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入門百岳「合歡山」路線請收！合歡北峰半日健行　山頭景色清晰亮眼

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

睽違半年多，在疫情微解封的八月底，終於有機會重回高山的懷抱了！這是我第三次來合歡北峰，第一次是2019年國慶、第二次是去合歡西峰；每次和不同的人、在不同的季節造訪，都是不一樣的回憶。唯一不變的，應該還是那熟悉的高山冷冷的空氣吧（笑）。一如往常，今天的文章包含：

  1. 山岳與路線簡介
  2. 交通資訊
  3. 行程建議
  4. 行程概覽
  5. 詳細時程紀錄
  6. 後記
 

山岳與路線簡介

合歡群峰一共有五座百岳，以難易度來排列的話，大概是：（簡單）石門山＜合歡主峰＜合歡東峰＜合歡北峰＜＜＜合歡西峰（難）前面四座相對親民，合歡西峰因路途較遠又需翻過數個山頭，難度最高；之前有寫過二篇合歡山的遊記，也歡迎一起服用。

【合歡山】合歡南峰x合歡主峰｜來條比較冷門的合歡山健行路線吧

【合歡山】一日合歡西峰｜七上八下才會到的合歡之最

2019年年底政府開放山林後，現在造訪合歡群峰都不需要申請入山、入園登山保險的部分，只有合歡西峰縣市政府有規定要投保，其他都非必要。合歡北峰是這五座百岳裡最高的山，海拔3,422公尺，位列十崇之一；步道單程2公里，前面1k坡度較陡，後段為稜線緩坡；山頂展望極佳，可見同屬中央山脈的奇萊主北（奇萊主山、奇萊北峰）、北一段（中央尖山、南湖大山），還有玉山、雪山。每年5-6月紅毛杜鵑盛開之際，常吸引大批遊客上山賞花；路途中間還可以繞去合歡北峰反射板，它可是合歡北峰的知名標的，用來反射微波訊號，在周遭山頭健行時也常能看見它的身影。

百岳十崇：南湖北山、大雪山、三叉山、東郡大山、馬西山、合歡北峰、奇萊南峰、卑南主山、太魯閣大山、內嶺爾山；山高而大，有高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢。

交通資訊

自行前往

Google導航「小風口第二停車場」，步行七分鐘即能抵達合歡山北（西）峰登山口；停車場對面是合歡山管理站販賣部，售有關東煮、饅頭、粽子、咖啡飲料，也有附設廁所。溫馨提醒：別將車輛違規停在路邊紅線上，不然下山很有可能會收到紅單喔！

大眾運輸

搭乘南投客運6658A至小風口站；欲搭乘者可事先上網預約，預約有優先乘坐權。Screen Shot 2021-09-13 at 7.38.10 PM.png

行程建議

  1. 路程多走在稜線上，幾乎沒有遮蔽，要記得做好防曬
  2. 步道山徑清晰、指標明確，但仍建議準備GPX，隨時檢查自己是否走在正確的山徑上
  3. 步道沿途無廁所，若有需求可至停車場旁的合歡山管理站
  4. 合歡山海拔超過3,000公尺，適合百岳新手判斷自己有無高山症、練習使用登山杖
  5. 前晚可入住松雪樓、滑雪山莊、清境農場地區，讓身體先適應高度並有充足睡眠，降低發生高山症的機率
 

行程概覽

  • 日期：2021/08/30（一）
  • 天氣：晴時多雲 16~19度
  • 人數：阿寶、陳先生（平常有運動習慣、爬過10+百岳）
  • 難度：低-中
  • 距離：單程2公里，原路來回
  • 時程：4小時
這次我們行程散漫，在山頂和反射板休息了很久，不然一般人3~3.5小時就能完成囉！08:20 合歡山北（西）峰登山口 起登09:20 步道 1k10:00 合歡北峰 2k，休30分10:55 反射版，休15分12:20 合歡山北（西）峰登山口 

詳細時程紀錄

▾▾  08:20 登山口起登。第三次站在這裡，相較第一次初走的緊張和第二次要去西峰的忐忑，這次倒顯得輕鬆許多。合歡北峰和合歡西峰的登山口是同一個；而從登山口開始，就是一公里長的陡上啦。

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▾▾  步道旁有告示牌提醒大家禁止在國家公園內露營或搭設帳篷，被抓到可是會被開罰單的。以前看到滿多人分享去小溪營地露營的遊記，這次不知道是因為是禮拜一還是大家都怕被罰錢，一頂帳篷都也沒看到。

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▾▾  想想上次爬百岳，已經是七個月前去桃山的時候了…疫情期間也沒有很規律運動，我們就當這次的合歡北峰是復健之旅，為之後的長天數行程暖暖身吧。AC76CC62-1900-4AEC-9CB2-AA58D25262A8.jpg

▾▾  爬坡累的時候回頭一看，原來奇萊主山和奇萊北峰就在身後，趕緊拿起相機跟隊友說我要拍（休）照（息）。

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▾▾  接著山徑從枕木階梯轉為純天然的片岩，一層層踏點很多。71A9774A-6C85-42D7-B6F3-1940D5EF0381.jpg

▾▾  這次忘記帶登山帽回台中，好險媽媽從衣櫃裡撈出一頂借我，不然高山紫外線真的很容易把人曬傷啊！

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▾▾  隨處找地方歇腳，看著遠方的山，心不自覺地輕鬆了起來。208D2D79-0DF4-4D61-8463-80F16D3B7A82.jpg

▾▾  當然，若看到山友結伴同行、互相扶持時，內心也常吶喊：「你們跟山在一起的樣子好美！」

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▾▾  第一次來合歡北峰時，熱情的山友大哥跟我說：「就前面這800公尺比較陡而已，後面都好走了啦。」但我接連細細品味了兩次，都覺得要到1.0k處才算是真的變緩，不然你看，我從0.8k往前拍，還有一個山頭要爬啊（苦笑）。

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09:20 步道1.0k處，最難的部分總算熬過去了。▾▾  09:30 來到1.2k，看見反射板了！我們討論了一下，決定先去北峰，回程再去反射板。B5878E5E-EB9B-4615-9818-A6477E6CD365.jpg

▾▾  沿路常常可以看見中央尖山（中）和南湖大山（左）的身影。10676985-6572-4957-B4BB-99579708CD71.jpg

▾▾  不得不說，在高山上戴著口罩爬山比在低海拔山區戴著舒服很多！前幾週才剛跟朋友走完台北大縱走第四段，在悶熱的夏季健行，走到整個口罩都被汗水浸濕了…這次走合歡北峰，一路上都沒有悶熱的感覺，很是乾爽。

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▾▾  09:50 一路平緩地來到1.6k，剩二段小爬升，大概是 1.6~1.75k 和登頂前200公尺（1.8k~2k），難度不大。

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▾▾  10:00 抵達合歡北峰！無奈今天雲來得早，登頂時已是白牆一片，就沒拍照了QAQ拿二年前的照片擋一下吧（這是我第五座百岳，所以拍照時很開心地比了五）。34B85C06-DB18-4C71-A384-5CB569ED54D6.jpg

▾▾  看看這片柔軟的綠色大地，上面有條淺淺、沿稜線蔓延的小徑，一路延伸到後面的蓊鬱山巒，這畫面我看一個下午也不會膩啊。3DE0344C-484B-4EFE-95BE-050BE16CEA17.jpg

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▾▾  好，時間拉回到2021年，這次山頂風極大，但我們找到了一個很棒的防風歇腳處，就在合歡西峰指標牌旁邊！有隊山友看到我們來這邊，也跟了過來，直呼：「真的沒風了欸！」我們在這邊吃了點零食、休息30分鐘。

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▾▾  往反射板的路有很多條，從合歡北峰折返後，可以很輕易地由高處看見路跡。

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▾▾  10:55 抵達反射板。遠看時覺得還好，近看才發現，這板子是真的很大！人站在旁邊顯得好小。

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▾▾  眼看雲霧越來越多，等不到藍天再現，我們決定慢慢走下山。D8CA9BAA-F181-4CF9-BBED-1B6D3096E078.jpg

▾▾  合歡北峰雖然單程才2公里，但我跟陳先生都莫名覺得下坡的路很漫長…此時抬頭一看，發現馬路出現在眼前，雖然還有段距離，走就對了。B581AD3D-91C5-4482-9FF7-3A4790BA1786.jpg

▾▾  最後分享一張我很喜歡的照片，私心認為很像水鹿從草叢中探出頭的樣子xdd 你覺得呢？

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12:20 回到登山口 

後記

來合歡北峰三次，看過豔陽高照、也看過白霧茫茫；看過日出、但還沒看過日落；看過箭竹綠，但還沒看過杜鵑紅。不如，下次就趁杜鵑花季來追日落吧？

登山 合歡山 步道

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