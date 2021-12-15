海上趴睡的大狗狗！東北角貢寮網紅景點　龍洞灣岬步道、鼻頭角、水湳洞秘境走一回　

淑芬剛打第二劑在家休息, 跟Sandy兩參加雄鷹水湳洞秘境, 板橋6:30集合要好早起, 自作聰明以為7:10在新店郵局搭1551省轉車時間, 到基隆仁祥診所 8:35肯定來得及, 沒想到千算萬算遇到老爺車, 8:20運將還在台北市區逛大街, 怕耽誤到大家, 趕緊群組留言不要等我, 終於, 基隆海洋廣場到了, 下車後一臉茫然, 細雨濛濛, 基隆之大要何處去? 對面791候車亭看過去, 挺多人呢, 過地下道走近一看, 诶! 怎麼大家都還在? 原來公車也遲到了, 感謝老天爺...甚至還有位子坐呢, 龍洞南口海洋公園站下車, 原本排定的行程是要逛逛公園, 整修沒開放....退回路口

往下一站, 龍洞灣岬步道前進

不必流浪基隆街頭, 真是太幸運, 太開心了, 久違的雄鷹夥伴們, 大家好!!!

沿著公路旁走, 感覺好像救國團北海岸行軍健行呢, 只差沒喊口號

輕鬆漫行, 走了一站後, 佛祖廟旁轉進, 不想踢馬路可以直接坐到這站啦

前面就是西靈巖寺了

重現江湖的夫人, 躲疫在家也沒閒著, 只見她左手握拳側身回馬踢, 使出一記黑虎偷心... 杜隊長當然不是吃素的, 聽音辨位, 立馬來個右直拳, 瞬間威力化解無形, 雙方妳來我往, 虛晃一招, 只見郎情妾意盡是在不言中啊

清官難斷家務事, 不知演哪齣, 還是袖手旁觀吧

google: 西靈巖寺又稱佛祖廟, 祀奉觀世音菩薩, 是一座百年古寺, 始建於嘉慶元年(1806年), 起初是一座簡易的茅屋建築, 屢經翻修與擴建後才有現今的規模, 經重建後反而失去原有的古樸面貌, 廟前的路旁放置著羅漢塑像, 各個雕工精細無與倫比

真是山明水秀的好地方啊!

經過洗手間, 停車場

走到龍洞灣岬步道起點, 等大家到齊

路口有放置步道示意圖

形似台灣

順著步道階梯往上走, 沿途平緩好走輕鬆行, 世界級的美景, 3500萬年的岩質與海蝕地形, 讓這裡成為攀岩與垂釣的絕佳場所

慢慢走努力拍照, 很快來到了山頂上的四角涼亭, 一旁是平坦的坡地

夫人繼續較真, 使出化骨綿綿掌, 杜隊長中暗招軟綿綿站都站不直, 勝負已分

夫人得意的笑

從今以後, 要像這對一樣, 對我百般的好, 打不還手, 罵不還口

要同一旁3500萬年的岩壁一樣, 雖然歷經千錘百鍊, 依舊彌新

無敵的山海景, 美麗又壯觀

美女艷若桃李, 笑靨如花

為風景添色

觀景平台來張合照, 感謝, 旅途中有大家相伴!

繼續追隨杜隊長的腳步, 行腳台灣

新北市海洋教育貢寮中心

近中午, 雨越下越大, 躲進民宅的騎腳席地用餐, 感謝夫人還特別帶了柚子地瓜跟大家分享

才走完百岳的玉卿嫂, 背著好大的背包在後頭押隊, 直到行程最後, 才拿出背包裡是他家自種的筊白筍, 真是了不起的背負能力

雨斷斷續續下不停, 一行人不畏風雨繼續向前邁進

進隧道

往鼻頭國小

咖啡館

順著階梯往上走

鼻頭國小, 門口的百合彩繪挺有地方特色

階梯好走沒問題, 就是怕天雨路滑, 小心便是

鼻頭步道

雨越下越大, 躲到涼亭休息

下階梯到聽濤營區

下雨天, 聽濤咖啡廳門可羅雀

走上彩虹階梯, 突然轉晴

藍天下的鼻頭國小顯得格外美麗

天氣突然轉好, 隊長二話不說, 立馬趕往下一站, 衝向水湳洞, 原來更換行程, 就是為了等轉晴到祕境拍攝, 真是設想周到

鼻頭角搭車

等車時注意到對面有徒步環島者, 在候車亭休息整裝後往鼻頭國小前進, 目送祝福他環島順利成功

沒幾站, 船塢(濂新里)下車

來到一處停車場, 最夯的東北角秘境水湳洞到了

海濱旁步道往下走

看到美女出現, 就知道這裡是網紅景點了

綿羊與大野狼

我們隊裡的美女也是絲毫不遜色

見美景, 炳哥終於把大砲拿出來了

感謝ㄚ琦師幫忙拍攝, 趴睡狗狗拍的有夠像的, 真不愧是金牌攝影師, 不用大砲, 單是用手機就拍的嚇嚇叫

一會兒工夫馬上投入美女的拍攝, 吼, 這姿勢, 專業

立馬收服一群女弟子現學現賣

帥的很呢, 有這麼多美女拍

本來也想依樣插花, 吼, 實在是蹲不下去

回頭補拍小綿羊與大野狼, 我們Sandy也快出師了, 越拍越好

旁邊看過去, 還有三隻綠頭大象呢, 難怪網紅趨之若騖

另一個角度拍攝, 哇, 這裡真的太超值了, 方圓500公尺, 怎麼拍都好看

流連忘返, 好拍到不知人, 直到3:30, 終於甘願收工

走回船塢站

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十三層選礦場

船塢站等車

很快來了一輛小巴, 還沒看清楚要到哪就跟上車, 司機人超好, 開車技術一流, 快狠準, 吼, 早上1551如果有這身手, 我早早就到站等大家了

4:00 結果來到瑞芳車站, 只好改搭火車到台北車站再轉捷運回家

行進路線: 龍洞南口海洋公園下車-龍洞灣岬步道-聽濤營區-鼻頭角搭車-船塢(濂新里)-水湳洞秘境-船塢站搭車風輕輕，雨綿綿，龍洞岬灣峭壁觀；海蝕洞，鼻頭角，無敵海景在眼下；雲低低，雨濛濛，聽濤營區悠遊行；海天色，浪波平，雨繞群山翡翠妝；大野狼，小綿羊，浮雲任風巧迷藏；趴睡狗，海上棲，風生浪起拍岸絕。哇! 杜隊長怎麼會這麼有才華! 嚇到吃手手...這樣是叫我怎麼混啊....