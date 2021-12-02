膽大才能成功打卡！「鳶嘴西稜縱走」冷門路線 行經長壽山、醜崠山、鳶嘴山
近來疫情逐漸趨緩，我開始逐步的恢復往常的登山活動，在一個月前就報名台中長青的「鳶嘴西稜」的活動，相對於鳶嘴稍來國家步道較為冷門一些。沿途經過長壽山、醜崠山、鳶嘴山，其中鳶嘴山較為驚險，也是本路線最精采的路段，以下內容一一的介紹沿途會遇到的景色。
路線介紹：
總縱走距離8.4K，其中鳶嘴西稜全長6.6公里，起點是從大雪山林道19.8K進入，27.3K出來，路線需要安排車輛接駁。自大雪山林道19.8K出發後，不久會到登山口，會先經過兩台廢棄貨車，約莫1.5小時後就登頂長壽山（肥崠山），海拔1860公尺。離開後嬉鬧聲愈來愈小，進入較為冷門的路徑，但是路跡還算很明確，不用怕走到迷路，途經夫妻樹，接著抵達1950峰，此處設有休憩平台，並且有一處觀景點，能將大雪山山系的景色盡收眼底。不久後就登頂醜崠山(H1989)，山上無基點，接著就往鳶嘴山前進，途中又有一處觀景點，比1950峰後更加的清晰，最遠能夠看到大安溪流域以北的稜線景色，接著就在2010峰休息吃午餐。
午餐後繼續沿著稜線到鳶嘴山，這一段正是鳶嘴西稜最為困難的一段，花費的時間較久，都是上上下下的路段，抵2060峰可清楚看到鳶嘴山的山形，最後登頂前的陡坡更是考驗山友的耐力。鳶嘴山頂海拔2180公尺，可以看到周遭大雪山、八仙山系景色，山頂旁有一塊岩壁正是山友取景拍照點，爬上岩塊上拍照考驗膽識。休息完畢後接續鳶嘴稍來步道前進，迎面而來的是很長一段的險峻危崖，大約經過三面岩壁，除了岩壁上的踩點，還設有繩索、ㄇ字釘輔助上下，儘管如此仍要小心攀登、垂降，絕不能掉以輕心！此路段很多時候都會造成塞車，往來的民眾得需要耐心等候。過了裸岩區後，我們選擇在大雪山林道27.3K處下山，結束行程。
以下為本行程的影片，歡迎山友點閱欣賞：
本活動由「台中市長青登山協會」所舉辦領隊：余振河／嚮導：方可瑩／隊員：7員，總共9員08:08 自大雪山林道19.8K上山
08:10 起登前來張合照
步道一開始為之字形的緩坡上升
途經奇異樹木
08:25 抵登山口，等候後方隊員上來
步道沿途以階梯與樹根土徑步道為主
走在其中很舒爽且周遭林相也非常優美
09:06 途經廢棄貨車，有兩輛，這是第一輛
09:11 不久後又看到第二輛貨車，全體隊員與之合影
周遭為翠竹林，在一旁有一竹子編製的長椅，可以在這裡休息
全體隊員坐在竹編坐椅上合影
過廢棄車輛後就開始陡上，部分路段旁邊有繩索可輔助上下
09:44 登頂長壽山，又名「肥崠山」、「1860峰」，海拔1860公尺，有一顆山字森林三角點，旁邊有一路徑可以往大崠山，很多山友都在這裡休息泡茶。
全員在長壽山合影，並且在此休息10分鐘後繼續往鳶嘴西稜路線前進
09:53 離開長壽山不久休息一會兒，在此小休喝一口水
等到人到齊後啟程時合影
10:09 夫妻樹
沿途上上下下的稜線路段，起伏不大，走起來算輕鬆
10:33 途經休憩平台，此處為1950峰
10:36 再往上就抵達「稜線觀景點1」，可以看到烏石坑山(H2177)、小雪山(H2993)、鞍馬山(H2666)、船形山(H2274)、鳶嘴山(H2180)等周圍中級山的景色。
再從另一個角度看群山萬壑的景色
看完周遭的景色後在此休息片刻
11:04 抵達醜崠山，也有山友稱為「崠醜山」，海拔1989公尺，無基點
全體隊員合照
繼續循著稜線往下個目的地一鳶嘴山
過了約莫15分鐘後，來到第二處稜線觀景點，有烏石坑山、鞍馬山、船形山等景色，展望比第一處稜線觀景點好很多，今天真是個晴空萬里的好天氣。
再往前不久，就可以看到大安溪流域的景色，還有周圍馬司克縱走的路線（馬那邦山、司令山、大克山），由右至左算起。
11:38 抵達2010峰，周遭是杜鵑林，在這裡大休吃午餐
12:14 接著就繼續往鳶嘴山前進了，拉繩陡下
12:25 猴板凳
12:28
雖然路徑較為冷門但途中還是會遇到幾位山友
12:43 來到2060峰，此處可以清楚看到鳶嘴山就在眼前，但預估還需要40分鐘才能登頂呢
12:45 下切到鞍部
12:58 箭竹林，此處也是登鳶嘴山最後的鞍部，與鳶嘴山(H2180)尚落差130公尺左右，準備迎接登頂囉
13:05 到鳶嘴山前是一路陡坡
13:16
13:21 登頂前旁邊會看到這一個鐵盆，途中就有聽到山友敲響，經過時順便拿登山杖敲一下吧！
13:23 抵達鳶嘴山囉
山頂海拔2180公尺，無基點，有一根由林務局東勢林區管理處所立的一根標示山頭與高度的柱子。鳶嘴山由於狀似鳶嘴而得名並以險峻危崖出名，整座山由四稜砂岩堆積而成，是堅硬又穩定的地質。
全體隊員在鳶嘴山合影
我們上來的時候整片白牆，等一會兒霧氣稍稍散去後，另一半邊的山景才慢慢地顯露出來，此時趕緊開啟攝影模式將景色捕捉下來，在這裡可俯瞰八仙山與雪山山系山脈。
前方有一路徑也能夠到達鳶嘴山，此為鳶嘴稍來步道的傳統路徑，每到週末假日都非常熱門，想要避開人潮的山友盡早出門最為上策！
旁邊有一巨岩可供遊客拍照打卡，不過需要有膽識，但我沒有那麼大膽！沒有站而是坐在上面，由隊員幫我特寫動作。
接著走在鳶嘴稍來步道往稍來山的方向前進，準備迎接一連串的險峻危崖，絕對刺激萬分。
在這之前鞋帶先綁緊，我們準備攀繩下去囉！
下切之前來合影一張
沿途會經過三塊岩壁，這是第一塊岩壁，攀繩下去前單獨特寫一張
周遭景色特寫
回望剛下攀的裸岩
我們繼續沿著稜線往下爬，放眼望過去都是裸岩的景觀，非常的驚險
還要上下兩座岩壁，由於路徑較為狹窄，必須一個一個依序通過，有時候因為初次來造訪的人會膽怯，因此就會卡在那邊，人潮一多假日時常會大塞車。
在等待的同時，不妨來欣賞周遭的景色
14:15 領隊協助隊員下攀裸岩
裸岩上有繩索、鐵鍊，並且設有ㄇ字釘做為山友上下此地形的輔助踩點，不過間距不一，離得太遠又會踩不到，仍還是要在岩壁上找適當的踩點，必要時能請下方的隊員協助。記得有一資深的領隊說過遇到此地形的時候，只要記住「三點不動一點動」就可以安全的通過。
接著輪到我下攀裸岩，上方由方可瑩嚮導、下方由余振河領隊幫我各拍幾張特寫
後方的隊員也依序的下來，由領隊嚮導的協助下，隊員均安全下莊
14:44 下來後旁邊還有峭壁，小心通過
14:49 鳶嘴稍來步道1.5K處14:51 進入杜鵑林
14:54 鳶嘴稍來步道 1.7K處，抵大雪山林道27.3K出口岔路，約0.7K就可以下到大雪山林道囉，我們在這裡先稍作休息。
15:06 出發準備下山
這一段下山的路也不算遙遠，沿途都是之字型的緩坡，兩旁均有繩索輔助，較為輕鬆，約莫40分鐘腳程就可以下來囉。
15:40 抵大雪山林道27.3K出口
16:10~18:00 上車賦歸台中晚餐於湘寧饌麵食館果腹
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