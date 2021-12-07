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找尋墾丁鷹石尖！ 入口不好找、上山易迷路且其實它不在墾丁

健行筆記 / 健行筆記Una Chen

【墾丁鷹石尖】距離：來回1km。時間：上山20分鐘，下山15分鐘。
提醒：1.入口不好找，上山易迷路，沒有明顯的指標與路徑。
2.有一小段拉繩，避開雨季及落山風季節會比較舒服。
3.沿路都是林投樹，建議穿長袖長褲及戴帽與口罩喔。
－－－－－－－－－－圖文分享－－－－－－－－－－
google map地圖搜尋：滿州沙灘，滿州沙灘以北屬於滿州鄉，以南屬於恆春鎮。

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這邊有一個免費停車場，約可停10台車左右。明顯地標就是那根寫著「滿州鄉　歡迎光臨」。

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登山口就是從停車場往南，靠右邊走～約50公尺處就到了。（照片右側就是停車場）

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會先經過這個路牌！那代表你的方向沒錯喔！然後在我朋友站立的地點右轉

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入口處不明顯，但仔細看其實會有路徑的！

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走進去不到10公尺會遇到這個柵欄，有時候會關起來，可能怕放牧時，牛群跑掉吧！

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沿路都是林投樹，昨天有下過雨，所以地板非常濕滑！強烈建議天氣晴朗再過來唷！

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整條路唯一拉繩處，全程不到三公尺，並不會很困難，適合帶小孩一起來冒險喔！怕弄傷手的，建議要戴手套，保護自己喔！不小心抓到林投樹的葉子，那就哭哭流血了。

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會經過一個大草原，路線是走到草原後，右轉

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可以遠眺我們剛才的停車場～

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右轉草原後，會遇到一個大石頭，從旁邊經過它繼續往上走

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走到底後右轉！！

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接下來又要走林投道，建議穿長袖跟戴口罩與手套，不然臉或手會被林投割到，很痛的！！！

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經過林投樹後，出來往左手邊切入，一直往前走就會看到一個路徑了！就是從那個洞走進去

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走進去後就到達目的地了！！！風景超美的！然後落山風（10月-4月）也超強，要小心站好喔！

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傳說中的鷹石尖，因為風很大，怕危險，我們都壓低身體往前走。鷹石尖有很多網美照，大家可以去參考～但貼心提醒【不要為了冒險而拍照！安全第一。

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記得！來到此地，心存感激，除了拍照與回憶，不要留下東西或帶走這裡的一草一木。我覺得有美好的景點是可以分享給他人知道的，讓更多人享受「美」的感召。但在享受同時，一定要珍惜與負責珍惜大地給我們的美好無名人士協助開出道路；除此之外也要為自己的生命負責，不該做出危險或造成他人困擾的事情。

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回程我就又失憶了，完全忘記怎麼走過來的...記得耐心尋找，一定會找到出口。走出林投道路後，記得往右手邊走！請大家愛護這塊寶地，不要為了怕迷路，而掛滿了登山布條或做了很多記號喔！

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在叢叢林投樹堆中後面，靠近左手邊，會發現一個路徑，那就沒錯了！

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接著就是沿著林投路徑一直往下走，就對囉！大約15分鐘就會走到大馬路上喔～

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－－－－－－－－－－－－綠線是健行路徑－－－－－－－－－－－－單趟來回，路徑不明顯，建議大白天前往，黃昏、晚上容易迷路。

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登山 網美

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