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看盡大台北！ 輕鬆登上汐止「大尖山小百岳」 五四縱走好行路段

健行筆記 / 健行筆記阿德

汐止大尖山，位於新北市汐止區，海拔460公尺，屬加里山山脈，台灣小百岳編號12，山頂有一座涼亭，前方展望很好，涼亭旁有一顆土地調查局圖根點，涼亭下方的大石頭，另有標示牌及測量點基石99843號。若要搭大眾交通工具，可以在汐止火車站對面寶鳥眼鐘行站牌搭F911免費巴士，時刻表請參考汐止區公所網站公告資訊，平日可搭到「天秀宮」，假日目前只有前三班到「天秀宮」，其餘則到「五谷金聖殿」，再由馬路對面的階梯往上即可到達天秀宮，登山口在天秀宮左側，有指示牌指引。

前次來走了一個O型路線，除了到大尖山、四分尾山外，回程也去了秀峰瀑布(路況不佳)，前次心得「汐止大尖山O型迷霧之行」，這次則由盤石嶺(福興宮)開始走，這一段是五四縱走將近一半的路程，可在汐止火車站對面寶鳥眼鐘行站牌搭F905或F920免費巴士，在「盤石嶺」下車，登山口就在站牌旁。

路線：盤石嶺(福興宮)→耳空龜山→四分尾山→汐止大尖山→天秀宮/五谷金聖殿，8.78公里，我的GPX軌跡。「盤石嶺」站牌對面的福興宮，另一大段往五分山方向的五四縱走路線在廟的右側。

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站牌旁的耳空龜步道登山口，由此往上走。

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耳空龜步道登山口再往前走幾步，另有一個登山口，可以通往菁桐古道

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耳空龜步道剛開始是階梯，沿途路線清楚，據說是五四縱走較好走的路段。

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經過一座電塔。

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沿途也有一些路條，可以當作參考，再來是原始的山徑及木階步道。

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也有拉繩路段，高低稍有起伏，不會太難走。

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來到第一個菁桐古道的叉路，續直行。

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第二個菁桐古道的叉路，仍續直行。

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沿途也有五四縱走的標示。

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第三個菁桐古道的叉路，這裏也稱為581峰，沒有基石。

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再來仍是原始山徑，路跡清楚，不過還是要小心行走。

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樹上滿滿的方向標示牌。

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有點狹窄的一小段路，右邊懸崖，小心通過。

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來到雙石塔，這是昔日用來運送煤炭的流籠遺跡（參考Tony的自然人文旅記）。

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再往前走沒多久，來到耳空龜山，海拔588公尺，土地調查局圖根點。

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短暫休息後，繼續前行。

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來到小坑頭叉路，先右行去探探路。

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路線不是很確定，我也走錯，走到沒路徑的路段，可能在此要左下才對，放棄找小坑頭這個山頭，折返。

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回到叉路，續往四分尾山方向走。

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山徑旁有點展望。

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另一個叉路，左行可往九層坪山、紙寮山，上次Ｏ形路線有去過，續直行。

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下到產業道路，馬路對面就是四分尾山的入口。

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四分尾山登山口。

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往上走沒多久，就來到四分尾山，山頂擁有寬闊的平台，海拔641公尺，二等三角點編號1060及三等三角點編號837各一顆基石。

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旁邊草叢中還有某個團體(悠遊小草)立的一顆特別基石，自行立碑合適嗎？

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四分尾山，山頂視野還不錯。

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隱約看得到101大樓及觀音山。

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往汐止大尖山前行，這段約2公里，也是原始山徑及木棧道，起伏較小，比前面的路段好走多了！

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叉路，左往天道清修院，續直行。

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前方涼亭就是汐止大尖山。

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汐止大尖山，小百岳編號12，土地調查局圖根點。

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涼亭前方大石頭上的測量點基石99843號。

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涼亭前方展望極佳，立有一個解說牌，介紹附近的廟宇及瀑布。

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離開大尖山，走旁邊的階梯往天秀宮。

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再走天秀宮下方馬路對面的階梯，到五谷金聖殿等F911巴士回汐止火車站。

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登山 步道 古道

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