景色開闊的小百岳！新北土城「天上山步道」　大台北地區盡收眼簾

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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天上山，  又名內坡山、皇帝山

位在新北市土城與三峽交界處也是土城區最高峰海拔430公尺山頂有顆#1099三等三角點

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離開南勢角山後， 我們繼續前進天上山同樣是我的二訪， eva 的初訪

【新北。土城】山頂好視野。 編號18小百岳天上山 430M

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來了第二次， 很確認登山口的位置， 24.94795,121.45384很順利， 在路邊就找到停車位停車對向就有天上山的指標

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步道左側也有天上山觀光步道的解說牌

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沿著石階路前進

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兩側的綠樹， 除了有鮮綠的視野， 也有良好的遮蔭效果

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約莫行走180公尺後， 來到三岔路口， 右側天上山， 前行石門路， 左方則是甘露公園看來也是四通八達的登山步道我們則取右行

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再行走一小段的原始石階

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再度遇上岔路， 右側為天上山方向， 左側為五城山， 同樣取右行

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直上的階梯上， 多有青苔， 得小心踩踏

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從登山口起走， 僅有0.5K的距離， 呈現上坡的山徑， 難度不高， 留心青苔即可

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來到登頂前， 左右各有一步道可行，左側步道除了僅容一人的寬度之外，陡坡加劇 兩側也有拉繩可借力當然， 若有些懼高的， 可以選擇右側較為平緩的階梯

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我在上頭往下拍正預備上來的eva 從這裡到山頂， 距離很短， 但~~應該有近75-90的陡坡， 懼高者請留意。 

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看到山頂的觀景台了

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這天的視野極佳， 好看的藍天白雲， 翠綠的綿延群峰， 山頂處吹著極舒適的風當然， 還有排隊拍照的山友...好不熱鬧

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山頂的另一側， 下山路標示著往五城山

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這顆三角點， 竟藏在木棧板內IMG_20210925_121535.jpg

靠近山頂處， 另一側還有一處觀景台， 環繞的270度視野， 盡攬大台北地區的好風光

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我們則從另一側< (接近山頂處開始陡坡(左邊) 右邊下山

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天上山是 台北近郊一處交通方便的賞桐花地點附近的承天禪寺也是香火鼎盛的著名佛寺和南勢角山一樣， 都有交通便捷的公車可抵達， 這天我們也遇上不少山友是搭車前來。從桐花公園0.5K步道起走沿途綠色山徑， 恰好的運動距離， 很適合親子來運動 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 登山 公園

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