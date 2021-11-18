隱身山中的高地花園！「山毛櫸國家步道」爬上稜線一睹壯觀景致

台灣山毛櫸，為台灣特有的殼斗科山毛櫸屬植物，屬於落葉喬木，又稱台灣水青岡、早田氏山毛櫸，乃是古老珍貴的孑遺植物。很少人真正細看過台灣山毛櫸的模樣，只因為它多半生長在人跡難至的山區，過去想要一窺臺灣山毛櫸森林的樣貌，必須翻山越嶺8小時、走進人跡罕至的深山才看得到。

台灣山毛櫸主要分布在逐鹿山、插天山 、拉拉山 、阿玉山 、銅山等地約2千公尺左右的迎風坡及稜線上，台灣是它在北半球分布的最南端；因結實率偏低，種子不易發芽、育成新苗，族群數量銳減，近數十年來被公告列為珍稀植物。

一早9點多抵達台灣山毛櫸國家步道入口，今天是第二次造訪山毛櫸國家步道。但今年要看山毛櫸的黃色夢幻可要大大的失望了，由於受到颱風的侵襲，強風掃落葉，讓今年的山毛櫸葉少無法呈現黃色夢幻。

山毛櫸國家步道有3.8公里，前面約2.6公里為平緩的山腰路線，走起來相當輕鬆悠閒。步道沿途樹種有柳杉林、紅檜林、櫻花林及台灣杉，路徑為寬大的原始土石路面，有部分路段在路面上埋有杉樁當作行走基石，樁面鋪釘數條鋼筋以防止濕滑，走起來有點像小朋友玩跳房子的感覺。

步道遇到溪澗處則架有木橋，沿途有塊石團青蛙生態區、濕地及受高溫高壓作用形成的千層派岩石，亦有以前太平山 伐木時期所留下的遺跡，如集材場、木製里程碑、山地運材軌道及鐵道轉撤器等。

步行30多分鐘走出杉林步道，步道兩旁盡是低矮的芒草，綻放的芒花在蔚藍的天空下隨風輕擺，幾株杉樹下設有杉木頭座椅，杉樹下出現運木材的小型鐵軌及鐵道轉轍器，是山毛櫸步道上視野最好的休息區。

從這裡可以清楚眺望到對面山稜線上，高大挺立拔地而起的山毛櫸壯觀景象。段靠近休息區出杉林的曠野步道是山毛櫸國家步道上視野、景觀最好最美的一段。這段長滿山毛櫸的稜線，也就是我們今天要走的夢幻旅程，爬上稜線走在有金黃色樹葉的巨人--山毛櫸底下。

平緩的山毛櫸步道在休息區(景觀區)後一路往下降，兩邊出現大片的櫻花樹，葉落殆盡受到很大的風害。

步道下到山谷鞍部再爬上稜線就能一睹台灣山毛櫸的絕色面貌。

山毛櫸喜愛水氣，宜蘭太平山 系這片風衝地，正是最佳基地，而且春夏秋冬，山毛櫸隨著四季轉色，春天嫩芽、夏天翠綠、秋天金黃、冬天冰晶，彷彿繽紛世界。

春夏季節整樹一片青綠，直到深秋初冬季節綠葉才會轉為金黃色，此時也是它最美的賞葉時節。由於山毛櫸常以純林姿態出現，才會有連綿數個山頭的黃葉美景。

每年10月底11月初，當山毛櫸落葉之前，整樹的葉片會全數轉為金黃，形成動人心魄的秋色，宜蘭山區形成大片的山毛櫸純林，秋來綠葉轉為金黃，更是讓人驚艷。

深山雲霧中，台灣山毛櫸直聳天際，一株樹齡至少2百歲，兩、三層樓高、胸徑要3人才能環抱的山毛櫸，姿態蒼勁屹立在步道末段約3.2公里處，猶如隱身山中的舞者。山友形容，這是一條夢幻步道、繽紛浪漫的高地花園。

約1個半小時抵達山毛櫸步道終點木造觀景平台。可惜被山友形容的這條夢幻步道，今年可要讓來訪的山友失望了，沒有樹葉轉黃的黃色夢幻，只有稀疏的零葉掛在樹梢上，或許只能期待明年了。

旅遊日期:105.10.25 天氣:晴天旅遊路線圖:步道入口09:50→休息區10:25→步道終點11:30→回步道入口13:00

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