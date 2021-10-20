入秋賞楓行！ 走入壯麗「馬拉邦山小百岳」 尋找楓紅、探訪古戰場一日遊

每當台灣步入秋冬之際，很多人都會在週末來一趟「賞楓行」，不管人身在何處，只要走入山區，都有很多適合賞楓的景點。而這次橘編也為自己安排了「馬拉邦山小百岳賞楓一日遊」，有別於往年，這次不是站在原地純賞楓，而是要鍛鍊腳力走進秘境裡，親自感受努力登頂後看見的楓葉有沒有比較美！

關於馬拉邦山（馬那邦山）

海拔高度：1406公尺 ｜ 全長約4.2公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約4小時

位於苗栗泰安鄉的馬拉邦山，是台灣的小百岳之一，也是當地泰雅族族民的聖山，「馬拉邦」是泰雅族語裡山容壯麗的意思。馬拉邦山在百岳山友中也是「秋天必訪的賞楓行程」，因為壯麗的景色加上初冬限定的楓紅，有別於其他季節，多了夢幻的氛圍，現在就跟著橘編出發吧！

交通方式

自行開車：

【上湖登山口／天然湖登山口】國道1號下苗栗交流道，走後汶公路(台6線)往北行，接後龍-汶水東西向快速道路(台72線)直達汶水，過新汶水橋(台3線)往南行至大湖，接苗55鄉道到淋漓坪，再接苗55-1線往東興村，注意沿途有往馬那邦山賞楓的交通指示，途經東興國小，沿指標就會抵上湖登山口(北線)或天然湖(南線)登山口。

【珠湖登山口】國道1號下苗栗交流道，走後汶公路(台6線)往北行，接後龍-汶水東西向快速道路(台72線)直達汶水，過新汶水橋(台3線)南行至大湖，在大湖國中旁沿苗61鄉道，過中興橋後右轉進珠湖農路，農路約4公里，即可抵達珠湖線登山口。

行前準備

還在煩惱出發登百岳要準備什麼裝備嗎？橘子貓特別製作了「初登百岳檢查表」，歡迎大家直接存檔，只要行前備妥這些基本物品，就算是新手，第一次登百岳也能輕鬆上手唷！

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登山路線

馬拉邦山總共有三個登山口可以進入，分別是「珠湖登山口」、「上湖登山口」及「天然湖登山口」，這次我們選擇的路線是從珠湖登山口直接上三角點，也是三條路線中相對比較輕鬆的。

珠湖登山口處就有停車場和公廁，但不例外的，停車場數量不多，約只能停10幾輛車，如果不想走太遠的話，一定要當「早起的鳥兒」早點來；要提醒大家的是，這邊是私人土地，所以會酌收100元停車費（機車50元）。停車場上方還有一個簡易的展望台，景色超讚的喲！

展望台的後方有條產業道路，就是通往馬拉邦山的入口。沿著產業道路向上攀升，從原本樹蔭下陰暗潮濕的泥土路，走到有陽光照射的石階上，難度不高，只要注意腳步、慢慢走即可，但如果遇到下雨的話會變得濕滑，建議要穿抓地力較好的鞋子，並且搭配登山杖比較安全。

通過狹窄的路段後會抵達工寮，這裡是個很明確的指標；如果走累了，也能在這稍作休息補充能量，因為後面會接著一段陡升的階梯，趕緊趁休息的時候讓眼前的景色療癒一下自己，後半段才會更有動力！

繼續前行後，進入陡升的竹林區，大多為人工步道和泥土路，雖然是上坡，但是路況不錯、很好走，而且左右兩側都是滿滿的竹林，就像是隨時會有俠客飛出來的那種，第一次在爬升時還有心情停下來捕捉幾張美照。

走過陡升通過一顆大石頭和陡坡後抵達「珠湖斷崖」，先別被「斷崖」兩個字嚇到（但還是要留意腳步！），這裡也因此有非常好的視野，可以眺望從細道邦山延伸過來的美景。

接下來這段路是聖稜線外、橘編個人最愛的第二個VIEW，在前往「馬拉邦山古戰場紀念碑」前，會經過一段森林，盤根錯節佈滿整條步道的樹根，比起聖稜線和楓景的夢幻，這裡更多了分神祕魔幻氣息。

抵達紀念碑，就代表要切換成賞楓模式了，因為這裡有兩顆很大的楓樹，剛好天氣非常好，陽光照在楓樹上，有絲絲光線透進了森林裡，這幕美景，讓原本想繼續趕路的我們，改躺在木椅上看著高大的樹、發呆了好久好久。

攻頂前，會先經過一個馬拉邦山的著名地標「石門隘口」，這顆巨石的裂縫，是受到地殼變動加上雨水的侵蝕而形成的，佇立在步道中間，這特別的大石奇觀也成了馬拉邦山的地標，幾乎每個來這裡的人，都會跟它合照，也就是「到此一遊」的概念啦！

抵達三角點、映入我眼簾的第一幕不是聖稜線，而且那棵佔據相機2/3畫面的楓樹，像傾斜著身子、是硬要擠進聖稜線們的合照裡，就像是「不真實的存在」一樣！

因為我們較晚上山，下山時已經開始起霧，意外看見馬拉邦山美麗的另一面。不過還是要提醒登山新手們，務必保留充裕的下山時間，因為遇到起霧或下雨，會加深登山難度，山區溫度驟降、人容易失溫，更要避免摸黑下山唷！

橘編貼心提醒

現在正是登山賞楓的好時機，但這次的賞楓行程不屬於一般健行唷，身為小百岳的馬拉邦山對於登山新手還是有一定的難度，建議大家如果想上山除了完善的行前鍛煉，也可以找專業嚮導比較安全唷！

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