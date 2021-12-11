搭公車能搞定的路線！「溪頭九連峰縱走」　竹林、山景、茶田賞心悅目

當天又是個風和日麗的好天氣，溪頭風景區今年二度朝聖，這次走的路線是將溪頭與留龍頭之間的山頭串連起來，又稱「溪頭九連峰縱走」，多數人都會選擇從留龍頭那一端開始走比較輕鬆，但我為了訓練腳力就選擇從溪頭端開始走囉，本路線可以利用搭公車完成，以下會列表說明如何搭公車。沿線景色目不暇給、讓人沿路都拿著手機相機拍個不停，林相像是筆直高聳入天的柳杉林、有如武俠電影的孟宗竹林景色；此外，不時也能看到壯觀的茶園梯田，綠油油茶園梯田饒富生氣樣看了就賞心悅目，嵐霧繚繞時也另有一番飄渺風味，搭配群山壯景就有如一幅漂亮的風景畫。由於九連峰縱走是山徑＋產業道路的穿插，因此會看到不少遊客穿梭其中，除了賞景也是大熱天消暑的聖地，吸引不少遊客慕名來朝聖呢！

本路線藉由搭乘公車完成，縱走距離約12.5公里，途中會經過以下山頭：1.溪頭山，海拔1200公尺，有一顆總督府圖根補點，旁邊有竹子搭建的休憩涼亭2.竹崙山，海拔1263公尺，無基點，山頂周遭為孟宗竹林3.志騰山，海拔1300公尺，無基點，擁有大片茶園還有層巒疊翠山巒景色4.羊頭崙山，海拔1592公尺，山字水泥柱5.水桶寮山，海拔1610公尺，山字水泥柱6.內樹皮山，海拔1765公尺，無基點，有一根水源界樁7.三叉崙山，海拔1836公尺，山字水泥柱，位於茶園旁邊有許多登山隊綁的布條8.龍鳳峽山，海拔1760公尺，無基點，山頭標牌位於茶園邊，航跡標註的位置有誤，已在GPX軌跡上面做正確標註，文章後面有詳細的說明。9.龍鳳山，海拔1702公尺，台大119號基石，距離登山口僅5分鐘的腳程※公車資訊，本路線可以選擇順走（溪頭-留龍頭）或者逆走（留龍頭-溪頭），本文介紹「順走」。

6883號公車(干城站<->溪頭)行駛時間為100分鐘/(高鐵台中站-溪頭)行駛時間70分鐘6871號公車(干城站<->留龍頭)行駛時間180分鐘

去程公車 回程公車 溪頭～留龍頭 台中干城站搭乘6883公車(06:40、06:50、07:20、08:00) 留龍頭搭乘6871公車 (13:50、16:30杉林溪開) 留龍頭～溪頭 台中干城站搭乘6871公車 (06:45干城站開車，09:10到溪頭，09:40抵留龍頭) 溪頭總站搭乘6883公車 (14:20、15:20、16:20、16:50) 6871公車(17:00溪頭開車)

以上時刻表僅供參考，一般腳程者 需要預留較多時間攀登，加上

假日去溪頭的遊客眾多，需要現場排隊拿號碼牌才能上車，因此選擇在假日攀登此路線的山友請盡可能提早出發喔！

08:00~09:37 自台中干城站搭乘6883號公車至溪頭09:37 自「下溪頭站」下車後，遇岔路口往右側續行

就是杉林溪公路0.8K處的鼠彎

續行觀湖巷

沿途可見鳳凰山的雄偉山勢

09:58 右側竹亭咖啡岔路，往溪頭山方向續行

10:00 不久抵溪頭山登山口，就在左側竹林，休息一會兒做好暖身後準備出發

沿途穿梭在孟宗竹林之中，微風吹拂竹林隨風擺動，海拔爬升不到200m，約20-25分鐘就可以登頂

看到這個竹子搭建的休憩涼亭就表示溪頭山到了

10:23 溪頭山，海拔1200公尺，有一顆總督府圖根補點

周遭均由竹子搭建的遮蔭空間，設有桌椅，供山友在這裡吃喝玩樂，但是在這同時，山友記得要把垃圾帶下山喔！

10:33 離開溪頭山時可以看到往竹崙山、志騰山方向的指引，沿途可以說是還算明確，往下一座出發囉！

沿途高度落差不大，均踩踏在柔軟的步道上，輕鬆好走

10:42 台大1197號水泥柱

10:48 遇岔路取左

有幾株「裂葉秋海棠」

裂葉秋海棠1

裂葉秋海棠210:52 樟仔林林道/竹崙山、志騰山岔路，取右續行

筆直且高聳入天的柳杉林

不久後轉為孟宗竹林

10:56 不久後遇到志騰山／竹崙山岔路，左側路徑往騰山，右側往竹崙山，先取竹崙山續行，僅50公尺就可以登頂。

竹崙志騰登山步道－竹崙山登山口10:58 抵達竹崙山，海拔1263公尺，無基點

11:13 在竹崙山待了10分鐘離開，續往志騰山，自竹崙山登山口出來後，登山口在右前方

竹崙志騰登山步道－志騰山登山口

11:18 沿途均為緩坡，爬起來不辛苦，不一會兒就到志騰山山頂周遭的休憩涼亭囉

志騰山，海拔1300公尺，無基點，只見旁邊綁著多個登山隊的布條

騰山周遭可以看到大片茶園還有層巒疊翠的山景，擁有180度絕佳的展望

拿著登頂牌與周遭景色入鏡

11:52 離開志騰山，沿途由土徑接壤為產業道路，遇T字岔路取左

11:57 茶園錯落有致，依地形高低起伏

12:02 續往產業道路不久後就會看到電線桿旁邊有一登山步道

電線桿編號

循著樹根土徑步道往前

步道沿途可以看見鳳凰山連稜的景色

此處就是檜活林，又名「快活林」，海拔1350公尺

出產業道路向左轉

依舊是漂亮的柳杉林景觀伴你而行，不久後右側有一山徑岔路繼續往上走

約莫10分鐘就會上到杉林溪公路，接著再往右走前往下一個山徑

大約3分鐘後會看到左側有一山徑，此處為羊頭崙山登山口，循著箭頭方向繼續往前走

沿途路旁會看到幾根台大水泥柱

台大068 台大098 台大197 台大064 台大135

原始路徑，路段較少人問津，沿途都還是有布條指引，只要留意布條還有離線地圖軌跡就沒有錯了

接到產業道路後再上登山路徑

約莫5分鐘後就登頂羊頭崙山

12:54 羊頭崙山，海拔1592公尺，有一個山字水泥柱

13:11 續往下一個基點，約8分鐘就抵達水桶寮山，海拔1610公尺，山字水泥柱

進入較為原始的路段

腐木上一群菇類附著

右方不明岔路，取左上

接著一路爬升到杉林溪公路

由於上去杉林溪公路可能鐵柵門是關閉的狀態，沿著布條的指標可穿越鐵柵門所在的位置，繼續往內樹皮山、三叉崙山方向

上來之後會看到兩個鐵柵門，幸好都是開啟的狀態，否則上來之前還要再續左側路徑穿越

往前不久後，遇到電線杆後，續往右側的竹林上山

電線桿編號

登頂前一路都是爬升的狀態，路段較陡，需要留意步伐，沿途也會穿越倒塌的竹子，約10~15分鐘就可以登頂

14:01 抵內樹皮山，海拔1765公尺，有一顆水源界樁，在此休息10分鐘

14:24 過竹子林後，迎面而來的又是茶園梯田景色

不久後會看到大型水塔，從左側穿過去

眼前都是茶園，旁邊還有一蓄水池，那怎麼通過呢？沿著茶園最左緣（紅色線）通過即可，沿途也有綁布條，不用怕迷路，只要走到前方高處就是了

拍照點旁邊的蓄水池

15:00 上到高點之後，繼續往前走

15:02 不久後會看到一棟鐵皮屋，接著沿著茶園鐵軌出產業道路左轉（紅色線）

15:10 接著看到前方鐵皮屋旁邊的路徑再上去茶園，基點就藏在茶園中

在鐵皮屋前面有一茶園觀景點看整片茶園景色

茶園基點怎麼找？就沿著登山隊綁布條的方向走就是了，直到看到綁許多登山布條的位置的時候，代表基點就在旁邊囉

:18 抵三叉崙山，海拔1836公尺，一根山字水泥柱，還好沒有被茶樹給掩埋住

15:29 走到茶田盡頭後，接壤水泥路接著往左下山

不一會兒又看到層層分布的茶園梯田，超美的，我等到霧氣稍微散去後再趁空檔拍攝幾張

15:45 沿著這茶園旁的土徑走到底（紅色箭頭）會看到左手邊有一登山隊所綁的布條（標示O），進入山徑。接著不久後就會遇到岔路，往前方續行龍鳳山、往右線則是可以往龍鳳峽山的另一條小徑，先取右行撿龍鳳峽山。

從山徑出來時前方會看到一個大型水塔，自右側出入。大型水塔出來後會看到前方一個梯子，不取，直接往箭頭方向前進，不久後在右前方就能看見由登山隊所掛的標示牌

16:04 龍鳳峽山，海拔1760公尺，無基點，位於茶園旁，注意，離線地圖上的位置不正確，我已在GPX上的約略位置做標註。

16:10 循著原路回去，岔路，剛就是往左側路徑循著軌跡找到龍鳳峽山（圖片紅色線軌跡），現在又回到岔路就繼續往右走囉（箭頭方向）

16:12

16:15 龍鳳山，海拔1702公尺，有一顆台大119號基石

16:22 溪頭九連峰另一端出口（龍鳳山登山口）16:24 下來這個地方稱為龍鳳峽(位於杉林溪公路12K處)16:24~16:31 徒步700公尺至留龍頭公車站搭乘6871路公車賦歸台中，結束今天的行程。

19:38 公車回到台中干城站

晚餐：德利麵食館這棟建築物前身為「金振源」，創立者為 林振耀 創建於大正年間（1912~1925年之間），採大正紅磚洋樓式樣，樓層以兩樓為主。屋頂上有平順的女兒牆，並依照屋主堂號與喜好，用水泥與洗石子鑲上獨特圖樣，以一位彪漢以類似於「騎虎打虎」的姿態作為山牆的圖案裝飾。而二樓陽台也保有拱型窗洞與花瓶狀欄杆，牆面主要以紅磚為建材。原本的屋主 林振耀 因中日戰爭爆發貨源短缺，加上在台東投資橡膠業失利後家道中落，此街屋因而轉賣給他人，街屋後來由現今的德利麵食館承租，至今60餘年，在屋主與業主的維持下，街屋仍完整保留著。

地址：台中市中區繼光街129號 ／營業時間：10:30~20:15（每週五公休）

梅干扣肉飯 紫菜湯 燙青菜

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