入門百岳「合歡山」路線請收！合歡北峰半日健行 山頭景色清晰亮眼
睽違半年多，在疫情微解封的八月底，終於有機會重回高山的懷抱了！這是我第三次來合歡北峰，第一次是2019年國慶、第二次是去合歡西峰；每次和不同的人、在不同的季節造訪，都是不一樣的回憶。唯一不變的，應該還是那熟悉的高山冷冷的空氣吧（笑）。一如往常，今天的文章包含：
- 山岳與路線簡介
- 交通資訊
- 行程建議
- 行程概覽
- 詳細時程紀錄
- 後記
山岳與路線簡介合歡群峰一共有五座百岳，以難易度來排列的話，大概是：（簡單）石門山＜合歡主峰＜合歡東峰＜合歡北峰＜＜＜合歡西峰（難）前面四座相對親民，合歡西峰因路途較遠又需翻過數個山頭，難度最高；之前有寫過二篇合歡山的遊記，也歡迎一起服用。
【合歡山】合歡南峰x合歡主峰｜來條比較冷門的合歡山健行路線吧
2019年年底政府開放山林後，現在造訪合歡群峰都不需要申請入山、入園；登山保險的部分，只有合歡西峰縣市政府有規定要投保，其他都非必要。合歡北峰是這五座百岳裡最高的山，海拔3,422公尺，位列十崇之一；步道單程2公里，前面1k坡度較陡，後段為稜線緩坡；山頂展望極佳，可見同屬中央山脈的奇萊主北（奇萊主山、奇萊北峰）、北一段（中央尖山、南湖大山），還有玉山、雪山。每年5-6月紅毛杜鵑盛開之際，常吸引大批遊客上山賞花；路途中間還可以繞去合歡北峰反射板，它可是合歡北峰的知名標的，用來反射微波訊號，在周遭山頭健行時也常能看見它的身影。
百岳十崇：南湖北山、大雪山、三叉山、東郡大山、馬西山、合歡北峰、奇萊南峰、卑南主山、太魯閣大山、內嶺爾山；山高而大，有高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢。
交通資訊
自行前往Google導航「小風口第二停車場」，步行七分鐘即能抵達合歡山北（西）峰登山口；停車場對面是合歡山管理站販賣部，售有關東煮、饅頭、粽子、咖啡飲料，也有附設廁所。溫馨提醒：別將車輛違規停在路邊紅線上，不然下山很有可能會收到紅單喔！
大眾運輸搭乘南投客運6658A至小風口站；欲搭乘者可事先上網預約，預約有優先乘坐權。
行程建議
- 路程多走在稜線上，幾乎沒有遮蔽，要記得做好防曬
- 步道山徑清晰、指標明確，但仍建議準備GPX，隨時檢查自己是否走在正確的山徑上
- 步道沿途無廁所，若有需求可至停車場旁的合歡山管理站
- 合歡山海拔超過3,000公尺，適合百岳新手判斷自己有無高山症、練習使用登山杖
- 前晚可入住松雪樓、滑雪山莊、清境農場地區，讓身體先適應高度並有充足睡眠，降低發生高山症的機率
行程概覽
- 日期：2021/08/30（一）
- 天氣：晴時多雲 16~19度
- 人數：阿寶、陳先生（平常有運動習慣、爬過10+百岳）
- 難度：低-中
- 距離：單程2公里，原路來回
- 時程：4小時
詳細時程紀錄▾▾ 08:20 登山口起登。第三次站在這裡，相較第一次初走的緊張和第二次要去西峰的忐忑，這次倒顯得輕鬆許多。合歡北峰和合歡西峰的登山口是同一個；而從登山口開始，就是一公里長的陡上啦。
▾▾ 步道旁有告示牌提醒大家禁止在國家公園內露營或搭設帳篷，被抓到可是會被開罰單的。以前看到滿多人分享去小溪營地露營的遊記，這次不知道是因為是禮拜一還是大家都怕被罰錢，一頂帳篷都也沒看到。
▾▾ 想想上次爬百岳，已經是七個月前去桃山的時候了…疫情期間也沒有很規律運動，我們就當這次的合歡北峰是復健之旅，為之後的長天數行程暖暖身吧。
▾▾ 爬坡累的時候回頭一看，原來奇萊主山和奇萊北峰就在身後，趕緊拿起相機跟隊友說我要拍（休）照（息）。
▾▾ 接著山徑從枕木階梯轉為純天然的片岩，一層層踏點很多。
▾▾ 這次忘記帶登山帽回台中，好險媽媽從衣櫃裡撈出一頂借我，不然高山紫外線真的很容易把人曬傷啊！
▾▾ 隨處找地方歇腳，看著遠方的山，心不自覺地輕鬆了起來。
▾▾ 當然，若看到山友結伴同行、互相扶持時，內心也常吶喊：「你們跟山在一起的樣子好美！」
▾▾ 第一次來合歡北峰時，熱情的山友大哥跟我說：「就前面這800公尺比較陡而已，後面都好走了啦。」但我接連細細品味了兩次，都覺得要到1.0k處才算是真的變緩，不然你看，我從0.8k往前拍，還有一個山頭要爬啊（苦笑）。
09:20 步道1.0k處，最難的部分總算熬過去了。▾▾ 09:30 來到1.2k，看見反射板了！我們討論了一下，決定先去北峰，回程再去反射板。
▾▾ 沿路常常可以看見中央尖山（中）和南湖大山（左）的身影。
▾▾ 不得不說，在高山上戴著口罩爬山比在低海拔山區戴著舒服很多！前幾週才剛跟朋友走完台北大縱走第四段，在悶熱的夏季健行，走到整個口罩都被汗水浸濕了…這次走合歡北峰，一路上都沒有悶熱的感覺，很是乾爽。
▾▾ 09:50 一路平緩地來到1.6k，剩二段小爬升，大概是 1.6~1.75k 和登頂前200公尺（1.8k~2k），難度不大。
▾▾ 10:00 抵達合歡北峰！無奈今天雲來得早，登頂時已是白牆一片，就沒拍照了QAQ拿二年前的照片擋一下吧（這是我第五座百岳，所以拍照時很開心地比了五）。
▾▾ 看看這片柔軟的綠色大地，上面有條淺淺、沿稜線蔓延的小徑，一路延伸到後面的蓊鬱山巒，這畫面我看一個下午也不會膩啊。
▾▾ 好，時間拉回到2021年，這次山頂風極大，但我們找到了一個很棒的防風歇腳處，就在合歡西峰指標牌旁邊！有隊山友看到我們來這邊，也跟了過來，直呼：「真的沒風了欸！」我們在這邊吃了點零食、休息30分鐘。
▾▾ 往反射板的路有很多條，從合歡北峰折返後，可以很輕易地由高處看見路跡。
▾▾ 10:55 抵達反射板。遠看時覺得還好，近看才發現，這板子是真的很大！人站在旁邊顯得好小。
▾▾ 眼看雲霧越來越多，等不到藍天再現，我們決定慢慢走下山。
▾▾ 合歡北峰雖然單程才2公里，但我跟陳先生都莫名覺得下坡的路很漫長…此時抬頭一看，發現馬路出現在眼前，雖然還有段距離，走就對了。
▾▾ 最後分享一張我很喜歡的照片，私心認為很像水鹿從草叢中探出頭的樣子xdd 你覺得呢？
12:20 回到登山口
後記
來合歡北峰三次，看過豔陽高照、也看過白霧茫茫；看過日出、但還沒看過日落；看過箭竹綠，但還沒看過杜鵑紅。不如，下次就趁杜鵑花季來追日落吧？
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