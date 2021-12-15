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遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

海上趴睡的大狗狗！東北角貢寮網紅景點　龍洞灣岬步道、鼻頭角、水湳洞秘境走一回　

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

淑芬剛打第二劑在家休息, 跟Sandy兩參加雄鷹水湳洞秘境, 板橋6:30集合要好早起, 自作聰明以為7:10在新店郵局搭1551省轉車時間, 到基隆仁祥診所 8:35肯定來得及, 沒想到千算萬算遇到老爺車, 8:20運將還在台北市區逛大街, 怕耽誤到大家, 趕緊群組留言不要等我, 終於, 基隆海洋廣場到了, 下車後一臉茫然, 細雨濛濛, 基隆之大要何處去? 對面791候車亭看過去, 挺多人呢, 過地下道走近一看, 诶! 怎麼大家都還在?  原來公車也遲到了, 感謝老天爺...甚至還有位子坐呢, 龍洞南口海洋公園站下車, 原本排定的行程是要逛逛公園, 整修沒開放....退回路口

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往下一站, 龍洞灣岬步道前進

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不必流浪基隆街頭, 真是太幸運, 太開心了, 久違的雄鷹夥伴們, 大家好!!!

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沿著公路旁走, 感覺好像救國團北海岸行軍健行呢, 只差沒喊口號AVvXsEikguO7rTEpXd5q_JRZ2Mye2aMEdkAaBdRHEr1I5DltQIRRaxF7uIHNBli_LiIoGOi-d05t08Ffe4ieLLtLG_aWLlfz4IQUztSu2QfVZdUQPujW2e8h3Ca0kUhPz5m9AjG0qbAvr3cbkV1zfLhMviT9YSAJKK9JEnAaRtf8DlxM0nZVeVEjh8I6FQ=w480-h640

輕鬆漫行, 走了一站後, 佛祖廟旁轉進, 不想踢馬路可以直接坐到這站啦AVvXsEieOu-388srZjLo-p2KTZ1a3nrp88g8wLZhR45WvyL6o7PHM5Fx1CUncRF4BFaQNsTQooiBKW_nVDeeGM90NKVP9gOBQmXMT6xSEpvV19omATj7kgShBuNtPNolCz5QRoP2hjP9YjVvi5j-81txiYvPyAr6-wtDscuoXfqyCHsldfYOIgR3TvhSuw=w640-h480

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前面就是西靈巖寺了

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重現江湖的夫人, 躲疫在家也沒閒著, 只見她左手握拳側身回馬踢, 使出一記黑虎偷心... 杜隊長當然不是吃素的, 聽音辨位, 立馬來個右直拳, 瞬間威力化解無形, 雙方妳來我往, 虛晃一招, 只見郎情妾意盡是在不言中啊

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清官難斷家務事, 不知演哪齣, 還是袖手旁觀吧

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google: 西靈巖寺又稱佛祖廟, 祀奉觀世音菩薩, 是一座百年古寺, 始建於嘉慶元年(1806年), 起初是一座簡易的茅屋建築, 屢經翻修與擴建後才有現今的規模, 經重建後反而失去原有的古樸面貌, 廟前的路旁放置著羅漢塑像, 各個雕工精細無與倫比AVvXsEg92_-TiMBGoW0aPYFGbckpOv2CgKdbdbAJmRs33KG0CHM4idL1l3Tkt1l6ox8zl-99HW78sXgjTXcbeMLwLzE03WFMeAbFAHF8cHYukYIcfZVzKoUXb7eTZ1utJGYoLds8eV71oqKyZUOJTs8IJYqMKJ3t8fNcy0uymolaCraEVxjFXneFvz8rHw=w640-h480

真是山明水秀的好地方啊!AVvXsEhJflQLFgaxfFT8J2WqnfpaUJ0PyRADae8N2qBQYBC3vo1Uely0p8Dqe_-AL5h74BPalUnWywLEDM3OBmw-AYHFcbLhIiNqzvcYhxwRF9RX4LoHcJT1FIX22pTo9W_1BTPHp4fgdTQJuvI6V20iKoVUbZArwV-fd03-Hfn6b8ibCjebJbsAu3cXxw=w640-h480

經過洗手間, 停車場

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走到龍洞灣岬步道起點, 等大家到齊

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路口有放置步道示意圖

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順著步道階梯往上走, 沿途平緩好走輕鬆行, 世界級的美景, 3500萬年的岩質與海蝕地形, 讓這裡成為攀岩與垂釣的絕佳場所

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慢慢走努力拍照, 很快來到了山頂上的四角涼亭, 一旁是平坦的坡地

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夫人繼續較真, 使出化骨綿綿掌, 杜隊長中暗招軟綿綿站都站不直, 勝負已分

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夫人得意的笑

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從今以後, 要像這對一樣, 對我百般的好, 打不還手, 罵不還口

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要同一旁3500萬年的岩壁一樣, 雖然歷經千錘百鍊, 依舊彌新

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無敵的山海景, 美麗又壯觀

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美女艷若桃李, 笑靨如花

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為風景添色

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觀景平台來張合照, 感謝, 旅途中有大家相伴!

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繼續追隨杜隊長的腳步, 行腳台灣

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新北市海洋教育貢寮中心

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近中午, 雨越下越大, 躲進民宅的騎腳席地用餐, 感謝夫人還特別帶了柚子地瓜跟大家分享

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才走完百岳的玉卿嫂, 背著好大的背包在後頭押隊, 直到行程最後, 才拿出背包裡是他家自種的筊白筍, 真是了不起的背負能力

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雨斷斷續續下不停, 一行人不畏風雨繼續向前邁進

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進隧道

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往鼻頭國小

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咖啡館

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順著階梯往上走

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鼻頭國小, 門口的百合彩繪挺有地方特色

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階梯好走沒問題, 就是怕天雨路滑, 小心便是

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鼻頭步道

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雨越下越大, 躲到涼亭休息

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下階梯到聽濤營區

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下雨天, 聽濤咖啡廳門可羅雀

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走上彩虹階梯, 突然轉晴

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藍天下的鼻頭國小顯得格外美麗

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天氣突然轉好, 隊長二話不說, 立馬趕往下一站, 衝向水湳洞, 原來更換行程, 就是為了等轉晴到祕境拍攝, 真是設想周到

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沒幾站, 船塢(濂新里)下車

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來到一處停車場, 最夯的東北角秘境水湳洞到了

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海濱旁步道往下走

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看到美女出現, 就知道這裡是網紅景點了

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綿羊與大野狼

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我們隊裡的美女也是絲毫不遜色

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見美景, 炳哥終於把大砲拿出來了

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感謝ㄚ琦師幫忙拍攝,  趴睡狗狗拍的有夠像的, 真不愧是金牌攝影師, 不用大砲, 單是用手機就拍的嚇嚇叫

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一會兒工夫馬上投入美女的拍攝, 吼, 這姿勢, 專業

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本來也想依樣插花, 吼, 實在是蹲不下去

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回頭補拍小綿羊與大野狼, 我們Sandy也快出師了, 越拍越好

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旁邊看過去, 還有三隻綠頭大象呢, 難怪網紅趨之若騖

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另一個角度拍攝, 哇, 這裡真的太超值了, 方圓500公尺, 怎麼拍都好看

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流連忘返, 好拍到不知人, 直到3:30, 終於甘願收工

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走回船塢站

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十三層選礦場

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船塢站等車

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很快來了一輛小巴, 還沒看清楚要到哪就跟上車, 司機人超好, 開車技術一流, 快狠準, 吼, 早上1551如果有這身手, 我早早就到站等大家了

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4:00 結果來到瑞芳車站, 只好改搭火車到台北車站再轉捷運回家AVvXsEivikydiX1IRbrJOrHmFEE_lg0iBbkX-hac5cnHyLeAzi7ZptirhvnM-lrJBwXOYIsPIG3MNCm2X-9jyohTfZ8WDV8vk_zjA8gf6otsuApcDEFCRzBT8U99yiOFjo7QI6od_dcwsaKTMyfNRPcKAssesU7Zl3XyWK0dHOnGSLG5Eqtq-IgWG_0AhQ=w640-h480

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行進路線: 龍洞南口海洋公園下車-龍洞灣岬步道-聽濤營區-鼻頭角搭車-船塢(濂新里)-水湳洞秘境-船塢站搭車風輕輕，雨綿綿，龍洞岬灣峭壁觀；海蝕洞，鼻頭角，無敵海景在眼下；雲低低，雨濛濛，聽濤營區悠遊行；海天色，浪波平，雨繞群山翡翠妝；大野狼，小綿羊，浮雲任風巧迷藏；趴睡狗，海上棲，風生浪起拍岸絕。哇! 杜隊長怎麼會這麼有才華! 嚇到吃手手...這樣是叫我怎麼混啊....

步道 基隆 秘境

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