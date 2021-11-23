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鳶嘴山的雲海、稍來山的楓紅　沿途除了驚險還有驚豔！

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

雲海、楓紅 (1).jpg - 鳶嘴的雲稍來的楓

旅遊日期:104.12.26  天氣:晴天

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又是楓紅時節，但今年的暖冬似乎讓各地的楓紅有些「掉漆」。在網路上又有山友po出鳶嘴山陡峭的岩壁及稍來山美麗的楓紅，終奈不住兒前來一償宿願。

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大雪山森林遊樂區今天的天氣相當好，山區不僅有藍天白雲更有雲海的飄浮，讓今天攀爬鳶嘴山除了驚險外，沿途的雲海美景更是令人讚嘆。

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從鳶嘴山步道上建有一處木造平台，是步道上的一處可觀雲海之處。隨著步道攀爬上岩壁，在岩壁上就能隨著高度觀賞不同的雲海變化，讓在攀爬岩壁過程中更增樂趣。

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今天是星期假日，有眾多的「遊客」非「登山客」來攀爬鳶嘴山岩壁路線，在驚險的岩脊上造成大塞車。這些遊客幾乎是全家老小全來，老的不敢下去小的下不去，就這樣卡在岩壁上，造成整個岩脊上都是人而無法前進。鳶嘴山岩壁我想並不適合第一次或全家出遊踏青的路線，要想到安全問題，不要真出了意外才怪天怪地、怪東怪西，就是不怪自己。

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在鳶嘴山岩脊上耐心等候下岩壁，坐在岩脊上眺望飄浮山巔的雲海。

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來大雪山森林遊樂區，最主要是要來爬鳶嘴山的岩壁及觀賞稍來山的楓紅。去年就有衝動要來一爬美麗、陡峭、驚險的鳶嘴山，也想走進穿上紅妝的稍來山，今年不願再等，於今天終踏上夢寐已久的鳶嘴山及稍來山。

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從鳶嘴山過來路上只見少許的殘楓，心裡狐疑該不會又是錯過稍來山今年的楓紅饗宴。拍了幾張沿途的殘楓，直到鳶嘴稍來山約近2.7公里處，遇見從稍來山過來的山友見我們在拍殘楓，說前面有很美麗的楓紅景觀，心中大喜，與站長腳步加快，終在鳶嘴稍來山步道約3公里處碰見這段飄落已近六、七成的楓林。

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頭上、樹下、山路上都鋪了一片紅，走進這片楓紅路段，雖然楓葉已飄落，仍有近3成楓葉變紅未落下，讓周遭紅遍了。

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終於一償稍來步道的楓紅，稍有晚一點的感受，但還是值回票價，單是鳶嘴山的雲海及稍來步道的楓紅就讓人流連忘返。

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槭樹，一身華麗的姿態，於大自然之中，常令人迷醉，天地間有如此這般美之物，讓人讚嘆不已。

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初春，葉展開不久，隨即綻放小而美花朵，但充滿活力的新葉卻吸引了大眾的目光。

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盛夏，葉子成雙成對的膩再一起，令人稱羨。

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秋末，「綠」細心的感受著大地的溫暖，用迅雷不及掩耳的速度更換秋裝，適時的點綴著秋天的味道。

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冬至，無數的種子展開翅膀，隨著微風飄揚，至遠方生根地固。這是台灣紅榨槭。

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步道 森林遊樂區 登山

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