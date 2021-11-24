遠眺美景、走吊橋、逛大崙湖！碧山巖起登「臺北大縱走」第四段

因為上次第五段跟朋友一起走遇到下雨最後沒走完這次從碧山巖開始走

為了拍白石湖吊橋已經上去碧山巖又跑下去拍

忠勇山上有很多這樣可愛的小涼亭 第五段的兩顆寶石拿到之後 從金龍產業道路經過碧山營地之後就會到大崙湖

大崙湖這邊很適合拍照相當漂亮

接著往大崙頭山方向爬上去入口的青蛙有皇冠好可愛

大崙頭山乘風堡是很大的涼亭 上面還可以爬上去遠眺風景不錯 接著繼續繼續沿大崙頭山步道前進到甜水鴛鴦池附近會接上第四段縱走的路線 從這裡到梅花山一帶都是平緩的土路不算難走 之後有個小轉折開始進入雙溝溪古道 看到界碑有點感動進入陽明山的地界了

可能因為前幾天下雨 這段路不是步道也變成了小溪 雖然視覺上非常美但是要小心路滑 沿路看起來很自然古樸

最後到了接上萬溪右線產業道路時就離風櫃嘴不遠了 最後走風櫃嘴登山步道的階梯 走不到一半其實就可以拿到寶石

但是我想上去休息看風景拍照 於是還是爬了上來 因為這時候已經兩點半了 為了快速下山拿第五段剩下的兩顆寶石 我就改走萬溪產業道路再從溪山里山的路回去原本大崙頭山的步道

這段路因為都是往上爬努力趕路 所以忘了拍照產業道路 除了看地圖也要注意登山布條 才會發現他的入口沿路 相當陡不是很好走接回之前大崙頭山步道 之後會好走很多 看到甜水鴛鴦池就代表又回到第五段的正式路線了

從這裡開始都是人工步道可以快速的下山

圓覺寺前面風景不錯 但是還有一小段路怕天黑所以繼續趕路 圓覺瀑布就沒有進去看看了 進入大溝溪一帶的步道時人變得很多 沿路溪流很漂亮順便最後的寶石也會拿完

一路往下看到變的平緩的大溝溪時今天的旅行就快結束了

告別美麗的大溝溪生態治水園區