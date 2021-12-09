穿越魔幻森林！ 馬武佐野郡山健行趣 欣賞最壯觀的羅馬神木

2021/10/10，神木爺爺我們來看您了，馬武佐野郡山可能山友比較少知道，但是羅馬縱走應該聽過，從羅葉尾山到馬武佐野郡山這條是很經典中級山縱走路線，起點先從思源埡口舊派出所附近的登山口上羅葉尾山，後從馬武佐野郡山下至勝光派出所附近終點，之前我們已經有走過羅葉尾山，所以此行逆行從馬武佐野郡山而上，目的是去看羅馬神木而不是走羅馬縱走全程，路程及時間節省許多，可以好好地欣賞美景。

雙十連假一早從宜蘭開車出發經過羅葉尾山登山口已經被路旁的車輛嚇一跳，怎麼會那麼多車子，一路到勝光派出所也是滿滿車潮，速速停好車後整裝出發，入口在馬鰣橋附近，灣道上有反光鏡，地上有石頭的就是正確入口，下切溪谷好多芒草擋路，真的建議穿長袖長褲，可以順便帶手套更安心，先穿越有勝溪至對岸，利用地圖找到登山口後起登，有人說從此路線逆走比較不容易，因為泥土路段很多易滑需注意安全。 馬武佐野郡山前些年有發生過火燒山事件，路途中真的發現許多樹木燒過炭化跡象，希望山林能趕緊回復生機，這個季節正是芒花盛開之時，山徑上好多美麗的芒花相襯，搭配藍天白雲還有高山百岳環繞真的很愉快，雖然一路陡上很累但看到此美景也值得，接近山頂發現一塊整理過的空地不知何用，是停機坪嗎?不遠處就是最高點的馬武佐野郡山頂。

走了2小時多終於到馬武佐野郡山，設有一顆三等三角點編號6320基石，海拔2368公尺，山頂有空地，視野展望很好哦，一旁的雪山山脈看到很清楚，拍照留念後往此行的重頭戲羅馬神木前進，沒多久進入到非常魔幻般的森林中，原始自然山中有很多造型奇特的大樹在此駐立成長，最壯觀的就是羅馬神木，神木旁有塊空地山友皆在此休息，我們就像是興奮般的孩子開心起來，一邊欣賞神木爺爺邊用餐休息。

在神木旁敬佩大自然的奧妙，最後我們離開羅馬神木原路下山，下午回程也知道路況情形，所以不趕時間漫步而走，很滑也快不了不如就安全當蝸牛路隊長，還好有手套可以撥開草堆，也不小心滑了幾次真的要注意，上山下山都不簡單，回程路上遇到登山隊一起走，原路往山下走去，視線轉而向中央山脈，美麗的帝王南湖大山就在眼前，太肉腳了何時能登上南湖大山之路呀，最後走到有勝溪旁把雨鞋上的泥土沖一下，回到馬路很多山友在等接駁，今天一共走了6.8公里，耗時5小時10分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：11，馬路旁都是去羅馬縱走的

馬鰣橋

09：14，入口就在馬路反光鏡這裡下切

對面的山壁

芒草很多

有勝溪

09：22，準備過溪

順利通過

過溪後往馬武佐野郡山登山口

09：28，開始爬坡而上

地上有壞掉的牌子

拉繩而上

沿途都有布條

倒木出現

穿越中

前面路段的草比較長

藍藍的天，舒服

建議穿長袖長褲

兒子上國中後比較不愛跟著，難得的合照

09：42，好大棵的松樹

看的到勝光派出所

補充水

休息片刻

山徑在兩側樹林中

又出現倒木

10：13，泥土路上下坡都很滑要小心

芒花開

10：28，很喜歡這張的感覺

山景優美

欣賞完美麗的芒花繼續登山行

今天的天氣真的很棒

10：35，看到南湖大山了

美麗的山林

遠處有白雲 小心翼翼

10：44，平地休息一下看風景

美麗的帝王南湖大山就在眼前，太肉腳了何時能登上南湖大山之路呀

厚厚的白雲

10：45，漂亮的葉子

剛剛遠處的白雲漂過來了

10：56，草比人高啦

前些年火燒山的痕跡

走在芒花裡的fu

11：07，有一塊大空地剛整理過的樣子，不知道做什麼用的呢

看一下風景

往山頂前進

前方看到山友，應該快到了

11：14，馬武佐野郡山到了

馬武佐野郡山，設有一顆三等三角點編號6320基石，海拔2368公尺

開心留念

摸一下基石

山頂展望很好，一旁的雪山山脈看到很清楚

11：21，離開馬武佐野郡山往羅東神木方向

山上很多之前燒過的樹木

11：22，進入魔幻森林路段

真的很美的森林

在這裡拍了很多照片

11：35，好粗的樹幹

11：43，武佐野群山到了，無基石，海拔2379公尺

站在大倒木上

11：52，看到羅馬神木了

巨大的羅馬神木

看到這種神木級的特別開心

抱不起來，太巨大了

大家看到神木都很興奮

羅馬神木周圍好多山友在此休息

很熱鬧

12：11，我們也在此用餐休息

南山買的肉粽方便吃，還有茶葉蛋

汽水

還有水果

邊吃邊欣賞神木

休息後準備下山嘍

12：24，羅馬神木海拔2360公尺

原路折返

12：33，箭竹海

12：50，走出魔幻森林了

藍天白雲

山友陸續下山

12：55，一起鑽草叢比較有伴

山中不孤單

12：59，美麗的中級山行

穿越芒草

13：11，拉繩而下

下坡很滑

13：32，看到下面的勝光派出所了

下坡不好走，速度快不了

一步一步來

13：59，回到登山口前路段了

最好下載離線地圖，草太長難辦位

14：04，過溪中

順便整理一下雨鞋

14：10，馬路柵欄

回到馬路了

14：11，山友陸續回來在等接駁

遠望馬武佐野郡山

美麗的山林我們下次見

14：16，回到路邊停車處，今天一共走了6.8公里，耗時5小時10分左右含休息

高度圖

軌跡圖

軌跡下載點

馬武佐野郡山，武佐野郡群山，羅馬神木，馬鰣橋 - 健行筆記 (biji.co)