會發現是個神秘的景點，一小區一小區的位置，大家會聚在那泡茶、聊天，真的好可愛好舒服，下次也想帶個泡茶組上山享受一下。

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＊如果你們有什麼疑慮想跟我們聊聊、推薦什麼厲害的給我們、無聊就只是想隨便回個幾段話，都非常熱議與我們做互動，會用最快時間回覆大家的疑難雜症。＊以上描述均為個人觀感，整體感受因個人而異。請另行參考其他網站資訊、照片、推薦程度，此篇僅供參考。

步道 美景 登山

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