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預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

台中太平區「蝙蝠洞步道」尋幽探險記　一窺原始風貌引水渠道

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

台中太平蝙蝠洞步道簡介

入口位於136縣道蝙蝠洞,步道總長約0.46公里,清代蝙蝠洞引水入田造福人群,近代成為太平最負盛名風景點,後山荒僻路徑原始林相多蝴蝶,頭汴坑溪澄澈河道見峽谷奇景,更有136縣道重機引擎音浪聲聲催,轟隆不絕迴響於洞旁古樸水橋上,又是一處尋幽探險遙想農務的好步道

路線簡介

步道入口位於136縣道蝙蝠洞,步道總長約0.46公里,海拔高度356公尺,步道行走約1小時,高度落差20公尺

行者行程

1600點--136縣道蝙蝠洞入口1620點--蝙蝠洞1640點--月下老人雕像1650點--觀景台1700點--廁所1710點--返程

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Hello大家好,歡迎來到S行者影片都是微解封期間拍攝防疫期間戴好口罩,台灣防疫加油!本周帶大家來到台中太平蝙蝠洞步道入口位於136縣道蝙蝠洞,步道總長約0.46公里清代蝙蝠洞引水入田造福人群近代成為太平最負盛名風景點後山荒僻路徑原始林相多蝴蝶頭汴坑溪澄澈河道見峽谷奇景更有136縣道重機引擎音浪聲聲催轟隆不絕迴響於洞旁古樸水橋上又是一處尋幽探險遙想農務的好步道就讓行者帶著大家一起散步去吧!!

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從百蝠橋過去的路線既然坍方不能過去我們決定從另外一個入口處來走走看這邊就是太平地區最著名的136縣道無論是您是騎腳踏車、自行車還是重機常常可以在這條縣道看見他們的蹤影底下就是我們的頭汴坑溪,水量相當的湍急這一段的入口就是我們著名的蝙蝠洞入口原本我們是要從百蝠橋那邊的路程進去但中間坍方了,所以改從這邊進去微解封-S步道｜台中｜蝙蝠洞步道｜原始風貌引水渠道｜太平區微解封-S步道｜台中｜蝙蝠洞步道｜原始風貌引水渠道｜太平區微解封-S步道｜台中｜蝙蝠洞步道｜原始風貌引水渠道｜太平區微解封-S步道｜台中｜蝙蝠洞步道｜原始風貌引水渠道｜太平區微解封-S步道｜台中｜蝙蝠洞步道｜原始風貌引水渠道｜太平區

這個136線道真的是很多機車騎士的愛好之地啊神秘的蝙蝠洞是頭汴坑溪最為大家津津樂道的風景區至今仍是太平重要的觀光景點50-60年代交通不便的狀況下蝙蝠洞就很風光,幾乎是頭汴坑的代名詞其實這邊是太平的林家早期為了灌溉農田開鑿的人工渠道工程很浩大,完全是用人工一寸一寸開動鑿壁貫聯了三座山,將東汴溪的水導引至土地公崁農田灌溉

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經過了蝙蝠洞走進了這邊的步道這邊有一個月下老人的雕刻圖案後面的山壁水潺潺流下月下老人左手中的姻緣簿是天下人的婚書月下老人說手中都是紅線用來繫住情侶之足此繩一繫便定終身千里姻緣一線牽牽紅線的老人就是我們的月下老人這是待會我們也會走過去的蝙蝠洞但是它是更大的一個步道跟坑洞

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頭汴坑溪水潺潺流過山峰從引道的對面涼風襲襲吹來整身流汗吹著涼風好舒暢啊上面崖壁上長滿了青苔看起來都很潮濕蝙蝠可能在山洞的深處我們就不再進去這邊就是我們頭汴坑的蝙蝠園最重要的一個特色好新好漂亮的廁所是非常重要的景點啊!若喜歡影片,請幫我按讚分享及訂閱您的鼓勵將是我進步的動力，請留言多指導，我會盡力改進，感謝您!

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