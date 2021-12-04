高難度路徑！「白姑大山」手腳併用　想看無敵展望先過了石瀑大魔王

白姑大山（H3341m）又名「白狗大山」，是台灣百岳的「十翠」之一；屬於雪山山脈支脈，為白姑山群最高峰。921地震之後，開發出的新路徑是從紅香部落經三錐山、司晏池循東南稜攀登白姑大山。白姑山群位於臺中市和平區梨山里 與南投縣仁愛鄉發祥村的交界；北臨大甲溪與大劍山、大雪山對峙，南隔北港溪、濁水溪與干卓萬山相望。中橫四辣之首的白姑大山，從登山口開始得一路突破倒木、箭竹、岩稜、石瀑⋯等等各種難關，才得以親近。暨兩週前水社大山開始活動之後，想把自己放在更高一點的海拔去做適應，考量天氣和時間和體力狀況，決定來白姑大山試試看。

⬆️ 最後農家正對面，映入眼簾的是寬闊的合歡山群峰（正中央就是合歡西峰）從紅香部落到最後農家，路越來越狹窄，有經驗的司機大哥開起來游刃有餘⋯開車這種事，還真的就是多開多經驗！最後農家前大片大片的高麗菜田搭配著合歡山群，加上艷陽下的藍天白雲，真是舒適展望。但濃厚的雞屎肥料味飄散、群魔亂舞的蒼蠅一直環繞著，感覺很不舒服；誤打誤撞進入鼻孔和眼睛的不在少數，更深怕戴個帽子就順便把蒼蠅全部掃進頭髮裡⛔️⛔️⛔️

* 健行的過程，大概就是：林道水管路⋯二葉松樹根⋯巨大倒木⋯松林營地⋯ 更巨大倒木⋯岩稜石壁地形⋯鐵杉林⋯假山頭上上下下⋯ 石瀑⋯?下山時，就是把這些全部倒過來再走一次⋯

圓規颱風在巴士海峽接近中，吸取了大量的能量，位於背風面的白姑大山登山步道高溫又無風；連平常不太流汗的我走在山徑上也因為這樣的悶熱爆汗，汗從帽緣沿著頭髮一直往下滴，才走沒多久就全身濕透。我把步伐放小，久久未上高山，腿沒什麼力氣，調整呼吸的時間也變得比較長。鐵網登山口開始沒多久，林道上就看到一根根裝設的大水管，沿著水管一直走，漸漸開始佈滿樹根的山徑土路，坡度也比較陡了。這段路走在二葉松林間，微風徐徐，空氣中飄曳著松香，很是清爽。坡度越來越陡，好大一段爬升，大家速度慢了下來，很久沒動的隊友，因步伐太大開始抽筋了！

走走停停兩個多小時，爬升近500公尺，來到三錐山（H2590m）。月前在三錐山附近的迷路山難，讓大家繃緊神經，仔細看路看布條⋯容易走錯的路，看起來比正常的路還要像路，累到昏頭的時候真的很容易錯認。所幸已經拉起隔離線，提醒山友不要再誤入歧途！

常常聽山友說：「沒有喝過司晏池的水，就不算爬過白姑大山」⭕️ 慶幸的是，過了三錐山沒多久，從山徑上下切約10分鐘路程，已經找到活水源，水量穩定又算大，是山友們的一大福音！再往上爬升一百多公尺，到松林營地，大量的帳篷花花綠綠黃黃橘橘⋯這個國慶日肯定熱鬧了！

松林營地高度約2650公尺，登高山之前，是做高度適應的好地方。風吹著松林間的樹葉，娑娑摩擦著；也因為海拔不高，清幽涼爽。營地開始就是陡上，坡度比之前更陡，每一步抬腿的幅度更大，很不好行走。今天的爬升將近1300公尺，來回路程大約10公里，中間要箭竹游泳、翻過倒木、岩壁和山頭：一般山友費時10-12個小時左右，我看我這麼久沒動，時間應該花更長，體力和耐力都很折磨。領隊提醒我們準備500 c.c的備用水藏在2940峰，在回程累壞的時候還可以有個預備。我自己的規劃是：帶2公升的水，包含500c.c的備用水，以及300 c.c的救命水（是回到營地前都不能喝光的）。

樹根路爬升200公尺到了傳說中的司晏池，再來就是應付不完的是「箭竹魔手」、「倒木臥佛」和「石壁怪獸」⋯手腳併用真累人。還好這幾天夠乾燥，箭竹是乾的，樹幹和岩壁也不太濕滑，雖然累一點也算是行走順暢。司晏池之後，陡上一陣到白姑東南峰（H3045m）這段路覺得很辛苦，但偶爾抬頭仰望星空，漫天星海的愜意多少緩解爬坡的心酸。東南峰之後進入鐵杉林間上上下下好幾趟，在2940峰已經可以看到被暖陽渲染得紅通通的白姑大山了！

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隊友經驗不足，對水的掌控不夠精準嚴格，今天的路程才1/3，就把自己帶的水喝到所剩無幾⋯發出求救訊號！！我想了想，若把備用的500c.c.幫忙他，今天的路程對我而言應該還OK⋯沒考慮太多，就把水瓶遞過去了。***** ***** ***** ***** *****

又繼續在鐵杉林間上上下下，到了如同一灘爛泥般的草青池前，展望大開、心情也大奔放！白姑大山登頂前最有特色的石瀑真是大魔王，跨階大、縫隙寬⋯很有南湖南峰的感覺；30分鐘的石瀑悠遊，上稜之後再鑽一鑚箭竹，無敵展望的山頂就在眼前了！⬇️ 眺望中央山脈

⬆️ 眺望雪山主峰⬇️ 眺望西巒大山和至茆山

⬆️ 眺望能高主峰稜線⋯干卓萬群峰⬇️ 白姑大山山頂眺望「中部四大名山」

⬆️ 白姑大山山頂眺望「雪山山脈」和「南湖中央尖山」⬇️ 白姑大山山頂眺望「中央山脈」、「玉山山脈」、「阿里山山脈」

⬆️ 白姑大山山頂眺望「雪劍線」⬇️ 白姑大山山頂眺望「雪山西稜」

❤️ 好朋友們在對面的中央尖山，我站在白姑大山上替他們感到高興，也為自己能夠再度親近高山感到快樂。下山回程又是上上下下、又是箭竹魔手、倒木臥佛、石壁怪獸⋯真的累壞，越走越慢，也還好在天黑前就回到營地。檢討了一下，在山頂上繼續資助水不夠的隊友，在悶熱的天氣中，自己喝得很簡省，也不敢多吃東西，所以體力就越來越薄弱。但看到別人不舒服的様子，我於心不忍，在可以互相幫忙的狀況下，希望大家都可以平安下山。? 自己背了2000c.c.，留了300c.c.回營地，800c.c.幫忙別人，一整天才喝900c.c.⋯喉嚨乾得很不舒服時，含著鹽糖可以支持兩小時，這也是新發現。曾經看過三條魚的書，他說年少時期的山訓中有一項目就是耐渴訓練。對我而言，雖然水不足間接導致沒什麼力氣，但全程還是能維持一個比較緩慢卻平穩的速度，回到營地時體力和精神也沒有耗盡，那這次的經驗就把它當訓練吧！

最後一天我們提早下山，巧妙地閃過圓規颱風外圍環流造成的大雨。白姑大山擁有豐富的地形地貌，路程長、行走不易，卻有超級棒的展望！這樣的山，拿來單攻不但非常耗費體力，也可能增加很多趕路中錯認山徑而不小心迷路的風險。建議山友們將時間規劃的充裕些，? 可以在松林營地大口喝活水、聆聽松濤歌唱⋯? 可以在白姑東南峰飽覽滿天銀河⋯? 可以在草青池前的瘦稜上享受中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和中部四大名山的無敵展望⋯❤️ 美好的國慶日 · 美好的白姑大山！

2021年10月9日11:40 最後農家出發11:50 白姑大山登山口（二葉松林）12:23 鐵網登山口14:45 三錐山（H2590m）15:00 出發16:20 松針營地（H2660m）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年10月10日02:00 松針營地出發02:25 草坡營地02:45 司晏池03:40 白姑東南峰（H3045m）04:35 吉他營地（H2789m）06:00 2940 鞍部06:30 一線天08:12 青草池08:21 石瀑09:00 白姑大山09:30 出發11:40 一線天12:50 吉他營地14:15 白姑東南峰休息16:35 出發15:22 司晏池16:00 回到松針營地⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年10月11日02:35 松針營地出發03:30 三錐山05:25 鐵網登山口05:50 白姑大山登山口06:00 回到最後農家