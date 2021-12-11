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搭公車能搞定的路線！「溪頭九連峰縱走」　竹林、山景、茶田賞心悅目

健行筆記 / 健行筆記Carlos Lee

當天又是個風和日麗的好天氣，溪頭風景區今年二度朝聖，這次走的路線是將溪頭與留龍頭之間的山頭串連起來，又稱「溪頭九連峰縱走」，多數人都會選擇從留龍頭那一端開始走比較輕鬆，但我為了訓練腳力就選擇從溪頭端開始走囉，本路線可以利用搭公車完成，以下會列表說明如何搭公車。沿線景色目不暇給、讓人沿路都拿著手機相機拍個不停，林相像是筆直高聳入天的柳杉林、有如武俠電影的孟宗竹林景色；此外，不時也能看到壯觀的茶園梯田，綠油油茶園梯田饒富生氣樣看了就賞心悅目，嵐霧繚繞時也另有一番飄渺風味，搭配群山壯景就有如一幅漂亮的風景畫。由於九連峰縱走是山徑＋產業道路的穿插，因此會看到不少遊客穿梭其中，除了賞景也是大熱天消暑的聖地，吸引不少遊客慕名來朝聖呢！

本路線藉由搭乘公車完成，縱走距離約12.5公里，途中會經過以下山頭：1.溪頭山，海拔1200公尺，有一顆總督府圖根補點，旁邊有竹子搭建的休憩涼亭2.竹崙山，海拔1263公尺，無基點，山頂周遭為孟宗竹林3.志騰山，海拔1300公尺，無基點，擁有大片茶園還有層巒疊翠山巒景色4.羊頭崙山，海拔1592公尺，山字水泥柱5.水桶寮山，海拔1610公尺，山字水泥柱6.內樹皮山，海拔1765公尺，無基點，有一根水源界樁7.三叉崙山，海拔1836公尺，山字水泥柱，位於茶園旁邊有許多登山隊綁的布條8.龍鳳峽山，海拔1760公尺，無基點，山頭標牌位於茶園邊，航跡標註的位置有誤，已在GPX軌跡上面做正確標註，文章後面有詳細的說明。9.龍鳳山，海拔1702公尺，台大119號基石，距離登山口僅5分鐘的腳程※公車資訊，本路線可以選擇順走（溪頭-留龍頭）或者逆走（留龍頭-溪頭），本文介紹「順走」。

6883號公車(干城站<->溪頭)行駛時間為100分鐘/(高鐵台中站-溪頭)行駛時間70分鐘6871號公車(干城站<->留龍頭)行駛時間180分鐘

去程公車回程公車
溪頭～留龍頭台中干城站搭乘6883公車(06:40、06:50、07:20、08:00)
留龍頭搭乘6871公車
(13:50、16:30杉林溪開)
留龍頭～溪頭台中干城站搭乘6871公車
(06:45干城站開車，09:10到溪頭，09:40抵留龍頭)
溪頭總站搭乘6883公車
(14:20、15:20、16:20、16:50)
6871公車(17:00溪頭開車)
以上時刻表僅供參考，一般腳程者需要預留較多時間攀登，加上假日去溪頭的遊客眾多，需要現場排隊拿號碼牌才能上車，因此選擇在假日攀登此路線的山友請盡可能提早出發喔！以下為本次登山行的影片，能大致掌握本路線的重點，歡迎點閱欣賞！

08:00~09:37  自台中干城站搭乘6883號公車至溪頭09:37  自「下溪頭站」下車後，遇岔路口往右側續行

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就是杉林溪公路0.8K處的鼠彎

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續行觀湖巷

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沿途可見鳳凰山的雄偉山勢

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09:58  右側竹亭咖啡岔路，往溪頭山方向續行

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10:00  不久抵溪頭山登山口，就在左側竹林，休息一會兒做好暖身後準備出發

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沿途穿梭在孟宗竹林之中，微風吹拂竹林隨風擺動，海拔爬升不到200m，約20-25分鐘就可以登頂

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看到這個竹子搭建的休憩涼亭就表示溪頭山到了

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10:23  溪頭山，海拔1200公尺，有一顆總督府圖根補點

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周遭均由竹子搭建的遮蔭空間，設有桌椅，供山友在這裡吃喝玩樂，但是在這同時，山友記得要把垃圾帶下山喔！

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10:33  離開溪頭山時可以看到往竹崙山、志騰山方向的指引，沿途可以說是還算明確，往下一座出發囉！

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沿途高度落差不大，均踩踏在柔軟的步道上，輕鬆好走

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10:42  台大1197號水泥柱

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10:48  遇岔路取左

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有幾株「裂葉秋海棠」

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裂葉秋海棠1

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裂葉秋海棠210:52  樟仔林林道/竹崙山、志騰山岔路，取右續行

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筆直且高聳入天的柳杉林

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不久後轉為孟宗竹林

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10:56  不久後遇到志騰山／竹崙山岔路，左側路徑往騰山，右側往竹崙山，先取竹崙山續行，僅50公尺就可以登頂。

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竹崙志騰登山步道－竹崙山登山口10:58  抵達竹崙山，海拔1263公尺，無基點

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11:13  在竹崙山待了10分鐘離開，續往志騰山，自竹崙山登山口出來後，登山口在右前方

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竹崙志騰登山步道－志騰山登山口

11:18  沿途均為緩坡，爬起來不辛苦，不一會兒就到志騰山山頂周遭的休憩涼亭囉

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志騰山，海拔1300公尺，無基點，只見旁邊綁著多個登山隊的布條

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騰山周遭可以看到大片茶園還有層巒疊翠的山景，擁有180度絕佳的展望

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拿著登頂牌與周遭景色入鏡

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11:52  離開志騰山，沿途由土徑接壤為產業道路，遇T字岔路取左

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11:57 茶園錯落有致，依地形高低起伏

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12:02 續往產業道路不久後就會看到電線桿旁邊有一登山步道

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電線桿編號

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循著樹根土徑步道往前

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步道沿途可以看見鳳凰山連稜的景色

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此處就是檜活林，又名「快活林」，海拔1350公尺

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出產業道路向左轉

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依舊是漂亮的柳杉林景觀伴你而行，不久後右側有一山徑岔路繼續往上走

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約莫10分鐘就會上到杉林溪公路，接著再往右走前往下一個山徑

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大約3分鐘後會看到左側有一山徑，此處為羊頭崙山登山口，循著箭頭方向繼續往前走1c10d1a4f8e7e92506834865df06c0ca.jpg

沿途路旁會看到幾根台大水泥柱

e24596db75185a013f81e7f482894996.jpg台大068

ebc7c85103990022cc9e797d41215530.jpg台大098

5fe23eb18dcf6f9a14de4f86ac29e09d.jpg台大197

fbee669860f7e2fddf9ebd525bdcccd1.jpg台大064

a0aedcc0527d749e1ce8848abcc40056.jpg台大135
原始路徑，路段較少人問津，沿途都還是有布條指引，只要留意布條還有離線地圖軌跡就沒有錯了

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bf4bd42ab0a051443941c0a491dc7dd7.jpg接到產業道路後再上登山路徑

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約莫5分鐘後就登頂羊頭崙山

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12:54  羊頭崙山，海拔1592公尺，有一個山字水泥柱

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13:11  續往下一個基點，約8分鐘就抵達水桶寮山，海拔1610公尺，山字水泥柱

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進入較為原始的路段

1d36ce78381fba363169922720d75bb3.jpg腐木上一群菇類附著

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右方不明岔路，取左上

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接著一路爬升到杉林溪公路

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由於上去杉林溪公路可能鐵柵門是關閉的狀態，沿著布條的指標可穿越鐵柵門所在的位置，繼續往內樹皮山、三叉崙山方向

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上來之後會看到兩個鐵柵門，幸好都是開啟的狀態，否則上來之前還要再續左側路徑穿越

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往前不久後，遇到電線杆後，續往右側的竹林上山

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電線桿編號

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登頂前一路都是爬升的狀態，路段較陡，需要留意步伐，沿途也會穿越倒塌的竹子，約10~15分鐘就可以登頂

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14:01  抵內樹皮山，海拔1765公尺，有一顆水源界樁，在此休息10分鐘

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14:24  過竹子林後，迎面而來的又是茶園梯田景色

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不久後會看到大型水塔，從左側穿過去

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眼前都是茶園，旁邊還有一蓄水池，那怎麼通過呢？沿著茶園最左緣（紅色線）通過即可，沿途也有綁布條，不用怕迷路，只要走到前方高處就是了

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拍照點旁邊的蓄水池

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15:00 上到高點之後，繼續往前走

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15:02  不久後會看到一棟鐵皮屋，接著沿著茶園鐵軌出產業道路左轉（紅色線）

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15:10  接著看到前方鐵皮屋旁邊的路徑再上去茶園，基點就藏在茶園中

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在鐵皮屋前面有一茶園觀景點看整片茶園景色

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茶園基點怎麼找？就沿著登山隊綁布條的方向走就是了，直到看到綁許多登山布條的位置的時候，代表基點就在旁邊囉

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:18  抵三叉崙山，海拔1836公尺，一根山字水泥柱，還好沒有被茶樹給掩埋住03c73c571d335194b0270aaebf83ce0a.jpg

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15:29  走到茶田盡頭後，接壤水泥路接著往左下山94231fbfe8af67c543d36a4e2fc9c75e.jpg

不一會兒又看到層層分布的茶園梯田，超美的，我等到霧氣稍微散去後再趁空檔拍攝幾張

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15:45  沿著這茶園旁的土徑走到底（紅色箭頭）會看到左手邊有一登山隊所綁的布條（標示O），進入山徑。接著不久後就會遇到岔路，往前方續行龍鳳山、往右線則是可以往龍鳳峽山的另一條小徑，先取右行撿龍鳳峽山。

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從山徑出來時前方會看到一個大型水塔，自右側出入。大型水塔出來後會看到前方一個梯子，不取，直接往箭頭方向前進，不久後在右前方就能看見由登山隊所掛的標示牌

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16:04  龍鳳峽山，海拔1760公尺，無基點，位於茶園旁，注意，離線地圖上的位置不正確，我已在GPX上的約略位置做標註。

ab72b9f1a65edce2a65dc9d0eb4856fc.jpg16:10  循著原路回去，岔路，剛就是往左側路徑循著軌跡找到龍鳳峽山（圖片紅色線軌跡），現在又回到岔路就繼續往右走囉（箭頭方向）

bfb2bb6e357a2875a0b3574f7a9ace9b.jpg16:12 

be02a49bf42e56a4601b515544594d25.jpg16:15  龍鳳山，海拔1702公尺，有一顆台大119號基石

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16:22 溪頭九連峰另一端出口（龍鳳山登山口）133804362d7e7f66c0cf38cd49bf2278.jpg16:24 下來這個地方稱為龍鳳峽(位於杉林溪公路12K處)70e38cc3d29cbb990ee87a727136f5ac.jpg16:24~16:31  徒步700公尺至留龍頭公車站搭乘6871路公車賦歸台中，結束今天的行程。b292571b9bf4cc98f129cf4abcc1bc19.jpg

19:38  公車回到台中干城站

a5cf175b43a294ac67b381ac44be026b.jpg晚餐：德利麵食館這棟建築物前身為「金振源」，創立者為林振耀創建於大正年間（1912~1925年之間），採大正紅磚洋樓式樣，樓層以兩樓為主。屋頂上有平順的女兒牆，並依照屋主堂號與喜好，用水泥與洗石子鑲上獨特圖樣，以一位彪漢以類似於「騎虎打虎」的姿態作為山牆的圖案裝飾。而二樓陽台也保有拱型窗洞與花瓶狀欄杆，牆面主要以紅磚為建材。原本的屋主林振耀因中日戰爭爆發貨源短缺，加上在台東投資橡膠業失利後家道中落，此街屋因而轉賣給他人，街屋後來由現今的德利麵食館承租，至今60餘年，在屋主與業主的維持下，街屋仍完整保留著。

地址：台中市中區繼光街129號／營業時間：10:30~20:15（每週五公休）af7662a75c3471539a3688d54dceec1f.jpg

6569ea069ac447dfc435a8859b86ab77.jpg梅干扣肉飯51759319ff9d2aac8532f07e5f74c0fd.jpg紫菜湯901f6aa595260c19c4efe87819b8bb8f.jpg燙青菜
此路線總共12.5公里，上升944公尺，下降292公尺，算是中間偏易的縱走路線，但是沿途岔路很多，建議先做好事前功課才會順利的走完喔！完整GPX請點我進入★★★近期行腳精彩回顧★★★2021-021：鳶嘴西稜縱走（長壽山、醜崠山、鳶嘴山）2021-020：古都趴趴走(III)一台南市六甲區2021-019：古都趴趴走(III)一台南市下營區2021-018：大肚山尋找基點之旅一學田山、王田山、大肚山、竹坑山(成功～龍井)2021-017：嶺頭山、金柑樹山、忘憂森林縱走

溪頭 登山 步道

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