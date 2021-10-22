俯瞰茶園風光！ 攻頂「雲嘉大尖山」 順遊太平老街再走36彎下山

跟著 一顆豆子 於 2021-05-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 小豬的家、大尖山、大尖山三角點(大尖山)。 《豆子の小百岳日記》 挑戰豆子的第 22 & 23 座小百岳

小豬的家 | 10 分鐘

今天又來攻頂小百岳了，第一站我們要挑戰的就是「雲嘉大尖山」，雲嘉大尖山標高1305公尺，慢慢走約莫五十分鐘左右可以抵達三角點。 這次我們是從龍眼社區起登，導航時候可以定位在「小豬的家」，地址為「603嘉義縣梅山鄉8-6號，龍眼村竹仔岺」，部分人也會選擇從華山教育農園起登，但由於這次是帶著爸爸、媽媽、伯父伯母同行，所以在路線選擇上是以最短的為主。

大尖山 | 2 小時

大尖山步道全程幾乎都是石梯，前面路段完全沒有遮陽，因為整片都是茶園，建議來訪的山友們務必做好防曬，否則真的是會很崩潰。 樓梯直直往上，幾乎沒有平路路段，對長輩們膝蓋很崩潰XD，但路途不會遠的誇張，因此慢慢走都可以順利攻頂。不過，部分石梯有些不穩，爬的時候要特別留意哦！ 一路上長輩們都很好奇地在研究路邊的各種植物，時不時地介紹著，包括桃子、梅子、咖啡豆，也正巧還有一些尚未完全凋謝的茶樹花。 再往上走就會進入竹林區，還能在路邊看見部分冒頭的春筍，也稍微陰涼許多。

大尖山三角點(大尖山) | 20 分鐘

就這樣走過無止盡的樓梯後，最後會看到照片裡面的路線導覽圖，以及進入整片竹林的這個樓梯口，就代表你已經剩下最後十五分鐘的路程了！ 穿過竹林區後，最後一片茶園非常的廣闊，風景也相當的美。 很快的三角點就抵達了，三角點的風景並不是太寬闊，反而可看性沒有最後那段路的風景來的好，山頂聚集不少山友，通常這時候都是會互相攀談、問候，這次遇到不少厲害的山友，都是從太平山一路五峰縱走過來的。 在其他山友的鼓勵下，我們一行人也決定繼續往前走，據山友說前面再走約莫十五分鐘就可以抵達二尖山，對於可以一次拿下兩座山，大夥都非常期待。

二尖山 | 30 分鐘

我們一行人繼續往前，這路上多半是下坡路段，並不難走，也幾乎都有竹林遮陽。 路上看見頂尖景觀餐廳的招牌，接著看到最高分咖啡莊園的廣告指標就代表快要抵達了！ 只是萬萬沒想到這個地方人潮相當多，也有許多車輛，幾乎是停滿了，才知道原來這裡可以直接開車上來XD 而二尖山的牌子就在一個涼亭旁，先是經過洗手間、穿越餐廳後就可以看見了。 然後，別懷疑，它就是一個手寫的吊牌，上面寫著「二尖山圖根補點(遺失)」，海拔是1274公尺。 雖然沒有三角點，但不免俗的還是跟牌子合照做個紀念，而旁邊的涼亭微風徐徐，很適合避暑，大夥就在這邊稍作休息，因為待會還得原路下山呢！

三元宮 | 15 分鐘

接著我們前往三元宮，這裡有停車場，但廟方有告示牌寫著「請登山民眾請勿停車」，因此我們再此稍作休息，在涼亭用餐，接著簡單參拜後就繼續前往梨子腳山了。 三元宮這邊也有樓梯可以直接下到太平老街，遠眺還能看到太平天梯。

梨子腳山 | 1 小時

離開三元宮後，我們在梨子腳山登山口附近找了一個地方停車，就開始準備攻第二座山了。 梨子腳山又稱為祝壽山，高度為1176公尺。全程來回約莫五十分鐘，相較雲嘉大尖山來說，梨子腳山相對輕鬆好走許多，但與雲嘉大尖山相似的是沿途的景色也以茶園風光為主，下午時段涼爽許多，也開始有稍微起霧，非常消暑。

太平老街 | 15 分鐘

下山後就到太平老街逛逛，買飲料消消暑囉！週日的人潮不算太多，這邊吃的、喝的、伴手禮皆有，雖然店家不是太多，但逛起來也有一種愜意感。 媽媽跟伯母也買了蘭花，一盆只要五十元，還有許多含苞待放的花苞，CP值實在是非常高。 離開後，我們就到太平天梯旁的觀景台去拍拍照，再走太平三十六彎下山，太平三十六彎顧名思義就是有三十六個髮夾彎而出名，每個髮夾彎旁都有編號告訴你現在彎到幾號彎道了，旁邊還有擺一個勵志小語，例如「夢想就去追尋吧」、「沒有靠山、我們登山」等等，相當有趣。 攻了兩座小百岳，一行人也都累壞了。 原本我們還打算到嘉義市區的紅毛碑山，只是因為長輩們太累了，加上天色已漸漸晚了，就打算下次再來。 這附近還有一座獨立山，在太平老街旁就能看到指標，時間若是足夠的朋友們，有機會也能一起安排進去：）

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延伸閱讀：《豆子の小百岳日記》雲嘉大尖山 × 二尖山 × 梨子腳山 × 太平老街 × 太平三十六彎

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