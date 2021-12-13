芒草、箭竹一路游！ 雪山西稜逆走四天 倒吃甘蔗見超級大景、稜線大草原

2021/9/18-21雪山西稜逆走四天先簡單的寫出實際行走的時間表：9/18 day105:20台中統聯中港轉運站 坐Line taxi出發→07:20大雪山森林遊樂區裡的小雪山旅遊資訊站→7:45 230林道起登→9:45 9K崩塌處→9:58通過崩塌→11:45午餐→14:00 23K最後通訊處網咖→16:15 26K營地紮營9/19 day205:10 26K營地輕裝出發→07:05中雪山→08:35回到營地→9:45重裝出發→11:05過溪流→14:05可汗池大雪山叉路口→15:15開始下大雨..→16:26匹匹達營地紮營9/20 day303:30起床→05:30出發→5:57大雪山→8:00奇峻山營地曬太陽一小時→9:28奇峻山三角點→9:57頭鷹山→12:00弓水營地→12:30大南山西鞍營地→14:50火石山下營地紮營9/21 day405:10輕裝出發→05:55火石山→6:47回到營地→7:45重裝出發→9:20博可爾草原曬太陽半小時→11:00下翠池→12:00翠池山屋午餐→13:00出發翠池碎石坡→14:00爬完翠池碎石坡 雪主岔路→15:25 369山屋→16:56雪東觀景台→17:30七卡山莊→18:10雪山登山口

正文開始～雪山西稜逆走四天的Day1一般來說雪山西陵縱走會從武陵農場雪山登山口進，大雪山森林遊樂區出，這樣是先從海拔高的網海拔低的下降，比較好爬，但因為是中秋連續假期，入園入山營地很難申請，我們只申請到逆走的，也就是要從低的，爬到高的！Orz沒關係，爬就對了...

第一天清晨五點從統聯中港轉運站集合出發，我們坐LINE TAX去大雪山森林遊樂區，

230林道9K崩塌處不好走以外，其他基本上是平平的路一直走，

一整天下來要走26K，越後面芒草、箭竹越高，要一路”游泳“，

有些路段沒有跟緊的話，很快就會看不到前面的人

26K營地是個很大、平坦、活水源就在旁邊的不錯營地，今天行走時間9小時，這次我也是自揹一人帳自煮全自理，晚餐吃香積飯+蝦味先+隊友烤香腸！隊友說中秋節嘛，應景一下烤個香腸給大家吃。

雪山西稜逆走四天的Day2差點走到失溫的一天...

一早先輕裝取下中雪山，中雪山也是個難纏的百岳，三角點沒景、擾人的潮濕箭竹

順利完攀後回營地整裝出發，其他隊的人都出發了，我們很慢慢摸XD

午餐時間經過溪流，透心涼的活水小瀑布我們在這用餐了一小時，取水、喝水、吃午餐，hen愜意

但結果到後面還是要還的！沒想到要往今晚的營地 是這～麽的遙遠

走了好久、爬上爬下、漫長的竹林路，下午三點半，居然下起了大雨

雨來得又急又快，本來還想賭”不會下大吧?”結果就真的給你越下越大，大家趕快穿上雨衣，但實在雨太大，距離我們的營地還要一個小時海拔3400，又濕又冷，雨一直下，只能低著頭，腳一直走，好不容易看到一大片草原！

我們今天的營地到了！「匹匹達營地」隊長說先把營柱撐開、外帳掛上（跟平常搭營順序不一樣，平常是營柱→內帳→外帳）人躲進去外帳再從裡面釦內帳！學習到一個可貴的經驗，又濕又冷又下大雨的情況下的搭帳法也要有所不同。

搭好帳躲進去，下半身全是濕的，濕透的鞋子襪子褲管，加上外在冷爆的溫度，換好衣服坐在帳篷裡，那種慢慢回暖的體溫，第一次由衷的感謝身體，是這麼的強壯的面對了這一切

雪山西稜逆走四天的Day3

人家說雪西逆走是倒吃甘蔗，到第三天開始有這種感覺了，會開始懷疑前兩天是怎麼熬過的？

第三天超級大景，無敵草原，萬般山巒這才是百岳縱走嘛！

順利的取下大雪山、頭鷹山兩座百岳，

這裡有我最喜歡的稜線大草原景觀，

還在奇峻山營地奢侈的曬了一個小時的太陽，濕搭搭的帳篷曬得一乾二凈，

下午不到三點就抵達今晚的營地「火石山下營地」，

今天很幸運的，紮好營取好水，才開始下雨！

在帳篷裡煮晚餐，今晚的晚餐是沙茶香菇飯 配菠菜蛋花湯，搭配的背景音樂 是雨滴落在帳篷上，啪嗒啪嗒聲

雪山西稜逆走四天的Day4

是什麼會讓你一直追求山林的魅力？我一直在想這個問題

清晨起登火石山的冷冽，切錯路徑差點迷路的惶恐，

博可爾草原大約20度C的陽光

翠池映照著神秘深綠的樹林，

山屋堅固的鐵皮紅頂，

要不要喝湯？我湯煮多了分你一點

厭世翠池碎石坡，走一步停兩步還是走完了

三六九山屋：請戴好口罩！保持社交距離

繼續下到七卡山莊，然後一鼓作氣抵達雪山登山口

是什麼會讓你一直追求山林的魅力？太多了，實在是說不完呢