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新北瑞芳健行記！「金字碑古道、大粗坑古道」樹蔭多好涼爽，往不厭亭要備好離線地圖

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登山路線：[新北瑞芳] 金字碑古道-大粗坑古道登山日期：2021/09/18

路    程：6.8公里時    間：3.5小時(含休息、拍攝)

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部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：金字碑古道->探幽亭：約50分鐘，多為石階的步道，樹蔭也滿多的，坡度屬緩坡與略陡

探幽亭->不厭亭：約1小時，原始路況，草叢很多，前段路跡尚可辨識，後段路跡多被草掩蓋住，但展望較佳

不厭亭->大粗坑古道入口：約35分鐘，沿著馬路，注意來往車輛

大粗坑古道入口->大粗坑古道出口：約50分鐘，多為石板路的步道，樹蔭也多，但沒有金字碑古道濃密

大粗坑古道出口->出發點：15分鐘，走一小段下坡的馬路金字碑古道與大粗坑古道，路線清楚，樹蔭也多，較親民，探幽亭往不厭亭，路線是不清楚的原始路，要攜帶離線地圖影片及圖片如下

出發地這裡有一處小空地，滿多車停在這裡，看來這裡還滿有人氣的，剛到，現場已經有好幾輛車了

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路旁有標示，直走往金字碑古道，左邊是大粗坑古道，那就從"金字碑古道"的方向出發~囉!

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先經過了一座"淡蘭橋"，旁邊有美麗的攔沙壩喔!2ae25a1fc6cb1642d7abeb21cf6fe5d2.jpg8a6c7f8e8ded08a288b13a8df1886590.jpg

過了"淡蘭橋"就會看到一座涼亭，而涼亭旁就是"金字碑古道"囉!

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一開始就是持續的爬坡，不過步道裡樹蔭挺多的，所以還滿涼爽的

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右前方有一小塊休息區，周圍有一群人拿著大網子，不知道是在找什麼

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順著步道前進，右方一條小小原始岔路，路旁有小標示，往"後凹古道"

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出現"金字碑"的解說牌，那就離石碑不遠囉!

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再往前走一小小段，就是石碑了，不過由於人比較多就沒有多停留了

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過了石碑後，迎來了短暫的平緩，但是很快，前方又是持續的爬坡了

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金字碑古道都是這樣清楚的路線，沿途也幾乎都是樹蔭哦~

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終於來到"探幽亭"，這裡空間滿大的，是個休息的好地方，所以這裡聚集了滿多人的

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探幽亭這裡可以通往幾個方向的路，上來平台後，網路說右邊有一個入口(在土地公旁)，可以往三貂嶺山(當時沒拍，因為土地公旁都是草，看不出來有路，也沒注意是否有標示)，直走的入口則可往”瑞雙公路”(沒標示)，我們則是要左轉，由山徑走往”不厭亭”，入口就在涼亭的後方

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順提一句，往"瑞雙公路"的這個入口也可以通往不厭亭，我們接著要走的路，走完後覺得路跡比較不清楚(請看影片)，不想走那樣路線的可以改走這裡405e9164b352208c1fefd5c6c38daeb3.jpg

來到涼亭後方，這個入口旁有個標示”通往不厭亭"，所以從這個入口前進，但必須提醒一下，從這個入口開始，越後面路跡越不清楚，人幾乎沒有別人走，若想走這邊，記得要攜帶離線地圖

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前段的路徑還看得到路跡

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一處比較陡下，不過~短短的而已

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後半段的路越沒樹蔭後，草也越來越多了，往不厭亭的這段路是先上坡後才又下坡，草越來越多，也越來越高，路跡也越來越不清楚了，只能說~低頭仔細看時   依稀看得到一點路跡，記得帶好離線地圖

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終於前方看到不厭亭了，視野也越來越好了~

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要記得，路是原始路，下坡的時候要小心喔~有時會有大石頭，小心別被絆倒，還有，記得穿長袖喔!因為草也是很割人的0b0b4f3d45b45286217d9db2cc28106b.jpg

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到馬路了~出口在102縣道21公里處，往左方走，就會看到上方就是"不厭亭"囉!可以在涼亭稍作休息，這裡是也很棒的喔!而且附近也有停車格，難怪這裡聚集了不少人喔!5811d3f94bae38c6349864a7a6f499eb.jpg

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順帶一提，不厭亭附近有個”瑞芳區”的路牌，下方有一條路綁了一個登山條，聽說這條路可以通往”牡丹山” (暫先記錄一下)

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接著一直沿著馬路前進，周圍的視野非常寬廣，非常吸睛喔!

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經過20、19公里處，還有，走馬路時~ 一定要留意來往車輛喔!

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沿著馬路走了約2.2~2.3公里，’終於看到"大粗坑古道"標示了，這裡有"大粗坑觀光步道"的石碑，還有標示往"大粗坑古道"

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這段路都是產業道路

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走著~走著~就會出現往"侯硐車站"的標示，而標示旁是一段長長稱為"天梯"的石階，這裡的風景也很不錯呦~

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天梯下來後，大多是石板的步道，順著石板路會遇到一棟建築物，旁邊有岔路標示，左往"瑞雙公路"，右往"猴硐火車站"，續往右邊的"猴硐火車站"方向前進

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接著又經過一處建築物，這裡感覺挺幽靜的，感覺有人在整理，不過沒遇到人，門上有"大德宮"的字樣

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過"大德宮"沒多久，路旁有一個不明顯岔路，標示往"山腰古道"(記錄一下)

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繼續順著石板路前進，石板路維護得很好，周圍景色也不錯喔!雖然會經過幾處不平整路段，不過大都是好走的石板路

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經過"萬善堂"

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來到大粗坑古道的盡頭了，這裡有空地可以停車，感覺有點像一個公園喔!整理得很乾淨呢!

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接著往馬路前進

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經過路旁一間"福德宮"

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繼續順著馬路前進，很快就回到登山口囉!今天的路線大多很好走，就是走山徑往不厭亭的那段路不清楚，如果不習慣走那種不清楚的路，千萬不要貿然前往喔!即使要走，也要帶好離線地圖以便查詢喔!

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古道 登山 步道

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