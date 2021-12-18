解鎖坐車比爬山還累的百岳！「郡大山」打卡獨立岩、攻頂俯瞰山脈

感謝至維為了我們，滅了很多次團的情況下，還是不放棄（兩次天況差，一次沒車）加上疫情的延宕，就從年初拖到快年尾，陣容也是原班人馬

領隊：至維 成員：添哥、輝哥、小吳、于瑄、小敏、我駕駛：張大哥（怕無聊結果也跟我們走一趟郡大山）

早有聽過郡大山難度不難，難在要有鐵屁股面對搖搖晃晃的山路，所以至維怕我們坐不舒服，九人座車子只座八人。加上我們只從埔里出發，路程也算少一些。

清晨5點埔里準時出發，6點初抵達投信箱的入口。聽說管制站前的路況已經有變好開許多，感覺我的休旅車因該也能開上管制站，但會車不易，還是交給專業好。

7:30抵達管制站，上面寫08:00才會檢查放行。於是等待同時，走走管制站旁的媽祖廟、郡大神木。

神木前有個斑駁的香爐，配上兩盞紅燈籠，感覺很有靈氣。早期是供奉日本鳥居神社，現在改為山神。（也或許在這裡想了兩個念頭，導致後續卡了根刺）1.下次想從東埔爬上來。2.如果能在林道跑上一段該有多好。

在我四處亂逛，下方舊望鄉工作站時，沒多久有人下來開門了，我們算第一台車子，準備在往上開9公里。（這9公里就真的是沒有水泥的林道了，默默看著路面，希望能跑一下，不然坐著也是屁股痛）

8:40分，大夥著裝完畢，準備起登，我們的司機大哥，本身也是熟識的跑團大哥，也加入爬山行列。

走沒20分鐘，我們就抵達望鄉山。看著眼前的風景，看來今天到山頂前，應該景色都會不錯。

開始鑽過階段劍竹林後，我也沒在看幾公里，一直感覺山頭很近，反正來回7公里多，今天算很輕鬆的行程。

看見第一塊獨立岩石，大家就以為是網拍熱點，大家輪過一輪後。

又出現第二顆感覺更好（再輪再拍）

最後遇到第三顆獨立岩，原來才是真正的。

但抱著不想山頂白牆，大家還是速速拍完離開。

到了郡大北峰，找了顆石頭，感覺有模糊的字跡，合拍一下（結果回程才知道也有鐵牌） 在往前走個幾百公尺，郡大山就到了，感覺難度跟合歡北峰差不多，但坐車路況差很多。

10:50分，到了山頂視野展望不錯，大家拍照的拍照、玩空拍機的、整理裝備吃東西的，前方能清楚看見玉山山脈、阿里山山脈。側面還有八通關山、達芬尖山，吃著麵包一邊欣賞著。

而我這次帶了兩瓶18天鮮啤，一瓶想給至維，感謝邀請。但我這瓶玻璃瓶口，不小心遺留在那，留下了心中的掛礙，或許是註定還想找機會從東埔-開高山上來。有個藉口，到時在來好好找找。

在山頂感謝添哥提議，讓我先行下山，難得來郡大林道，應該會很想跑一段吧？「正解」

或許我的心此時早已飄到林道上了，難得有車子載我上來，感謝夥伴們放行，我就跑看看吧。

於是下山時，我與駕駛張大哥一同下山，腳程不慢的張大哥，也是跑步的前輩，更是我周遭認識的跑團中，最早赤足跑的前輩。

我們一路邊走邊聊，順便補拍一下郡大北峰照，大概花1小時就下到登山口。總時間4小時13分（含休息）

整理完裝備後，跟張大哥說，我如果出檢查站後，我會在簽名簿上畫個圈，寫上時間。希望我能在神木前不會被你們追到。坐車上山時，就有注意到19公里處有顆大神木。

於是只帶約400cc的水與手機，展開小跑步。前1-2公里感覺高山缺氧特別喘，之後慢慢適應，但還是比平地喘。

郡大林道，曾是全台灣最長的林道，全長83公里。目前只剩前方的32公里可行駛。早期登玉山也能坐車到67公里處「觀高工作站」接八通關古道上玉山。

據說約60公里處還停放一台當年載客的公車。從32登山口到23管制站，沒舖水泥、柏油。

加上林道上的景色真的很美，讓我想起棲蘭的賽事。好像從那賽事後，也就沒有如此盡興的跑林道了。

不看配速、不管心率，專心注意眼前的路面石塊，一會兒就到管制站了。居然鐵門把我鎖住，正想停錶，管理人員就出來開鎖了。

道謝後，往登記簿上寫下告知司機大哥的暗號，附註時間下午13:36分。 接下來應該有希望到神木才被撿到了，但接下來的路面，是比柏油還硬的水泥路面，跑起來傷膝蓋，所以到神木後就直接把錶按停了。

這顆神木應該也是紅檜吧，但網路上查無名稱，只能叫「19公里處神木」，在這裏休息蠻長一段時間，看著起大霧一下有出大太陽，山林的變化真的很多變。

約莫3點，隊友出現，再坐上遙遙晃晃的接駁車，5點15分回到埔里。解鎖這段曾是全台最長83公里，6分之1路程（一共跑13公里）

郡大山後記心得：大家一致認為坐車比爬山累，難度真的不高，跟合歡北峰差不多，山頂的展望也真的不錯。所以爬此座山，真的建議好天氣再出發，不然下次還要在坐車是非常辛苦的。