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彷彿與世隔絕！新北平溪「嶺腳寮登山步道」日系孤獨車站、望古瀑布飄仙氣

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

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在踏入仙氣十足的望古瀑布之前，最早開始玩攝影時，反而先被滿滿日式孤獨的望古車站深深吸引眼球，就像是之前去過來

金瓜寮魚蕨步道一樣，來到這，都有種與世隔絕的秘境感。嶺腳寮登山步道，對於我來說，是有著多樣面貌的步道，仙氣的望古瀑布、日式孤獨的望古車站，而步道在略有挑戰的設計，也能滿足想健行運動的朋友們。

交通安排：

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要到達嶺腳寮登山步道，無論是選擇火車或開車前往，都非常的方便，如果擔心停車的朋友，除了搭火車到望古車站外，也可參考我的方式。

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若直接開車到望古車站的話，大多會停到慶和吊橋遺跡底下，但那邊只能停2-3台車；若從十分車站導航到新厝福德宮的話，雖然會多十分鐘路程，但望古賞瀑步道入口就在附近，且附近路邊停車空間相對大且好停很多。望古賞瀑步道16a7b0344232b78093863f8f8fde7138.jpg

從步道入口進入，沿著木棧道前進，大約五分鐘的路程就能達到望古瀑布。這段步道規劃與維護上滿好的，所以行動上不會太吃力，和小孩一同前來，也不會有太大問題。

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上步道階梯後，就可以看到前往瀑布的指示牌，下切後就會到達望古瀑布了。

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另外因為臨近溪水邊，水氣旺盛，所以階梯、步道都略顯潮濕，行走時要小心慢走。望古瀑布：

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來到瀑布旁，第一想法就是，這裡太好拍了吧!綠樹光影、涓涓溪水都將這裡點綴的仙氣十足，無論從那個角度都讓我十分驚豔，這個景點CP也太高了!

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但來這，另一個吸引我注意，從步道口開始到瀑布旁的警告立牌和救生圈，也反應瀑布下的水深、暗漩等狀況，不如我們所見的平靜，來這裡別為了拍下美照而忘了安全。嶺腳寮登山步道：

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回到瀑布入口處旁，就是往嶺腳寮山的步道入口。

182eb57d251d661ef060a456314db9ea.jpg從這裡開始步道的路況偏原始，前段步道寬度縮減約一個人寬，且非常泥濘，建議攜帶登山杖及穿著防滑的健行鞋、登山鞋較為安全。

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途中還會經過兩座的繩梯，為健行的過程增加一些趣味及困難性，但只要一步步踏穩，其實沒有太危險。

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走過繩梯後，會到達可以休息的空地，建議可以稍做休息

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後半段的步道幾乎無人工階梯，有些上坡段還會手腳並用，走的時候要看好立足點。

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到達嶺腳寮山三角點為止，因為林木茂盛，無特別的景色和展望，但整體走起來涼爽舒適，比想像中舒服。

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從嶺腳寮山下來約300公尺，就會看到出口指示牌，往右下切，就會到達嶺腳車站附近出口。

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到達車站後，可以至車站廁所稍做休息、清潔，還有力氣的朋友可以原路返回，或是可以選擇搭火車回到望古車站(每小時1班車)。另外望古和嶺腳這兩個車站是無人車站，除了刷悠遊卡入站外，上車後也可列車長用現金補票的方式搭乘，所以記得帶點零錢在身上哦。

嶺腳寮登山步道開放時間：24hr停車資訊：路邊空地停車入口處：望古坑觀音正對面更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽

步道 瀑布 登山

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