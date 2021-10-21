懼高症審慎評估！「五寮尖」滿滿的繩索拉爬 挑戰北台灣三大岩場之一

跟著 Amanda Lee 於 2019-09-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 隱嚐sheltaste 、五寮尖、東道飲食亭。 IG : amanda_stw

隱嚐sheltaste | 1 小時

從南崁出發去爬山，出門前先到附近的早餐店補充能量，這是一間位於南崁巷弄間的早午餐店，去之前看了網路評價很多人因為他們的出餐速度給了一顆星，而實際上我們這次等了大概十五分鐘，還算在可以接受的範圍內，但還是要提醒若早上非常餓或著趕時間，可以下次再來吃才不會等到心情很差。 一走進去店面不大屬於樓中樓的小空間，一樓有兩個位子，二樓有四、五桌，附近沒什麼停車位，比較建議步行或是騎ubike(可停於順興公園)來享用早餐。 🍽花生流沙豬吐司 $95 🍽櫻桃鴨Q皮蛋餅 $85 🍽惡魔起士雞蛋吐司 $95 裡面我最愛的是花生流沙豬吐司！豬排配上百搭的花生醬，還有淋在吐司之間滿滿邪惡的鹹蛋黃，第一口咬下就被這個特別的味道牽制住了！這個風味真的設計的太無敵了；櫻桃鴨Q皮蛋餅對我來說有點鹹，蛋餅的口感很像是加厚版的古早味蛋餅皮；惡魔起士雞蛋吐司喜歡吃辣的人絕對不能錯過，點餐的時候店員輕描淡寫地說了一句：這會有點辣哦。 吃進第一口馬上把這個辣度分類為大辣，不太能吃很辣的我只好吃一口配三口鮮奶茶才把這份成功解決，原來他的惡魔指的是辣度阿😈🔥 店家資訊✒ 隱嚐sheltaste 地址：桃園市蘆竹區南順五街6號 營業時間：06:00-15:00 （每週一公休） 電話：03-3116911

五寮尖 | 4 小時

五寮尖之海拔為639公尺，攀登的沿途可遠瞰三峽溪、鶯歌、樹林，視野遼闊。從頭到尾有滿滿的繩索拉爬，大岩石需手腳並用得以前進，還記得在攀登的路上遇到山友大家都問：妳們怎麼沒戴手套？這才想起在起登前的小店為什麼販賣手套了。 其中一段名為峭壁雄峰，約30公尺的斷崖，近90度的山壁行走起來須十分謹慎，路途中遇到了一對情侶還因此大吵了起來，原因是女方有懼高症被眼前的景像嚇得嚎啕大哭，但行前男方卻無審慎評估路段是否適合女方。 而我也是沒做功課的那一方，不知道有多難爬的我居然前一天還一口氣練了肩背臀腿，這裡的路有百分之九十需要拉繩、攀爬，對於當時還是初學者象山等級的我來說，看到這些山路還以為自己是「最後一哩路」的演員，幸好遇到熱心山友帶我們一起爬，不然我們可能第一次就會看到五寮尖的日出和日落了。 那時候起登前我們是在玉里商店道路附近的洗手間上廁所，看今年一月山友們分享這個洗手間巳撒走，而十六分咖啡店除客內客人消費，其餘的人廁所是不外借的，所以建議大家在去之前先至加油站或便利商店解決後再前往。

東道飲食亭 | 1 小時

下山後就是要大吃才可以！ 第一站我們去了東道飲食亭，店裡店外都是滿滿的人潮，若和我們一樣開車前來的人可以停在三峽國小地下停車場。 雖然遊客很多但店家還是熱情不減，店裡的裝潢擺設有著復古的氛圍，食物的種類有飯、麵、煲湯類、烤物、冰品等等…，想吃什麼幾乎能在這間店一次解決。已經去過三次的我推薦它的古早味排骨飯、麵茶粉圓冰！如果和我一樣看到滿滿的食物選項就有選擇障礙的人點這兩樣不會錯 店家資訊✒ 東道飲食亭 地址：新北市三峽區仁愛街7號 營業時間：11:00-21:00 （每週二公休） 電話：02-86715692

清水冬瓜王 三峽店 | 25 分鐘

接著去三峽老街跟著觀光客排了清水冬瓜王，現熬不添加任何香精，清涼又解渴，雖然對於不太愛喝甜的飲料的我來說還是有點甜，若怕甜的人可以點冬瓜檸檬或是點正常冰。

金三峽牛角 | 15 分鐘

來到三峽必買之一➡️金牛角🥐 最喜歡的是原味、巧克力菠蘿口味，這次還買了一個乳酪牛角來吃，乳酪味蠻重的但一個人吃會有點膩。

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