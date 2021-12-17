天然冷氣場！桃園復興「東眼山自導式步道」　漫步柳杉林間、瞭望台賞美景

東眼山， 位在新北三峽與桃園復興鄉交界處海拔1,212公尺 ， 山頂有#6261三等三角點， 為編號22小百岳之一三角點則在東眼山森林園樂園區內園區種植大面積的柳杉林， 滿山的造林地， 是森林復育的成果夏天是天然的冷氣場， 走在高聳林道間， 徐徐清風， 相當宜人這天我們沿著自導式步道到三角點及景觀台後接續景觀步道O型一圈， 約2.5小時， (腳程適中)門票資訊全票/平日$80、全票/假日$100、半票$50、優待票$10停車費: 大型車100元， 小型車100元， 機車20元服務時間: 非假日：08:00-17:00、例假日：07:00-17:00每年國慶日， 大多有門票優惠， 可以上網查詢林務局轄下國家森林遊樂區即日起至2022年4月30日推出多項優惠措施，包括國家森林遊樂區電子門票全票買一送一

東眼山 相簿

這天的山行， 我們安排了東眼山森林遊樂區內的東眼山

一路行駛在山路上， 藍天白雲， 綿延的山巒， 就連在車裡， 都可以拍得很清晰

很早就出門的我們， 竟在售票口前塞車了近半小時不知， 是不是大家夥， 都和我們一樣， 奔著連假國家森林遊樂區門票半價的原因而來。

同樣是我和eva的二訪， 很確認路徑， 整裝後便出發

自導式步道基本上就是沿著柳杉木階梯而上

這處涼亭， 發現是一大家子的人， 鋪了野餐墊。 很歡樂的氣氛

步道採， 枕木階、木棧道階梯 交錯， 但皆是一路往上

許是初秋的季節， 即使些微的喘，但隨處的微風吹佛， 總讓人忘了疲累

前方這位父親， 揹著襁褓中的孩子， 氣定神閒地行走耳邊還能聽見他對著孩子耳語....接近中午時刻， 來到人來人往的三角點處， 過路人或等著拍著的很難清空， 乾脆先在一旁的木椅上小歇片刻， 待預備離去時， 再來拍照

三角處再沿著階梯則可登山旁邊的瞭望台

瞭望台上的視野極佳， 層次分明的山巒 ， 清清淡淡的天空與雲朵， 比起第一次， 這回的天空更美，

接著， 我們決定從三角點另一側採O型返程。

這段山徑， 階與階之間的間距較短， 走來較不累部分路段較為原始山徑還有碎石路， 小心便可。

喜歡從柳杉木中穿過的光影， 加上森林中的樹種芳香，各式的 蕨類、蕈類植物 裝扮就如同我在山頂休憩處， 聽見遊人說: 我今天預備在這裡待上一天呢不難想像， 腹地廣大的遊樂區迷人之處

回到步道終點處， 這裡有處餐廳， 因為不是從原路返程， 一時之間還有些弄不清方向

看著手上的離線地圖， 再加上熱心的遊客，

我們順利地回到遊客中心， 這天， 也是自微解封後的山行路， 遇上最多人的一次

過去曾經是重要伐木林場的東眼山也是目前台灣北部面積最大的森林遊樂區腹地遼闊的 柳杉樹海， 豐富的植物林相登山賞景， 抑或是循一處清爽腹地席地野餐的親子樂這條適合全家遊賞的森林步道， 絕對迷人> ^.^山行導航: 桃園市復興鄉東眼山森林遊樂區

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