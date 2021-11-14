奇萊稜線很美！ 「一日奇萊」一關接一關 風雨過後的彩虹更加絢麗

奇萊稜線很美，但需要有一定的體力訓練，才能餘力欣賞眼前美景。

從登山口至黑水塘是一路下切，黑水塘至成功山屋開始陡上，尤其以成功山屋後的一路陡上令人印象深刻。樹根坡後碎石坡，一關接一關。

翻過碎石坡後就會來到稜線。奇萊主峰和北峰各單攻了兩次，感覺主峰難度大於北峰，主要是在於多了來回約6公里的距離。過了稜線山屋，看見主峰還遠遠屹立在遠方。

稜線山屋到奇萊主峰這段，稍加平坦。是一片廣闊草原。

雲霧已經上了奇萊主峰，迷濛的美感。今天的白雲千變萬化，真的很美。

走完2公里多，來到主峰腳下還有幾乎垂直的陡坡插不多半小時就抵達今天的目的地了。半小時後終於抵達今天的目的地了。

在三角點一樣休息了1小時。還好今天有雲，不然應該曬乾了。

回到稜線山屋下起了雨，穿起雨衣繼續前行，直到小奇萊，雨才漸停歇。回程黑水塘過後的爬升令人印象深刻，因為走過3次，非常了解需保留一定的體力以免熄火回不來。

抵達登山口再回望奇萊山，山神搭起了一道彩虹，撫慰了旅人的辛勞。登山過程就像是雨後的彩虹，必經歷一些風雨後才能絢麗。

行程記錄

《去程》4:21起登－5:42黑水塘－6:34成功山屋－7:32主北岔路－8:30稜線山屋－10:33奇萊主峰（休1小時）

《回程》11:33－13:02稜線山屋－13:46主北岔路－14:26成功山屋－15:11黑水塘－16:58登山口共計12小時37分，約19公里。