入門百岳「合歡山」路線請收！合歡北峰半日健行　山頭景色清晰亮眼

睽違半年多，在疫情微解封的八月底，終於有機會重回高山的懷抱了！這是我第三次來合歡北峰，第一次是2019年國慶、第二次是去合歡西峰；每次和不同的人、在不同的季節造訪，都是不一樣的回憶。唯一不變的，應該還是那熟悉的高山冷冷的空氣吧（笑）。一如往常，今天的文章包含：

山岳與路線簡介 交通資訊 行程建議 行程概覽 詳細時程紀錄 後記

山岳與路線簡介

合歡群峰一共有五座百岳，以難易度來排列的話，大概是：

（簡單）石門山＜合歡主峰＜合歡東峰＜合歡北峰＜＜＜合歡西峰（難）

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2019年年底政府開放山林後，現在造訪合歡群峰都不需要申請入山、入園；登山保險的部分，只有合歡西峰縣市政府有規定要投保，其他都非必要。合歡北峰是這五座百岳裡最高的山，海拔3,422公尺，位列十崇之一；步道單程2公里，前面1k坡度較陡，後段為稜線緩坡；山頂展望極佳，可見同屬中央山脈的奇萊主北（奇萊主山、奇萊北峰）、北一段（中央尖山、南湖大山），還有玉山、雪山。每年5-6月紅毛杜鵑盛開之際，常吸引大批遊客上山賞花；路途中間還可以繞去合歡北峰反射板，它可是合歡北峰的知名標的，用來反射微波訊號，在周遭山頭健行時也常能看見它的身影。

百岳十崇：南湖北山、大雪山、三叉山、東郡大山、馬西山、合歡北峰、奇萊南峰、卑南主山、太魯閣大山、內嶺爾山；山高而大，有高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢。

交通資訊

自行前往

溫馨提醒：別將車輛違規停在路邊紅線上，不然下山很有可能會收到紅單喔！

大眾運輸

行程建議

行程概覽

日期：2021/08/30（一）

天氣：晴時多雲 16~19度

人數：阿寶、陳先生（平常有運動習慣、爬過10+百岳）

難度：低-中

距離：單程2公里，原路來回

時程：4小時

詳細時程紀錄

這次我們行程散漫，在山頂和反射板休息了很久，不然一般人3~3.5小時就能完成囉！08:20 合歡山北（西）峰登山口 起登09:20 步道 1k10:00 合歡北峰 2k，休30分10:55 反射版，休15分12:20 合歡山北（西）峰登山口▾▾ 08:20 登山口起登。第三次站在這裡，相較第一次初走的緊張和第二次要去西峰的忐忑，這次倒顯得輕鬆許多。合歡北峰和合歡西峰的登山口是同一個；而從登山口開始，就是一公里長的陡上啦。

▾▾ 步道旁有告示牌提醒大家禁止在國家公園內露營或搭設帳篷，被抓到可是會被開罰單的。以前看到滿多人分享去小溪營地露營的遊記，這次不知道是因為是禮拜一還是大家都怕被罰錢，一頂帳篷都也沒看到。

▾▾ 想想上次爬百岳，已經是七個月前去桃山的時候了…疫情期間也沒有很規律運動，我們就當這次的合歡北峰是復健之旅，為之後的長天數行程暖暖身吧。

▾▾ 爬坡累的時候回頭一看，原來奇萊主山和奇萊北峰就在身後，趕緊拿起相機跟隊友說我要拍（休）照（息）。

▾▾ 接著山徑從枕木階梯轉為純天然的片岩，一層層踏點很多。

▾▾ 這次忘記帶登山帽回台中，好險媽媽從衣櫃裡撈出一頂借我，不然高山紫外線真的很容易把人曬傷啊！

▾▾ 隨處找地方歇腳，看著遠方的山，心不自覺地輕鬆了起來。

▾▾ 當然，若看到山友結伴同行、互相扶持時，內心也常吶喊：「你們跟山在一起的樣子好美！」

▾▾ 第一次來合歡北峰時，熱情的山友大哥跟我說：「就前面這800公尺比較陡而已，後面都好走了啦。」但我接連細細品味了兩次，都覺得要到1.0k處才算是真的變緩，不然你看，我從0.8k往前拍，還有一個山頭要爬啊（苦笑）。

09:20 步道1.0k處，最難的部分總算熬過去了。▾▾ 09:30 來到1.2k，看見反射板了！我們討論了一下，決定先去北峰，回程再去反射板。

▾▾ 沿路常常可以看見中央尖山（中）和南湖大山（左）的身影。

▾▾ 不得不說，在高山上戴著口罩爬山比在低海拔山區戴著舒服很多！前幾週才剛跟朋友走完台北大縱走第四段，在悶熱的夏季健行，走到整個口罩都被汗水浸濕了…這次走合歡北峰，一路上都沒有悶熱的感覺，很是乾爽。

▾▾ 09:50 一路平緩地來到1.6k，剩二段小爬升，大概是 1.6~1.75k 和登頂前200公尺（1.8k~2k），難度不大。

▾▾ 10:00 抵達合歡北峰！無奈今天雲來得早，登頂時已是白牆一片，就沒拍照了QAQ拿二年前的照片擋一下吧（這是我第五座百岳，所以拍照時很開心地比了五）。

▾▾ 看看這片柔軟的綠色大地，上面有條淺淺、沿稜線蔓延的小徑，一路延伸到後面的蓊鬱山巒，這畫面我看一個下午也不會膩啊。

▾▾ 好，時間拉回到2021年，這次山頂風極大，但我們找到了一個很棒的防風歇腳處，就在合歡西峰指標牌旁邊！有隊山友看到我們來這邊，也跟了過來，直呼：「真的沒風了欸！」我們在這邊吃了點零食、休息30分鐘。

▾▾ 往反射板的路有很多條，從合歡北峰折返後，可以很輕易地由高處看見路跡。

▾▾ 10:55 抵達反射板。遠看時覺得還好，近看才發現，這板子是真的很大！人站在旁邊顯得好小。

▾▾ 眼看雲霧越來越多，等不到藍天再現，我們決定慢慢走下山。

▾▾ 合歡北峰雖然單程才2公里，但我跟陳先生都莫名覺得下坡的路很漫長…此時抬頭一看，發現馬路出現在眼前，雖然還有段距離，走就對了。

▾▾ 最後分享一張我很喜歡的照片，私心認為很像水鹿從草叢中探出頭的樣子xdd 你覺得呢？

12:20 回到登山口

後記

來合歡北峰三次，看過豔陽高照、也看過白霧茫茫；看過日出、但還沒看過日落；看過箭竹綠，但還沒看過杜鵑紅。不如，下次就趁杜鵑花季來追日落吧？