臺灣百大必訪步道！ 從碧砂漁港登臺灣龍珠「基隆嶼步道」

* 2021/10/15 週五【基隆-臺灣百大必訪步道】碧砂漁港→臺灣龍珠基隆嶼步道行程：碧砂漁港→基隆嶼碼頭→日軍楠田上等兵殉職碑→基隆嶼8號休憩中心→停機坪→登山步道→基隆嶼登頂 H182m, 三等三角點822號→基隆嶼燈塔 H189.3m→環海步道→土地公祠→基隆嶼碼頭→碧砂漁港

繼完成<健行筆記>台北-臺灣百大必訪步道的尋寶任務之後, 今天終於完成基隆-臺灣百大必訪步道尋寶, 又獲得一枚徽章.一早8：15我和先生到達碧砂漁港, 先和停泊在陸地上的“海功號”大船合照, 再到漁貨直銷中心及漁港晃悠、拍照. 隊友們陸續抵達, 此行共有25人參加, 等候10時開船.開船後, 導覽員解說臺灣龍珠—基隆嶼的地理環境以及沿途所見的象鼻岩、酋長岩、小基隆嶼. 船艇駛過海面濺起雪白的浪花, 碧海藍天、青山綠水, 海風挾著水花吹拂臉上, 清涼暢快, 療癒無比.

登島後, 導覽員說「楠田上等兵殉職碑」只是一塊紀念碑, 並非墳墓或衣冠塚. 而島上的唯一一塊門牌號碼「基隆嶼8號」也只是休憩中心, 並無住家. 續走登山步道到基隆嶼最高點, 海拔182公尺, 與觀景臺上的“登頂成功證明”合照.再往上爬可見三等三角點822號原點基石, 毀損剩下半段, 被山友於石堆中發現, 重新埋於海軍22號水泥柱, 位於燈塔前的廢棄碉堡上.

基隆嶼燈塔, 創建於民國69年, 是國內首座太陽能發電的燈塔.8~9月為金花石蒜花季, 雖然花季已過, 仍可見稀稀落落的橘黃色美麗花朵綻放於步道旁. 在步道的欄杆間和樹叢上, 也可觀賞到數隻辛苦結網的人面蜘蛛.接著折返下山改走環海步道, 棧道寬闊好行, 山洞裡有座供奉福德正神的土地公祠, 再往前則已封閉, 告示牌上寫著：「濱海步道損毀, 請勿通行」. 我們只好走回頭到碼頭, 準備搭船回碧砂漁港.14：30 返抵碧砂漁港, 在售票處前拍個大合照後, 互道珍重再見, 結束今天仁者樂山加智者樂水的山海行.?️** 美好的旅遊是知性和感性兼具, 而不只是走馬看花. ? ??️ ? ?️ ? ?️ ? ? ? ?

P.S.： 下文節錄自<健行筆記>：“基隆嶼位於台灣東北方的東海海域之島嶼，又稱基隆島，是古稱雞籠嶼、雞籠杙，為日治時期基隆八景之一，有「杙峰聳翠」美稱，島形狀似鯨魚，孤懸於海上的無人島，是基隆外海四座火山島嶼之一，為北海岸地區明顯的地標，昔日為軍事管制區，於2001年開放登島觀光。基隆嶼為角閃石、黑雲母、石英、安山岩所構成的島嶼，由海底火山噴發形成，全島均是岩石峭壁，幾乎無平坦之路，遍佈海蝕洞穴與岩礁地形。” ?️* 更多相片另存於相簿 *#健行筆記app

碧砂漁港 - 海功號

象鼻岩

酋長岩

基隆嶼

抵達基隆嶼碼頭

停機坪

登山步道

環海步道

癩蛤蟆岩

金花石蒜

人面蜘蛛

基隆嶼三等三角點822號原點基石

小基隆嶼

環海步道

土地公祠

濱海步道損毀, 請勿通行！

停機坪

隧道

回程 - 基隆嶼碼頭

小基隆嶼

基隆嶼

漁船紛紛出海捕魚去~

價值不斐的遊艇返回碧砂漁港

返回碧砂漁港 - 龍之心號