沿途布條就是指標！ 挑戰谷關七雄 先從白毛山O型縱走開始

第一次挑戰谷關七雄！就先從白毛山開始～簡敘山的小資訊

▪ 前往方式：公車（可從東勢車站搭 207、153 等公車）

▪ 總長：12 km （從白鹿吊橋開始算）

▪ 總費時：7 小時 13 分

▪ 難易程度：7/10

▪ 爆汗程度：5/10 （沿路樹蔭多，宜人舒適）

路徑9:11 白鹿吊橋 > 白毛山登山口 > 觀景台 > 打卡熱門點（可看文） > 12:34 白毛山三角點 > O 型下山（沿路跟著登山隊布條走） > 1450峰 > 鐵皮屋 > 果園 > 白毛山登山口 > 16:24 白鹿吊橋到白毛山如果是搭大眾交通就到「白鹿吊橋」下車此次到達白鹿吊橋時間為 9:11，過橋後左取一小段路會看到登山口指標

從跳橋前往登山口要 2.7 km 多是平路好走，當暖身也不錯沿途都有指標、手機通訊點

到登山口拍張照，準備好開始挑戰～沿路一直陡上，有部分間距稍大要跨比較大步但多為土路、樹蔭也多，加上海拔蠻高的所以走起來相當舒服

建議攜帶「手套」會有拉繩路段，但都不會太難因為我是連假去的，山上人蠻多～還有家庭帶小朋友，孩子們也都能順利爬上

中間會經過一個平台，因為人多只拍了側面可以稍微休息看看風景

再來就到很多人打卡的拍照聖地！人太多了我沒有拍照～給大家看看是哪一路段這路段是爬上山路上非常少數沒有樹蔭遮蔽的地方再走上去就到白毛山山頂囉～

中午 12:34 攻頂，稍坐休息半小時吃吃午餐下山可以選擇原路走回去，也可以走 O 型縱走下去，經過三角點繼續往前就是所花時間是差不多的，只是 O 型比較少人走，建議有伴一起，有個照應比較安心！

走 O 型下山的好處是多是土路，沒有太大跨步落差段（原路上去時有落差段的地方對我這個小短腿很吃力，下去肯定也不容易）但要注意的是土路較滑，登山杖、抓地力好的登山鞋是必備不過就像許多山友說的「滑在個人，非鞋之故」慢慢走安全第一！

走 O 型下山不像上山有很多指標，告訴你路在哪沿路如何知道怎麼走，跟著登山隊的布條順著下山，布條就是你的指標（重要！） 跟著登山隊的布條！跟著登山隊的布條！跟著登山隊的布條！遇到橫倒的大樹就跨過，接著遇到第一個指標「往 1450 峰前進」

此處為同一地拍攝，右取往「1450 峰 / 白鹿吊橋登山口」前進

沿路都蠻滑的，強烈建議穿抓地力好的登山鞋、帶著登山杖輔助不過走土路回饋力小，不像樓梯對膝蓋較不好下山路沒拍太多照，專心在走，就老話一句：沿路跟著登山布條走

接下來會遇到拉繩路段，手腳並用沒有邊拍照踩點都蠻清楚，不難，不用太擔心，接著遇到鐵皮屋，再往下就到果園（就快到囉～）果園應該是私人土地，有很多很多大狗守著，那時候經過一直被狗狗叫（很大聲很兇）雖然狗都有被拴著，但當下我還是蠻害怕的...真的叫很兇如果你是會怕狗的話，還是走原路下山吧

果園出來後沿路跟布條走就會到一開始的白毛山登山口（看到同一個木樁指標）時間是 15:50接著就再走原路 2.7 km 回吊橋囉

以上就是白毛山一日小小分享心得和建議都是主觀感受，如果意見不同處在請多多包涵大家要出發前還是多做功課、多看看，評估自身狀況，安全第一！