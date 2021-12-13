快訊

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

芒草、箭竹一路游！ 雪山西稜逆走四天 倒吃甘蔗見超級大景、稜線大草原

健行筆記 / 健行筆記小孟

2021/9/18-21雪山西稜逆走四天先簡單的寫出實際行走的時間表：9/18 day105:20台中統聯中港轉運站 坐Line taxi出發→07:20大雪山森林遊樂區裡的小雪山旅遊資訊站→7:45 230林道起登→9:45 9K崩塌處→9:58通過崩塌→11:45午餐→14:00 23K最後通訊處網咖→16:15 26K營地紮營9/19 day205:10 26K營地輕裝出發→07:05中雪山→08:35回到營地→9:45重裝出發→11:05過溪流→14:05可汗池大雪山叉路口→15:15開始下大雨..→16:26匹匹達營地紮營9/20 day303:30起床→05:30出發→5:57大雪山→8:00奇峻山營地曬太陽一小時→9:28奇峻山三角點→9:57頭鷹山→12:00弓水營地→12:30大南山西鞍營地→14:50火石山下營地紮營9/21 day405:10輕裝出發→05:55火石山→6:47回到營地→7:45重裝出發→9:20博可爾草原曬太陽半小時→11:00下翠池→12:00翠池山屋午餐→13:00出發翠池碎石坡→14:00爬完翠池碎石坡 雪主岔路→15:25 369山屋→16:56雪東觀景台→17:30七卡山莊→18:10雪山登山

a08adbc5a6b8d62880696cad89a17a97.jpg

正文開始～雪山西稜逆走四天的Day1一般來說雪山西陵縱走會從武陵農場雪山登山口進，大雪山森林遊樂區出，這樣是先從海拔高的網海拔低的下降，比較好爬，但因為是中秋連續假期，入園入山營地很難申請，我們只申請到逆走的，也就是要從低的，爬到高的！Orz沒關係，爬就對了...

c7a80c8e1c5d126c6a4d9163c2c35ed1.jpg

第一天清晨五點從統聯中港轉運站集合出發，我們坐LINE TAX去大雪山森林遊樂區，

e2d12d3374aada8b0985456352b11d13.jpg

230林道9K崩塌處不好走以外，其他基本上是平平的路一直走，

6420244794ebe0c46172145fe6085c43.jpg

一整天下來要走26K，越後面芒草、箭竹越高，要一路”游泳“，

f6305d5be682fe1cefc6077075ddb56c.jpg

有些路段沒有跟緊的話，很快就會看不到前面的人

edb803a0b020ed829d5af51196269258.jpg

26K營地是個很大、平坦、活水源就在旁邊的不錯營地，今天行走時間9小時，這次我也是自揹一人帳自煮全自理，晚餐吃香積飯+蝦味先+隊友烤香腸！隊友說中秋節嘛，應景一下烤個香腸給大家吃。

db7dc965587b6e18aeaafd8244b0e44e.jpg

雪山西稜逆走四天的Day2差點走到失溫的一天...

bdca3c3dc508e57a63aba0f95360c7b3.jpg

一早先輕裝取下中雪山，中雪山也是個難纏的百岳，三角點沒景、擾人的潮濕箭竹

010eb731a0d3ec7d00f5b10a2580edeb.jpg

順利完攀後回營地整裝出發，其他隊的人都出發了，我們很慢慢摸XD

2a523a742f8b0c662935254c8bd684f3.jpg

午餐時間經過溪流，透心涼的活水小瀑布我們在這用餐了一小時，取水、喝水、吃午餐，hen愜意

78785d6f9c069814c96e33bc34b9adf8.jpg

但結果到後面還是要還的！沒想到要往今晚的營地 是這～麽的遙遠

2e77aa042e52d4c9a1ddf0ad57eb43ab.jpg

走了好久、爬上爬下、漫長的竹林路，下午三點半，居然下起了大雨

deb9d8e706ae77190824620837191781.jpg

dc198e9bf2ee29d23d6e44801e874d90.jpg

雨來得又急又快，本來還想賭”不會下大吧?”結果就真的給你越下越大，大家趕快穿上雨衣，但實在雨太大，距離我們的營地還要一個小時海拔3400，又濕又冷，雨一直下，只能低著頭，腳一直走，好不容易看到一大片草原！

64b33e17c6be05e6e3ff8eccef399928.jpg

我們今天的營地到了！「匹匹達營地」隊長說先把營柱撐開、外帳掛上（跟平常搭營順序不一樣，平常是營柱→內帳→外帳）人躲進去外帳再從裡面釦內帳！學習到一個可貴的經驗，又濕又冷又下大雨的情況下的搭帳法也要有所不同。

2bed0d5c86b9074bf0c515035a6bc5db.jpg

搭好帳躲進去，下半身全是濕的，濕透的鞋子襪子褲管，加上外在冷爆的溫度，換好衣服坐在帳篷裡，那種慢慢回暖的體溫，第一次由衷的感謝身體，是這麼的強壯的面對了這一切

62bc400b898c60b4d371d00e32f4c587.jpg

雪山西稜逆走四天的Day3

695d43f43f1d9fc4893d3f598c7a6467.jpg

人家說雪西逆走是倒吃甘蔗，到第三天開始有這種感覺了，會開始懷疑前兩天是怎麼熬過的？

2c37dbbba7049327beef47fb4672fd3f.jpg

9fbe5203380bd0dc4ea6d68e31f96569.jpg

3b48a0f32fad76b421c2d70ea8eabaa1.jpg

第三天超級大景，無敵草原，萬般山巒這才是百岳縱走嘛！

e7dc83d46be07b0100ece8b17101dacb.jpg

順利的取下大雪山、頭鷹山兩座百岳，

3a375cb52bf868537a8964e513d985c1.jpg

c4e199329a965bb395aa0571e83fc004.jpg

這裡有我最喜歡的稜線大草原景觀，

8822734a01880b5bece03691e7631b43.jpg

還在奇峻山營地奢侈的曬了一個小時的太陽，濕搭搭的帳篷曬得一乾二凈，

f4843fd1499f3cc193702e719e005158.jpg

下午不到三點就抵達今晚的營地「火石山下營地」，

e86e5d0ba0cf890d1e0ccd27e112e313.jpg

40e3f98bb4010e11bd950ccd21766bf3.jpg

今天很幸運的，紮好營取好水，才開始下雨！

fac183805f7135b954d7c531eed0cf96.jpg

在帳篷裡煮晚餐，今晚的晚餐是沙茶香菇飯 配菠菜蛋花湯，搭配的背景音樂 是雨滴落在帳篷上，啪嗒啪嗒聲

雪山西稜逆走四天的Day4

58e3d0cf1e6c0544504c163bb8438a08.jpg

7aca310d7b0a5670d3d7bdf888a90ddc.jpg

是什麼會讓你一直追求山林的魅力？我一直在想這個問題

567e02ad4f096715e39c1843d5aa1d41.jpg

清晨起登火石山的冷冽，切錯路徑差點迷路的惶恐，

7511ec156c39660b094f097a429bae42.jpg

ae7ce0f4fe0ed8033d4e5be30d59ce14.jpg

1d361877d40712b5778bdd2a50a3f401.jpg

博可爾草原大約20度C的陽光

762ae28e1f2732047c97c5a4a9cee4a4.jpg

翠池映照著神秘深綠的樹林，

1e92828f4b9aafd4a9e708a13cd07460.jpg

山屋堅固的鐵皮紅頂，

3cd2ae62101fd214ab04788e9a39a725.jpg

0904b90e6491058666bc214fbae0e2fd.jpg

要不要喝湯？我湯煮多了分你一點

0098f38a0bd7216ac394e89b8c91fb05.jpg

厭世翠池碎石坡，走一步停兩步還是走完了

32841b48a8b8364c2333e1bcb4f49166.jpg

3ad5bf2057831e678d302397217398bd.jpg

三六九山屋：請戴好口罩！保持社交距離

e465e9aec4380775deff7519fcb6cbb6.jpg

0b490815f0ac5c36ba9fbeb313cd3cb4.jpg

繼續下到七卡山莊，然後一鼓作氣抵達雪山登山口

74fd724f9e4be0e9688feaf3e2e84dfd.jpg

是什麼會讓你一直追求山林的魅力？太多了，實在是說不完呢

b4150526d7edfb22bd48cf808621f8a5.jpg

登山 森林遊樂區 瀑布

延伸閱讀

台東「向陽山屋」夜間照明服務 更添唯美浪漫

全營區只有3帳篷？！ 日本山梨體驗防疫豪華露營 正對「富士山」的絕景營地

颱風圓規帶來風雨 汐止區公所前帳篷被吹翻

男子登大雪山墜山谷 消防隊晚間抵達墜谷者明顯死亡

相關新聞

走入失落的林鐵！ 感受山林霧景，阿里山「眠月線」眠於月下的浪漫健行

眠月線為近期熱門登山路線。位在阿里山森林遊樂區裡、原本是高山林業鐵道的眠月線，原為1913年開發的塔山線（前段），已有逾百年歷史，因921大地震受損嚴重而停駛，雖然2008年時部分修復完成，隔年卻又碰上八八風災再度受重創，除了需要大筆經費外，還可能會破壞岩層，所以目前沒有修復計畫，這條林鐵才搖身一變，成了許多人趨之若鶩的健行路線。沿著鐵軌走在蓊鬱林間，走著走著彷彿也進入了時光的隧道。沿途將行經橋樑21座、隧道14座，終點為石猴車站，海拔2318公尺，來回全長約19公里，往返需7到8小時。可以規畫一天來回，也可以分為兩天的行程（可住宿或露營），感受山林間浪漫的霧景。

芒草、箭竹一路游！ 雪山西稜逆走四天 倒吃甘蔗見超級大景、稜線大草原

2021/9/18-21雪山西稜逆走四天先簡單的寫出實際行走的時間表：9/18 day105:20台中統聯中港轉運站 坐Line taxi出發→07:20大雪山森林遊樂區裡的小雪山旅遊資訊站→7:45

媲美高山美景！新竹關西「石牛山步道」小百岳360度環景視野極佳

位在桃園復興與新竹關西交界的石牛山， 海拔671公尺山頂有#6247三等三角點， 為編號25小百岳之一因峰頂的巨岩似一頭巨牛之臥姿而得名 連假的關係， 東眼山森林遊樂區， 湧入人潮，光是在入口處，

基隆人的後花園！「大武崙山」情人湖環山步道湖光山色，老鷹岩＆山頂視野佳

大武崙山，又名砲台山，位於基隆市安樂區北部，海拔231公尺，小百岳編號3，山頂視野極佳，西側即為大武崙砲台古蹟，有一顆三等三角點819號。大武崙砲台建於清光緒年間，砲台區規劃非常完整，4座大砲的絞盤區

終於拿下小霸！ 秀霸線2天1夜，途經傳說中「浪漫的I Love U 平台」

實際行走的時間表：2021/10/2～10/310/1(五）D021:00新竹高鐵➝01:30武陵山莊登山口睡車上10/2(六）D105:00起床➝06:00起登➝07:10品田池有登山口➝10:23

搭公車能搞定的路線！「溪頭九連峰縱走」　竹林、山景、茶田賞心悅目

當天又是個風和日麗的好天氣，溪頭風景區今年二度朝聖，這次走的路線是將溪頭與留龍頭之間的山頭串連起來，又稱「溪頭九連峰縱走」，多數人都會選擇從留龍頭那一端開始走比較輕鬆，但我為了訓練腳力就選擇從溪頭端開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。